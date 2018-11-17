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Илья Бронский. Спорт и политика

15:53. 17 ноября 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:
Уважаемые читатели, представляем перевод на английский язык статьи 2016 года “Ilya Bronsky. Clean-up by Dirty Methods. Dick Pound. Part.1″ на тему “Спорт и политика”, где мы пытались разобраться в политических причинах атаки на Россию с использованием допингового скандала. Среди ключевых фигур в информационном поле был, конечно, Дик Паунд. Мы решили представить для обсуждения зарубежным коллегам нашу аналитику, чтобы привлечь к обсуждению темы влияния на спорт политики и могущественных наднациональных структур, проводником интересов которых выступает Паунд. То, что на Западе происходят тектонические изменения, мы осведомлены, теперь  это коснулось и спорта. Недавняя встреча, посвящённая борьбе с допингом, что прошла в США в Белом Доме, а также возобновление работы РУСАДА, наделали много шума в мире. Авторы многочисленных публикаций сильно удивлялись, зачем США критикуют ВАДА и требуют её  реформирования, что очень сильно играет на руку России? Среди таких изумленных действиями США была, например, и вот эта статья:
 
США открыто заставляют ВАДА дружить с Россией. Это что, шутка?
А ведь совсем недавно ВАДА отчаянно гнобило и унижало Россию, а российские спортсмены его ненавидели. Неужели всё изменилось?
2 ноября 2018
Возможно, отклик зарубежных коллег позволит добавить, как интересную новую фактуру, так и другую точку зрения, а также аналитические выкладки.
 
Ссылка на статью:
Ilya Bronsky. Clean-up by Dirty Methods. Dick Pound. Part.1 
 
  
Т. В. – Учитывая интерес читателей, тема «Спорт и политика» будет постоянной на ресурсе ПРАВОСУДИЯ.НЕТ. 
Если по основному месту работы грантов на правозащитную деятельность гл. редактору не дадут… добавлю разделы «Погода и политика» и «Гороскопы и политика», – пусть дрожит от страха перед новыми разоблачениями мировая закулиса. (шучу)
Пока в ближайших планах еще одна тема: «ЖКХ и политика» (это уже серьезно).
Всем читателям хороших выходных!
 

Источник: pravosudija.net

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