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Как платят, так и работаем. Российскую экономику тормозят низкие зарплаты

16:05. 7 ноября 2017 Просмотров - 373 6 коммент. Опубликовал:

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Производительность труда в России вдвое ниже, чем в Европе или США, показывают исследования специалистов Аналитического центра при правительстве РФ. Аналитики выявили в России четкую связь между производительностью труда и уровнем зарплат.

Проблему работающих бедных в России начали обсуждать летом, когда на социальном форуме в рамках Недели российского бизнеса вице-премьер Ольга Голодец заявила, что бедность, которая фиксируется в России, − это бедность работающего населения. "Это уникальное явление в социальной сфере − работающие бедные", − отметила вице-премьер.
 
В начале ноября Аналитический центр при правительстве РФ опубликовал большое исследование "Работающие бедные в России и за рубежом", в котором оцениваются масштабы бедствия. "Судя по данным Росстата, уровень бедности работающих россиян к 2017 году более чем в 3 раза снизился по сравнению с аналогичным показателем 2005 года, тогда как численность работающих бедных сократилась в 4 раза за рассматриваемый период", – отмечают авторы документа. 
 
Однако, если оценивать не только зарплату, но и остальные доходы, а также то, что эти доходы тратятся и на членов семьи, получаются совсем другие цифры: в зоне бедности оказывается 12,1 миллиона человек, или 16,8% общего количества работающих россиян.
 
"Нельзя признать нормальной ситуацию, при которой более 10 миллионов работающих имеют доходы, не позволяющие обеспечить нормальные, достойные условия жизнедеятельности не только для себя, но и для своей семьи", − констатируют правительственные аналитики, и с этим невозможно не согласиться. 

 

Исследователи обращают внимание на тот факт, что в малообеспеченных домохозяйствах за период с 2010 по 2015 год снизилась доля неработающих и увеличилась доля работающих. "При этом повышение занятости членов домохозяйств не обеспечивало их выход из состояния бедности", – утверждают правительственные аналитики.
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Проанализировав статистику ОЭСР, авторы доклада "Работающие бедные в России и за рубежом" выяснили, что среднегодовая реальная минимальная зарплата в России существенно ниже, чем странах с близким уровнем ВВП на душу населения(22–25 тысяч долларов США): всего 3199 долларов в месяц, в то время как в Латвии – 7830 долларов, в Турции − 12075 долларов (данные за 2016 год). 

 

Соотношение минимальной и средней заработной платы в России тоже ниже, чем в рассматриваемых странах: в России – 17,5%, в Турции – 40%, в Латвии – 43,1%. Ниже и доля оплаты труда наемных работников в структуре национального ВВП, причем отставание России по этому показателю постоянно растет.

Госсектор – зона бедности

Государственный сектор быстро превращается в настоящую зону бедности. "В организациях государственной и муниципальной форм собственности удельный вес работающих бедных выше, чем в организациях негосударственной собственности, причем этот разрыв возрастает, – констатируют правительственные аналитики. – Так, если в 2011 году удельный вес работающих бедных в организациях государственной и муниципальной собственности был в 2 раза выше, чем в частных организациях, то в 2017 году этот разрыв увеличился уже до 4 раз".

Как отмечается в опубликованном недавно исследовании Boston Consulting Group, врач в России зарабатывает в среднем всего на 20% больше водителя. Для сравнения, в США разница зарплат врача и водителя составляет 261%, в Германии – 172% и даже в развивающейся Бразилии – 174%. 


Подробнее: https://www.m24.ru/articles/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/06112017/151444?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com?utm_source=CopyBuf

Напомним, что в июле более 50 тысяч бюджетников направили министру труда Максиму Топилину петицию за отмену НСОТ – новой системы оплаты труда в бюджетной сфере, введенной в 2008 году. НСОТ предусматривает, что Положение об оплате труда в каждом бюджетном учреждении принимается "решением коллектива". На практике это привело к тому, что административный персонал бюджетных учреждений стал назначать себе запредельные оклады, снижая при этом зарплаты остальным работникам. 
 
Однако Минтруд устранился от решения данной проблемы, заявив, что "изменение систем оплаты труда в государственных учреждениях субъектов Российской Федерации и муниципальных учреждений может быть принято нормативными правовыми актами соответственно субъекта Российской Федерации, органа местного самоуправления, а принятия специального решения на федеральном уровне в данном случае не требуется".
Между тем исследователи Аналитического центра при правительстве РФ подчеркивают, что "при нынешней практике начисления зарплат россияне зачастую отказываются от квалифицированного труда в пользу неквалифицированного, молодые квалифицированные работники уходят из производства в сферу услуг, где можно получать больше денег за менее квалифицированную работу".
 
Этот вывод хорошо согласуется с данными Росстата, что в России первое место по числу занятых на протяжении последних 15 лет занимает профессия водителя (5 миллионов россиян, или 7% занятых), второе – профессия продавца (4,9 миллиона человек, 6,8% занятых). Другими словами, каждый седьмой россиян сегодня работает либо продавцом, либо водителем.
 
В итоге, как показывают расчеты правительственных аналитиков на основе данных МВФ, уровень расходов на конечное потребление домашних хозяйств в России оказывается на 10−12% ниже, чем в зарубежных странах с близкими показателями ВВП на душу населения (22–25 тысяч долларов). 
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"Расходы организаций на рабочую силу и, соответственно, размер оплаты труда в России не обеспечивают повышения расходов на конечное потребление домохозяйств до уровня стран со сходным объемом ВВП в расчете на душу населения, – констатируют правительственные аналитики. – Экономия на зарплате не только замедляет рост производительности труда, но и ограничивает спрос населения на производимые товары и услуги, что в свою очередь препятствует не только наращиванию, но и сохранению достигнутых объемов производства". 

 

При этом авторы доклада отмечают, что "ни в одном из официальных документов необходимость решения проблемы работающих бедных не определялась; не определяется она и в иных нормативных правовых актах Российской Федерации, включая государственную программу "Социальная поддержка граждан".

"Делаем вид, что работаем"

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При наличии дешевой рабочей силы предприятия и организации не заинтересованы в модернизации производства и внедрении новых технологий. Сами же работники выполняют обязанности чисто формально, не беспокоясь за результаты своей работы. Итогом становится исключительно медленный рост производительности труда в России.
 
Этой проблеме посвящено еще одно исследование Аналитического центра при правительстве РФ – "Производительность труда в Российской Федерации". "Анализ соотношения индексов реального ВВП, реальной начисленной заработной платы и производительности труда показал, что с 2005 года траектории изменения этих показателей практически полностью совпадали", – констатируют авторы документа. В частности, они подчеркивают, что в 2015 году, после обвальной девальвации рубля, производительность труда упала почти на 5% по сравнению с предшествующим годом. "Эти данные опровергают частые утверждения о том, что в российской экономике рост оплаты труда уже в течение длительного времени превышает темпы роста производительности, следствием чего являются инфляция, рост себестоимости продукции, снижение прибыли, невозможность осуществления долгосрочных инвестиций за счет ускорения темпов роста накоплений и так далее", – отмечается в докладе. На самом деле с 2012 года производительность труда в России растет быстрее, чем зарплаты. Однако на уровне жизни основной массы россиян это никак не отразилось.
"Факторы, влияющие на производительность труда, могут быть условно разделены на две группы: традиционные, корни которых уходят в дореформенный период, и новые факторы, возникшие вследствие реформ, проводимых в России начиная с 90-х годов ХХ века", – отмечают авторы документа. К числу традиционных факторов относятся устаревшие, изношенные производственные мощности и инфраструктура, отсталые технологии, дефицит квалифицированных кадров.



"Но в Новой России возникли дополнительные факторы, усугубляющие влияние традиционных причин низкой производительности. Среди них особо следует отметить коррупцию, непрозрачное и избыточное регулирование бизнеса и производственных процессов со стороны государства, устаревшее трудовое законодательство и другие", – констатируют исследователи. 

 

В рядах отстающих

 

Как отмечается в исследовании "Производительность труда в Российской Федерации", после начала кризиса в 2009 году рост производительности труда продолжался только в сырьевых отраслях российской экономики. "В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, в рыболовстве, рыбоводстве и в добыче полезных ископаемых он не только не сократился в 2009 году по сравнению с предыдущим годом, но и, наоборот, вырос в отличие от остальных отраслей", – сообщают исследователи. 
 
Однако после обвальной девальвации рубля в конце 2014 года произошло снижение производительности труда во всех отраслях экономики Российской Федерации за исключением сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды, где данный показатель вырос за счет повышения тарифов на услуги монополистов.
 
"При этом произошло резкое снижение производительности труда в сфере услуг населению (оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг), в связи с сокращением потребительского спроса из-за снижения размера реальной зарплаты", – подчеркивают исследователи.
В итоге уровень производительности труда в России в 2015 году отставал от соответствующего среднего показателя в мире на 27%, от среднего по странам ЕС – на 81%, от среднего показателя по группе стран G20 – на 41%. На практике это означает, что в странах "Большой семерки" один рабочий за час производит продукции в среднем на 54,85 доллара, в странах Евросоюза – на 47,4 доллара, а российский работяга выдает товаров и услуг лишь на 23,18 доллара.
 
"Сохранение низкого уровня производительности труда представляет собой достаточно опасное явление как с точки зрения устойчивого экономического роста, формирования конкурентоспособной экономики, так и с позиций обеспечения социального развития страны, в том числе повышения уровня и качества жизни населения", – отмечают специалисты Аналитического центра. 
 
При этом российские власти этой проблемой практически не интересуются. "Вопросы производительности труда не получают адекватного отражения в документах стратегического планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не ориентированы на форсированное наращивание соответствующего целевого показателя, определенного президентом Российской Федерации, – констатируют исследователи. – Отсутствует системный, комплексный подход к проблеме производительности труда как в целом по экономике России, так и в отраслевом разрезе. Выработка государственной политики и нормативно-правового регулирования в отношении производительности труда не определена в качестве задачи ни за одним федеральным органом исполнительной власти". 
 

 

Подробнее: https://www.m24.ru/articles/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/06112017/151444?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com?utm_source=CopyBuf

 

 

Подробнее: https://www.m24.ru/articles/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/06112017/151444?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com?utm_source=CopyBuf

 

 

 

 

 
Метки: общество
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6 коммент.»

  • 16163 7581
    Ursus 7 ноября 2017 в 17:22 Ссылка Пометить
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    Двойственные чувства. С одной стороны нас учили, что трудящиеся могут и должны отстаивать свои права. Хотя бы тупо потому, что их больше чем эксплуататоров.
    С другой стороны – например на ферме овец больше, чем пастухов, но они без вопросов дают шерсть и мясо.

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    • 1614 1166
      Владислав Ursus 7 ноября 2017 в 19:06 Ссылка Пометить
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      Причем, чем быстрее они это делают, тем богаче ферма и лучше корм. Думаю, что в этой цепочке корм, всё же, первичен.

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  • 1187 787
    Oblichitel 7 ноября 2017 в 19:05 Ссылка Пометить
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    Если благосостояние граждан НЕ ДОЛЖНО расти,то естественно и зарплаты будут поддерживать на низком уровне – и регулируется это через установление МРОТ (и написал бы,что еще и через прожиточный минимум,но Путин приравнял его к МРОТ). Кроме того в стране не работают социальные лифты,что также очень сильно угнетает экономику – по факту это означает,что вступающей в “рабочий период” молодежи тупо не дают реализовывать свой потенциал.

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  • 407 313
    Валерий 7 ноября 2017 в 19:15 Ссылка Пометить
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    Что бы росла зарплата, а люди хотели идти работать, грубейшие и регулярные нарушения работодателем трудового Кодекса РФ пресекать надо. У нас работодатель козыряет созданием рабочих мест и требует преференций от государства, а с работниками поступает как считает нужным. И работника особо никто не рвется защищать: ни профсоюз, ни инспекция труда, ни прокуратура. Изменится отношение к работнику, повысится и уровень жизни

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  • 6083 2816
    Ralis 7 ноября 2017 в 19:22 Ссылка Пометить
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    Лживая статья.Попробуй ты на барина поработать спустя рукава- он тебе и заплатит меньше.И эти исследования лживы.Мы работаем много,гораздо больше чем в других странах.Кроме того,имеются нормы выработки,их барин не отменял,он радуется капиталистическому соревнованию среди трудящихся.Кто-то скажет,что в госсекторе не так? Да ведь госаппаратчики-директора- они заработанную коллективом плату с 1987г. имеют право положить себе в карман,сколько бог на душу положит.А работягам выплатить крохи с заработанных денег.Так что и тут нестыковочка- в госсекторе тоже выжимают из работяг все соки.

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  • 2625 2271
    александр 7 ноября 2017 в 19:51 Ссылка Пометить
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    Все эти разговоры о низкой производительности лишь для того, что бы меньше платить. Все лукавят. Как можно сравнить производительность труда крестьянина и учителя? Это все для оболванивания, а по факту денег вам не будет. Деньги отправим пиндосам. Они им нужнее чем вам.

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