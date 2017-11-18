По следам Всемирного фестиваля молодёжи и студентов в Сочи

Фестиваль продолжался с 14 октября по 22 октября 2017 года и запомнился участникам разным. Молодёжь из 188 стран и из разных регионов России прилетела в Сочи не только отдохнуть, насладиться морским побережьем и горными красотами, но и научиться, узнать новое и получить доступ к передовым знаниям науки, культуры, политики, послушать экспертов из разных сфер и из разных стран. Всего было охватить невозможно, так как выбор площадок был весьма богат и разнообразен. По первичному замыслу организаторов, как признался Сергей Кириенко, на дискуссионные площадки должны были прийти только 6 тысяч человек, остальные могли провести время в развлечениях, которых было предостаточно в рамках спортивной и культурной программ: на аттракционах в Сочи парке, на пляже и на многочисленных дискотеках. Однако по факту, к удивлению организаторов, за знаниями пришло гораздо больше — до 8 тысяч молодых людей. На главной площадке фестиваля в медиацентре каждый день было не протолкнуться, молодёжь отстаивала огромные очереди, но не всегда удавалось попасть в зал, на выступления именитых спикеров места приходилось занимать за несколько часов до начала.

На самих дискуссиях слушатели задавали острые, наболевшие и не всегда удобные для спикеров вопросы. Так, на дискуссии с Марией Захаровой о «фейковых новостях как угрозе цифровой дипломатии», молодой человек задал неудобный вопрос, в котором указал, что правительства сегодня обслуживают узкие интересы корпоративных кругов. Молодёжь настойчиво искала смыслы и пыталась найти ответы на то, как защитить мир. Но кто и какие смыслы предлагал?

Спектр участников и экспертов аполитичного фестиваля был весьма широк, он растянулся от ультраправого сектора до крайне левых движений.



В синих и зелёных зонах можно было послушать российскую политическую элиту: Лаврова, Жириновского, Дворковича, Зюганова, Шувалова, Захарову, а также деятелей российского и международного бизнеса, в том числе Германа Грефа (Сбербанк), Майкла Эванcа (Alibaba Group), Дмитрия Чернышенко (Газпром-медиа), представителей РЖД, Сумма Капитал, Яндекс, Ростелеком, «Фонда информационной демократии», Лаборатории Касперского и многих других.



В контексте мировой стратегии Лавров справедливо отметил, что «формирование полицентричной системы мироустройства – это объективная данность. Эта данность, я уверен, будет осознана и западными странами, хотя это болезненный для них процесс, поскольку они уже привыкли к несколько иному положению дел в мире, когда они «заказывали музыку». Теперь придётся договариваться не о сольных выступлениях, а о партитуре, которая в себя включает весь оркестр, весь концерт мирового сообщества.»



Осталось дело за «малым» – партитуру сыграть складно так, чтобы была не какофония, а гармония. Ну и, главное, чтобы солисты мирового оркестра Китай и США не заглушили остальных. В связи с чем в названии пленарной сессии международного дискуссионного клуба «Валдай», которая проходила на полях фестиваля, «Мир будущего: через столкновение к гармонии» следует поставить все же вопрос, а не точку.

Что касается состояния местной российской «социалочки», то Татьяна Голикова (председатель счётной палаты Российской Федерации) призналась, что в РФ возможно реализовать любой социальный проект при наличии политической воли.



При этом представители корпораций как обычно говорили о своём, о рынке: Майкл Эванс объявил задачу для корпораций – включить каждого в производственную цепочку; Чернышенко говорил о важности нативной рекламы и обещал, что будущее бизнеса за маркетингом во сне. В общем, трансляции выступлений именитых спикеров можно посмотреть, найдя их где-то на задворках интернета, и выцепить то полезное, что, возможно, и было в их речах.

Левые, которые должны были возглавить фестивальное движение, оказались где-то на самом краю в прямом и переносном смысле.



