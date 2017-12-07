Налоги Союзного государства или куда уходит наша „невиданная” зарплата?

Какой должна быть хорошая зарплата, чтобы денег было достаточно на жильё, одежду, кафе и путешествия, почему заработная плата (и вообще доходы) является менее управляемой величиной, нежели наши расходы; и сколько каждый гражданин платит государству с номинальной начисленной заработной платы в Беларуси, России и других странах?

Понимание этого необходимо для того, чтобы более требовательней оценивать работу государственных органов и чиновников, которые работают за счёт налогоплательщиков.

Поэтому слова о том, что «государство строит, платит, производит», в реальности означают, что за всё это платит не государство, а вы сами.

По сравнению с европейскими странами, где сумма налогов составляет 40 — 60% от доходов, наши 13% выглядят весьма и весьма скудно. Однако всё не так просто, как кажется на первый взгляд. На самом деле налог на доходы физических лиц в 13% — это только вершина айсберга, большую часть которого представляют собой скрытые налоги. Помимо официального процента с заработной платы граждане Беларуси и России дополнительно отдают значительную долю зарабатываемых им денег.

Бытует общепризнанное мнение на уровне государственных чиновников, что мы, как в России, так и в Беларуси платим только 13 процентов налогов с наших доходов.



Заработная плата — важнейший компонент жизнедеятельности населения индустриального общества и социальной политики государства. Она призвана обеспечивать необходимый доход для наёмных работников и их семей.

Уровень доходов имеет большое значение, так как именно он определяет уровень потребления.

Доходы населения не только определяют его материальное положение, но и в значительной мере отображают состояние и эффективность экономики и экономических отношений в обществе. В разных странах мира заработная плата составляет от 50 до 70% доходов населения.

Для большинства населения Беларуси и России заработная плата и в условиях рыночной экономики остаётся основным источником доходов. В структуре денежных доходов она составляет более 65%.

Денежные доходы в расчёте на душу населения в Беларуси в январе-сентябре этого года составили 546,1 рубля (по данным Белстата).

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года среднемесячные доходы «белоруса из статистики» выросли почти на 7 процентов. При этом реальные располагаемые денежные доходы, которые учитывают инфляцию, выросли впервые с января 2015 года (январь-сентябрь 2017 года — +0,4%). Традиционно большую часть доходов составляет заработная плата (62,5% от всех доходов) и трансферты населению (23,9%).

КАКИЕ НАЛОГИ И СБОРЫ МЫ ПЛАТИМ?

Давайте посмотрим, сколько налогов и страховых взносов платят государству жители разных стран и какая доля этих выплат приходится на работодателей

Беларусь

Сколько платит работник — 14%

Сколько платит наниматель — 34%

Каждый месяц белорусы видят в своих расчётниках одни и те же проценты: 13% — подоходный налог, 1% — отчисления в Фонд социальной защиты населения, который выплачивает пенсии, пособия и больничные. На самом же деле ФСЗН получает гораздо больше денег от каждого работающего белоруса, просто выплачивают их наниматели за свой счёт (но с наших заработков). Каждый месяц они перечисляют в фонд сумму, равную 34% зарплат всех своих сотрудников. Итого на счету государства оказывается почти половина от каждой зарплаты — 48%.

Россия

43,2% от зарплаты

Сколько платит работник — 13%

Сколько платит наниматель — 30,2%

Каждый россиянин отдаёт в копилку страны 13% подоходного налога. А абсолютно все страховые отчисления ложатся на плечи работодателя: 22% — взносы в пенсионный фонд, 2,9% — в Фонд социального страхования, 5,1% — в Фонд обязательного медицинского страхования, 0,2% — обязательное страхование от несчастных случаев. Итого государство вдобавок к подоходному налогу получает ещё 30,2% от зарплат работающих россиян.

