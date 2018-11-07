Россия, которую мы… Без согласия и примирения.
18:53. 7 ноября 2018 Просмотров - 129 3 коммент. Опубликовал: Правдозор
Зачем на самом деле совершали революцию 101 год назад?
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Не Россию, которую мы…, а Россию, которую у нас…
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К концу XIX века вислоносые повисли на ногах российского колосса, как злобные собаки: они уже тормозили его ход, но еще не могли остановить или свалить. Иудей Вениамин Дизраэли, ставший лордом Биконсфилдом и премьер-министром Англии, с полным знанием предмета утверждал: “Нет более глупой ошибки, чем представление, будто революции вызываются экономическими причинами”. Хотя населению СССР жидовская пропаганда долгие десятилетия внушала, что народ восстал, замученный непосильным трудом, нищетой и лишениями от помещиков, это была чудовищная ложь. Только за годы правления Александра III с 1881 по 1894 сумма народных сбережений в банках возросла в… 33 раза!
Еще более поразителен экономический рост страны под началом Николая II. Протяженность железных дорог… утроилась! Почти вдвое вырос торговый флот. А промышленные успехи государства прямо невероятны. Объем производства нефти возрос на 65 процентов, чугуна – на 250, железа и стали – на 224, хлопка – на 388 процентов! И так по всем главнейшим отраслям. Суммарный же доход государства увеличился на 300 процентов. Русские налоги до 1917 года были самыми легкими в мире, население богатело и множилось. Всего за 23 года царствования последнего Императора в стране прибавилось 70 миллионов граждан! Опираясь на темпы роста российской промышленности, ведущие экономисты разных стран были в ту пору единодушны в своих прогнозах: к 1930 году Русская империя безоговорочно выйдет в мировые лидеры… Это и есть основная причина завоза библейского народца для дальнейшего октябрьского переворота 1917 года…
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Товарищи!
Поздравляю всех с праздником Великого Октября!
Здоровья и счастья вам!