Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017: неиспользованные возможности…

Следует учитывать, что каждый фестиваль проводился в ту или иную историческую эпоху. Поэтому, в первую очередь необходимо рассказать о самой эпохе, в которой мы живём сегодня, и о той ситуации, в которой сейчас находится весь мир и Россия в частности, чтобы начать разговор о том, что привнёс Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов в своём юбилейном (первый прошёл в 1947 году) и в российском столетне-революционном 2017 году.

Хотя надо признать, что этот лозунг очень слабо отразился на содержательном наполнении фестиваля.

«За мир, солидарность и социальную справедливость, мы боремся против империализма — уважая наше прошлое, мы строим наше будущее!»

Мероприятие проводилось в нашей стране уже в третий раз. Предыдущие фестивали прошли в 1957 и 1985 годах. В нынешнем фестивале приняло участие 30214 человек (12576 из России, 12638 из других стран (185 всего) и 5000 волонтёров). Показательно, что половина участников — иностранцы.

ДЕНЬ СЕГОДНЯШНИЙ

На нашей планете вступило в жизнь уже третье поколение людей, живущих в новой логике социального поведения. Именно второе и третье поколения в лице молодёжи почти всех стран планеты были представлены на фестивале. Смена логики характеризуется тем, что с середины XX-го века скорость (частота) смены информации на уровне культуры превысила скорость (частоту) смены поколений.

Таким образом, нынешним поколениям уже недостаточно освоить некий объём информации для своего успешного развития, теперь каждому необходимо постоянно учиться, чтобы не потеряться в этом информационном океане.



Именно поэтому на фестивале было хорошо видно два типа людей: думающие люди, которые осознанно или бессознательно находились в поиске методологически значимой информации, и другой тип — людей, приехавших «потусить» и праздно провести своё время, плывущих по течению жизни. Последних на Фестивале было большинство, как, впрочем, пока и в нашем обществе.

Также люди делятся по тому типу цивилизации, в рамках которых развивалась их национальная культура. На земле существует несколько региональных цивилизаций. Цивилизации отличаются не образом жизни, не «ценностями», а Идеалами: отличие в том, что «ценностями» можно торговать, а Идеалами торговать невозможно; образ жизни можно навязать, а Идеалы навязать невозможно.



На основе различия Идеалов можно выделить три самодостаточных региональных цивилизации — Западная, Восточная и Русская.

Россия отличается от многих других стран тем, что это не просто страна, а целая цивилизация, состоящая из более чем двух сотен различных малых и больших народов.



Особый путь развития нашей цивилизации как магнит притягивает думающих иностранцев, часть из которых приехала в надежде найти для себя нечто новое. Недаром в прошлом Советский Союз для многих других стран был путеводной звездой, горящей в ночи, и люди это не забыли.

«Ресурсный центр развития управленческой грамотности»

Собственно само появление СССР качественно изменило жизнь всей планеты и те социальные успехи, которые сегодня для нас и большинства стран мира являются повседневной нормой, были достигнуты не благодаря так называемой «демократии» развитых стран, а реальной справедливости, которую, несмотря на все лишения и тяготы, воплощал в жизнь народ СССР и представители реальной Советской власти, которая была на стороне трудящихся.

Не является секретом то, что разные регионы планеты находятся на разном уровне развития. Понятно, что та же Африка или ряд стран Азии, не удовлетворяя потребности населения, прежде всего, в качественном образовании, а также еде, одежде, жилье, оказываются на разном уровне развития с жителями той же Европы, Японии и России.



Поэтому то, что нам кажется отставанием или вчерашним днём, для них может быть прогрессом и делом завтрашнего дня в их регионах.

