Открытое письмо адвоката В.А. Ефимова представителям „жёлтой” прессы

Как адвокат известного общественного деятеля, учёного и мыслителя Виктора Алексеевича Ефимова, десятилетие возглавлявшего крупнейший ВУЗ – Санкт-Петербургский Аграрный университет – я обращаюсь к современной прессе и общественности, в частности, к издательству Фонтанка.ру.

Виктор Алексеевич задержан по длящемуся много лет делу, в орбиту которого оказались втянуты люди, участвовавшие в хозяйственной деятельности ВУЗов. Буквально все знакомые лично с Виктором Алексеевичем, те, кому известна его многолетняя бескорыстная просветительская деятельность, связанная с разъездами по всей стране, узнав эту новость, пребывают в сильнейшем недоумении.



Никто не может поверить в то, что этот интеллигентнейший человек, который стеснялся затруднить какими-либо просьбами даже хорошо знакомых людей, может быть причастен к каким-то серым схемам, махинациям и мошенничеству.

Однако немедленно, буквально через считанные минуты после задержания, словно по единой команде, в нескольких изданиях начали выходить одна за другой статьи, которые содержат в себе готовые приговоры, утверждения о никем не проверенных, не доказанных и даже не инкриминируемых фактах. Такое гиперактивное рвение на грани клеветы со стороны конкретных изданий, вызывает вопросы об их мотивации.

Любой человек, которому ещё даже не предъявлено обвинение, имеет право на защиту от огульных «желтых приговоров» безответственных журналистов. А они, стараниями Фонтанки.ру и нескольких их соратников в бессудных обличениях, заполонили интернет и СМИ.

Россия, к нашему общему сожалению, имеет чрезвычайно богатую историю неправедных расправ. Очень многие известные люди, люди чести, вынуждены были пройти через незаслуженные испытания. Я, как адвокат, специалист с большим опытом, отлично знаю, что наша правоохранительная система далеко не идеальна, и задержание человека вовсе не означает его виновность!

Я предостерегаю прессу и общественность от нарушений презумпции невиновности до вступления в силу решения суда! Каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Это дословная цитата ст.49 Конституции России, основного Закона нашей страны.

Мы будем защищать права, честь и достоинство Виктора Алексеевича Ефимова всеми законными способами и приложим все усилия не только к его освобождению от безусловно несправедливых обвинений, но и к привлечению к уголовной и гражданской ответственности клеветников и злопыхателей, надеющихся заработать дивиденды на поднятии грязной информационной волны.

Адвокат Почуев А.М.

Источник: ss69100.livejournal.com