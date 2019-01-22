Митинг у посольства Японии 22.01.2019

придется пойти

на получение

двух меньших островов

На фоне начавшихся российско-японских переговоров, у посольства Японии прошла протестная акция по поводу разговоров о передаче Курил Японии.В ходе акции у посольства Японии по поводу территориальных претензий японцев на Курильские острова было задержано 11 человек.Задержанных доставили в местное ОВД, но потом быстро отпустили.Примечательно, что в некоторых СМИ вышли "прохладные" материалы с рассказами о том, что часть Курил вполне можно Японии отдать.Стоит ли удивляться, что при таких пассажах транслируемых официозной прессой, граждане выходят митинговать по поводу заявлений о возможности продажи островов японцам.Днем начались ожидаемые переговоры по мирному договору и Курилам.

Источник: colonelcassad.livejournal.com