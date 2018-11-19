Главная » Мировоззрение, Политика, События

Открытое письмо адвоката В.А. Ефимова представителям „жёлтой” прессы

09:18. 19 ноября 2018 Просмотров - 321 4 коммент. Опубликовал:
Как адвокат известного общественного деятеля, учёного и мыслителя Виктора Алексеевича Ефимова, десятилетие возглавлявшего крупнейший ВУЗ – Санкт-Петербургский Аграрный университет – я обращаюсь к современной прессе и общественности, в частности, к издательству Фонтанка.ру.


Виктор Алексеевич задержан по длящемуся много лет делу, в орбиту которого оказались втянуты люди, участвовавшие в хозяйственной деятельности ВУЗов. Буквально все знакомые лично с Виктором Алексеевичем, те, кому известна его многолетняя бескорыстная просветительская деятельность, связанная с разъездами по всей стране, узнав эту новость, пребывают в сильнейшем недоумении.

Никто не может поверить в то, что этот интеллигентнейший человек, который стеснялся затруднить какими-либо просьбами даже хорошо знакомых людей, может быть причастен к каким-то серым схемам, махинациям и мошенничеству.


Однако немедленно, буквально через считанные минуты после задержания, словно по единой команде, в нескольких изданиях начали выходить одна за другой статьи, которые содержат в себе готовые приговоры, утверждения о никем не проверенных, не доказанных и даже не инкриминируемых фактах. Такое гиперактивное рвение на грани клеветы со стороны конкретных изданий, вызывает вопросы об их мотивации.


Любой человек, которому ещё даже не предъявлено обвинение, имеет право на защиту от огульных «желтых приговоров» безответственных журналистов. А они, стараниями Фонтанки.ру и нескольких их соратников в бессудных обличениях, заполонили интернет и СМИ.


Россия, к нашему общему сожалению, имеет чрезвычайно богатую историю неправедных расправ. Очень многие известные люди, люди чести, вынуждены были пройти через незаслуженные испытания. Я, как адвокат, специалист с большим опытом, отлично знаю, что наша правоохранительная система далеко не идеальна, и задержание человека вовсе не означает его виновность!


Я предостерегаю прессу и общественность от нарушений презумпции невиновности до вступления в силу решения суда! Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Это дословная цитата ст.49 Конституции России, основного Закона нашей страны.


Мы будем защищать права, честь и достоинство Виктора Алексеевича Ефимова всеми законными способами и приложим все усилия не только к его освобождению от безусловно несправедливых обвинений, но и к привлечению к уголовной и гражданской ответственности клеветников и злопыхателей, надеющихся заработать дивиденды на поднятии грязной информационной волны.


Адвокат Почуев А.М.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ефимов, закон, СМИ
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Жителям Сагры и их адвокатам угрожают, бандиты на свободе. Справедливо?
...со СМИ, то нас, адвокатов, в тюрьму посадят. Так... доставляют на допросы без адвокатов, адвокатам угрожают. Сейчас думаем, ...ситуацию в ЖЖ», – рассказала адвокат. © 2011, Zarusskiy.Org А... лицам отправлялись обращения, публиковались открытые письма и т.д. Одно...
Метастазы Мексиканского залива. Часть 9-1
...и статей, она написала открытое 10-страничное письмо в Управление по охране... красноречивыми фотографиями. В этом письме можно выделить следующие основные моменты...года было опубликовано ещё одно открытое письмо адвоката Стюарта Смита под заголовком «Где...
Открытое письмо Президенту России В. В. Путину.
... следователей и прокуроров. Мои адвокаты подавали ходатайства еще с осени... гражданина Черногории Кордика Давора, открыто похитивших принадлежащую мне компанию "...занимавшиеся проверкой всех этих обстоятельств, открыто заявляли мне, что "имеются неоспоримые...
Руслан Бах. Открытое письмо «Изборскому клубу»
... и отвечаю. Прошу расценивать это письмо как личное мнение обывателя, наблюдающего... России – десятки тысяч юристов и адвокатов. Может, кто-то из них...
Новости Украины и Новороссии 11 марта 2016
... после январского инцидента появилось открытое письмо волонтерских организаций на имя ... разыграли Савченко, отправив через адвоката письмо от имени Петра Порошенко, в...отправив ей через адвоката письмо от Петра Порошенко. В письме «президент Украины»...
Scofield: Война систем. От Кабула и Гаваны до Санкт-Петербурга
... есть и второе письмо, в котором Текебаев сообщает своим адвокатам Чинаре Джакупбековой... в агентстве "АКИpress" вместе с адвокатом Канатбеком Азизом пресс-конференцию, на... все той же газеты появилось открытое письмо гендиректора торгового комплекса "Три кита...

4 коммент.»

  • 20728 13383
    Ликвидатор 19 ноября 2018 в 9:22 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    “Россия, к нашему общему сожалению, имеет чрезвычайно богатую историю неправедных расправ.”
    дальше своего носа..?
    Все страны мира такие же.

    Ответить
    • 78 70
      mary Ликвидатор 19 ноября 2018 в 9:36 Ссылка Пометить
      GD Star Rating
      loading...

      вот именно,особенно мечта и светоч демократии США- за несколько минут до взрыва Башен уже заклеймила араба в содеянном и так же с Боингом на Украине.СМИ и Суд элементы Системы ,которая уничтожает неугодных и опасных.А как реагируют не причастные к системе Урсусы-они рады,насмехаются и верят тому, с чем как бы борются здесь.Вот и все их содержание.
      П.С. главное стыдливо не называют изьятую сумму-1,5млн руб-это на фоне- то млрд и кг часов и золота улиберов и Минцев всяких.

      Ответить
  • 740 575
    George 19 ноября 2018 в 9:47 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Решение суда тоже мало чего доказывает.

    Ответить
  • 2072 1858
    жора шапов 19 ноября 2018 в 10:03 Ссылка Пометить
    GD Star Rating
    loading...

    Они “не услышат”.

    Ответить

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>