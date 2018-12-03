Дети Виктора Ефимова о несправедливом аресте отца

Концептуал СМИ Просьба об информационной и финансовой поддержке

15 ноября Виктор Алексеевич Ефимов был задержан в качестве подозреваемого по уголовному делу, которое имеет больше вопросов, чем ответов. Спорность предъявленного обвинения и несправедливость процесса стали очевидны с его первых минут.



Виктор Ефимов всегда был патриотом своей страны, вёл бескорыстную общественную работу и пропагандировал высокие человеческие идеалы. Лекции Виктора Ефимова помогали людям изменить свою жизнь к лучшему, восстановить семью, отказаться от вредных привычек, ответить себе на неразрешимые вопросы и обрести новый смысл жизни.



Сегодня дети Виктора Алексеевича просят об информационной и финансовой поддержке друзей отца и всех людей, на чьё мировоззрение оказали влияние работы Виктора Алексеевича.

