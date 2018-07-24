Гектары катастроф

И главное некуда. Не написано на воротах: «Все ушли на фронт». Все выброшены за ворота. Везде развалины. Без бомбежки – вот уже более четверти века на всей территории страны ведется война под кодовым названием «рыночные реформы». О ее ходе постоянно публикуются казенные подробные обзоры, в которых прослеживается уничтожение производственных предприятий специальными операциями оздоровления путем банкротства.

Вот свежее сообщение базарного информбюро. Дешевая распродажа имущества хабаровского завода «Амуркабель» продолжается сегодня, сейчас в связи с его ликвидацией по схеме банкротства.

Это не укладывается в голове. Я хорошо знаю это достаточно новое предприятие оборонного значения, на котором в советское время неоднократно бывал по службе. Завод шагал в ногу с научно-техническим прогрессом.

Вспоминается также, как осенью 2011 года тогдашний президент России Медведев любовался цехами инновационного Амурского кабельного завода. Ему показали уникальные линии по производству особо высококачественных изолированных кабелей, в том числе для аэрокосмической промышленности державы. В советскую эпоху предприятие обеспечивало продукцией практически весь Дальний Восток и Восточную Сибирь. В новые времена рынком сбыта стала вся Российская Федерация.

Здесь же, в цехе, президент на встрече с рабочими и инженерами, представителями профсоюзов и главами регионов Дальневосточного федерального округа выразил удовлетворение модернизацией. «Продукция вполне может быть соотнесена с лучшими мировыми образцами». «Предприятие ваше – одно из наиболее передовых сейчас, судя по тому, что я видел». «Все-таки значительную часть продукции, которую вы выпускаете, пока наши предприятия (и строительные, и всякие другие) получают из-за границы, а мы способны производить очень приличную продукцию».

И естественно, что именно на этом передовом заводе верховный правитель Медведев оглашает, глядя в глаза рабочим и инженерам, такой долгожданный и жизненно важный для страны вывод о том, что «наша задача – всемерно развивать промышленность, если хотите, провести новую индустриализацию». Правда, с оговоркой: «Но только на принципиально иных началах, чем это было, например, в 30-е годы».

Эту заявку Медведева о «принципиально иных началах» в отношении индустриализации буквально через несколько дней в Москве на предвыборном съезде «Единой России», по сути, раскрыл кандидат в президенты Путин: «Прорвавшиеся к власти организовали беспрецедентное разграбление страны в 1990-е годы, убили и промышленность, и сельское хозяйство, и социальную сферу».

Кроме этого никаких «принципиально иных начал» устроители капитализма в России не показывают. Вот и у нас. Президент Медведев возвестил «новую индустриализацию» и под бурные аплодисменты покинул блистательный цех, а передовому заводу «Амуркабель» уже через три дня, 15 ноября 2011 года, был назначен арбитражный суд по делу о банкротстве. Об убийстве знаменосца «повторной индустриализации». За десяток дней до исторического осуждения Путиным «убийства промышленности в 1990-х».

Ну, а через два месяца вынесли приговор ввести на замечательном инновационном заводе внешнее управление. Будто богатырь враз за три месяца превратился в калеку и не мог без поводыря продержаться, пока Медведев и Путин меняются местами во власти.

А еще через два года, как раз в дни суесловия об «импортозамещении» в России, объявили: замещающий импортные товары завод «Амуркабель» – банкрот. И приступили к его ликвидации.

В полной мере проявились несовместимые с «повторной индустриализацией» чубайсовские «принципиально иные начала»: продолжающееся по сей день отмеченное Путиным «беспрецедентное разграбление страны» прихватизаторами народных предприятий.

С больной головы на здоровую. Ведь банкротами проявили себя самозваные «эффективные собственники», но для расплаты за устроенное ими разграбление приговорили к уничтожению прекрасный завод с огромным, но теперь уже несбыточным творческим будущим.

И возникает фантастическая картина. Будто сегодня Медведев идет по цехам, которые семь лет назад восхищали его и вдохновляли на «повторную индустриализацию». Но теперь по тем его следам черт ногу сломит. Новейшее и крайне необходимое стране производство разгромлено.

***

Всё это разве не взывает к ответственности высшего чиновника, причастного к судьбе предприятия? И вообще, за решения об уничтожении промышленности и всех созданных народом основ самого существования его государства?

