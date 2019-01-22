Митинг у посольства Японии 22.01.2019
15:25. 22 января 2019 Просмотров - 208 Один комментарий Опубликовал: brahman
На фоне начавшихся российско-японских переговоров, у посольства Японии прошла протестная акция по поводу разговоров о передаче Курил Японии.
В ходе акции у посольства Японии по поводу территориальных претензий японцев на Курильские острова было задержано 11 человек.
Задержанных доставили в местное ОВД, но потом быстро отпустили.
Примечательно, что в некоторых СМИ вышли "прохладные" материалы с рассказами о том, что часть Курил вполне можно Японии отдать.
Мы с 1956 года признавали возможность передачи Японии двух островов – и главным препятствием к этому было не только японо-американское военное соглашение, но и нежелание Японии отказываться от претензий на все четыре острова. Теперь же Японии придется пойти как на признание суверенитета России над всеми четырьмя островами, так и на получение, причем далеко не в безраздельное пользование, двух меньших островов. (с) Акопов "Взгляд".
Стоит ли удивляться, что при таких пассажах транслируемых официозной прессой, граждане выходят митинговать по поводу заявлений о возможности продажи островов японцам.
Днем начались ожидаемые переговоры по мирному договору и Курилам.
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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“прошла протестная акция по поводу разговоров о передаче Курил Японии” – почему пишут и говорят так “передача Курил”? У неокрепших мозгов возникает мысль, что ВСЕ Курилы хотят отдать. Это такой прием для болванов?
http://forum-msk.info/threads/otdast-li-putin-kurily-japonii-ili-net.3273/