Битва за историю

Историю можно сравнить с дорогой в два направления. Одно направление показывает нам прошлое. Другое направление ведёт к будущему.

Из переписки о событиях прошлого с учёными Института Истории и Национальной Академии Наук Республики Беларусь вольно или невольно приходиться задуматься о будущем Беларуси.

Возможно-ли, чтобы на нашем космическом корабле, под названием Земля, бороздящим просторы бескрайней Вселенной, согласно разделению труда в интересах общей цели, каждый член команды занимался не общим, а сугубо личным делом, переписывал служебные инструкции, забывал своё место в строю и становился сам себе командиром?

Похоже от таких раздумий и появился устойчивый интернетный афоризм – остановите Землю, я сойду. Переходя от образов и аллегорий к реалиям, нужно признать, что сойти никуда не удастся. Остается выбор между – быть наблюдателем, либо попробовать что-нибудь изменить.

Прежде, чем наводить порядок в окружающей среде, нужно разобраться у себя в доме. Для этого необходимо оценить обстановку, найти причину проблемы, выработать её решение и приступить к исправлению.

Конец предисловия. Поехали.

Украина

Практически всё человечество живет в содружестве наций под эгидой ООН. Общеизвестно почти всё о современных нациях на нашей планете. Вероятнее всего, все нации и каждая в отдельности, своим индивидуальным путём, в той или иной степени, на вершине своих этапов развития, сохранили культурную и духовную самобытность, чтобы не затеряться в культурном многообразии мира. В противоположность толерантности проявили стойкость в процессе этногенеза, чтобы не быть ассимилированными инородцами. Проявили волю, мужество и отвагу в войнах, чтобы не быть порабощенными другими народами. Проявили хитрость и ум в политике, чтобы не попасть в вассальную зависимость от более развитых метрополий.

Но, что нам известно о народах и нациях, которые не дожили до наших дней и растворились где-то на отшибе цивилизации? Что стало причиной исчезновения таинственного народа Этруссков? Почему растворились легендарные Скифы? Если есть западные славяне – поляки; восточные славяне – белорусы, русские, украинцы, новороссы; южные славяне – сербы, болгары, хорваты, боснийцы, черногорцы, словенцы, македонцы; куда делись и кто они – северные славяне?

Вероятно, обстоятельства исчезновения этих и других наций могли быть связаны и с природными катаклизмами и с войнами с неприемлемым ущербом и с физическими и духовными болезнями ушедших народов. Многое об этом можно прочесть в учебниках истории. С причинами всё сложнее, они могут быть не видны на поверхности в летописи событий.

И вот сейчас, буквально на наших глазах разворачивается трагедия общечеловеческого масштаба. Украинцы идут верной дорогой к погибели, как нация. И причина этого, самая закономерная и справедливая из тех, что могут быть, она должна быть вписана во все учебники мира, как предупреждение для остальных наций – пойти тем-же путем означает погибель. За украинцами Иудин грех, предав своё племя, предав своих предков, предав свои корни – верная смерть. У меня совершенно нет злорадства по этому поводу, но и нет сожаления. Предателям – забвение, нам – опыт, жизнь – продолжается.

Территория никуда не пропадёт и на развалинах Руины, воспрянет новое государство – Новороссия. Уйдет в небытие украинский народ, предавший своё племя, предков и корни. Из Новороссии появится новая нация, которая выстояла и сберегла свою связь с племенем, предками и корнями под натиском современного фашизма с националистическим лицом. Имярек новой нации – новороссы, братья великороссов и белорусов, одного русского племени и Мира. Это будущее на нашем пути.

И пока мы ушли не далеко от прошлого, резонно понять причину всего произошедшего. Причиной появления новороссов на арене цивилизации, в составе нашего русского племени, как мне видится, является естественное развитие истории и бережное к ней отношение. Соответственно, крах украинцев начался с переписи истории, их прошлого пути, что привело к выбору априори ложного пути, а затем апостериори неверному выбору на ложном пути и к этому грустному послесловию.

Ранее, кто-то из выдающихся деятелей Украины выдвинул дилемму: «Перед нами, украинцами, стоял выбор: либо мы вступаем в Евросоюз, либо мы вступаем в дерьмо. Мы свой выбор сделали».

Наверное, выбор своей погибели тоже имеет определенное значение, из чего между «всё плохо» и «очень плохо», было-бы лучше, если-бы украинцы всё-же выбрали «вступаем в Евросоюз».

Россия

Если раньше во всём произошедшем на Земле и даже в случае с исчезновением воды на Марсе винили евреев, то теперь принято винить Россию.

Россия вмешивается в выборы лидеров разных государств и даже привела к победе Трампа. Россия виновна в наплыве мигрантов из стран Средиземноморья в Европу, росту их культурных, религиозных и этнических автономий, ассимиляции ими местного населения и их содержании за счет коренных жителей. Россия виновна во всех хакерских атаках и росту террористической угрозы во всём мире, в следствии смены режимов, тоже по её вине в Иране, Ираке, Ливии, Сирии и так далее. В том и сём, если кто-то где-то споткнётся или закашляет и даст дуба – во всём виновата Россия.

Вместе с этим, по аналогии с появлением на почве ненависти к богоизбранному народу – антисемитов, сейчас наблюдается формирование такого явления, как антирусские. К антирусским в большей степени можно отнести бывших украинцев и современных белорусских националистов. Их задача, образно выражаясь, делать всё наоборот и задом наперёд, то есть не так, как русские. Задача всех антирусских на планете – винить в своих бедах Россию.

Очевидно, антирусскость – это рефлексия на способность России и русских вершить дела и достигать в них результата. Иначе говоря, её можно назвать компенсацией собственной неспособности достигать успех или оправданием своих неудач. В любом случае в основе этого явления лежит зависть, обида и гнев. Это приобрело настолько массовый характер, что в свою очередь складывается в напряженную обстановку в мировом сообществе. Однако, нет худа без добра, антирусскость помогает держать Русский Мир в тонусе, подстёгивает не терять бдительность и действовать по нормализации ситуации.

Вместе с этим рефлексия всегда вторична, первично совершенное событие или действие. Это говорит о том, что ненавистники всегда позади, а Россия всегда на шаг впереди. Зависть, обида и гнев, из которых рождается антирусскость, являются проявлением инфернальной энергии, то есть энергии низшего порядка, тянущей в кромешную тьму и пропасть. От обратного, Русский Мир ведет за собой вверх к светлому и возвышенному. Если переформулировать вышеизложенное, то охарактеризовать движение современной России следует, как вперёд и вверх!

Такое положение дел было не всегда и стало возможным благодаря выбору пути Русского Мира, под влияниям принятия горькой правды и той действительности, в которой мы оказались после развала СССР, в начале лихолетья 90-х. С нахлыстом той черни, обрушенной внутренними и внешними врагами России на нашу историю, с целью вменить нам комплекс неполноценности и таким образом попытаться перестроить будущее.

У наших врагов свои планы, у нас свои. Комплекс неполноценности выродился самобичеванием. Самобичевание пошло на пользу и вывело из смуты к ясности сознания. Это заставило быть честными по отношению к самим себе, принять поражение в «холодной войне» и в свою очередь стало катализатором подготовки к реваншу и установлению нового порядка. Выбор реванша из состояния проигравших – это всегда трудный путь, в сравнении со смирением и участью побежденных.

Честность во многом комплементарна с правдой. Правду зачастую никто нигде не любит, а для нас она стала искрой для дальнейших действий. Её распространение из России во внешний мир было встречено препятствиями со стороны коллективного Запада и повлекло изменение мирового порядка. Преодоление препятствий потребовало наращивание сил, а не отступать и не сдаваться – потребовало воли. Так сформировалось начало пути после выбора России, что делать дальше. Дальше была череда войн, конфликтов и кризисов.

Многое уже позади, впереди новые испытания, новые преодоления и новые победы. Мир по прежнему не спокоен, к силам зла прибавляет клеветников и злопыхателей России, поэтому не всё так хорошо. Однако, не всё так плохо, ибо, следует напомнить, что белорусы, великороссы и новороссы – разные по национальности, но мы одного русского племени и Мира. Бывало нам приходилось выбираться из более худших обстоятельств.

И в этой связи, в качестве послесловия к вышеизложенному, не могу не привести отрывок из стихов своего друга, белорусского поэта – Александра Сергеевича Горощени:

Мой Русский Мир шёл в новые века —

Из войн, из голода, разутый и раздетый,

Поднялся он — и вдруг за облака

ушёл грохочущей ступенчатой ракетой!

Беларусь

В отличии от России, ситуацию в Беларуси можно охарактеризовать, как всё хорошо и всё плохо одновременно.

К хорошему следует отнести то, что по всей стране и в каждом дворе можно наблюдать благоустройство и порядок – ландшафтный дизайн из разукрашенных камешков, причудливый декор из пластиковых бутылок, различные инсталляции из старых автомобильных шин и замысловатых пней и всё вместе в море цветов. Из чего кажется сама природа вняла призыву ЖКХ с билбордов «Квiтней Беларусь» и Беларусь действительно заквiтнела.

Вместе с этим, после развала СССР, с наступлением смутного времени на всём постсоветском пространстве наблюдался разгул националистического шовинизма, а в некоторых странах к текущему моменту – это стало государственной политикой. В Беларуси националистический шовинизм и свядомизм был вовремя посажен на поводок и теперь без команды не тявкает.

Президент Беларуси Александр Григорьевич Лукашенко следует изначально заявленному и преемственному от БССР курсу на построение социально ориентированного государства. Президентом, постоянно и всячески подчеркиваются братские узы народов России и Беларуси и полным ходом идёт строительство Союзного Государства.

Но, как говорится всё относительно и поэтому можно также сказать, что всё плохо. Следует перечислить лишь несколько проблем.

Несмотря на заявленное построение социально ориентированного государства, очевидны тенденции по монетизации сфер образования, здравоохранения и ЖКХ. Наиболее болезненным дополнением к этому, стало продвижение под видом «налога на тунеядство» фактически «налога на бедность». После волнений по этому поводу в народе, наблюдается определенная мимикрия политики налогообложения бедных слоёв населения, однако с неизменной задачей – надо как-то содержать чиновников и функционеров.

Вместе с этим, партнёры из Китая, увязывают выдачу кредитов белорусским властям со своей культурной экспансией. Так например, в городе-герое Минске идёт постепенное замещение надписей на русском языке китайскими иероглифами. Партнёры из Польши, пошли в этом вопросе дальше, под шильдой проведения «белорусизации», повсеместно продвигаются надписи на польской латинице. В дополнение к этому, Польша через своих агентов влияния, каким-то образом сумела создать в Беларуси своего рода культурную или ментальную автономию, выдав 100 000 «карт поляков» гражданам Беларуси.

Создается впечатление, что пожелания польских и китайских партнёров, выполняются белорусскими чиновниками чуть-ли не «под козырёк». С одной стороны, это демонстрирует высокий уровень способностей белорусских властей решать любые проблемы четко, быстро и в срок. С другой стороны, согласно китайской поговорке – «гости в доме гости, пока в доме есть хозяин», скоро придёт пора отдавать кредиты и что будет дальше не совсем понятно.

На этом фоне интересно посмотреть, как обстоят дела в отношениях России и Беларуси, в связке прямой или косвенной дотационной поддержки белорусской экономики в размере десятков миллиардов долларов с одной стороны и разговоров о надежности братских отношений с другой стороны.

На фоне строительства Союзного Государства России и Беларуси, в качестве примера, как может быть, за более короткое время, из большего количества, разрозненных и неоднородных государств построился Европейский Союз. При том, что с опорой на нашу историю, как должно быть, за более короткий срок, в более тяжелых условиях и много сложной ситуации – мы сами имеем успешный опыт создания Советского Союза.

На фоне бессменного правления главы Беларуси, в России сменилось три президента. Смена трёх российских руководителей означает применение разных подходов в деле строительства Союзного Государства, вместе с этим, бессменность белорусского лидера компенсируется его многовекторной политикой.

Данные сопоставления друг с другом, если не помогут полностью разобраться, то по крайней мере, должны приблизить к пониманию причины неуспеха. Если мы знаем успешные примеры современности, имеем положительный опыт прошлого, при разных подходах, при наличии воли, а у белорусских властей её, при необходимости хоть отбавляй, почему-то всё равно не удаётся построить Союзное Государство.

Также, следует отметить, что за время, которое провёл националистический шовинизм на коротком поводке, он успел заматереть. Белорусские националисты обзавелись собственным телевизионным каналом «Белсат» в Польше и теперь открыто вещают пропаганду своих идей на территорию Беларуси. Идеологические последователи полицаев из числа белорусских националистов нарабатывают боевой опыт в составе неонацистских карательных батальонов на стороне бандеровской хунты на Украине. В пору говорить о развитии и проявлениях белорусского национализма, как фашизма с националистическим лицом.

Подводя итог вышеизложенному, автор был бы рад ошибаться в том, что всё плохо, но и читатель не должен обманывать себя тем, что всё хорошо. Такое состояние дел можно также охарактеризовать, при всей внешней стабильности, как полностью неопределенное. Сама жизнь неминуемо диктует приведение из кладбищенского состояния стабильности в движение. Состояние неопределенности зачастую возникает на перепутье дорог, при выборе дальнейшего пути.

Идти вместе с нашим русским племенем, вместе с Россией, нести всему Миру мир, добро и правду – всегда трудный путь, для этого нужны силы и воля. Скатываться по наклонной черте всегда проще, для этого особого ума не надо, пример Украины должен чему-то учить.

Проза жизни диктует свои условия, от выбора увильнуть не удастся, его придётся сделать всем и каждому в отдельности.

https://www.youtube.com/watch?v=q161ikNv5gQ

Вместо послесловия, смотрите подробное видео о выборе Беларуси и подписывайтесь на канал «Принуждение к правде», по данной ссылке.

Автор: Забавский Кирилл Сергеевич – белорусский поэт, публицист

Источник – Русская Весна: http://rusvesna.su/news/1534179856