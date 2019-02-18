Мода на революцию: как молодёжь учат совершать госперевороты на западные деньги

Они долго спорят с Сашей из Питера, за какую публичную акцию дадут штраф поменьше и как можно эти «расходы» сократить. У питерца Саши в этом вопросе больше опыта: всё-таки он уже студент юрфака и знает, как бастовать, чтобы «отделаться минималкой».

Это тоже важный аспект популяризации протеста: он не должен восприниматься как подвиг и ассоциироваться с тяжёлыми жертвами. Прилепить наклейку в подъезде, запостить мем, в крайнем случае выйти на несогласованную акцию, сделать селфи в автозаке и заплатить штраф. В мире соцсетей любой может быть журналистом, экспертом, критиком, телеведущим — значит, может быть и революционером.

«Грант получить несложно — на месяц можно в Чехии устроиться, или на «Радио Свобода»*, или в какой-нибудь политцентр», — по-приятельски делится опытом Микаэль Золян со своей соседкой Полиной из Омска. Микаэль — «тот самый фронтмен «бархатной революции», как его представляют организаторы. Так совпало, что он ещё и эксперт Пражского гражданского центра.

Самая активная тусовка на CampCamp из Киргизии — компания молодых журналистов-активистов во главе с основателем оппозиционного Кloop.kg Бектуром Искендером.

То, что этот «праздник демократии» родом из Чехии, Бектур не скрывает. Во время перекура он запросто рассказывает, что деньги на его издание даёт именно пражский центр.