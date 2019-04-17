Здания, занесенные грунтом. Часть 34. Выпадение пепла.
10:20. 17 апреля 2019 Просмотров - 247 Один комментарий Опубликовал: feedmatic
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Как можно заметить по названию – это уже 34-я часть собранных фактов и примеров на тему загадочных причин нахождения зданий (построенных не позднее начала 19в.) в слоях грунта. Ни просадкой, ни нарастанием культурных слоев в городской черте (что самом по себе нонсенс) – это не объяснить. На сегодняшний день есть несколько основных версий возможных произошедших событий в нашей истории. Об одной из них кратко расскажу в этой статьи. А вот четкого ответа: почему это не зафиксировано в литературе, в исторических книгах того времени – пока нет. Вернее есть, но опять таки как версия.
Для начала – очередной пример:
Церковь Иоанна предтечи в Керчи
По найденной надписи на одной из колонн, постройка храма датируется не позднее VIIIв.н.э.
Источник
Что могло занести это строение? На просадку здания не похоже, вся кладка пошла бы трещинами и здание разрушилось. Культурные слои? Почему сейчас они не нарастают. За последнюю сотню лет – ни сантиметра. Основная версия причин такой картины – в следующей информации:
В предыдущих статьях размещал этот ролик. Размещу его еще раз размещу, как основную версию, объясняющая причины занесения зданий глиняными слоями. 500-600 лет назад что-то произошло, что забросило пепел или глиняную пыль в Арктику. А что тогда могло происходить на континентах?
Если это слои вулканического пепла, то скептики скажут, что вулканический пепел – это не глина? Какое отношение он имеет к глиняным слоям, в которые погружены старые здания? Мои пояснения, которые давал раньше:
vaduhan_08 в свое время высказал мысль, что глина – это вулканический пепел. Логика вот какая: те же породы, что и при дроблении водной эрозией, выбрасываются в виде порошка из жерла вулканов. Только цвет пепла – серый, т.к. породы прошли термическую обработку и стали по-сути цементом. Эту версию я попытался развить здесь
Этот пепел могли выбрасывать при глобальной дегазации каждая гора и холм, как грязевые вулканы Азербайджана (горящий газ, грязевая жижа, пепел – все из него извергается, видео есть в youtube). Вот эти слои:
Если в Арктике отложились такие слои, то тогда что было на материках и около вулканов? Или тогда существовали сильные ветра, ураганы, способные переносить массы песка и пыли? Эта версия тоже подходит под процесс занесения зданий грунтом.
Комментарий к видео:
Комментарий от russ_mir_sibir:
Поспрашивала я тут археологов и климатологов. И вот что. В 1883 году случилось извержение Кракатау, и роза ветров выстроила покрытие вулканическим пеплом 2-3 метра высотой в сторону Москвы. Вот так и оседала пыль конусом от Индонезии к Москве и Арктике. Вывод сделали гляциологи, которые нашли слои вулканического пепла во льдах Арктики.
Расшифровка слоев при раскопках в Костёнках. Датировки официальные, с ними можно соглашаться, а лучше – нет. Радиоуглеродный анализ не точный. Он учитывает концентрацию СО2 в атмосфере как константу во все времена. А это далеко не так.
Смотреть на эти слои можно только как на факт наличия вулканического пепла в слоях глины. Так может быть, глина и вулканический пепел – одинаковые или близкие по происхождению образования?
Вот еще интересное наблюдение, если на него смотреть с позиции этих выводов на данную тему:
Это вечная мерзлота. Но не замороженный грунт, а чистый лед. А над ним слои глины, а над глиной уже какой-то слой чернозема, дерна.
Давайте подумаем, по-рассуждаем: если на обширных территориях образовались слои льда. Не важно по какой причине, потоп забросил воду и она замерзла, вышла из недр или выпала в виде снега, который слежался в лед. Факт того, что на бескрайних пространствах нет ничего, что могло бы оставить после своего разрушения глину. Глина – это не органика, она не могла была взяться только от растительности. Да, и трава не растет на голом льду. Значит, эту глину что-то принесло. И, по всей видимости – ветра. Были ли это пылевые бури или вулканический пепел – могут определить в лаборатории (если захотят).
***
Следы в древнем грунте в экспозиции музея Гуеллас-де-Акахуалинки, Никарагуа
В музее Манагуа (столицы Никарагуа) Гуеллас-де-Акахуалинка имеется уникальная экспозиция: в древнем приозерном грунте оставлены следы человека и животных, которые по информации ученых, спасались от извержения вулкана. Ориентировочно возраст этих следов – 10 тыс. лет.
Обратите внимание на толщи грунта. На вулканический пепел уже не похоже. В Никарагуа находятся вулканы и сейчас.
Но если все же довериться мнению ученых в этом вопросе, то что за мощное извержение было в тот период? А может быть это было не 10 тыс. лет назад, а в историческое время? Тогда и этот факт проливает свет на здания, занесенные грунтом по всему миру.
***
В заключении этой части, приведу еще пример:
Анталия, Турция
Пишут, что это гробница ликийского типа IV в.до н.э.
