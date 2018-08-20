Главная » История, Невероятное в мире

Здания, занесенные грунтом. Часть 25

11:21. 20 августа 2018 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал:
Предыдущая часть

Продолжение цикла статей на тему находок строений, захоронений на глубинах 5-8 метров (под щебнем и глиной), которые не могли оказаться на такой глубине по причине накопления культурных слоев (в датировку артефактов скорость не вписывается). Да, и сам щебень и глина – это не культурные слои…


Раскопки в Турции. Но об этом чуть ниже…



Ученые обнаружили потерянный африканский город с помощью лазерной технологии. Очередная находка археологии, сделанная с помощью технологии LiDAR. Но трактовка – в стиле их обычной парадигмы.

Эти города появились до того, как первые европейские путешественники столкнулись с ними в начале девятнадцатого века. В 1820-х годах все эти города штата Тсвана были разрушены в процессе, который стал известен как гражданские войны в Дайфяне. Некоторые из них никогда не были задокументированы в письменных источниках, и устные предания об их истории тоже отсутствуют.


Древние строения в Суйкербосранде показаны на воздушной фотографии 1961 года. Город почти 10 км в длину и около 2 км в ширину. Мегаполис даже по нашим временам!

Трудно оценить численность его населения. Но в городе насчитывается от 750 до 850 строений.

Источник
Перевод
Благодарность gorynych1 за ссылку на эту статью.

Объяснение официальной археологии (цитирую еще раз): В 1820-х годах все эти города штата Тсвана уничтожены, что стало известно как гражданские войны в Дайфяне (Difeqane civil wars). Я не нашел никаких упоминай про это ни на русском, ни на английском.

И еще одно научное мнение (перевод статьи):
Среди самых больших особенностей – искусственные насыпи, состоящие из массивов пепла от пожаров навозного скота крупного рогатого скота, смешанных с костями скота и сломанными сосудами из глиняной посуды. Весь этот материал, как представляется, умышленно складывался у входа в более крупные усадьбы.

Это же последствия селевого потока!

Территория насчитывала 850 домов (хозяйств). Интересно, кто в них жил? Не думаю, что чернокожие. Они и сейчас в каменном веке. Белых из ЮАР выгнали, небоскребы опустели, и в них свалки устроили.
***




При строительстве четвертого моста под толщей глины и суглинка был обнаружен целый ЗАВОД по производству кирпича? По словам археологов он активно функционировал ещё в 19 веке. Как так получилось, что экономически значимое предприятие оказалось погребено под толщей глины?





Источник
***


Засыпанный Франкфурт. Источник
***

Новость, которая может подчеркивать версию о пылевых бурях, как о причине заноса городов и многих территорий.


Слой пыли на снегу. Красная поляна, рядом с Сочи.




Источник

Это явно принесено из далека. В прошлом, когда могли после потопа сохраняться огромные территории не покрытые растительностью, глиняная пыль могла переноситься в большем объеме. А города – это естественные препятствия на пути ветров. Среди домов поток тормозится и пыль выпадает. Ее не успевали чистить, либо в городах было мало жителей.

Наблюдение:
Звонит друг из Одессы. Выпал жёлтый снег слоем по всей Одессе в несколько см. Некоторые безумцы из его знакомых попробовали на вкус – химическая горечь. Я решил проверить карты ветров. Они за последние дни с Северными ветрами. То есть никакого “с Саудовской Аравии” песка, судя по-всему, принести никак не могло (официальная версия – “песчаные бури” занесли).

На тему переноса пыли, в копилку литературных фактов, описывающих эти следы от самого Дарвина:


Кликабельно. Путешествие вокруг света на корабле Бигль. Т. 1. Дарвин Ч.
***



В Алжире произошло странное погодное явление, когда небо внезапно стало красным. Метеорологи всю вину за аномалию возложили на песок принесенный ветром из пустыни Сахара, но подобные аномалии в последнее время стали происходить в разных частях мира и даже в России.
***


Археологические раскопки в Сакчагёзю, деревни близ Газиантепа, Турция. 1908 год.


Источник


Современные археологические объекты в Турции. Оцените толщину глины и щебня над остатками строений






Погибшая лошадь, разбитые глиняные сосуды. И никто из официальных археологов никогда не напишет – это случилось под массами селевого потока. За это мнение можно лишиться работы.


Источник


Seyitömer Höyük 2014


Еще одни раскопки в Турции. Возможно, гробница. Как говорят археологи – все строение закапывали что бы гробницу не разграбили.


В Турции много подобных находок. Полы римских вилл. Стены и сами строения снесены катастрофой (селем). Мозаичные полы уцелели.


Кликабельно. Читайте имена


Мозаика в городе Зевг


***


Рекомендую посмотреть этот ролик. Оцените масштабы древних городов! А сейчас это пустыня. Причем, на мой взгляд – со следами изначальной водной эрозии.
***


На глубине 5 метров нашли кладбище 18 века! Почему так глубоко?


Во время раскопок на Крестовоздвиженской площади археологи обнаружили известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века, а рядом часть городского кладбища. В той части, где ведутся охранные археологические работы, обнаружено около 30 деревянных гробов, датируемых также XVIII веком. Особенность гробов в том, что они сделаны из двух частей цельного бревна дуба, выточенного внутри — в виде колод.
Источник

Комментарий А.Кунгурова по поводу этих раскопок:


***

Уже не помню, размещал ли этот ролик, но лучше напомнить про гравюры видов Италии и их сравнения:




Фонтаны Аполлона в садах Версаля”, Юбер Роббер


Вход в сады Версаля


Монумент и руины с колоннами

Другие посткатастрофические виды на картинах художника здесь
***

Культурный слой на Хлебной площади в Самаре или засыпанная крепость?







Источник
***


Длинные входы в подвалы и лестница к ним. Это так строили? А вот если занесло, то все понятно… Лестница стоит у стены, может окна моют? Может быть. Но сами окна над землей очень низко находятся.
***

ryadovoy_k2: Уборка жидкой грязи с улиц в г. Коканд 2-я пол. 19-в. (скорее всего 4-я четверть века).


Возможно, это убирали слой глины по аналогии, как после этих событий
***


В Индии тоже есть храмы, занесенные грунтом. Не думаю, что их так ошибочно строили, что произошло подтопление грунтовыми водами. Автор ролика не в теме множества фактов засыпанных или занесенных строений, получается, уже по всему миру.
***



Стены дворца, принадлежавшего ассирийскому царю Асархаддону, были найдены под развалинами святилища пророка Ионы вблизи города Мосул




Отряды иракской армии и курдские силы пешмерга (курдские военизированные формирования) обнаружили в 30 километрах к юго-востоку от города Мосул под развалинами древнего города Нимруд остатки дворца ассирийского царя Асархаддона, правившего, приблизительно, в 680 — 669 годах до н. э.




Селевой поток на века запечатал все входы в этом строении
Источник
***


Источник: sibved.livejournal.com

Метки: древние строения, история, катастрофы, находки, потоп
Пометить материал как неуместный

Оценка информации

GD Star Rating
loading...
Поделиться:

Записи на схожие темы
Здания, занесенные грунтом. Часть 2
... sibved в Здания, занесенные грунтом. Часть 2Первая часть: Здания, занесенные грунтомЭту часть начну с видео... Старые дома Москвы, занесенные грунтом:Дом Товарищества мануфактур И...обнаружен занесенный грунтом первый этаж домаОбратите внимание – в здании...
Здания, занесенные грунтом. Часть 2
Первая часть: Здания, занесенные грунтомЭту часть начну с видео из Москвы. ... котлована был обнаружен занесенный грунтом первый этаж домаОбратите внимание – в здании напротив окна... предыдущей части и по-изучите дискуссии в постах на тему занесенных строений...
Здания, занесенные грунтом. Часть 12
.... эта тема очень близка к «Здания, занесенные грунтом»В 1904 году в имении... глиныДесять лет назад в восточной части индонезийского острова Ява произошла большая... времени. Эпицентр в северо-восточной части дельты реки Селенги. Интенсивность в...
Здания, занесенные грунтом. Часть 14
...сделал свои наблюдения по теме «Здания, занесенные грунтом»:Покровская церковь (Подол, у подножия...татаро-монгол:В заключении этой части рекомендую посмотреть документальный фильм «...исследователи.***Ну, и закончу эту часть произведением:Лорд Джордж Байрон «...
Здания, занесенные грунтом. Часть 23
... и скептических мнений по поводу зданий, занесенных грунтом (глиной). Кому-то тема интересна... публиковать накопившийся материал. В этой части много видео. Некоторые ролики считаю...левой, так и в правой частях полигона (заметны преобладание площадей древостоев...
Здания, занесенные грунтом. Часть 18
..., рекомендую сначала прочитать эту статью: ЗДАНИЯ, ЗАНЕСЕННЫЕ ГРУНТОМ. ВОЗРАЖЕНИЯ И ОБЪЯСНЕНИЯ . Подумать и... решено было сделать гидроизоляцию подземной части. А вот в прошлом строители... не более 2м глубины подвальной части. Зачем нужно было опускать подвал...

Оставить комментарий

Вы вошли как Гость. Вы можете авторизоваться

Будте вежливы. Не ругайтесь. Оффтоп тоже не приветствуем. Спам убивается моментально.
Оставляя комментарий Вы соглашаетесь с правилами сайта.

(Обязательно)

Вы можете использовать эти HTML теги и атрибуты: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>