Но от власти – ни звука. А ведь сегодня у нее на глазах в отношении современного завода «Амуркабель» совершено деяние из серии 1990-х. Эта серия непрерывно продолжается и при власти осудившего ее Путина. Уже из окна самолета раскрывается панорама погрома. Если бы это интересовало высоких гостей из столицы, то они увидели бы, что садиться приходится среди руин.

Мы представляем вниманию читателей часть этой картины. Скорбный список «убитых» производственных предприятий составлен по датам их банкротства и ликвидации в убывающем порядке.

Хабаровский завод «Амуркабель» – с 2014 года по сегодня

Николаевский-на-Амуре судостроительный завод – 2017 год

Завод подъемно-транспортного оборудования – 2013 год

Аккумуляторный завод – 2009 год

Амурская мебельная фабрика – 2009 год

Хорский деревообрабатывающий комбинат – 2008 год

Хабаровский завод «Дальдизель» – 2007 год

Хорский гидролизный завод – 2005 год

Сернокислотный завод – 2004 год

Хабаровский судостроительный и механический завод имени Кирова – 2003 год

Северный судоремонтный завод – 2002 год

Первый судоремонтный завод «Якорь» – 2002 год

Амурский целлюлозно-картонный комбинат – 1997 год

Хорский биохимический завод – 1995 год

Завод «Продмаш»

Завод «Промсвязь»

Завод алюминиевых конструкций

Завод синтетических моющих средств

Завод станков-автоматов

Амурский деревообрабатывающий комбинат

Амурский машиностроительный завод

И другие производственные предприятия.

Это далеко не полная картина катастрофы, содеянной устроителями возврата капитализма. Они нанесли огромный удар даже по оборонным предприятиям. Их ничуть не защитили неоднократные посещения Путина. Крупнейшим промышленным центром Дальнего Востока славился город юности Комсомольск-на-Амуре. От расположенного здесь авиационного завода осталась лишь половина мощностей. И продукции выпускают вдвое меньше возможного.

Судостроительный завод имени Ленинского комсомола вошел в историю страны как основоположник замечательного города – сегодня от него уцелела примерно седьмая часть. Каждые два года завод выпускал три атомных и две дизельные подводные лодки. Но за последние почти десять лет сдан флоту лишь один корвет. Идет разговор, что в этом году будет сдан второй. Завод подвели к банкротству, но тут государство вмешалось, вытащило его из петли, и он пырхается между небом и землей.

В обломках и Хабаровск. Там под названием Хабаровский судостроительный завод зацепились якорем за быт мастерские с экипажем примерно в 200 человек из мощного коллектива в 3000 рабочих и инженеров. Полностью повторил эту судьбу уникальный завод судового машиностроения имени Горького. А счет завода «Дальэнергомаш» – из прежних 4000 высококлассных специалистов осталось не более артели бурлаков, тянущих мастерскую-баржу выживания.

Такова основная часть действующей ныне промышленности края. Ее грандиозное строительство обрушено. На наших просторах вели работы два строительных главка, из них генеральный «Главдальстрой» ликвидирован, как в связи с этим и многие из нескольких десятков строительно-монтажных трестов.

И брошены близкие к завершению в Советской Гавани гигантские корпуса ряда цехов завода «Паллада» для строительства атомных авианосцев.

Прекращено строительство заводов электронной промышленности «Прибой», «Микрон» и «Контакт» – их в большой стадии готовности не довели до ума и уничтожили. И т.д.

Ликвидировали большую часть из того, чем каждый день живет народ. Под корень подрубили легкую промышленность. Один за другим уничтожали корпуса Хабаровского швейного производственного объединения «Восток» – теперь там торговый центр «Сингапур». В Советской Гавани была база северного рыболовства – около 5000 работающих. Под предлогом банкротства уничтожено 28 крупных кораблей.

***

На прямой линии первый вопрос Путину – «бесплатный дальневосточный гектар». Соблазнительный подарок. Но тут же возникает тупиковый вопрос: как жить на Дальнем Востоке? Здесь нет работы. У заводчан отняли «промышленный гектар». Не бесплатный, а бесценный, разве что не золотой по вложенным в него капиталам, основным производственным фондам.

Вот самый близкий и лично известный Медведеву, видимо, и Путину, пример – уничтоженный инновационный Хабаровский завод «Амуркабель», вдохновивший на грезы о «повторной индустриализации». Теперь с его площади в 52 гектара с новейшим не окупившимся оборудованием выдворены 2000 работников, а вложенные в эти гектары десятки миллиардов рублей – на ветер. Зато эти бывшие производители промышленных товаров могут теперь занять в общем 2000 «бесплатных дальневосточных гектаров» хоть по медвежьим углам и обживать берлоги ввиду своего пролетарского финансового состояния.

