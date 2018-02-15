Здания, занесенные грунтом. Часть 23
11:43. 15 февраля 2018 Просмотров - 315 Нет комментариев Опубликовал: brahman
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В последнее время появилось множество контраргументов и скептических мнений по поводу зданий, занесенных грунтом (глиной). Кому-то тема интересна, кто-то категорически с этим не согласен, выборочно находит «тонкие» места и опровергает их. Это все только подогревает у читателей и зрителей (в ютубе) интерес. Многим приходится искать, доказывать, участвовать в дискуссиях. Кто прав и в какой степени верны убеждения каждой стороны – рассудит время и накопленные факты.
А пока не могу не предолжить публиковать накопившийся материал. В этой части много видео. Некоторые ролики считаю очень важными. Рекомендую посмотреть…
Суздаль
Ниже информация на тему сильных пылевых бурь, приведшие к выпадению пыли/грунта. Эта версия в настоящее время для меня является основной. Но относится она к примерам (строениям) конца 18, начала 19в. Более древние занесенные глиной и грунтом строения как Рим, античная Греция, Турция и т.д. – здесь не исключаю потопных явлений.
Ссылка на диссертацию
Выдержка из работы: При этом в изученной части керна визуально выделяются пять слоев пыли (dust), приходящиеся на 1842, 1906, 1925, 1985 и 1986 годы, из которых наиболее ярко проявляется девятисантиметровый слой, датированный 1842 годом [Eichler et al., 2001]. Химический анализ пылевых слоев показал, что все пять слоев имеют сходный минеральный ионный состав (водорастворимые формы).
Сравнение слоев пыли в керне г. Белуха с аналогичными слоями в ледовых кернах, отобранных в 1982 и 2003 гг. на леднике Коле Гнифетти Альпах, показало их существенное различие. В кернах ледника Коле Гнифетти было идентифицировано 3 желтых слоя (yellow layers), датированных 1901/02, 1936/37 и 1977 гг., возникновение которых связано с переносом песка из пустыни Сахара [Schwikowski et al., 1999]. Пылевые слои в керне ледника г. Белуха отличаются от слоев в Альпийских кернах, как по составу, так и по времени их проявления.
Интерпретация возникновения слоев, относящихся к 1842, 1906, 1925 годам, представляет значительные трудности, хотя для 1906 и 1925 гг. в архивах имеются упоминания о том, что им предшествовали засушливые лета и маловодные весны, что должно было создать в последующем условия для возникновения на Алтае пыльных бурь. Более доступными для расшифровки представляются слои 1985 и 1986 гг., так как для этих периодов в архивах сохранилось достаточное количество разноплановой информации, в том числе и синоптические карты, имеющиеся в архиве ИВЭП СО РАН [Синоптические карты, 1986; Синоптические бюллетени, 1987; Фролова и др., 2007].
А может сама гора появилась в 1815 году, а не климат изменился?
Еще одна диссертация: Пространственно-временная динамика основных лесообразующих видов древесных растений государственного природного заповедника “Столбы”.
“Распределение покрытой лесом площади заповедника по 20-летним классам возраста не может считаться нормальным ни по критерию хи-квадрат, ни по критерию Колмогорова-Смирнова. Нарушенность лесов наблюдается как в левой, так и в правой частях полигона (заметны преобладание площадей древостоев в возрасте 70-130 лет и недостаток старовозрастных в сравнении с кривой нормального распределения)”.
Официальная версия – вырубки леса. Однако еще странный факт – почему никто не обращает внимания на то, что нет характерных следов на спилах старых деревьях (подсушин), которые пережили 1800-е года. Возможно, не придают особого значения – пожар и пожар. А может быть, там и нет подсушин? Ведь могло быть что-то и без пожара. Вот в чем вопрос…
***
Председатель (автор видео) молодец! С иронией рассказывает. И действительно, как можно было умудриться сначала по дурости построить город, зная про наводнения, а потом спохватиться и засыпать город 6м глины? Где ее взяли в таком объеме, как перевозили такой объем? Сколько это длилось по времени? Где документальные упоминания про такую отсыпку? Не легче ли дамбу вдоль реки отсыпать? Как сейчас делают.
А почему не углубляли русло реки в районе города? Хотя бы вдоль берега, когда низкая вода. Это точно спасло бы город от пиков наводнений.
