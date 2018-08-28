Владимир Путин выступит в телеобращении по поводу пенсионной реформы

Через день Путин объявит о своей позиции по законопроекту об изменениях в пенсионной реформе

Пресс-секретарь президента РФ заявил в СМИ, что уже завтра Владимир Путин планирует выступить в телеобращении и озвучить свою позицию по законопроекту об изменениях в пенсионной системе.

Как заявил Дмитрий Песков, президент Российской Федерации принял решение сделать это, поскольку посчитал нужным изложить свой взгляд из-за «остроты» темы. Также пресс-секретарь добавил, что Владимир Путин ранее уже высказывал свои замечания по некоторым пунктам. Впрочем, Песков тут же напомнил, что во всех странах мира пенсионные преобразования сопряжены с большими дискуссиями.

Очевидно, что подобное решение было принято также и в силу актуальности проблемы практически для всего населения России. В данный момент других подробностей или хотя бы предположений о том, в каком ключе будет проходить телеобращение Владимира Путина, пока не сообщалось.