Литва

В среднем 55% от зарплаты

Сколько платит работник — 21%

колько платит наниматель — минимум 34%

Ставка подоходного налога у соседей тоже фиксированная, но чуть выше, чем в России, — 15%. При этом налог нужно платить не со всей зарплаты: небольшую её часть литовцы получают целиком, без каких-либо вычетов. В каждом случае эта не облагаемая налогом часть зарплаты рассчитывается индивидуально и зависит от доходов и статуса человека (например, у людей с инвалидностью она будет больше).

Страховые взносы в Литве платят и работники, и работодатели. Каждый литовец выплачивает в фонд социального страхования 3 или 4% зарплаты (если человек решает участвовать в программе дополнительного пенсионного обеспечения, он перечисляет в фонд чуть больше, а после ухода на заслуженный отдых получает повышенную пенсию), а также 3% на обязательное медицинское страхование. Работодатель же доплачивает в фонд социального страхования ещё от 27,98% до 29,6% зарплат своих сотрудников (зависит от типа организации) и 6% на медстраховку. Итого страховые выплаты в Литве получаются внушительными — минимум 39,98% от зарплаты каждого жителя страны. А вместе с налогом — и вовсе больше половины!

Польша

В среднем 57,6% от зарплаты

Сколько платит работник — примерно 40,7%

Сколько платит наниматель — минимум 16,9%

В Польше ставка подоходного налога не фиксированная, а прогрессивная: чем больше зарабатываешь, тем больше приходится отдавать в казну государства. Годовой доход в 3091 злотый (813 долларов) налогом не облагается. Соответственно, те, кто за год зарабатывает меньше этой суммы, налоги вообще не платят. Заработок от 3091 до 85 528 злотых (до 22 507 долларов) облагается налогом по ставке 18%, а всё, что свыше 85 528 злотых — по ставке 32%.

Взносы в пенсионный фонд наниматели и работники делят пополам, в общей сумме они равны 19,52%. Во взносах на случай потери трудоспособности пропорция другая: 6,5% зарплаты перечисляет наниматель, 1,5% — работник. Кроме того, наниматель оплачивает страхование от несчастных случаев: от 0,67% до 3,86% в зависимости от типа предприятия. А работнику нужно платить из своего кармана за медстраховку (9%) и страховку на случай болезни (2,45%).

Германия

В среднем 63,6% от зарплаты

Сколько платит работник — в среднем 44,3%

Сколько платит наниматель — минимум 19,3%

В Германии одна из самых сложных и разветвлённых налоговых систем в мире. Размер подоходного налога зависит и от зарплаты (чем больше зарабатываешь, тем больше платишь), и от того, подают ли супруги декларацию вместе или раздельно (в одной ситуации может быть выгоднее заплатить каждому за себя, а в другой — сложить доходы семьи), и от количества детей (чем их больше, тем меньше налог). В целом же ставки варьируются от 14% до 42%.

Страховые взносы в Германии тоже немаленькие. Общая сумма пенсионных взносов равняется 18,9% от зарплаты, страховка на случай безработицы — 3%, медицинская страховка — 14,6% (это минимум, человек может платить и больше, если хочет получить страховку более высокого уровня), 2,05% — отчисления на уход за больными и престарелыми. Итого — 38,55%. Эту сумму работник и наниматель делят пополам: каждый платит примерно по 19,3%.

Великобритания

В среднем 42,7% от зарплаты

Сколько платит работник — в среднем 32,3%

Сколько платит наниматель — минимум 10,4%

В Британии существует такое понятие, как стандартный вычет — то есть сумма дохода, с которой не нужно платить налог. В 2017 году она равна 10 600 фунтам. Весь остальной заработок облагается налогом по трём ставкам. С годового дохода до 31 785 фунтов нужно платить 20% подоходного налога, от 31 785 до 150 000 фунтов — 40%, а со всего свыше — 45%.