***
Некоторые скептики (умники) будут утверждать, что это так подняли уровень набережной – во избежание подтопления домов во время наводнений. Но изначально зачем так низко дома строили? Про наводнения не догадывались? Опять мое мнение: не легче углубить дно реки, канала, отсыпать дамбу, чем засыпать весь город!?
***
***
Еще видео
Зыбучие пески?
Этот эффект известен в отношении воды. Если она насыщена пузырьками газов, то в ней тонут даже корабли. Это одна из версии исчезновения судов в Бермудском треугольнике и в других местах с плохой репутацией. Плотность воды становится меньше и тела она уже не выталкивает. С песком так же.
Если продолжать мысль, то при дегазации Земли идущими из глубин Земли газами через такие рыхлые породы – в них могут утопать дома. Но будут ли они утопать равномерно, без крена?
***
Как видно, это не занесенное строение. Его фундамент не уходит на 3-8 метров вглубь земли. Понятна технология строительства его фундамента на свайной ленте.
РЕКОНСТРУКЦИЯ «КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОСОБНЯКОВ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ» Г. МОСКВА
Источник
Примеры разрушений при деформации фундамента для тех, кто продолжает утверждать, что это старые здания дали просадку, утонули в грунте:
***
Этрусские древности Италии. Черветери
Раскопки
Как видно, эта гробница находилась под слоями грунта. Кто-то будет утверждать, что под культурными слоями нарастающей почвы, накопленные за столетия.
Улица гробниц. Археологи и историки всегда утверждают, что на такую глубину специально закапывали во избежание разграбления.
Гробница Алькова. Внутри тоже было все в глине. Как она туда попала, если не предположить, что глина была жидкой как в селевом потоке?
Если устроители гробниц хотели бы спрятать места захоронений, то зачем выдавать эти места кладкой из блоков? Над входами что-то было еще надстроено.
Саркофаги давно разграблены – пробиты.
Кстати, обратите внимание на наплыв по ребру ступени. По всей видимости – это литые массы. Как и перекрытия.
Источник и другие фотографии
***
Раскопки на Кипре. Источник
***
Осирион в Абидосе, Египет
***
Города подземелья: Стамбул.
Мое мнение: город был отстроен заново, на фундаментах древних строений
***
Наблюдение от sergio_leone, которое может иметь отношение к занесенным домам и к теме утраченной технологии их отопления:
В центре Мск. дома 18 и начала 19 веков делятся на два типа. Либо зарытый первый этаж, либо ничего не зарыто, но есть воздуховоды. Ради интереса посмотрите отрытые первые этажи домов, в них этих воздуховодов нет… Вот не в этой ли детали ключ к разгадке???
Но это еще не все. В домах с воздуховодами зачем-то переделаны окна. Окна в них находятся не над воздуховодами, а между воздуховодами и первоначальные окна заложены, а новые прорублены…
Мерзляковский 10, перестроенное в начале 20 века левое крыло дома.
Гулял по центру и зафиксировал эти две детали. Совпадение 100% Исключений из вышеописанного нет.
***
Путешествие американца по Транссибу 1894 -1896. Здание засыпано или просело?
Источник
***
Комментарий Игна Лау1:
Дворцовая площадь в Петербурге ЗАКОПАНА на не менее, чем 1,5 метра. И дворец привязан к уровню старого мощения Следовательно, он не проседал. Так же, если вам интересно -на площади при реконструкции мощения (ещё в 1977 году) найдена ВТОРАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА. Она с трещиной. И она оставлена лежать, закопана снова. О ней, как известно, ни звука в официальной версии Монферрана. ПОТОМУ, ЧТО НЕ ЗНАЛИ О НЕЙ! И это одно уже, много о чём говорит.
Слушать здесь с 28 минуты 40 секунды. Один из архитекторов (Анатолий Чернов), авторов мощения ЛИЧНО рассказывает о колонне.
***
Для объективности картины предлагаю посмотреть критику альтернативных гипотез представителями от официальной науки:
Смотрите с 1:01 доклад автора журнала starcheolog с которым были дискуссии на эту тему на его страницах. В частности здесь
Для многих это не критика, а практически тролинг альтернативных версий и натягивание фактов в попытках хоть как-то объяснить странности.
