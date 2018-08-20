Здания, занесенные грунтом. Часть 25
11:21. 20 августа 2018 Просмотров - 150 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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Продолжение цикла статей на тему находок строений, захоронений на глубинах 5-8 метров (под щебнем и глиной), которые не могли оказаться на такой глубине по причине накопления культурных слоев (в датировку артефактов скорость не вписывается). Да, и сам щебень и глина – это не культурные слои…
Раскопки в Турции. Но об этом чуть ниже…
Ученые обнаружили потерянный африканский город с помощью лазерной технологии. Очередная находка археологии, сделанная с помощью технологии LiDAR. Но трактовка – в стиле их обычной парадигмы.
Эти города появились до того, как первые европейские путешественники столкнулись с ними в начале девятнадцатого века. В 1820-х годах все эти города штата Тсвана были разрушены в процессе, который стал известен как гражданские войны в Дайфяне. Некоторые из них никогда не были задокументированы в письменных источниках, и устные предания об их истории тоже отсутствуют.
Древние строения в Суйкербосранде показаны на воздушной фотографии 1961 года. Город почти 10 км в длину и около 2 км в ширину. Мегаполис даже по нашим временам!
Трудно оценить численность его населения. Но в городе насчитывается от 750 до 850 строений.
Источник
Перевод
Благодарность gorynych1 за ссылку на эту статью.
Объяснение официальной археологии (цитирую еще раз): В 1820-х годах все эти города штата Тсвана уничтожены, что стало известно как гражданские войны в Дайфяне (Difeqane civil wars). Я не нашел никаких упоминай про это ни на русском, ни на английском.
И еще одно научное мнение (перевод статьи):
Среди самых больших особенностей – искусственные насыпи, состоящие из массивов пепла от пожаров навозного скота крупного рогатого скота, смешанных с костями скота и сломанными сосудами из глиняной посуды. Весь этот материал, как представляется, умышленно складывался у входа в более крупные усадьбы.
Это же последствия селевого потока!
Территория насчитывала 850 домов (хозяйств). Интересно, кто в них жил? Не думаю, что чернокожие. Они и сейчас в каменном веке. Белых из ЮАР выгнали, небоскребы опустели, и в них свалки устроили.
***
При строительстве четвертого моста под толщей глины и суглинка был обнаружен целый ЗАВОД по производству кирпича? По словам археологов он активно функционировал ещё в 19 веке. Как так получилось, что экономически значимое предприятие оказалось погребено под толщей глины?
Источник
***
Засыпанный Франкфурт. Источник
***
Новость, которая может подчеркивать версию о пылевых бурях, как о причине заноса городов и многих территорий.
Слой пыли на снегу. Красная поляна, рядом с Сочи.
Источник
Это явно принесено из далека. В прошлом, когда могли после потопа сохраняться огромные территории не покрытые растительностью, глиняная пыль могла переноситься в большем объеме. А города – это естественные препятствия на пути ветров. Среди домов поток тормозится и пыль выпадает. Ее не успевали чистить, либо в городах было мало жителей.
Наблюдение:
Звонит друг из Одессы. Выпал жёлтый снег слоем по всей Одессе в несколько см. Некоторые безумцы из его знакомых попробовали на вкус – химическая горечь. Я решил проверить карты ветров. Они за последние дни с Северными ветрами. То есть никакого “с Саудовской Аравии” песка, судя по-всему, принести никак не могло (официальная версия – “песчаные бури” занесли).
На тему переноса пыли, в копилку литературных фактов, описывающих эти следы от самого Дарвина:
Кликабельно. Путешествие вокруг света на корабле Бигль. Т. 1. Дарвин Ч.
***
В Алжире произошло странное погодное явление, когда небо внезапно стало красным. Метеорологи всю вину за аномалию возложили на песок принесенный ветром из пустыни Сахара, но подобные аномалии в последнее время стали происходить в разных частях мира и даже в России.
***
Археологические раскопки в Сакчагёзю, деревни близ Газиантепа, Турция. 1908 год.
Источник
Современные археологические объекты в Турции. Оцените толщину глины и щебня над остатками строений
Погибшая лошадь, разбитые глиняные сосуды. И никто из официальных археологов никогда не напишет – это случилось под массами селевого потока. За это мнение можно лишиться работы.
Источник
Seyitömer Höyük 2014
Еще одни раскопки в Турции. Возможно, гробница. Как говорят археологи – все строение закапывали что бы гробницу не разграбили.
В Турции много подобных находок. Полы римских вилл. Стены и сами строения снесены катастрофой (селем). Мозаичные полы уцелели.
