Согласно Росстату, сейчас средняя начисленная зарплата в РФ перевалила за 45 тысяч рублей. Насколько это достоверно ?

Моя методика была проста, но утомительна:

Все работники, получающие «белую» заработную плату, платят с нее 13-процентный налог на доходы физических лиц (НДФЛ). Точнее, его платят за них работодатели. Эти средства поступают обычно в пропорции 80 на 20 процентов в бюджеты субъектов федерации (краев, областей, республик, ханств и так далее) и казну муниципальных образований, соответственно. Мы использовали данные территориальных налоговых управлений Федеральной налоговой службы о сборах НДФЛ в 2011 году по более чем трем десяткам регионов РФ.

Затем рассчитали общий объем чистой (после налогообложения) заработной платы, который поделили на число занятых людей (трудоспособное население минус безработица по стандартам Международной организации труда) из категории экономически активного населения (15−72 года). Таким образом, мы получили нижнюю планку, нижнюю отметку артиллерийской вилки. Верхняя получилась путем деления общего объема чистой заработной платы в регионе на количество занятых от общего числа экономически активного населения (уже в трудоспособном населении).

То есть, мы получили по каждому региону некий коридор вероятных белых начисленных зарплат (не доходов!) с разбросом. Естественно, методика, повторю, не идеальна, но она является индикативной:

Поскольку 94% занятого трудоспособного населения России являются наемными работниками, мы посчитали, что наша методика при некоторых погрешностях в 5−10% вполне имеет право на существование (естественно, мы учитывали, что в НДФЛ также попадают сборы с выигрышей, дивидендов и так далее, но этим можно пренебречь).

Мы исследовали чуть более 30 регионов, и они получились разнесенными сразу по нескольким группам. Обратите внимание, насколько сильно отличаются коридоры средних зарплат! Напомним, это все данные за 2011 год:

Ямало-Ненецкий АО: 48 000 — 60 675 рублей Москва: 40 495 — 54 794 рублей ХМАО (Югра): 36 799 — 46 767 рублей Сахалинская область: 32 109 — 41 513 рублей Камчатский край: 26 360 — 33 578 рублей Якутия: 23 333 — 30 996 рублей Санкт-Петербург: 20 931 — 28 101 рублей.

Разрыв между Москвой и Санкт-Петербургом — ровно два раза! Вот сложно представить, чтобы, например, в Берлине средняя зарплата была, предположим, 4000 евро, а в Дрездене — 2000 евро. И ведь Санкт-Петербург — это не глухомань, это второй по величине город страны, бывшая столица, единственный в РФ построенный по европейским лекалам город! И он уступает сходу Москве в 2 раза, а ЯНАО — почти в 2,5 раза! То есть, даже в группе лидеров такой серьезный разрыв…

А потом потребители удивляются: как же так, в среднем в РФ низкие зарплаты, но в нее прёт поток гастарбайтеров из еще более нищих бывших советских республик? А все просто: «толерантные и трудолюбивые» едут не в Ивановскую область или на Дальний Восток, а в Москву, Московскую область, ХМАО, ЯНАО и так далее.

Едем дальше — вторая группа («зажиточные регионы» и областные центры):

Красноярский край: 17 290 — 23 760 рублей Московская область: 15 448 — 21 180 рублей Иркутская область: 13 593 — 18 244 рублей Краснодарский край: 12 571 — 18 613

12−13. Калининградская область: 12 213 — 15 781 рублей

12−13. Ярославская область: 12 108 — 16 437 рублей

14−15. Челябинская область: 11 767 — 15 736

14−15. Татарстан: 11 575 — 16 000

Тверская область: 11 000 — 15 000 рублей.

А тут вообще красота: находящаяся по соседству с Москвой и Московской областью Тверская область имеет зарплату в пять (!) раз ниже, чем столица и работающие в ней замкадыши. Я не знаю, как это иллюстрировать. Допустим, в Берлине средняя зарплата в 2000 евро, а в федеральной земле Бранденбург — 400 евро. Если немцам рассказать про подобные диспропорции, у них волосы станут дыбом. В менее развитых странах Восточной Европы разница между зарплатами в столицах и провинции более выражена, но до соотношения 1:5−6 и там дело не доходит (например, в Братиславе зарплата в среднем на 30−40% выше, чем в какой-нибудь Восточной Словакии). Но в РФ это нормально и это длится годами! Это реально ужасает.

Третья группа регионов — нищеброды. Средние зарплаты по итогам 2011 года здесь варьировали от 7−9 до 12−14 тысяч рублей:

Орловская область: 8400 — 12 000 рублей

Смоленская область: 10 000 — 13 000 рублей

Новгородская область: 8900 — 11 500 рублей

Тамбовская область: 7200 — 10 500 рублей

Архангельская область: 9400 — 12 800 рублей

Мордовия: 7 500 — 10 200 рублей

Свердловская область: 9500 — 12 300 рублей

Ростовская область: 9000 — 12 800 рублей

Чечня: 4600 — 6700 рублей

Приморский край: 6200 — 8200 рублей

Башкирия: 10 000 — 14 000 рублей.

Чтобы понимать правильно: это не средний доход, а средняя начисленная зарплата! Поэтому прежде чем писать в комментариях о ваших знакомых драгдилерах, получающих официально 10 тысяч рублей и катающихся на «мерседесах», постарайтесь уяснить этот момент. Плюс это данные 2011 года. Но все равно получается показательно.

В принципе, подобное исследование можно провести и сейчас, но на это нужно время. Из такой диспропорции зарплат получается достаточно внятная и понятная картина, что же делают финансово-экономические власти РФ.

Во-первых, в Москве всеми силами создается и поддерживается «оазис благополучия». С каждым годом это сложнее, потому что уже сейчас средние зарплаты москвичей оказались на уровне стран Восточной Европы, а то и ниже. То есть, жители Варшавы, Брно, Праги, Братиславы и Будапешта получают даже больше в среднем, чем москвичи! А ведь 10 лет назад все было наоборот! Пока понятно, что этот мегаполис с населением порядка 15−18 миллионов человек и агломерацией вокруг него с населением в 7−9 миллионов человек РФ будет держать до «последнего». Сейчас здесь уже сосредоточено от 22 до 29 миллионов человек. В 2011 году оценки численности населения агломерации варьировали у штатных конспирологов в районе 20 миллионов человек.

В московской агломерации закономерно сложилась своя «псевдоэкономика» гигантского демографического насоса. Например, это огромный и раздутый строительный комплекс, который в последние годы вошел явно в стадию кризиса: почти половина новостроек Москвы и две трети новостроек в Московской области банально не распродаются в первый год. Это с каждым месяцем обостряющаяся проблема свалок твердых бытовых отходов: все старые полигоны уже переполнены, новых не потрудились заложить под прирост населения. Как долго РФ сможет «тянуть» на себе этот «вавилон», сказать сложно. Если раньше все укладывалось в простую формулу цены на нефть и другие ресурсы, то теперь играют роль и международные санкции, и гонка на лафетах милитаризма с самими собой, и внешние войны, и структурный расколбас экономики…

Во-вторых, есть некоторая группа регионов, в которых «жить еще можно». Это ЯНАО, ХМАО, Санкт-Петербург, Сочи и Краснодарский край, что-то шевелится в Казани, Екатеринбурге, Ростове-на-Дону, но все это уже мелкотравчато. Средние зарплаты тут в 2−2,5 раза ниже, чем в Москве. Наконец, третья группа — все остальное. Конечно, и там есть свои региональные плюшки, но в целом они интересны более для экономических географов (экономическая география — одна из самых ненавистных и слабо понимаемых научных дисциплин в РФ).

В-третьих, такие чудовищные диспропорции означают, что развивать внутреннюю потребительскую экономику и повышать уровень жизни за пределами Московской агломерации и 2−3 крупных городских центров, кремлевские менеджеры твердо не собираются. Или не могут. А значит, население оттуда будет перетекать в крупные городские центры, а также в Московскую агломерацию. Вероятнее всего, в 20-х годах текущего столетия «Евразия может прийти в Москву» со всеми вытекающими: с низкими зарплатами, безработицей и слабым спросом. Ведь пока Москва еще «купается в деньгах», но этих денег стало существенно меньше: в 2013 году бюджет российской столицы находился на уровне Нью-Йорка (65−70 миллиардов долларов), а сейчас — лишь 35 миллиардов долларов. Подобную «украинскую спираль» пока тщательно маскируют мощным собянинским PR о строительстве транспортной инфраструктуры, вылизанным почти до уровня Кракова городским центром (достижение!), байками про «масштабную реновацию» и парком «Зарядье» с немецкими деревьями.