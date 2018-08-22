Открытым текстом 17.08.2018

Соединенные Государства Америки установили очередной рекорд. Президент Трамп утвердил военный бюджет: почти 717 миллиардов долларов. Правда, с учетом инфляции это чуть меньше, чем 713 миллиардов в 2010-м, но все равно впечатляет.

Для сравнения: Российская Федерация в нынешнем году потратит на оборону чуть больше 41 миллиарда долларов. Но нашей стране в новом американском законе уделено особое внимание.

4,6 миллиарда долларов выделены на “Европейскую инициативу сдерживания”. Вся Европа, кроме Российской Федерации с Белоруссией, уже в НАТО или под контролем пронатовских политиков. Кроме нас, СГА в Европе сдерживать некого. Понятно, кому и на что пойдут эти средства. Кроме того, четверть миллиарда пойдет на военную помощь Украине. Вдобавок в бюджете есть расходы на строительство арктических ледоколов и противоракетных спутников. Их тоже предполагается использовать в возможном противостоянии с нами.

Открытым текстом предполагаю: несмотря на эти траты, для нас в военном бюджете СГА нет новых опасностей. В политических шахматах, как и в обычных, угроза сильнее исполнения. Но мы располагаем средствами, способными нейтрализовать любую угрозу.

Тогда зачем эти воинственные танцы с бубнами и почти триллионные траты?

Открытым текстом отвечу: дело в выборах! В этом году они в СГА 6 ноября. Трамп военными деньгами улучшает свое внутриполитическое положение. Не только создает себе образ крутого ковбоя с авианосцами в кобуре, но и банально создает в СГА новые рабочие места. Предвыборные обещания о возрождении производства в СГА надо как-то выполнять. А в военном деле со всеми требованиями секретности легче не допустить дешевого импорта или обращения к зарубежным субподрядчикам. Так что не надо паниковать, а либероидам кричать, что мы слишком бедны, чтобы сопротивляться.

Но порох, конечно, держим сухим.

Соединенные Государства Америки не оставляют Российскую Федерацию в покое и в плане санкционного давления. Группа сенаторов от обеих партий выдала проект закона о санкциях против едва ли не всей нашей экономики под предлогом нашего вмешательства в их выборы, предстоящие 6 ноября.

Выборов еще нет, вмешательства не было и не будет, а вот наказание за него уже готово.

В антироссийских санкциях исполнительная власть соревнуется с законодательной. Кто быстрее. Пока сенат только собирается на нас надавить, Трамп велел с 22 августа наложить на нас санкции за — вы будете смеяться — отравление Скрипалей.

До сих пор нет даже уверенности, что их вообще отравили, не обнародовано ни единой улики нашей причастности, британцы методично уничтожают вещественные доказательства, но и без них ясно, что злодействовать могут только русские!

А кто ж еще!?

А второй раунд санкций против нас — как и против Ирана — президент Трамп назначил на предвыборный день. Почти открытым текстом заявил: вся его внешняя политика — ради внутренней. Многие даже надеются: после победы своих сторонников Трамп откажется от санкций за ненадобностью, и о нас забудут.

Открытым текстом предупреждаю: не забудут. Санкции — слишком удобный инструмент и для экономической войны, и для внутриполитических разборок в самой Америке. От такого не отказываются!

Открытым текстом объясняю: санкции должны заставить Европейский союз покупать газ из СГА. Он дороже российского в разы, ибо перевозка сжиженного газа всегда дороже перекачки по трубам. Значит, стоимость товаров из ЕС поднимется. И СГА выиграют дважды!

Производственники из ЕС могут покупать наше топливо, но тогда им придется выйти из долларовых взаиморасчетов, а это удар по политическим противникам Трампа. Он их поймал в ловушку: запрещаю то, что вам не по вкусу, а уж последствия за ваш счет.

А как же нам отвечать на то, что нас используют как инструмент внутриамериканской политики? Открытым текстом предлагаю: в отличие от дипломатической борьбы — несимметрично. Торговлю с СГА не прерывать: мы, в отличие от них, надежны. Но искать побольше новых партнеров: при нынешней политике СГА скоро весь мир окажется в числе жертв их санкций.