Кликабельно. Читайте имена
Мозаика в городе Зевг
***
Рекомендую посмотреть этот ролик. Оцените масштабы древних городов! А сейчас это пустыня. Причем, на мой взгляд – со следами изначальной водной эрозии.
***
На глубине 5 метров нашли кладбище 18 века! Почему так глубоко?
Во время раскопок на Крестовоздвиженской площади археологи обнаружили известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века, а рядом часть городского кладбища. В той части, где ведутся охранные археологические работы, обнаружено около 30 деревянных гробов, датируемых также XVIII веком. Особенность гробов в том, что они сделаны из двух частей цельного бревна дуба, выточенного внутри — в виде колод.
Источник
Комментарий А.Кунгурова по поводу этих раскопок:
***
Уже не помню, размещал ли этот ролик, но лучше напомнить про гравюры видов Италии и их сравнения:
Фонтаны Аполлона в садах Версаля”, Юбер Роббер
Вход в сады Версаля
Монумент и руины с колоннами
Другие посткатастрофические виды на картинах художника здесь
***
Культурный слой на Хлебной площади в Самаре или засыпанная крепость?
Источник
***
Длинные входы в подвалы и лестница к ним. Это так строили? А вот если занесло, то все понятно… Лестница стоит у стены, может окна моют? Может быть. Но сами окна над землей очень низко находятся.
***
ryadovoy_k2: Уборка жидкой грязи с улиц в г. Коканд 2-я пол. 19-в. (скорее всего 4-я четверть века).
Возможно, это убирали слой глины по аналогии, как после этих событий
***
В Индии тоже есть храмы, занесенные грунтом. Не думаю, что их так ошибочно строили, что произошло подтопление грунтовыми водами. Автор ролика не в теме множества фактов засыпанных или занесенных строений, получается, уже по всему миру.
***
Стены дворца, принадлежавшего ассирийскому царю Асархаддону, были найдены под развалинами святилища пророка Ионы вблизи города Мосул
Отряды иракской армии и курдские силы пешмерга (курдские военизированные формирования) обнаружили в 30 километрах к юго-востоку от города Мосул под развалинами древнего города Нимруд остатки дворца ассирийского царя Асархаддона, правившего, приблизительно, в 680 — 669 годах до н. э.
Селевой поток на века запечатал все входы в этом строении
Источник
***
Продолжение цикла статей на тему находок строений, захоронений на глубинах 5-8 метров (под щебнем и глиной), которые не могли оказаться на такой глубине по причине накопления культурных слоев (в датировку артефактов скорость не вписывается). Да, и сам щебень и глина – это не культурные слои…
Раскопки в Турции. Но об этом чуть ниже…
Ученые обнаружили потерянный африканский город с помощью лазерной технологии. Очередная находка археологии, сделанная с помощью технологии LiDAR. Но трактовка – в стиле их обычной парадигмы.
Эти города появились до того, как первые европейские путешественники столкнулись с ними в начале девятнадцатого века. В 1820-х годах все эти города штата Тсвана были разрушены в процессе, который стал известен как гражданские войны в Дайфяне. Некоторые из них никогда не были задокументированы в письменных источниках, и устные предания об их истории тоже отсутствуют.
Древние строения в Суйкербосранде показаны на воздушной фотографии 1961 года. Город почти 10 км в длину и около 2 км в ширину. Мегаполис даже по нашим временам!
Трудно оценить численность его населения. Но в городе насчитывается от 750 до 850 строений.
Источник
Перевод
Благодарность gorynych1 за ссылку на эту статью.
Объяснение официальной археологии (цитирую еще раз): В 1820-х годах все эти города штата Тсвана уничтожены, что стало известно как гражданские войны в Дайфяне (Difeqane civil wars). Я не нашел никаких упоминай про это ни на русском, ни на английском.
И еще одно научное мнение (перевод статьи):
Среди самых больших особенностей – искусственные насыпи, состоящие из массивов пепла от пожаров навозного скота крупного рогатого скота, смешанных с костями скота и сломанными сосудами из глиняной посуды. Весь этот материал, как представляется, умышленно складывался у входа в более крупные усадьбы.
Это же последствия селевого потока!
Территория насчитывала 850 домов (хозяйств). Интересно, кто в них жил? Не думаю, что чернокожие. Они и сейчас в каменном веке. Белых из ЮАР выгнали, небоскребы опустели, и в них свалки устроили.
***
При строительстве четвертого моста под толщей глины и суглинка был обнаружен целый ЗАВОД по производству кирпича? По словам археологов он активно функционировал ещё в 19 веке. Как так получилось, что экономически значимое предприятие оказалось погребено под толщей глины?