Размер страховых взносов тоже зависит от дохода. Проценты варьируются от 2% до 12%. Любопытно, но те, кто зарабатывает больше, в этом случае платят государству как раз-таки меньше. Нанимателям при этом тоже нужно заплатить страховые взносы за своих работников — от 10,4% до 13,8%.

США

В среднем 27,6% от зарплаты

Сколько платит работник — в среднем 20%

Сколько платит наниматель — 7,6%

Среднестатистическая цифра выглядит совсем небольшой, но дело в том, что из-за многоступенчатой системы посчитать её очень сложно. Во-первых, все жители страны платят федеральный налог — от 10% до 39,6% в зависимости от годового дохода и того, кто именно подает декларацию (человек, который живёт один, супруги вдвоём, супруги отдельно). Кстати, зарплатные рамки, в которые нужно вписаться, чтобы платить определённый процент, пересматривают каждый год. Во-вторых, в большинстве штатов помимо федерального налога нужно платить ещё и налог штата. Где-то его ставка может быть фиксированной, где-то прогрессивной — то есть тоже может зависеть от зарплаты. Например, в Калифорнии налог составляет в среднем 13,3% (самый высокий в США), в Канзасе — 4,9%, а в Техасе его нет вообще. Соответственно, эта ставка прибавляется к федеральному налогу. Например, если житель Калифорнии платит 15% федерального налога, то вместе с налогом штата его отчисления составят в среднем 28,3%. Кроме того, в некоторых городах или регионах могут быть ещё и другие местные налоги.

Конечно, в Штатах тоже есть страховые взносы на пенсии и пособия (4,2% от своей зарплаты даёт работник, ещё 6,2% — работодатель), а также взносы на государственную медицинскую программу Medicare (и работник, и наниматель платят по 1,45%). А ещё, как и во многих других странах, в США есть стандартный вычет (6300 долларов в год) и персональный вычет (4000 долларов в год) — это те суммы, с которых вообще не нужно платить налог. Они отнимаются от зарплаты и не учитываются при подсчёте налога.

В целом уровень взимания подоходного налога в разных странах Европы можно увидеть ниже.

Помимо этих налогов и сборов, каждый житель России и Беларуси при покупке товаров и услуг оплачивает: НДС, акцизы, пошлины и пр.

Вот как наглядно показали в своём видео белорусские блогеры картину скрытых налогов.

Плоская шкала НДФЛ приводит к тому, что люди с низкой зарплатой платят в процентном соотношении значительно больше, чем те, кто получает более высокие доходы, что приводит к социальному неравенству. Каковы его параметры в Союзном государстве (Россия и Беларусь)?

ЕСТЬ ЛИ СОЦИАЛЬНОЕ НЕРАВЕНСТВО В НАШИХ СТРАНАХ?

Министерство труда и социальной защиты РФ пытается убедить жителей страны, что социальное расслоение в части доходов — это вполне нормально. Оно этой новостью (http://www.km.ru/v-rossii/2016/12/21/ministerstvo-truda-i-sotsialnoi-zashchity-naseleniya-rf/791181-ne-nado-pechalits) лишний раз в этом пыталось убедить. Так, доказывая, что социальное неравенство объективно, заместитель директора Департамента комплексного анализа и прогнозирования Н.Антонова привела такие аргументы: мол, в России

«дифференциация доходов (соотношение между доходами 10% наиболее обеспеченного населения и 10% наименее обеспеченного) уменьшилась и составила в 2015 году 15,5 раза. В Великобритании данный показатель достигает 13,8 раза, Италии — 11,6 раза, Германии — 6,9 раза, во Франции — 9,1 раза, Канаде — 9,4 раза, в США — 15,9».

Забыла, правда, заместитель директора департамента сообщить, что все эти страны с «объективным» неравенством борются, в том числе и через введение прогрессивной шкалы налогообложения. В Германии и Великобритании размер подоходного налога доходит до 45%, во Франции до 49%, в Швеции до 55%, в США до 40—50%. При этом в ряде этих стран население с низкими доходами вообще освобождается от налога.

