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Задержан Виктор Алексеевич Ефимов

21:27. 16 ноября 2018 Просмотров - 231 Нет комментариев Опубликовал:
Дважды доводилось пересекаться с В.А. Ефимовым. На уровне взгляда и коротких реплик. И хотя я безмерно благодарен Виктору Алексеевичу как за подавляющее большинство его видеовыступлений и книг, а также за рецепт сохранения здоровья с помощью обычной питьевой воды, тем не менее отношение к Ефимову как к человеку у меня весьма сдержанно. Вроде, после вышесказанного, это и странно, но, к сожалению, не почувствовал вблизи него, в отличие от многих других, здоровое и положительное биополе.

Однако поверить в то, что проработав десять лет в качестве ректора, Виктор Алексеевич способен украсть – это из категории невозможного. Вся деятельность бывшего первого секретаря Ленинградского горкома после перестройки по своему духу противоречит неблаговидным поступкам.

Просто либеральным верхам совсем не по нутру просветительская деятельность одного из основных распространителей знаний по Концепции общественной безопасности и ДОТУ.

Будем внимательно следить за развитием событий и пожелаем Виктору Алексеевичу достойно выйти из складывающейся непростой ситуации.



В ролике два-три экрана с текстом, а затем – интересный отрывок из выступления Виктора Алексеевича по теме управления обществом через либероидные СМИ.

Источник: ss69100.livejournal.com

Метки: ДОТУ, ефимов, концепция, СМИ, управление
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