Источник
***
Засыпанный Франкфурт. Источник
***
Новость, которая может подчеркивать версию о пылевых бурях, как о причине заноса городов и многих территорий.
Слой пыли на снегу. Красная поляна, рядом с Сочи.
Источник
Это явно принесено из далека. В прошлом, когда могли после потопа сохраняться огромные территории не покрытые растительностью, глиняная пыль могла переноситься в большем объеме. А города – это естественные препятствия на пути ветров. Среди домов поток тормозится и пыль выпадает. Ее не успевали чистить, либо в городах было мало жителей.
Наблюдение:
Звонит друг из Одессы. Выпал жёлтый снег слоем по всей Одессе в несколько см. Некоторые безумцы из его знакомых попробовали на вкус – химическая горечь. Я решил проверить карты ветров. Они за последние дни с Северными ветрами. То есть никакого “с Саудовской Аравии” песка, судя по-всему, принести никак не могло (официальная версия – “песчаные бури” занесли).
На тему переноса пыли, в копилку литературных фактов, описывающих эти следы от самого Дарвина:
Кликабельно. Путешествие вокруг света на корабле Бигль. Т. 1. Дарвин Ч.
***
В Алжире произошло странное погодное явление, когда небо внезапно стало красным. Метеорологи всю вину за аномалию возложили на песок принесенный ветром из пустыни Сахара, но подобные аномалии в последнее время стали происходить в разных частях мира и даже в России.
***
Археологические раскопки в Сакчагёзю, деревни близ Газиантепа, Турция. 1908 год.
Источник
Современные археологические объекты в Турции. Оцените толщину глины и щебня над остатками строений
Погибшая лошадь, разбитые глиняные сосуды. И никто из официальных археологов никогда не напишет – это случилось под массами селевого потока. За это мнение можно лишиться работы.
Источник
Seyitömer Höyük 2014
Еще одни раскопки в Турции. Возможно, гробница. Как говорят археологи – все строение закапывали что бы гробницу не разграбили.
В Турции много подобных находок. Полы римских вилл. Стены и сами строения снесены катастрофой (селем). Мозаичные полы уцелели.
Кликабельно. Читайте имена
Мозаика в городе Зевг
***
Рекомендую посмотреть этот ролик. Оцените масштабы древних городов! А сейчас это пустыня. Причем, на мой взгляд – со следами изначальной водной эрозии.
***
На глубине 5 метров нашли кладбище 18 века! Почему так глубоко?
Во время раскопок на Крестовоздвиженской площади археологи обнаружили известковый фрагмент Крестовоздвиженской церкви XVIII века, а рядом часть городского кладбища. В той части, где ведутся охранные археологические работы, обнаружено около 30 деревянных гробов, датируемых также XVIII веком. Особенность гробов в том, что они сделаны из двух частей цельного бревна дуба, выточенного внутри — в виде колод.
Источник
Комментарий А.Кунгурова по поводу этих раскопок:
***
Уже не помню, размещал ли этот ролик, но лучше напомнить про гравюры видов Италии и их сравнения:
Фонтаны Аполлона в садах Версаля”, Юбер Роббер
Вход в сады Версаля
Монумент и руины с колоннами
Другие посткатастрофические виды на картинах художника здесь
***
Культурный слой на Хлебной площади в Самаре или засыпанная крепость?
Источник
***
Длинные входы в подвалы и лестница к ним. Это так строили? А вот если занесло, то все понятно… Лестница стоит у стены, может окна моют? Может быть. Но сами окна над землей очень низко находятся.
***
ryadovoy_k2: Уборка жидкой грязи с улиц в г. Коканд 2-я пол. 19-в. (скорее всего 4-я четверть века).
Возможно, это убирали слой глины по аналогии, как после этих событий
***
В Индии тоже есть храмы, занесенные грунтом. Не думаю, что их так ошибочно строили, что произошло подтопление грунтовыми водами. Автор ролика не в теме множества фактов засыпанных или занесенных строений, получается, уже по всему миру.
***
Стены дворца, принадлежавшего ассирийскому царю Асархаддону, были найдены под развалинами святилища пророка Ионы вблизи города Мосул
Отряды иракской армии и курдские силы пешмерга (курдские военизированные формирования) обнаружили в 30 километрах к юго-востоку от города Мосул под развалинами древнего города Нимруд остатки дворца ассирийского царя Асархаддона, правившего, приблизительно, в 680 — 669 годах до н. э.
Селевой поток на века запечатал все входы в этом строении
Источник
***
Источник: sibved.livejournal.com