Передача Курил Японии ….

Президент России Владимир Путин и японский премьер-министр Синдзо Абэ договорились ускорить переговоры на основе советско-японской декларации 1956 года, которая предусматривает заключение мирного договора. А самое главное, ею предусмотрена передача Японии острова Шикотан и островов Хабомаи Курильской гряды.

Президент России Владимир Путин и глава японского правительства Синдзо Абэ будут вести переговоры о заключении мирного договора, основываясь на декларации 1956 года. Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.

«Путин и Абэ по итогам проведённой беседы (в рамках визита лидеров в Сингапур) условились, что Россия и Япония активизируют переговорный процесс по проблематике мирного договора на основе советско-японской декларации 1956 года», — сказал он.

Советско-японская декларация 1956 года (Московская декларация) — совместная декларация СССР и Японии, прекращающая состояние войны между странами. Важным моментом Декларации была судьба острова Шикотан и островов Хабомаи: они должны были быть переданы Японии после подписания мирного договора.

В условиях холодной войны руководство СССР хотело передачей двух островов и последующим мирным договором подвигнуть Японию к принятию статуса нейтрального государства, по аналогии со Швейцарии или Австрией. Однако позже японская сторона отказалась от подписания мирного договора под давлением США, которые пригрозили, что в случае снятия Японией претензий на острова Кунашир и Итуруп, в состав Японии не будет возвращён архипелаг Рюкю с островом Окинава, который на основании Статьи 3 Сан-Францисского мирного договора тогда находился под управлением США.

19 января 1960 года Япония подписала с США «Договор о взаимодействии и безопасности между США и Японией», согласно которому японские власти разрешили американцам пользоваться в течение последующих 10 лет военными базами на своей территории, содержать там сухопутные, военно-воздушные и военно-морские силы.

В связи с этим 27 января 1960 года правительство СССР заявило, что поскольку данное соглашение направлено против СССР и КНР, советское правительство отказывается рассматривать вопрос о передаче островов Японии, поскольку это приведёт к расширению территории, используемой американскими войсками.

Т.е. советское руководство денонсировало советско-японскую декларацию 1956 года (Московская декларация) в части передачи Японии островов Шикотан и островов Хабомаи.

Между прочим, американские войска до сих пор по-прежнему располагаются на 32 военных базах, занимающих суммарно почти 20% территории Окинавы и Япония отнюдь не является нейтральным государством.

Таким образом вопрос о передаче Японии двух островов был закрыт руководством СССР 27 января 1960 года и поэтому желание Путина вести переговоры с Японией на основе советско-японской декларации 1956 года в части передачи Японии острова Шикотан и островов Хабомаи Курильской гряды является незаконным и антиконституционным.

Следует отметить, что не все японские политики выступают за передачу Японии Курил. В 90-е годы в Японии существовала так называемая «русская партия», неформальным лидером которой являлся депутат японского парламента председатель Комитета по иностранным делам Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки.

В течении почти пятнадцати лет, будучи в том числе народным депутатом СССР и депутатом Государственной Думы РФ, я тесно контактировал с представителями этой «русской партии», включая Мунэо Судзуки. Они предлагали начать российско-японские отношения с чистого листа и отказаться от выдвижения территориальных претензий к России, хотели установления между нашими странами добрососедских отношений.

Мунэо Судзуки даже заявлял о том, что эти острова Японии вообще не нужны, а проблема Курил является надуманной и ведется только из соображений национального престижа для ликвидации комплекса вины за поражение во второй мировой войне. Она поднимается под давлением США, которые заинтересованы в сохранении напряженности в отношениях между Японией и РФ.

В Москве интересы «русской партии» представлял третий секретарь посольства Японии Масару Сато.