Юго-западная окраина Руси делает вид, что воюет с остальной Россией, да ещё и побеждает.

Готовит жалобы на досмотр пограничниками Российской Федерации судов, идущих в азовские порты Украины, — хотя даже укроюристы под лупой не находят в действиях РФ ничего противоречащего соглашениям по морскому праву. Задержала в Херсоне танкер российской компании: мол, та давно под укросанкциями — только раньше об этом никто не объявлял. Обещает, что её станет всерьёз крышевать большой пахан.

Турчинов пообещал усилить азовскую группировку военно-морских сил Украины. Ему напомнили, что возможности республики не позволят сравниться даже с морскими пограничниками РФ, не говоря уж о Черноморском флоте. Зато укрополитики надеются на конвоирование судов, идущих в азовские порты, боевыми кораблями Соединённых Государств Америки.

Открытым текстом напоминаю: по соглашениям РФ с Украиной, подписанным ещё в мирное время, да и по международному праву, только с разрешения обеих стран, владеющих берегами Азовского моря, в него могут зайти боевые корабли других стран. Конечно, СГА закон не писан. Но зачем им вписываться за собственных марионеток, да ещё и назначенных на роль пушечного мяса? Ну да, на этой неделе очередной эсминец СГА подошёл к мосту через Керченский пролив — но в рамках морских законов, без наглости. Зато как этому радовались в Киеве! Мол, то ли ещё будет!

Советник на общественных началах министерства обороны Бирюков заявил, что на параде в честь Дня независимости Украины 24 августа покажут новейшую систему, способную с определённой точки “поработать” по Москве.

Открытым текстом уверяю: Бирюков — обычный провокатор без опоры на реальность. Но СГА подыгрывают таким, как он. Выделили четверть миллиарда долларов на военную помощь Украине в следующем году.

Открытым текстом напоминаю: тогда на Украине — впервые после 2010 года — могут пройти законные выборы президента. Порошенко не имеет на них шансов, но может запустить войну прямо перед выборами, чтобы вовсе отменить их или хотя бы упрятать в тюрьму опасных конкурентов.

Понятно, против нас он не сунется. А вот Донбассу придётся несладко. Там это понимают. И готовятся.

В субботу решается вопрос самостоятельности Европы. Способна ли старушка принимать собственные решения или ей уже давно управляют извне.

Это станет очевидным после встречи Владимира Владимировича Путина с главой правительства Германии Ангелой Доротеей Хорстовной Каснер (по первому мужу — Меркель).

Ожидается, что обсуждать будут прежде всего газовую независимость ЕС и проблему миграции туда с Ближнего Востока.

Российская Федерация предложила Европейскому союзу помочь Сирии восстановить разрушенное террористами хозяйство, чтобы беженцы, наводнившие ЕС, смогли вернуться в родную страну. Пока только Франция направила гуманитарный груз — и то на самолётах РФ.

Открытым текстом напоминаю: обе темы для ЕС наиважнейшие.

Казалось бы, вот выход: дешёвый газ поможет экономике, а выезд мигрантов в родные дома снизит напряжённость. Но совсем недавняя реакция на введенные СГА санкции против Ирана заставляет думать, что Старый Свет давно сам собой не управляет.

Европейские политики открытым текстом, громко и ярко заявили своё несогласие с СГА, призвали своих деловых людей продолжать зарабатывать в Иране, даже пообещали им компенсацию последствий неповиновения СГА.

Тем не менее в первые же дни после введения санкций крупнейшие европейские компании вышли из иранской экономики. Потому что американцы пригрозили закрыть для них свой рынок. Но Трамп-то всё равно к этому и ведёт! Реанимировать внутриамериканское производство можно только без энергичных конкурентов.

Получается, сейчас Меркель решает вопросы будущего не только Германии, но и всего Евросоюза. Что она выберет: громкие декларации и сдачу позиций американцам, как с Ираном, с перспективой утраты конкурентоспособности и на Западе, и на Востоке — или развитие рынка всей Евразии? Через транспортные коридоры, через взаимное раскрытие экономических границ всеми нашими партнёрами по ЕврАзЭС, ШОС, БРИКС. Но тогда европейцам без нас не обойтись. Такой вот выбор…

Источник – http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru