Как молодёжь подсадили на субкультуры. Андрей Фурсов

Концептуал СМИ Смена элиты произошла в форме контркультуры

Где искать корни того, что происходит с молодёжью сейчас? Зачем Америке нужны были хиппи? Как американцы избавились от «великой депрессии»? Какое поколение предало Америку? Что собой представляет поколение бэби-бумеров? Зачем был придуман лозунг «секс, наркотики, рок-н-ролл»? Как «взрывоопасный материал» вывели из структуры управления? Почему сегодня Западом правит самовоспроизводящаяся и вырождающаяся элита? Когда система управления дала сбой и почему движется к финалу?

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