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Это был уникальный человек. Патриот Японии, который искренне переживал, что его родина до сих пор находится по сути под внешним управлением США. При этом он по-своему любил Россию и был горячим сторонником хороших отношений между нашими странами. Он был доктором теологии и в свободное от работы время даже читал лекции на философском факультете МГУ. В Москве он принципиально ездил на «Жигулях», утверждая, что раз он работает в России, то обязан ездить на российском автомобиле. У него в районе Белорусского вокзала была любимая пельменная, в которой он любил поесть русские пельмени. И даже после возвращения в Японию при редких командировках в Москву он обязательно в этой пельменной обедал.

Я с ним дружил и мы с ним были на «ты». Он бывал у меня дома в Тучково в 80 километрах от Москвы. Никогда не забуду тяжелые для меня послепутчевые дни августа 1991 года, когда я сидел в номере гостиницы «Москва», в котором молчал телефон и никто ко мне не приходил. А я ждал ареста, как «идеолог ГКЧП». И вдруг раздался первый за несколько дней звонок телефон и я с изумлением услышал голос Масару. «Здравствуйте, господин Алкснис! Как поживаете? Я хотел бы с вами встретиться и побеседовать по проблематике советско-японских отношений». Я в буквальном смысле «выпал в осадок». Какие советско-японские отношения, когда рушится моя страна! Тем более в те дни мой телефон прослушивался и все мои контакты контролировались. Позднее я узнал, что он добивался разрешения на встречу со мной у руководства МИД Японии, убеждая в необходимости поддержать своего друга. А ведь в те дни я был опальным руководителем крупнейшей депутатской группы «Союз», которую обвиняли в поддержке ГКЧП и подобная встреча могла осложнить отношения между победившим Ельциным и Японией.

Договорились о встрече на следующий день в перерыве между заседаниями Верховного Совета СССР. Я выступил на заседании, и моя позиция отличалась от позиции большинства депутатского корпуса. Я не каялся и не отмежёвывался от ГКЧП. Я говорил о том, что страна стоит на краю гибели и это была попытка ее спасти. Шла прямая трансляция заседания Верховного Совета СССР по радио и телевидению и поэтому, когда я вышел из Кремля и на Васильевском спуске увидел Масару он уже был в курсе моего выступления. Мы сели в машину и поехали в один из первых японских ресторанов в Москве. И Масару мне сказад: «Держись, Виктор! Ты замечательно выступил сейчас в Верховном Совете и ты совершенно прав. Тебе сейчас очень трудно, но ты не сдавайся. Ведь мы с тобой по своей натуре самураи, а самураи никогда не сдаются. Правда на твоей стороне!».

И мы с Масару дружили в последующие годы, невзирая на то, что я уже не был депутатом и не мог представлять особого интереса для японской дипломатии. А в 1995 году Масару вернулся в Японию и занял высокую должность главного аналитика МИД Японии. И при своих редких командировках в Москву он обязательно мне звонил и мы встречались.

В первых числах апреля 2001 года в моем кабинете в Госдуме раздался телефонный звонок из Токио. Звонил Масару. Он спросил - буду ли я в ближайшие дни в Москве и сможем ли мы увидеться. Я ответил, что буду и всегда буду рад его видеть. И через пару дней он прилетел в Москву и мы с ним встретились. Он выглядел очень озабоченным.

Спросил меня: знаю ли я о переговорах Путина и премьер-министра Ёсиро Мори в Иркутске 25 марта 2001 года и их результатах? Я ответил, что мне известна только лишь официальная информация. Он сказал – Путин согласился вернуть Японии Курильские острова. Об этом он заявил Ёсиро Мори в ходе полуторачасовой встречи в Иркутске с глазу на глаз. При этом Путин якобы заявил, что будет готов в случае избрания на второй срок приступить к передаче Японии вначале острова Шикотан и островов Хабомаи, а затем и остальных островов Курильской гряды. При этом Масару отметил, что за 2000 - 2001 год Путин встречался с Ёсиро Мори 5 раз. Ни с одним из лидеров западных стран такого числа встреч не было.

