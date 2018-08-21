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Дальневосточные гектары отдадут китайцам

16:45. 21 августа 2018 Просмотров - 85 Один комментарий Опубликовал:

Россия планирует предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектаров земли на Дальнем Востоке. Об этом сообщает South China Morning Post со ссылкой на директора инвестиционного департамента «Агентства Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта» Валерия Дубровского.

Речь идет о землях сельхозназначения. Таким образом планируется привлечь в регион дополнительные инвестиции.

Ожидается, что аренда дальневосточной земли заинтересует в первую очередь китайских фермеров. По предварительным оценкам, половина арендаторов будут из Китая, 25 процентов — из России, еще 25 процентов — из остальных стран. Дубровский отметил, что ряд китайских компаний уже заинтересовались предложением.

Выделенные в аренду участки лучше всего подходят для культивации сои, пшеницы и картофеля, отмечают в агентстве.

По данным Россельхознадзора на май этого года, экспорт зерна и продуктов его переработки из России в Китай вырос по сравнению с прошлым сельскохозяйственным годом в 18 раз и составил 1,231 миллиона тонн. По мнению экспертов, спрос на российскую сельхозпродукцию подогрела торговая война Китая с США.

Источник: https://lenta.ru/news/2018/08/20/chinesefarmers/

Источник: pravosudija.net

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    krikunoleg 21 августа 2018 в 16:55 Ссылка Пометить
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    “Россия планирует предложить в аренду иностранным инвесторам миллион гектаров земли на Дальнем Востоке” – ну так “не хотите возделывать землю, найдутся те, кто это будет делать за вас, но не удивляйтесь, когда они вас попросят с этой земли…”

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