В последнее время появилось множество контраргументов и скептических мнений по поводу зданий, занесенных грунтом (глиной). Кому-то тема интересна, кто-то категорически с этим не согласен, выборочно находит «тонкие» места и опровергает их. Это все только подогревает у читателей и зрителей (в ютубе) интерес. Многим приходится искать, доказывать, участвовать в дискуссиях. Кто прав и в какой степени верны убеждения каждой стороны – рассудит время и накопленные факты.
А пока не могу не предолжить публиковать накопившийся материал. В этой части много видео. Некоторые ролики считаю очень важными. Рекомендую посмотреть…
Суздаль
Ниже информация на тему сильных пылевых бурь, приведшие к выпадению пыли/грунта. Эта версия в настоящее время для меня является основной. Но относится она к примерам (строениям) конца 18, начала 19в. Более древние занесенные глиной и грунтом строения как Рим, античная Греция, Турция и т.д. – здесь не исключаю потопных явлений.
Ссылка на диссертацию
Выдержка из работы: При этом в изученной части керна визуально выделяются пять слоев пыли (dust), приходящиеся на 1842, 1906, 1925, 1985 и 1986 годы, из которых наиболее ярко проявляется девятисантиметровый слой, датированный 1842 годом [Eichler et al., 2001]. Химический анализ пылевых слоев показал, что все пять слоев имеют сходный минеральный ионный состав (водорастворимые формы).
Сравнение слоев пыли в керне г. Белуха с аналогичными слоями в ледовых кернах, отобранных в 1982 и 2003 гг. на леднике Коле Гнифетти Альпах, показало их существенное различие. В кернах ледника Коле Гнифетти было идентифицировано 3 желтых слоя (yellow layers), датированных 1901/02, 1936/37 и 1977 гг., возникновение которых связано с переносом песка из пустыни Сахара [Schwikowski et al., 1999]. Пылевые слои в керне ледника г. Белуха отличаются от слоев в Альпийских кернах, как по составу, так и по времени их проявления.
Интерпретация возникновения слоев, относящихся к 1842, 1906, 1925 годам, представляет значительные трудности, хотя для 1906 и 1925 гг. в архивах имеются упоминания о том, что им предшествовали засушливые лета и маловодные весны, что должно было создать в последующем условия для возникновения на Алтае пыльных бурь. Более доступными для расшифровки представляются слои 1985 и 1986 гг., так как для этих периодов в архивах сохранилось достаточное количество разноплановой информации, в том числе и синоптические карты, имеющиеся в архиве ИВЭП СО РАН [Синоптические карты, 1986; Синоптические бюллетени, 1987; Фролова и др., 2007].
А может сама гора появилась в 1815 году, а не климат изменился?
Еще одна диссертация: Пространственно-временная динамика основных лесообразующих видов древесных растений государственного природного заповедника “Столбы”.
“Распределение покрытой лесом площади заповедника по 20-летним классам возраста не может считаться нормальным ни по критерию хи-квадрат, ни по критерию Колмогорова-Смирнова. Нарушенность лесов наблюдается как в левой, так и в правой частях полигона (заметны преобладание площадей древостоев в возрасте 70-130 лет и недостаток старовозрастных в сравнении с кривой нормального распределения)”.
Официальная версия – вырубки леса. Однако еще странный факт – почему никто не обращает внимания на то, что нет характерных следов на спилах старых деревьях (подсушин), которые пережили 1800-е года. Возможно, не придают особого значения – пожар и пожар. А может быть, там и нет подсушин? Ведь могло быть что-то и без пожара. Вот в чем вопрос…
***
Председатель (автор видео) молодец! С иронией рассказывает. И действительно, как можно было умудриться сначала по дурости построить город, зная про наводнения, а потом спохватиться и засыпать город 6м глины? Где ее взяли в таком объеме, как перевозили такой объем? Сколько это длилось по времени? Где документальные упоминания про такую отсыпку? Не легче ли дамбу вдоль реки отсыпать? Как сейчас делают.
А почему не углубляли русло реки в районе города? Хотя бы вдоль берега, когда низкая вода. Это точно спасло бы город от пиков наводнений.