Красные залы, где проходили дискуссии, находились в левом крыле Главного Медиацентра и о том, что здесь происходило молчала пресса, и телеграмм не рассказывал участникам официальных делегаций. Впрочем, и здесь, в красной зоне, молодые борцы за социальную справедливость и солидарность едва ли нашли бы ответы на вопросы, куда и как двигаться дальше.



Как написала в заголовке о фестивале газета Деловой Петербург: не левак, а так.Идеология социализма, которая в прошлом отстаивала принципы справедливого социального порядка, сейчас переживает идеологический кризис и её намеренно превращают в культы и фетиши. Футболки, береты, символика с изображениями героев: *Ленина *Че Гевары *Кастро бойко раскупались молодыми революционерами.

На второй день напротив торговых палаток левых движений скромно появилась стойка молодой гвардии единой России. Что же касается дискуссий в красных залах, то многие из них уперлись в тупик борьбы «против», и, к сожалению, не предлагали путей развития «ЗА». Много говорили о достижениях прошлого и о социальных болезнях настоящего, которые поразили сегодня разные страны.



Политически дезориентированной молодёжи не интересно было слушать о прошлом, и она, как правило, не задерживалась в этих залах, если вообще туда попадала. Конечно, здесь были и те, кто искреннее ратует за справедливость.

Так, например, молодой коммунист из “red youth” в кратком импровизированном интервью рассказывает, что они достаточно молодая организация и существуют с 2004 года, они медленно, но растут, и их задача –построить социализм в Британии. Они знают, что Британия – это одна из самых сильных империалистических стран на земле, и здесь есть демократия для элиты, но нет демократии для рабочих. Делегация из Британии — всего около 80 человек, все они из разных организаций, из организации Red Youth их только двое.

Были среди красных и «культурные марксисты», которые приехали в Сочи за свободной любовью и прочей дрянью, о них весьма справедливо написала молодой философ, журналист Дарья Платонова на своей страничке в фейсбуке.



«То, что мы видим сегодня на Западе в среде левых (лгбт- лигалайз[2]-садомайз) — это все именно культурный марксизм, который по сути дела очень далёк от левой идеологии и представляет собой скорее кристальный либерализм, нежели извод левой доктрины».



И ещё одно важное замечание: «Культурный марксизм отказывается от классовой борьбы, от принципа социальной справедливости, от борьбы с доминацией финансового капитала, от исторической миссии



Пролетариата и ставит в центре внимания сращивание с истеблишментом капиталистического общества (в первую очередь в сфере культуры, образования, шоу-бизнеса) и стремится взаимодействовать с крупным финансовым капиталом, видя в глобализации способ ликвидации последних остатков традиционного общества».



Сегодня, вообще, левые и правые смешались, можно сказать обесцветились и превратились в мягких менеджеров, которые слишком много лавируют, да не как не могут вылавировать из мирового кризиса.

Бизнес-элита говорила о цифре к месту и не месту, технологии и роботов поставили во главу угла:цифровой бизнес, цифровой портрет России, блокчейн и ICO, мир без корпораций и работы, киборги и аватары, трансформация бизнеса в новую технологическую эпоху и прочее и тому подобное.



В образовательном секторе носились с модным понятием «компетенции» и пытались прокачать молодёжь мета-компетенциями 21 века, назвав пять ключевых, которых очевидно очень не хватает современным мягким управленцам: системное мышление, проверка гипотез, принятие ответственности, способность договариваться с другими и доведение дела до конца.



Говорили о многом, а «Образ будущего российской экономики до 2030 года» вместе с НИУ ВШЭ и Росконгрессом расписывала почему-то британская сторона. Экспертами-наставниками выступали: начальник управления в Россотрудничестве Ольга Евко, экс-министр энергетики и член парламента Великобритании Чарльз Хенри, глава российского офиса МВФ Габриэль ди Бэлла, председатель Российско-Британской торговой палаты Роджер Маннингс.

На фестиваль несколько раз, очевидно в рамках предвыборной кампании, являлся и сам президент РФ — В. В. Путин. На сессии «Молодёжь 2030.



