Владимир Путин выступил в телеобращении по поводу пенсионной реформы

Президент России Владимир Путин выступает с телеобращением к гражданам страны. RT ведёт прямую трансляцию.
Накануне на совещании с членами правительства в Омске < ![CDATA[]]>ВВП< ![CDATA[]]> попросил Силуанова, Голикову, Белоусова и Топилина и других чиновников поделиться своим мнением о ходе подготовки реформы — впрочем, их ответы прозвучали в закрытом режиме. На публику же президент заявил: он уже сформулировал свое отношение. И подчеркнул, что, при всей необходимости перемен, нельзя действовать по принципу «После нас хоть потоп».
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Чтоб он сдох!