***
Некоторые скептики (умники) будут утверждать, что это так подняли уровень набережной – во избежание подтопления домов во время наводнений. Но изначально зачем так низко дома строили? Про наводнения не догадывались? Опять мое мнение: не легче углубить дно реки, канала, отсыпать дамбу, чем засыпать весь город!?
***
***
Еще видео
Зыбучие пески?
Этот эффект известен в отношении воды. Если она насыщена пузырьками газов, то в ней тонут даже корабли. Это одна из версии исчезновения судов в Бермудском треугольнике и в других местах с плохой репутацией. Плотность воды становится меньше и тела она уже не выталкивает. С песком так же.
Если продолжать мысль, то при дегазации Земли идущими из глубин Земли газами через такие рыхлые породы – в них могут утопать дома. Но будут ли они утопать равномерно, без крена?
***
Как видно, это не занесенное строение. Его фундамент не уходит на 3-8 метров вглубь земли. Понятна технология строительства его фундамента на свайной ленте.
РЕКОНСТРУКЦИЯ «КОМПЛЕКСА ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОСОБНЯКОВ НА ВОРОБЬЕВЫХ ГОРАХ» Г. МОСКВА
Источник
Примеры разрушений при деформации фундамента для тех, кто продолжает утверждать, что это старые здания дали просадку, утонули в грунте:
***
Этрусские древности Италии. Черветери
Раскопки
Как видно, эта гробница находилась под слоями грунта. Кто-то будет утверждать, что под культурными слоями нарастающей почвы, накопленные за столетия.
Улица гробниц. Археологи и историки всегда утверждают, что на такую глубину специально закапывали во избежание разграбления.
Гробница Алькова. Внутри тоже было все в глине. Как она туда попала, если не предположить, что глина была жидкой как в селевом потоке?
Если устроители гробниц хотели бы спрятать места захоронений, то зачем выдавать эти места кладкой из блоков? Над входами что-то было еще надстроено.
Саркофаги давно разграблены – пробиты.
Кстати, обратите внимание на наплыв по ребру ступени. По всей видимости – это литые массы. Как и перекрытия.
Источник и другие фотографии
***
Раскопки на Кипре. Источник
***
Осирион в Абидосе, Египет
***
Города подземелья: Стамбул.
Мое мнение: город был отстроен заново, на фундаментах древних строений
***
Наблюдение от sergio_leone, которое может иметь отношение к занесенным домам и к теме утраченной технологии их отопления:
В центре Мск. дома 18 и начала 19 веков делятся на два типа. Либо зарытый первый этаж, либо ничего не зарыто, но есть воздуховоды. Ради интереса посмотрите отрытые первые этажи домов, в них этих воздуховодов нет… Вот не в этой ли детали ключ к разгадке???
Но это еще не все. В домах с воздуховодами зачем-то переделаны окна. Окна в них находятся не над воздуховодами, а между воздуховодами и первоначальные окна заложены, а новые прорублены…
Мерзляковский 10, перестроенное в начале 20 века левое крыло дома.
Гулял по центру и зафиксировал эти две детали. Совпадение 100% Исключений из вышеописанного нет.
***
Путешествие американца по Транссибу 1894 -1896. Здание засыпано или просело?
Источник
***
Комментарий Игна Лау1:
Дворцовая площадь в Петербурге ЗАКОПАНА на не менее, чем 1,5 метра. И дворец привязан к уровню старого мощения Следовательно, он не проседал. Так же, если вам интересно -на площади при реконструкции мощения (ещё в 1977 году) найдена ВТОРАЯ АЛЕКСАНДРОВСКАЯ КОЛОННА. Она с трещиной. И она оставлена лежать, закопана снова. О ней, как известно, ни звука в официальной версии Монферрана. ПОТОМУ, ЧТО НЕ ЗНАЛИ О НЕЙ! И это одно уже, много о чём говорит.
Слушать здесь с 28 минуты 40 секунды. Один из архитекторов (Анатолий Чернов), авторов мощения ЛИЧНО рассказывает о колонне.
***
Для объективности картины предлагаю посмотреть критику альтернативных гипотез представителями от официальной науки:
Смотрите с 1:01 доклад автора журнала starcheolog с которым были дискуссии на эту тему на его страницах. В частности здесь
Для многих это не критика, а практически тролинг альтернативных версий и натягивание фактов в попытках хоть как-то объяснить странности.
Источник: sibved.livejournal.com