Образ будущего» молодые люди повторяли о цифровой медицине, экологии и дипломатии, об эмоциях и о вовлечении зрителей в процесс создания контента, о необходимости включения молодёжи в мировую политику, о борьбе с фейковыми новостями и о прекращении информационных войн.



Говорили и о развитии гражданской авиации, но почему-то космос никто не упоминал, только одна из участниц, презентовавшая проект по альтернативной энергетике, отметила, что нам нужны новые Королёвы и Курчатовы. Юные экономисты заявили, что сфера будущего – это искусственная модификация навыков и возможностей человека, и что экономика примет аутсорсинговую модель и станет децентрализованной и персонализованной.



Сложилось впечатление, что кураторы от корпоративного бизнеса умело вложили в головы молодежи тренды нужного им будущего. В ответ президент осторожно заметил, что решения должны носить прикладной характер и соотноситься с настоящим, грядёт сложный и ответственный период для человечества и, что, прежде всего, важна морально-нравственная составляющая любого дела.



Президент предупредил, что современные технологии и вмешательство в генетику человека могут быть страшнее ядерной бомбы. Он попытался скорректировать молодёжь, которая чересчур увлеклась цифрой и технологиями как панацеей от всех бед и презентовала образ будущего в духе идей трансгуманизма, которые лоббировали главные спонсоры и партнёры фестиваля.

Организаторы фестиваля представляли собой гремучую смесь и были похожи на лебедь-рака-щуку, которые пытались тянуть молодёжь, каждый в свою сторону. Носитель бренда фестиваля Всемирная демократическая федерация молодежи, наверно, пыталась выполнить историческую задачу объединить молодёжь капиталистических и социалистических стран под лозунгами мира и дружбы.



А по-настоящему на Фестивале «рулили», мягко формировали стандарты и задавали тренды «серые кардиналы», одетые в зелёное. Прямо посреди Медиацентра Сбербанк (главный партнёр фестиваля) организовал большой павильон с инновационной лабораторией и образовательной площадкой-лекторием.



Среди спикеров, приглашённых Сбербанком – российские и зарубежные звезды первой величины в области цифровых технологий, гуру Big Data и искусственного интеллекта, робототехники. И молодёжи это было интересно, потому что она видит, что будущее — за новыми технологиями. А значит, и за Грефом, и за мировым корпоративным бизнесом.



А далее в корпоративном университете Сбербанка рассказывали, какой именной человек нужен корпоративному бизнесу, какие обслуживающие компетенции нужно приобрести, чтобы и тебе нашлось местечко в салоне мирового высокотехнологичного корпоративного поезда.

Примечательный факт, утверждённый девиз Фестиваля 2017 года «За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма –уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!» подменили на неофициальный лозунг «Вместе со всей планетой!», который тиражировался абсолютно везде в здании Главного Медиацентра, на территории Олимпийского парка, в экипировочном центре и на атрибутике фестиваля. Именно этот лозунг действительно отражал идейную суть Фестиваля.



Это была не идея всеобщего единения, как это может показаться на первый взгляд, это был очередной «плÁвильный котёл»[3].



Объединять можно лишь под определённую общую цель, которая внутренне разделяется подавляющим большинством участников, а таких целей оглашено не было. Фестиваль мирового уровня значения, казалось бы, должен определить некие общие созидательные смыслы и задать вектор развития. Каждый участник затем должен был вернуться домой, в свой регион, и точно знать, что ему предстоит делать дальше и в каком русле действовать.

Лозунг «Вместе со всей планетой!» — это ментальная ловушка. Объединение вообще всех вне зависимости от мировоззрения, принципов и взглядов на мир – левых и правых, патриотов и аполитичных, националистов и космополитов, умных и ментальных инвалидов, голубых и прочих.