По мнению Масару Сато, как главного аналитика МИД Японии, это означает капитуляцию России и приведет к усилению позиций США, которые немедленно потребуют от Японии разрешения на создание своих военных баз на Курилах, чтобы блокировать Тихоокеанский флот России и получить свободный доступ своих ВМС в Охотское море. И если сегодня США имеют свои военные базы лишь на Окинаве, то это будет означать для Японии превращение всей ее территории в мишень для российских ракет. А японцам вполне хватило Хиросимы и Нагасаки.

Я задал вопрос: «А если Путин договорится с вашим руководством о запрете на размещение военных объектов, в том числе и США, на передаваемых островах?». Он ответил – Горбачев свое время получил гарантии о нерасширении НАТО на Восток? Ну, и как, НАТО не двинулось на Восток? Если, играя по своим правилам, джентльмен не может выиграть, то он меняет правила.

И в заключение он сказал, что как патриот Японии, он не хочет, чтобы мы вновь стали врагами. Как это было в 1904 и в 1945 годах.

После этой встречи с Масару я у своих источников в МИД РФ уточнил его информацию. И она подтвердилась – Путин готов вернуть Японии Курильские острова.

Единственное что можно было этому противопоставить – мощная пропагандистская кампания против этих предательских планов. И это нам удалось. Тогда в начале двухтысячных в России мы сумели развернуть ее. В те годы еще была возможность использовать СМИ, население сохраняло интерес к политике и готово было принимать участие в протестных акциях. В Госдуме было достаточно депутатов, которые были против передачи Курил Японии. И Путин отступил… Вопрос передачи Курил Японии был снят с повестки дня.

Но теперь ситуация другая и всколыхнуть людей на борьбу против передачи Курил Японии уже не удастся. Если уж, невзирая на то, что 90 процентов граждан были против пенсионной реформы, мало кто вышел на улицу протестовать. А тут какие-то Курилы. Люди устали, они хотя просто выживать и их мало интересует политика.

В условиях "управляемой демократии" все СМИ находятся под контролем Кремля.

Госдума РФ превратилась из парламента в отдел при администрации президента.

Проведение референдума о судьбе Курил невозможно, в чем мы убедились на примере референдуме о пенсионной реформа.

И поэтому для Кремля появилась уникальная возможность решить этот вопрос. Похоже сейчас в связи в началом переговорах по мирному договору между РФ и Японией в СМИ начнется мощнейшая кампания по промыванию мозгов населению. Нам расскажут об огромных выгодах подписания мирного договора, о тех сотнях миллиардах долларов, которые золотым дождем прольются на нашу голову и обеспечат всем нам беззаботную жизнь. Кроме того нам объяснят, что во всем виноваты проклятые коммуняки, которые в 1956 году подписали Московскую декларацию. И многое, многое другое.

И поэтому на этот раз величайшее предательство может пройти. Если мы все не поднимемся против этого.

А что касается "русской партии" в Японии, то ее больше нет. В 2002 году в буквальном смысле она была разгромлена.

Многие ее участники были привлечены к ответственности по надуманным обвинениям. Включая лидера "русской партии" председателя Комитета по иностранным делам Палаты представителей Парламента Японии Мунэо Судзуки, как его называли "самый плохой человек в Японии", и главного аналитика Министерства иностранных дел Японии Масару Сато. Против них возбудили уголовные дела якобы за коррупцию и даже посадили в тюрьму. К счастью, просидели они недолго, около двух лет и давно находятся на свободе. Но жизнь и карьеру им сломали.

P.S. Я как в воду глядел... Началась очередная кампания по навешиванию лапши на уши "дорогих россиян" по поводу необходимости передачи Японии Курил. В своей вчерашней публикации по этому поводу упомянул про гарантии неразмещения военных баз США на Курилах. Уже сегодня в новостных лентах прошла информация о том, что глава японского правительства Синдзо Абэ во время переговоров с президентом России Владимиром Путиным пообещал ему не размещать американские военные базы в южной части Курильских островов в том случае, если Москва согласится уступить эти территории Токио. Об этом пишет Asahi Shimbun со ссылкой на высокопоставленные правительственные источники.

Источник: vk.com