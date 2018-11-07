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Россия, которую мы… Без согласия и примирения.

18:53. 7 ноября 2018 Просмотров - 129 3 коммент. Опубликовал:

Зачем на самом деле совершали революцию 101 год назад? 

#Революция #Октябрь #1917 #РоссияКоторуюМыПотеряли #ГражданскаяВойна#Интервенция #СССР #Капитализм #Социализм

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Россия, которую мы... Без согласия и примирения.
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3 коммент.»

  • 1 1
    Никита Громов 7 ноября 2018 в 19:07 Ссылка Пометить
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    Не Россию, которую мы…, а Россию, которую у нас…

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  • 13760 11852
    Вячеслав 7 ноября 2018 в 19:09 Ссылка Пометить
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    К концу XIX века вислоносые повисли на ногах российского колосса, как злобные собаки: они уже тормозили его ход, но еще не могли остановить или свалить. Иудей Вениамин Дизраэли, ставший лордом Биконсфилдом и премьер-министром Англии, с полным знанием предмета утверждал: “Нет более глупой ошибки, чем представление, будто революции вызываются экономическими причинами”. Хотя населению СССР жидовская пропаганда долгие десятилетия внушала, что народ восстал, замученный непосильным трудом, нищетой и лишениями от помещиков, это была чудовищная ложь. Только за годы правления Александра III с 1881 по 1894 сумма народных сбережений в банках возросла в… 33 раза!

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  • 3408 3065
    strelez 7 ноября 2018 в 19:16 Ссылка Пометить
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    Товарищи!
    Поздравляю всех с праздником Великого Октября!
    Здоровья и счастья вам!

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