Почему Матрица сняла свою защиту с В.А. Ефимова?

Когда же я ознакомился с деталями предложения , то почему-то подумалось: а не является ли нынешнее прокурорское преследование бывшего ректора Ефимова… реакцией Матрицы на вот эти самые детали озвученного предложения? Что Матрица попросту сняла с Виктора Алексеевича свою защиту?

Пришло на днях письмо от группы, в которой главный – Виктор Алексеевич Ефимов. С предложением поучаствовать в „тренинге”. Который здорово и качественно улучшит мою жизнь.

В бытность мою учителем математики как-то достался класс, где было 42 ученика. В течение года добавили ещё двух. Сказать, что было тяжело – это ничего не сказать.

То, что судебная система выполняет заказ тех, кому Концепция общественной безопасности не по душе – это понятно. Но следователи – лишь инструмент для осуществления цели: помешать распространению концептуальных знаний. Инструмент в руках либеральной верхушки власти.

За что? Думаю, что здесь поговорка „дьявол кроется в деталях” будет как раз к месту.

Так что же это за детали, из-за которых, по моему мнению, Матрица отвернулась от Ефимова?



Во-первых, сама нерусская стилистика, лексика рекламных материалов по организации „тренинга”. Мало того, что используются агрессивные западные технологии маркетинга, так их ещё и довольно таки пошлым образом перевели на русский. Начиная с пресловутого „тренинга” и заканчивая совершенно искромётным „спикера”.

К слову, в рекламе заявлены три „спикера”: венеролог-диетолог широкого профиля, продвинутый в духовном смысле язычник и В.А. Ефимов.

Во-вторых, цена: 15.000 рублей с человека. Сумма для большинства весьма приличная. Нет, я понимаю, что мы живём не при социализме, и каждый должен зарабатывать на жизнь как может. Для меня здесь важен лишь вопрос меры: как заработать, не теряя при этом человеческого облика?



Справедливости ради следует отметить, что организаторы в лучших традициях рыночного маркетинга предлагают вернуть деньги, если человек решит в течение первой половины дня отказаться продолжать получать услуги в последующие два с половиной дня. Только кто же захочет прослыть белой вороной…



Но больше всего меня смутила третья деталь: число участников. Перед тем, как позвонить организаторам, я рассчитывал на ответ в 10-12 человек в группе. Позвонив же, был попросту ошарашен: группа одна и насчитывает… 85 слушателей!

Сравнил со своим личным опытом. Да, формат различный – там дети, тут взрослые – и всё же такое количество людей в группе для обеспечения качества обучения представляется чрезмерным.

Кстати, сказанное выше ничуть не умаляет личные качества ни одного из трёх преподавателей. Безусловно, они могут дать слушателям и интересные знания, и поделиться нужным опытом и, в какой-то мере, направить их на добрый и человечный путь.

Однако прозвучал и бемоль: обещать погружённым в капиталистическую действительность (страдательность?!) людям, порою просто потерянным в этой гнусной рыночной жизни, – обещать, что за три дня и всего за 15 тысяч рублей „их жизнь не будет прежней” – это, по меньшей мере, нечестно. Как и обещание тут же поменять человеку мировоззрение.

Кто-то, безусловно, даже в условиях перенаселения в группе сможет сконцентрироваться, извлечь, понять и осознать суть даваемого материала, но вряд ли это составит большинство участников.

Понятно, что из сказанного не вытекает, что надо обвинять Ефимова в стяжательстве и жадности. Наверняка миллион с четвертью собранных рублей, за вычетом расходов, пойдут на финансирование благих дел.

Однако Виктор Алексеевич любит повторять, что цель оправдывают средства. А средства – это одна из ипостасей меры. Меры, которую желательно соблюдать во всём. В описываемом случае, на мой взгляд, чувство меры (см. три перечисленных пункта) явно изменило уважаемому лектору.

Во всей этой истории есть и такой маленький нюанс: ознакомившись со списком заявленных руководителей „тренинга”, отметил с огромным удовлетворением: в нём не числится фамилия другого ленинградца, безмерно мною уважаемого Михаила Викторовича Величко.

С.Ю. Сальников

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