Другими словами – приемлемо всё, потому что мы все – одинаковые, потому что «только любовь имеет значение». Не важно, что творится в реальном мире, главное – быть счастливым, любить друг друга и испытывать только позитивные эмоции. Однако у тех ребят, что живут в реальном мире, своими глазами видят разрушения и человеческое горе, такой «хэппи-милк» вызывает отвращение, они чувствуют внутренний диссонанс между формой и содержанием.



Вот самая сильная девушка мира, четырёхкратная чемпионка по жиму штанги лёжа, Марьяна Наумова, делегат от Донецкой республики, делится в своём видеоблоге впечатлениями от Фестиваля:

«Артисты пели со сцены про то что «мы вместе» и кричали — не надо революций, начните делать добрые дела, будьте вместе и стройте мир к лучшему.



Я смотрела на это и думала — Какая все это фигня. Вот прямо сейчас в нескольких сотнях километров от Сочи идёт война с фашизмом, в Киеве маршируют колонны бандеровцев, празднуют свои праздники, ставят памятники убийцам людей Бандере, Шухевичу и Петлюре, не платят старикам пенсии.



На Донбассе стреляют по школам — я неделю назад была в пригороде Донецка Александровке, там ежедневно обстрелы, дети ходят в школу, рискуя каждый день погибнуть, их дома и школы разрушаются. И это происходит много где в Мире – например, в Сирии, в Ираке, в Африке». «Причина всех войн — это чьи- то интересы, чьи- то деньги — я думаю это и есть то самое слово, которого я не слышу на фестивале – это слово ИМПЕРИАЛИЗМ.



Это когда руками обычных людей убивают друг друга, обычную молодёжь сталкивают друг с другом, а олигархи и просто богатые люди живут припеваючи и не имеют проблем. Вот певец Лазарев пел со сцены что мы вместе, мы должны быть вместе.



Но певец Лазарев после фестиваля поедет бухать и объединяться с друзьями в дорогущую гостиницу, а, например, многие мои друзья из Донецка вернутся в свои разрушенные дома. С кем мы должны объединяться? Почему, например, на открытие такого фестиваля не позвали спеть Юлю Чичерину?



Ну, наверное, потому что она рассказала бы ребятам о Донбассе, о том, что сегодня год назад погиб Арсен Павлов – Моторола. Вот такие люди как Гиви, как Александр Захарченко, как Моторола – это и есть современные герои, современные Че Гевары. Есть герои борьбы и в Ливии, в Сирии и в других частях света, только мы их не знаем. Вот именно об этом я думаю важно, чтобы задумалась молодёжь.



Мне очень нравятся умные борцы с мусором, но я думаю, что выступать на открытии такого фестиваля и встречаться с Президентом Путиным должны те ребята, кто борется с фашизмом и терроризмом на Донбассе и в Сирии, в Афганистане и по всему миру. Именно эти ребята настоящая элита.



Мы, молодёжь, должны не рассказывать всем сказки про экологию и озоновые дыры, а понимать, как нам защищать свои интересы, бесплатный спорт и образование, а то реально к старости будем, как предлагает тут один из презентаторов, – собирать пустые бутылки чтобы попасть к врачу.»

Поделилась впечатлениями и индийская молодёжь. Абхазу, выпускнику индийского технического вуза, в целом фестиваль понравился, тем более, что он был участником региональной программы и смог побывать не только в Сочи, но и в Петербурге, и в Москве.



Однако, он считает, что организационно можно было бы оптимизировать программу фестиваля и для развлечений оставить только последние два дня, а остальное время посвятить исключительно образовательной программе, так как молодёжь приехала сюда в первую очередь за знаниями и новыми созидательными идеями.

Не обошлось и без казусов, которые начались ещё до самого фестиваля. По информации из интернет-газеты Радио свобода иностранных делегатов от держателей бренда фестиваля должна была перевозить авиакомпания ВИМ-авиа, которая накануне, как известно, обанкротилась.



Во время фестиваля несколько дней подряд делегация из Палестины устраивала мирный пикет «Israel, USA — go away», палестинцы были возмущены тем, что их флаг не повесили среди стран-участниц, в то время как флаг Израиля там был. Как утверждают СМИ, участие делегации из Израиля было согласовано главным организатором фестиваля — Всемирной Федерацией Демократической Молодежи. Ещё из разряда казусов.