Децильный коэффициент дифференциации доходов

Государство существует в первую очередь для людей. Поэтому основной задачей управления должно являться решение вопроса улучшения уровня жизни населения и благосостояния каждого отдельного человека. А для этого сначала нужно проанализировать распределение материальных богатств между различными социальными слоями. Одним из показателей, которые позволяют это сделать, является децильный коэффициент дифференциации доходов (соотношение, отражающее дифференциацию доходов; отношение средних доходов 10% наиболее высокодоходных и средних доходов 10% наименее обеспеченных граждан; значение этого коэффициента в разных странах изменяется в пределах от 5 до 15).

Именно на его основе зачастую составляют структуру благосостояния населения.

Для справки: в СССР он был равен 4,7 — больше чем в Японии сейчас, что вовсе не является признаком уравниловки, согласитесь. Но вернёмся к словам чиновника из Минтруда РФ. Соседство России с США не должно радовать, т.к. разница в доходах с США сильно не в пользу россиян, то есть они очень бедны и им противопоказана такая большая разница в доходах, т.к она ведёт к огромному социальному напряжению в обществе.

В начале прошлого века децильный коэффициент в России не превышал 6, в то время как в США он превышал 18. По меркам западных стран даже царская семья жила бедно. Считается, что любые беспорядки могут возникать, если показатель превышает 10.

Средний децильный КДД (коэффициент дифференциации доходов — наше прим.) в Беларуси и России в период 2008 — 2014 годы: Беларусь — 3,44, Россия — 6,08 (https://vuzlit.ru/5211/statistika_dohodov_respubliki_belarus).

Таким образом, можно сделать вывод, что неравенство в распределении доходов в Беларуси в динамике прошлых лет гораздо меньше, чем в России.

Коэффициент Джини (Gini)

Стоит отметить, что кроме децильного коэффициента, есть коэффициент Джини, который более объективно показывает социальное расслоение в доходах (статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона по отношению к какому-либо изучаемому признаку. Коэффициент Джини изменяется от 0 до 1. Чем больше его значение отклоняется от нуля и приближается к единице, тем в большей степени доходы сконцентрированы в руках отдельных групп населения).

А вот по нему Россия, в отличие от Беларуси, по данным (http://publications.credit-suisse.com/?referralUrl=http%3A%2F%2Fpublications%2Ecredit-suisse%2Ecom%2Findex%2Ecfm%2Fpublikationen-shop%2Fresearch-institute%2Fglobal-wealth-databook-2016-en%2F) банка Credit Suisse является антилидером, входя в десятку стран с максимальной разницей в доходах, соседствуя с Ботсваной, Украиной, Намибией и Замбией (при подсчёте использовано процентное представление данного коэффициента, именуемое — индекс Джини).

Покажем усечённую таблицу с лидерами и антилидерами полного списка:

Gini Comoros 99,7 Suriname 99,5 Papua New Guinea 97,3 Zambia 95,9 Botswana 93,0 Namibia 92,5 Russia 92,3 Haiti 91,7 Ukraine 91,7 Seychelles 90,2 Rwanda 89,4 ………. Greece 67,0 Latvia 67,0 Lithuania 66,5 Bulgaria 65,8 Estonia 65,6 Serbia 65,4 Bosnia and Herzegovina 65,2 Albania 65,0 Croatia 64,5 Belgium 64,1 Montenegro 63,3 Japan 63,1 Hungary 62,5 Belarus 62,2 Slovenia 58,5 Slovakia 49,0

https://burckina-new.livejournal.com/

В общем, правительство России явно не ведает, что творит или, что ещё более хуже: свято уверено в том, что творит.

Пояснение. Коэффициент Джини показывает неравномерность распределения доходов.

