Открытым текстом 24.08.2018

Министр иностранных дел Австрии пригласила президента Российской Федерации на свою свадьбу. Он потанцевал с новобрачной, побеседовал с её мужем — бывшим дзюдоистом — и канцлером Австрии. И, конечно, вызвал праведное негодование либероидов, киевских террористов и прочих борцов со здравым смыслом.

Депутаты от австрийской оппозиции заявили, что министр своим приглашением подорвала нейтральный статус Австрии, лишила её права посредничать между ЕС и РФ. Бывший главный редактор украинской версии журнала “Форбс” призвал ввести на Украине санкции против австрийского бизнеса и всех граждан Австрии.

Кстати, в среду к нашему президенту приехал в Сочи президент Финляндии. Открытым текстом напоминаю: в советское время Австрия и Финляндия поднялись на перепродаже того, чем НАТО не торговала с СССР напрямую. Но главный для нас канал связи с Западом сейчас — газовый. Через Германию.

Субботняя встреча президента РФ и главы правительства ФРГ шла около трёх часов. Комментарий для журналистов дан перед началом встречи. Её итоги официально не оглашены.

Открытым текстом предлагаю оценить не по словам, а по делам. Немцы начали строить наземную часть второй очереди газопровода “Северный поток” — от берега Балтики до границы с Чехией. А главное — публично обсуждают создание Европейского валютного фонда и замену всемирной системы передачи межбанковских сообщений SWIFT, по общему мнению, слишком зависимую от Соединённых Государств Америки, чем-нибудь новым, принадлежащим только ЕС.

Центральный банк России уже создал собственную систему передачи сообщений в формате SWIFT, так что нас не запугать угрозой отключения от банковского мира. Похоже, и Германия наконец решила, что платить за величие американских производителей дороже, чем даже вовсе уйти с рынка СГА: рынок Евразии уже куда выгоднее. Да и транспортные коридоры через Россию в Азию, неподконтрольные Америке, манят.

Открытым текстом предполагаю: сегодня решается вопрос ни больше ни меньше самостоятельности ЕС. Мальчик вырос, пришла пора это доказать.

В среду заработала очередная порция санкций Соединённых Государств Америки против Российской Федерации. Формальный повод для них — предполагаемое отравление британского шпиона Скрипаля и его дочери в Британии.

СГА на сей раз даже не потребовали от своих европейских подчинённых присоединиться к их нападению на нашу экономику. Просто потому, что на ЕС они сейчас давят немногим слабее, чем на РФ. Да и Китаю экономическую войну объявили. Поднимают пошлины на товары со всего мира, способные конкурировать с нынешним или будущим внутриамериканским производством.

Лозунг “сделать Америку снова великой” требует жертв.

Чем дороже импорт, тем легче работать местным производителям. Поэтому Трамп закрывает рынок под политическим соусом. Санкции грозят не только хозяйствующим субъектам РФ, но и всем, кто в мире будет с ними взаимодействовать. Но уйти от американских беспредельщиков не так уж сложно: надо перейти с долларов на другие средства платежа. Правда, не на всякую национальную валюту можно купить всё что угодно по всему миру. Но евро и юань уже ходят повсюду почти наравне с долларом. Да и йену, и рупию можно использовать не только на их родине.

Наши финансисты и коммерсанты учатся тому, что ещё полвека назад умели во всём мире, в том числе и в нашей стране: строить цепочки взаиморасчётов, пересчитывать одну валюту в другую, страховать сделки от колебания курсов.

Сложно?

Да уж куда проще, чем встать на колени перед заокеанским дядюшкой и гадать, в какую ещё позу он захочет нас поставить. Скупой платит дважды, трусливый или глупый — тысячи раз. Уж кому-кому, а нам не привыкать быть щедрыми, смелыми, умными. А таким санкции не страшны.

Украина отмечает день независимости от остальной России. 24 августа 1991 года, через три дня после провала в Москве попытки восстановить социализм созданием Госкомитета по чрезвычайному положению, коммунистическое большинство депутатов Верховного совета Украины одностайно проголосовало за самостийность.

Я одессит и помню, как по городу расхаживали немногочисленные незалэжники, мечтающие, что сейчас Украина превратится в сказочную страну с молочными реками и кисельными берегами. Ходили листовки, что всё своё добро Украина отправляла в Москву. И что незалежнисть — не крах экономики и неоплатные долги, а “у-у-ух, заживём!”. К тому же бывший секретарь по идеологии ЦК компартии Украины Леонид Макарович Кравчук перед референдумом о независимости обещал и сохранить дружбу с остальной Россией, и обеспечить русскому большинству те же права, что и подавляющему меньшинству…

Есть на Украине поговорка: обіцянка — цяцянка, а дурневі радість; обещание — игрушка, а дурню радость.

Украинские военные вышли на парад под приветствие “Слава Україні!” — “Героям слава!” Это принятое у антирусских террористов подражание приветствию германских нацистов “Да здравствует Хитлер!” — “Победа да здравствует!”

Открытым текстом напоминаю: украинцы — часть русского народа. Поэтому те, кто кричал “Слава Україні!” во время Великой Отечественной войны, убили во много раз больше мирных жителей Украины, чем жителей Белоруссии, не говоря уж о партизанах, а воинов нашей армии убивали не задумываясь, но редко — только в спину из засад. Оружием их щедро снабжали немцы, а после войны — англосаксы.

Поэтому те, кто кричит “Героям слава!” сейчас, так же, как и в сороковые годы, не задумываясь бьют по мирным жителям Донбасса и так же проигрывают донбасским же ополченцам, попадая то на мины, то в котлы.

Поэтому те, кто приказывает повторять деяния нацистских преступников, повторят и их судьбу. Украина как государство началась с большого обмана. А чем это обычно заканчивается — истории хорошо известно.

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru