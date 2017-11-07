Как платят, так и работаем. Российскую экономику тормозят низкие зарплаты

Между тем исследователи Аналитического центра при правительстве РФ подчеркивают, что "при нынешней практике начисления зарплат россияне зачастую отказываются от квалифицированного труда в пользу неквалифицированного, молодые квалифицированные работники уходят из производства в сферу услуг, где можно получать больше денег за менее квалифицированную работу".

Этот вывод хорошо согласуется с данными Росстата, что в России первое место по числу занятых на протяжении последних 15 лет занимает профессия водителя (5 миллионов россиян, или 7% занятых), второе – профессия продавца (4,9 миллиона человек, 6,8% занятых). Другими словами, каждый седьмой россиян сегодня работает либо продавцом, либо водителем.

В итоге, как показывают расчеты правительственных аналитиков на основе данных МВФ, уровень расходов на конечное потребление домашних хозяйств в России оказывается на 10−12% ниже, чем в зарубежных странах с близкими показателями ВВП на душу населения (22–25 тысяч долларов).

"

на рабочую силу и, соответственно, размер оплаты труда в России не обеспечивают повышения расходов на конечное потребление домохозяйств до уровня стран со сходным объемом

в расчете на душу населения, – констатируют правительственные аналитики. – Экономия на зарплате не только замедляет рост

, но и ограничивает спрос населения на производимые товары и услуги, что в свою очередь препятствует не только наращиванию, но и сохранению достигнутых объемов производства".

Расходы организацийВВПпроизводительности труда

При этом авторы доклада отмечают, что "ни в одном из официальных документов необходимость решения проблемы работающих бедных не определялась; не определяется она и в иных нормативных правовых актах Российской Федерации, включая государственную программу "Социальная поддержка граждан".

"Делаем вид, что работаем"

При наличии дешевой рабочей силы предприятия и организации не заинтересованы в модернизации производства и внедрении новых технологий. Сами же работники выполняют обязанности чисто формально, не беспокоясь за результаты своей работы. Итогом становится исключительно медленный рост производительности труда в России.

Этой проблеме посвящено еще одно исследование Аналитического центра при правительстве РФ – "Производительность труда в Российской Федерации". "Анализ соотношения индексов реального ВВП, реальной начисленной заработной платы и производительности труда показал, что с 2005 года траектории изменения этих показателей практически полностью совпадали", – констатируют авторы документа. В частности, они подчеркивают, что в 2015 году, после обвальной девальвации рубля, производительность труда упала почти на 5% по сравнению с предшествующим годом. "Эти данные опровергают частые утверждения о том, что в российской экономике рост оплаты труда уже в течение длительного времени превышает темпы роста производительности, следствием чего являются инфляция, рост себестоимости продукции, снижение прибыли, невозможность осуществления долгосрочных инвестиций за счет ускорения темпов роста накоплений и так далее", – отмечается в докладе. На самом деле с 2012 года производительность труда в России растет быстрее, чем зарплаты. Однако на уровне жизни основной массы россиян это никак не отразилось.

"Факторы, влияющие на производительность труда, могут быть условно разделены на две группы: традиционные, корни которых уходят в дореформенный период, и новые факторы, возникшие вследствие реформ, проводимых в России начиная с 90-х годов ХХ века", – отмечают авторы документа. К числу традиционных факторов относятся устаревшие, изношенные производственные мощности и инфраструктура, отсталые технологии, дефицит квалифицированных кадров.







"Но в Новой России возникли дополнительные факторы, усугубляющие влияние традиционных причин низкой производительности. Среди них особо следует отметить коррупцию, непрозрачное и избыточное регулирование бизнеса и производственных процессов со стороны государства, устаревшее трудовое законодательство и другие", – констатируют исследователи.





В рядах отстающих

Как отмечается в исследовании "Производительность труда в Российской Федерации", после начала кризиса в 2009 году рост производительности труда продолжался только в сырьевых отраслях российской экономики. "В сельском хозяйстве, охоте и лесном хозяйстве, в рыболовстве, рыбоводстве и в добыче полезных ископаемых он не только не сократился в 2009 году по сравнению с предыдущим годом, но и, наоборот, вырос в отличие от остальных отраслей", – сообщают исследователи.

Однако после обвальной девальвации рубля в конце 2014 года произошло снижение производительности труда во всех отраслях экономики Российской Федерации за исключением сельского хозяйства, охоты и лесного хозяйства, а также производства и распределения электроэнергии, газа и воды, где данный показатель вырос за счет повышения тарифов на услуги монополистов.

"При этом произошло резкое снижение производительности труда в сфере услуг населению (оптовая и розничная торговля; ремонт автотранспортных средств, мотоциклов, бытовых изделий и предметов личного пользования; гостиницы и рестораны; операции с недвижимым имуществом, аренда и предоставление услуг), в связи с сокращением потребительского спроса из-за снижения размера реальной зарплаты", – подчеркивают исследователи.

В итоге уровень производительности труда в России в 2015 году отставал от соответствующего среднего показателя в мире на 27%, от среднего по странам ЕС – на 81%, от среднего показателя по группе стран G20 – на 41%. На практике это означает, что в странах "Большой семерки" один рабочий за час производит продукции в среднем на 54,85 доллара, в странах Евросоюза – на 47,4 доллара, а российский работяга выдает товаров и услуг лишь на 23,18 доллара. "Сохранение низкого уровня производительности труда представляет собой достаточно опасное явление как с точки зрения устойчивого экономического роста, формирования конкурентоспособной экономики, так и с позиций обеспечения социального развития страны, в том числе повышения уровня и качества жизни населения", – отмечают специалисты Аналитического центра. При этом российские власти этой проблемой практически не интересуются. "Вопросы производительности труда не получают адекватного отражения в документах стратегического планирования Российской Федерации и субъектов Российской Федерации, не ориентированы на форсированное наращивание соответствующего целевого показателя, определенного президентом Российской Федерации, – констатируют исследователи. – Отсутствует системный, комплексный подход к проблеме производительности труда как в целом по экономике России, так и в отраслевом разрезе. Выработка государственной политики и нормативно-правового регулирования в отношении производительности труда не определена в качестве задачи ни за одним федеральным органом исполнительной власти".

Подробнее: https://www.m24.ru/articles/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/06112017/151444?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com?utm_source=CopyBuf

Подробнее: https://www.m24.ru/articles/%D1%8D%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BC%D0%B8%D0%BA%D0%B0/06112017/151444?utm_referrer=https%3A%2F%2Fzen.yandex.com?utm_source=CopyBuf