Если он равен 100, то все доходы в стране фактически у одного человека.

Если он равен 0, то это всеобщая уравниловка, то есть доходы всех граждан равны. В России — 92,3 (или — 0,923), в Беларуси — 62,2 (или — 0,622).

Банк Credit Suisse представил коэффициент Джини в России с учётом доходов олигархов, то есть швейцарские банкиры владеют этой информацией, при этом Росстат же вообще не учитывает доходы крупных буржуев-олигархов, так как просто не располагает подобной информацией.

Таким образом, небольшая группа буржуев-олигархов (около 1000 человек) и являются реальными хозяевами России и их доходы от грабежа в 90-е годы и составляют усреднённый показатель доходов населения. В Беларуси ситуация более справедливая с точки зрения равномерности распределения доходов.

Уровень зарплат

Обычно, если мы получаем информацию об уровне зарплат в России и Беларуси в средствах массовой информации, то нам говорят о некой средней заработной плате. И мы думаем, что вот примерно столько доходов имеет типичный житель наших стран, однако, это далеко не так. Есть ряд нюансов, на которые нужно обращать внимание, чтобы не быть обманутым пропагандой.

Следует рассмотреть три показателя.

Средняя зарплата — считается просто. Берётся общая заработная плата всех работников и делится на всю численность.

Медиану можно охарактеризовать следующим образом: 50% населения получает доход выше медианного, 50% получает доход ниже медианного.

Модальная зарплата — это уровень, который чаще всего встречается в исследуемой совокупности работников.

Давайте посмотрим, каков средний, медианный и модальный уровень зарплат населения России. Итак, график за 2016 год, который сделан по данным Росстата (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/trud/raspr1.xls):

Сразу видно, что он представляет собой необычную кривую, которая сперва очень пологая, а на последних 5% резко уходит вверх. Крайние 0,4% в итоге имеют среднюю зарплату выше 250 тыс. рублей в месяц. При этом на левой стороне графика более 10% работников получают заработную плату меньше минимального прожиточного минимума, равного (http://www.gks.ru/free_doc/new_site/population/urov/urov_41kv.doc) 10 тыс. 678 рублям.

Такая необычная кривая и есть визуальный признак аномальности параметра под названием индекс неравенства Джини, по которому Россия входит (http://burckina-new.livejournal.com/379518.html) в десятку антилидеров мира. Признак того, что в РФ образовалось общество с огромной разницей в доходах между самыми бедными и богатыми.

На графике синим цветом показана любимая госпропагандой средняя зарплата за 2016 год в 36,7 тыс. рублей. Как видим, она находится в правой части диапазона. Это означает, что ниже средней зарплаты в стране получает 2/3 работников, а выше только 1/3.

Медианная же зарплата, делящая всех 50/50, равна 26,5 тыс. рублей. Это и есть настоящая средняя заработная плата, а не та, о которой говорится в победных рапортах министров-капиталистов РФ.

Ну и наконец, модальная зарплата, которая охватывает самую многочисленную группу работников, получающих от 17 до 25 тыс. рублей в месяц. Это примерно 20% всех наёмных работников РФ.

И, да, не забывайте, что это начисленная заработная плата, следовательно, от неё нужно не забыть отнять НДФЛ в 13%.

В Беларуси официально засекретили данные о медианной зарплате (https://luchecon.livejournal.com/886208.html). Тем не менее, вот что отмечается:

«У 2/3 работников зарплата меньше средней официальной по стране, у 1/3 — больше. А средняя медианная зарплата, при которой одной половине работников страны начислено меньше средней медианной, а другой половине больше — на 22% ниже официальной средней, и это «грязными», без уплаты налогов» (из статьи БДГ).

Тем не менее, постараемся разобраться, каков уровень данных показателей в Беларуси.

К июлю 2017 года средняя ЗП РБ равна 827,5 руб. (в октябре — 841 руб), что равняется 426 долларам США. Ниже можно проследить динамику роста СЗП относительно доллара США с 2014 года.

За 2014 — 2017 годы доход белорусов вырос на 147 ден.руб, однако в долларовом эквиваленте средняя ЗП наоборот снизилась на 180$.

За 4 года произошёл рост ЗП (в ден.руб.) на 89%. В 2017 году средняя заработная плата росла каждый месяц. В июле 2017 года относительно января 2017 года произошёл рост на 14,9%.

Можно проследить динамику роста средней заработной платы относительно ближайших соседей Республики Беларусь — Украины и России (в долларах США).

Таким образом, в декабре 2016 года заработная плата в Беларуси была ниже на 18$ относительно 2017 года. Однако страна значительно опережала Украину на 161$ и отставала от Российской Федерации на 357 долларов США.

Поскольку Белстат после ноября 2016 года не стал официально публиковать данные о медианной зарплате, то проанализируем и сопоставим все данные именно за этот период.

Средняя месячная начисленная зарплата — 717,6 ден.руб. Получающие такую зарплату входят в группу «работники с зарплатой от Br600 до Br800», и доля этой группы в распределении общей численности работников действительно самая большая. В ноябре 2016-го — 19,6%.

В ноябре 2016 года медианная зарплата составляла около 530 ден. руб.

Медиану Белстат рассчитывает дважды в год — в мае и ноябре. Но и по этим точкам (сравнение средней и медианной зарплаты) заметно расслоение белорусов по доходам.

То есть одним 50% работникам в Беларуси было начислено меньше Br530, а другим 50% — больше Br530.

А с учётом налоговых отчислений выходит, что «чистая» средняя медианная зарплата ноября 2016-го — вообще около Br470. И это при официальной средней начисленной в том месяце Br717,6.

Вот и получается, что половина работников в Беларуси получает чистыми не более Br470 при заявленной Белстатом средней официальной начисленной в Br717,6. А количество тех, у кого чистая зарплата больше этой средней официальной от Белстата, то есть кто зарабатывает «чистыми» более Br717,6 — не более 23%, ведь для того чтобы иметь «чистыми» более Br717,6, надо зарабатывать «грязными» больше чем Br830.

«Чистая» средняя медианная зарплата в Br470, то есть не более Br500 — это та средняя, о которой говорит большинство населения, то есть по факту является «народной средней», и это всего лишь $250.

В мае 2013 средняя и медианная зарплата отличались на 23,5%, в мае 2014 — на 25,8%, в мае 2015 — на 27,8%, в мае 2016 — на 31,1%, а в мае 2017 — уже на 32,8% (http://afn.by/news/i/247624).

В мае 2017 года «грязная» (без вычетов) медианная зарплата в стране составила 598,7 рубля, а средняя зарплата — 795,1 ден.руб.

Данные же о модальной зарплате в открытых источниках отсутствуют.

ПОЧЕМУ ЖИТЕЛИ РОССИИ И БЕЛАРУСИ — ТАКИЕ БЕДНЫЕ ИЛИ КАК ГОСУДАРСТВО ЗАБИРАЕТ ИХ ДОХОДЫ ?

Фактическое снижение реальных располагаемых доходов населения в России — тех, что остаются после всех обязательных выплат — продолжается четвёртый год подряд. По данным Росстата, самое большое снижение реальных располагаемых доходов произошло в 2016 году — минус 5,9%. Затем падение замедлилось. По итогам января-сентября 2017 года доходы упали на 1,2% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За четыре последних года доходы российских потребителей совокупно сократились на 11%, подсчитали аналитики рейтингового агентства Fitch Ratings в докладе «Российский потребительский рынок в контексте глобальных трендов».

Как видно, доходы по итогам десяти месяцев упали. Оставшееся время вряд ли существенно повлияет на итоговый результат. Проблемы россиянам создаёт, в том числе, само государство — налоговые выплаты растут быстрее зарплаты, увеличивается и долговая нагрузка.

По данным Росстата, в структуре денежных доходов, предпринимательство занимало 10,2% в 2008 году. По итогам прошлого года доля сократилась до 7,8%. Сократилась также доля зарплаты (включая скрытую) с 68,4% до 64,7%. Зато выросла доля социальных выплат с 13,2% до 19,2%.

При этом государство отказалось индексировать пенсии и другие соцвыплаты на уровень инфляции, поскольку в 2014 году цены выросли на 11,4%, в 2015-м — на 12,9%, в 2016-м — на 5,4%. В результате «социалка» падала в реальном выражении, соответственно негативно влияя на все доходы.

Ещё один фактор, который негативно влияет на доходы — это рост обязательных платежей и взносов. Росстат относит к ним фактически выплаченные населением налоги и сборы; платежи по страхованию; взносы в общественные и кооперативные организации; проценты, уплаченные населением за кредиты (включая валютные).

Проблемы с деньгами заставляют граждан всё чаще брать кредиты, что, в свою очередь, снижает их доходы. Вырваться из этого замкнутого круга пока не удаётся.

По данным Банка России, кредиты физическим лицам выросли в январе-октябре на 9,8%. Объём просроченной задолженности составил 7,5%. Это выше чем просрочка по кредитам нефинансовым организациям (6,7%). Всего на 1 ноября 2017 года на россиянах «висело» 11,8 трлн руб. кредитов.

Количество граждан, которые когда-либо брали кредиты в банках, выросло с 58% до 67% за последние три года, говорится в недавнем исследовании Всероссийского центра исследований (ВЦИОМ). Причина — ухудшение финансового положения россиян ( доходы падают, а налоговая нагрузка — возрастает).

На фоне растущей налоговой нагрузки, населению крайне сложно вырваться из замкнутого круга «падение доходов — падение спроса — рост долгов — падение доходов».

При этом Россия стала мировым лидером по росту долларовых миллионеров в 2016 году, подсчитали в исследовательской компании Capgemini.



По данным организации, количество россиян, чьи доходы превысили 1 миллион долларов, увеличилось на 19,7%. В результате страна вышла на 15-е место в мире по числу богачей, впервые в своей истории обогнав Саудовскую Аравию и Норвегию (https://www.rbc.ru/business/28/09/2017/59ccd1d89a794748c2c7b766).

В СССР не было нищих и не было супербогатых. Исследования в целом показывают, что 25% россиян сейчас живут хуже, чем в советское время. В эту цифру легко поверить, посмотрев на результаты выборов. Именно данные люди, прежде всего, составляют электорат левых партий.

Росстат ежегодно подсчитывает не только доходы россиян в номинальном или денежном выражении, но и их покупательную способность. Проще говоря, сколько мы смогли бы купить на эти деньги товаров и услуг по нынешним ценам. Так формируется показатель реальных доходов населения, который падает уже несколько лет подряд.



Это означает что россияне беднеют и могут позволить себе гораздо меньше чем раньше. Если отразить реальные доходы на графике, то получится, что после кризиса 2008 года рост стал замедляться, а после 2013 года сошел на нет и стал отрицательным.



С 2014 года реальные доходы россиян так и не могут вернутся хотя бы к плюсу. Это происходит потому, что цены стали расти быстрее, чем наши зарплаты, что также характеризует дифференциацию доходов населения. В среднем оно может купить теперь на 7-15% меньше товаров, чем могло бы четыре года назад.

Социальное расслоение является следствием принятой либеральной модели экономики, финансовой и денежно-кредитной политики после распада СССР.

Какова ситуация в Беларуси?

Несмотря на то, что в 2015–2016 годах происходило сокращение заработных плат в долларовом эквиваленте на всём постсоветском пространстве, дисбаланс в оплате труда между Россией и Беларусью не сокращался, а постоянно увеличивался. Так, если в январе 2015 года заработная плата в Беларуси составляла 87,1% от российского уровня, то в декабре 2016 года — уже 52,2% (рис. 1).