На церемонии закрытия Ю. Разуваева слукавила, что единственной проблемой на фестивале было то, что бразилец потерял свои кеды и она от лица оргкомитета торжественно их подарила под шум толпы, разогретой мега флэш-мобом.



А когда глава ВФМС Николас Пападимитриу говорил свою речь, то перевели на русский только первую часть, а смысл второй части, где он говорил о целях фестиваля, для русскоговорящей молодёжи остался не известен. Правые были не довольны тем, что им запретили приносить символику, левые у которых символики было предостаточно, негодовали от того, что о них молчали официальные СМИ, и то, что им обещали одно, а получили от российского оргкомитета они совсем другое…

Отстаивать мир и социальную справедливость способны только люди с внутренним стержнем, трезвым критическим взглядом на жизнь и твёрдой нравственной позицией. В то время как на Фестивале навязывался стандарт мягкого «лав-миньона».



Вернувшись в один из вечеров к себе в номер, участники обнаружили в номерах презервативы от одного из спонсоров фестиваля. Возможно, непроста, даже фестивальная экипировка имела яркий жёлтый цвет. Массово одетые в жёлтые жилетки и кофты, участники вызывали ассоциацию со скоплением мультяшных миньонов – бесполых, симпатичных и весёлых существ, которым в общем-то всё равно, что они работают на хозяина-рабовладельца и на его разрушительные цели.



Из фестиваля сделали фестиваль эмоций. На фоне дискуссий и размышлений о мире и социальной справедливости часть участников погрузилась в глобальную мегатусу – каждодневные дискотеки, вечеринки всех мастей; были и пьяные иностранцы, от которых страдали охранники гостиницы и служба безопасности.

Чего хотели и ждали олигархи и политики всех мастей от молодежи? Было ли задачей организаторов свести всё к очередному пустому движняку, глобальному мегаденсу или это был способ выпустить пар, снять социальное напряжение?

Это был фестиваль контрастов, пёстрый, красочный и противоречивый, бурный, как сама молодость, он задал импульс, но не задал глобальные созидательные ориентиры. Вопрос кто этот импульс упорядочит после и куда теперь направит свои силы разъехавшаяся молодёжь.



И хотелось бы, чтобы слова о мире, которые так часто звучали на фестивале, мы, молодёжь, всё же сделали каждодневной реальностью для всех стран и народов, а не только для избранных.

P. S.

А так всё было:

*ЯФестиваль *МыБудущее *ImFest *WeAreFuture

«Это было одно из самых грандиозных событий в нашей студенческой жизни. Яркие 10 дней пролетели как один миг, но мы уверены, что праздник в душе останется надолго…»

«Испытанные эмоции не передать словами, уютную атмосферу не описать, воспоминания не стереть из памяти! Неделя полная самых прекрасных моментов, интересными дискуссионными темами, яркими знакомствами с различными культурами и религиями, творческими мастер-классами и просто невероятной энергетикой!»

«Фестиваль стал для меня незабываемым событием, было много ярких моментов с яркими людьми…»

«Спасибо Сочи! Спасибо ВФМС2017! Это было нереально круто!…»

И мы тоже «за». За позитивные отзывы и за то, что вы прочтёте в огромном числе опубликованных в сети отчётов и комментариев (бюджет 4,5 миллиарда как никак!), однако не станем утруждать себя переписыванием того, что официальная пресса и так уже написала.

[1] Ссылка из пламенной кулуарной речи одного из участников про Ратников и Латников.

[2] Это мечта всех наркоманов (англ. legalize — легализация, т. е. разрешение на свободную продажу травки).

[3] Многим участникам тем, кто не ходил на дискотеки и о которых так переживал господин Кириенко, всё-таки не ясно то ли кто-то акценты не так расставил, то ли кто-то намерренно «р» не выговаррривает.