И снов слой глины, который засыпал это место многометровым слоем. Для сравнения, фотография с удаления:
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://vk.com/wall-115630797_35473
https://www.sabah.com.tr/yasam/2017/11/06/arazi-kazisinda-2-bin-400-yillik-kaya-mezari-ortaya-cikarildi?paging=4
***
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Как можно заметить по названию – это уже 34-я часть собранных фактов и примеров на тему загадочных причин нахождения зданий (построенных не позднее начала 19в.) в слоях грунта. Ни просадкой, ни нарастанием культурных слоев в городской черте (что самом по себе нонсенс) – это не объяснить. На сегодняшний день есть несколько основных версий возможных произошедших событий в нашей истории. Об одной из них кратко расскажу в этой статьи. А вот четкого ответа: почему это не зафиксировано в литературе, в исторических книгах того времени – пока нет. Вернее есть, но опять таки как версия.
Для начала – очередной пример:
Церковь Иоанна предтечи в Керчи
По найденной надписи на одной из колонн, постройка храма датируется не позднее VIIIв.н.э.
Источник
Что могло занести это строение? На просадку здания не похоже, вся кладка пошла бы трещинами и здание разрушилось. Культурные слои? Почему сейчас они не нарастают. За последнюю сотню лет – ни сантиметра. Основная версия причин такой картины – в следующей информации:
В предыдущих статьях размещал этот ролик. Размещу его еще раз размещу, как основную версию, объясняющая причины занесения зданий глиняными слоями. 500-600 лет назад что-то произошло, что забросило пепел или глиняную пыль в Арктику. А что тогда могло происходить на континентах?
Если это слои вулканического пепла, то скептики скажут, что вулканический пепел – это не глина? Какое отношение он имеет к глиняным слоям, в которые погружены старые здания? Мои пояснения, которые давал раньше:
vaduhan_08 в свое время высказал мысль, что глина – это вулканический пепел. Логика вот какая: те же породы, что и при дроблении водной эрозией, выбрасываются в виде порошка из жерла вулканов. Только цвет пепла – серый, т.к. породы прошли термическую обработку и стали по-сути цементом. Эту версию я попытался развить здесь
Этот пепел могли выбрасывать при глобальной дегазации каждая гора и холм, как грязевые вулканы Азербайджана (горящий газ, грязевая жижа, пепел – все из него извергается, видео есть в youtube). Вот эти слои:
Если в Арктике отложились такие слои, то тогда что было на материках и около вулканов? Или тогда существовали сильные ветра, ураганы, способные переносить массы песка и пыли? Эта версия тоже подходит под процесс занесения зданий грунтом.
Комментарий к видео:
Комментарий от russ_mir_sibir:
Поспрашивала я тут археологов и климатологов. И вот что. В 1883 году случилось извержение Кракатау, и роза ветров выстроила покрытие вулканическим пеплом 2-3 метра высотой в сторону Москвы. Вот так и оседала пыль конусом от Индонезии к Москве и Арктике. Вывод сделали гляциологи, которые нашли слои вулканического пепла во льдах Арктики.
Расшифровка слоев при раскопках в Костёнках. Датировки официальные, с ними можно соглашаться, а лучше – нет. Радиоуглеродный анализ не точный. Он учитывает концентрацию СО2 в атмосфере как константу во все времена. А это далеко не так.
Смотреть на эти слои можно только как на факт наличия вулканического пепла в слоях глины. Так может быть, глина и вулканический пепел – одинаковые или близкие по происхождению образования?
Вот еще интересное наблюдение, если на него смотреть с позиции этих выводов на данную тему:
Это вечная мерзлота. Но не замороженный грунт, а чистый лед. А над ним слои глины, а над глиной уже какой-то слой чернозема, дерна.
Давайте подумаем, по-рассуждаем: если на обширных территориях образовались слои льда. Не важно по какой причине, потоп забросил воду и она замерзла, вышла из недр или выпала в виде снега, который слежался в лед. Факт того, что на бескрайних пространствах нет ничего, что могло бы оставить после своего разрушения глину. Глина – это не органика, она не могла была взяться только от растительности. Да, и трава не растет на голом льду. Значит, эту глину что-то принесло. И, по всей видимости – ветра. Были ли это пылевые бури или вулканический пепел – могут определить в лаборатории (если захотят).
***
Следы в древнем грунте в экспозиции музея Гуеллас-де-Акахуалинки, Никарагуа
В музее Манагуа (столицы Никарагуа) Гуеллас-де-Акахуалинка имеется уникальная экспозиция: в древнем приозерном грунте оставлены следы человека и животных, которые по информации ученых, спасались от извержения вулкана. Ориентировочно возраст этих следов – 10 тыс. лет.
Обратите внимание на толщи грунта. На вулканический пепел уже не похоже. В Никарагуа находятся вулканы и сейчас.
Но если все же довериться мнению ученых в этом вопросе, то что за мощное извержение было в тот период? А может быть это было не 10 тыс. лет назад, а в историческое время? Тогда и этот факт проливает свет на здания, занесенные грунтом по всему миру.
***
В заключении этой части, приведу еще пример:
Анталия, Турция
Пишут, что это гробница ликийского типа IV в.до н.э.
И снов слой глины, который засыпал это место многометровым слоем. Для сравнения, фотография с удаления:
Источники:
[Spoiler (click to open)]https://vk.com/wall-115630797_35473
https://www.sabah.com.tr/yasam/2017/11/06/arazi-kazisinda-2-bin-400-yillik-kaya-mezari-ortaya-cikarildi?paging=4
***
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Уже летают аппараты на астероиды.Рюгу,комета Чурюмова-Гкрасименко и другие.ВСЁ из люда и грязи (пыли глины). Так что вероятность что что-то прилетело очень велика. Не вулканы но метеоритный дождь. Сотни тысяч челябинских и тунгусских в течении года