Падение реальной заработной платы в Беларуси неизбежно сказалось на уровне жизни населения страны (рис. 2, 3).

Так, реальные располагаемые денежные доходы населения уменьшились за 2016 год на 7,3%. При этом следует отметить, что скорость падения доходов намного превышает темпы падения ВВП, который за аналогичный период упал на 2,6%. Это говорит о том, что уровень жизни населения обладает инерционностью по отношению к уровню развития экономики страны, то есть в случае улучшения экономического положения рост доходов населения может происходить с некоторым лагом.

Следует отметить также, что в Беларуси в 2016 году реальные располагаемые денежные доходы населения снижаются быстрее, чем в других странах Евразийского экономического союза. Так, если в Беларуси индекс реальных располагаемых денежных доходов населения в 2016 году по отношению к 2015 году составил 92,7%, то в России уровень данного показателя остановился на отметке 94,1%, а в Казахстане – 95,5%.

По итогам сентября 2017 года соотношение производительности труда и реальной зарплаты составило 0,99. Этот параметр являлся определяющим при повышении зарплат на госпредприятиях. Однако с учётом, что необходимо выполнять поручения руководства страны по выходу зарплаты в декабре 2017 года на 1000 рублей, оно не будет рассматриваться как обязательное к выполнению. С учётом роста реальной зарплаты, это соотношение может уменьшаться и дальше, что является негативной тенденцией.

Немецкая исследовательская компания GfK опубликовала рейтинг Purchasing Power Europe 2017 (http://www.gfk.com/insights/press-release/purchasing-power-europe-2017/),

в котором проанализировала доходы в 42 европейских странах. Средний показатель по Европе составил 13 937 евро в год, или 1161 евро в месяц.

Лучше всех с доходами у жителей Лихтенштейна — 63 267 евро в год. А хуже всего дела обстоят у украинцев — там средний годовой доход, по данным GfK, составляет 949 евро.

Белорусы, увы, попали в тройку стран с самым низким доходом. По данным немецкой исследовательской компании, в год средний белорус живёт на 2558 евро, или 213 евро в месяц (https://www.kp.by/daily/26764.4/3795703/ ).

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Во многих странах (Норвегия, Австралия, Канада, Германия) подоходный налог ниже, чем в России и Беларуси. Все страны имеют прогрессивную шкалу налогообложения, впрочем, это не означает, что с богатых снимают большую часть заработанного. А в наших странах, все расплачиваются одинаково, рабочий на заводе и чиновник, покупающий новую квартиру в центре Москвы или Минска.

Возникает, как всегда, один вопрос: Кто виноват? И что делать?

Уровень заработной платы в России и Беларуси недостаточен для нормальной, полноценной жизни, а иногда бывает недостаточен даже для существования. Да, нашим государствам не хватает сбалансированности, а правительству — заботы о своих подчинённых, поэтому назрела необходимость выработки комплексной системы управления государством, чтобы оно стало не словах, а на деле — социальным и справедливым.

Сейчас много говорят о евразийской интеграции: прежде всего это касается, конечно, оси Минск-Москва-Астана. Однако, кроме воли президентов и элит, хотеть быть вместе должны рядовые граждане Российской Федерации, Беларуси и Казахстана. А для этого зарплаты в каждой стране должны быть выше, чем у её соседей. Выше в долларовом выражении, а для этого нужна сильная национальная валюта.. Здесь ключевым моментом, прежде всего, является курсовая политика ЦБ страны.

Чтобы направить экономику стран в нужное русло, для этого нужны профессиональные грамотные управленцы, которых, увы, совсем не готовит наше образование. Лозунг «Кадры решают всё» актуален и поныне.





ИАЦ

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