И это при том, что давно никому не нужны бесплатные для их владельцев многие гектары полей и лугов бывших колхозов и совхозов. В нашем крае заброшено свыше 40 тысяч гектаров посевных площадей, как в целом по стране – 40 миллионов гектаров.

Однако подчеркивается – власть показала свою заботу о Дальнем Востоке, об удержании от бегства старожилов и привлечении новоселов. В действительности «бесплатный дальневосточный гектар» – это, на наш взгляд, не только пустая, но и вредная затея. Из переполненной Москвы пока ни один любитель не прибыл в Хабаровский край и не показал пример освоения безлюдного гектара.

Но зато политикой переполнивших Москву «реформаторов» уничтожены тысячи промышленных гектаров – сотен заводов, фабрик, других производственных предприятий, сельского, лесного и рыбопромыслового хозяйства. Выброшенные с этих капиталоемких гектаров многие тысячи высококвалифицированных специалистов вынуждены бежать в поисках работы за тридевять земель, морей и океанов, на чужие берега.

Если за последние 20 лет Советской власти население Хабаровского края выросло на 400 тысяч человек, то с 1991-го по 2011 год число жителей у нас стало меньше на 280 тысяч человек. Перед предстоящими в сентябре выборами главы администрации края мы подводим последствия пребывания на этом месте ставленника богачей господина Шпорта. За его десять лет в этой роли – минус 22 тысячи человек. Опустошен большой район. В прошлом году – 5000, а за пять месяцев текущего года 1800 человек.

Вот откуда – убыль и вымирание народа, сокращение в стране числа работников трудоспособного возраста.

Многие тысячи промышленных гектаров давали нашему краю растущий обильный урожай – товары с потребительной стоимостью, которые на рынке превращаются в деньги. Выброшены производители товаров – выброшены и деньги. Нет работы – нет денег – нет пенсий.

***

Власть любителей обогащения за счет нетрудовых доходов не способна понять, что деньги куют производительным трудом, во всех сферах общественно необходимым трудом, а не грабежом. И когда история остановила грабеж со стороны класса помещиков и капиталистов, то сбереженных денег сразу хватило на осуществление по ленинскому плану ГОЭЛРО электрификации и индустриализации страны, на обеспечение ее могущества для Победы над фашизмом и в защите мира на планете.

Избавление от класса паразитов позволило рабоче-крестьянской власти через десять лет строительства социализма первыми ввести выход работников на заслуженный отдых в действующие и поныне сроки. Передовой общественный строй обеспечивал сокращение продолжительности рабочего дня. Мы продвигались ко всё большему удовлетворению материальных и духовных запросов каждого. Благодаря свободному труду свободного народа. Однако сегодня антинародная власть новоявленных господ продолжает уничтожение творческих достижений ввергнутого ею в вымирание великого народа.

Однако ясно уже, что вследствие безостановочного уничтожения производительных сил страны и вызванного этим вымирания народа мы подошли к краю пропасти – секвестируем стариковские пенсии.

Но истинные хозяева родного дальневосточного гектара во всех его видах предлагают проверенное историей решение. Приглашают руководителей буржуазной власти Путина и Медведева на любой гектар, на любой завод. Ну вот на этот Хабаровский кабельный завод. Кликнем, чтобы на его промышленные гектары вернулись его преданные работники. Мигом слетятся со всех концов. И вопрос Путину:

– Владимир Владимирович, здесь, в прекрасном цехе, Дмитрий Анатольевич сказал, что наша задача – провести новую индустриализацию. Мы – за! Но вот прошло семь лет – за такой срок были выполнены две сталинские пятилетки социалистической индустриализации. А у нас вы разорили образцовый завод. Вот мы и предлагаем все-таки: даешь индустриализацию! И у нас откроем счет – первые 2000 высокотехнологичных рабочих мест в счет ваших 25 миллионов. А таким образом и стариков убережем от непосильного труда, и пенсии сохраним – дело проверенное.

Пойдут ли Путин и Медведев по тысячам производственных предприятий, разваленных за время их пребывания во власти сырьевой колонии? Не слыхать. Только со всех вышек трезвон: какое это благо – пенсии отнять.

И только рабочий класс и крестьянство, все объединенные трудящиеся могут отстоять интересы страны и народа. Продолжающаяся катастрофа затрагивает каждого.