Ситуация в мире такова, что Западная (библейская) концепция накрыла практически весь мир различными своими модификациями:



это либерально-буржуазная оболочка в обеих Америках, Европе, Австралии и части стран Африки и Азии, господствующая и в России;



это марксизм в Китае и ряде стран мира;



конвергенция — сохранение толпо-«элитаризма» путём скрещивания либерализма и марксизма;



это попытки выстраивания всемирного халифата на основе псевдо-ислама под видом настоящего;



а также разноликий и идеологически всеядный троцкизм, присутствующий во всех оболочках, суть которого — в паразитизме меньшинства на труде большинства на основе личностного и корпоративного демонизма.



Существуют и альтернативы — японский и китайские проекты, заявленные в 2006 и 2013 годах соответственно, однако японский проект не содержит принципиально новой, отличной от библейской социологии, психологии, экономики и теории управления, а китайский как таковой вообще не представлен на обсуждение общества.



Но реальными альтернативами они не являются именно потому, что Восток не предлагает обществу Идеалов, за которыми мог пойти весь мир. Но тем не менее на Востоке есть предпосылки к этому — речь идёт, прежде всего, об исламской культуре.



В своей основе исламская и русская культура схожи, не зря они мирно уживаются в России. Не зря Запад вкладывает огромные средства в поддержку терроризма, главная цель — дискредитация ислама и запрет Корана, как источника несущего альтернативное библейскому мировоззрение.

ГТУ —проект «Ресурсного центра развития управленческой грамотности»

Исламский регион является для России наиболее естественным союзником в мире, а среди прочих исламских стран — Иран, как одна из наиболее образованных исламских держав с перспективой выхода на новую концепцию развития.

РОССИЯ

Русская цивилизация издревле отличается своим идеалом справедливости от жизни прочих цивилизаций. Именно по этой причине с момента крещения, которое прервало самобытное развитие Руси, вся наша история — это непрерывная борьба с западной (библейской на основе ростовщической скупки мира) концепцией насаждаемой как изнутри властью, так и иноземными захватчиками, пытающихся привнести извне более современные и агрессивные модификации данной концепции.



За более чем тысячу лет Русская цивилизация преодолела идеалистический атеизм православия, материалистический атеизм марксизма. Попытка насадить либерализм не увенчалась успехом, поскольку даже при марксизме люди в целом жили лучше и были уверены в завтрашнем дне.



Сегодня общество находится в состоянии концептуальной неопределённости, а возможности либерализма по одурачиванию людей практически исчерпаны. Более того, уникальность момента заключается в том, что народ в плане понимания управленческих процессов становится грамотнее «элиты», чего никогда не было в истории.

Перед Владимиром Путиным стоит задача сохранения устойчивости под воздействием зачастую агрессивной внешней среды, неадекватного внутреннего управления государственности и прочих общественных институтов, а также внутренних изменений протекающих в обществе — необратимого процесса освоения управленческой грамотности и самоподготовки нового управленческого кадрового корпуса, который должен совершить рывок в будущее.

Сложность задачи заключается в том, что Жизнь требует изменений и повышения качества управления, но существующая архитектура управления не приспособлена к этому. Ситуацию застабилизировать, как это мечтается многим, невозможно. Либо придётся предъявить новое качество управления, либо ветер истории сметет существующих «менагеров», как карточный домик.

Ныне действующий государственный аппарат не способен решить даже простейшие задачи — обеспечение населения необходимым образованием, медициной и удовлетворением других демографически-обусловленных потребностей. Проявилось это и на фестивале, организатором которого стал Росконгресс.

Заметки на полях о Росконгрессе Фонд «Росконгресс» учрежден в 2007 году с целью содействия развитию экономического потенциала и укреплению имиджа России посредством организации и проведения конгрессных, выставочных и общественных мероприятий. Фонд формирует их содержательную часть, оказывает консалтинговую, информационную и экспертную поддержку компаниям и организациям, а также всесторонне изучает, анализирует и освещает вопросы российской и глобальной экономической повестки. Сегодня годовая программа Фонда включает мероприятия от Монтевидео до Владивостока, что позволяет собирать на одной площадке лидеров мирового бизнеса, экспертов, СМИ, представителей власти, создавать лучшие условия для обсуждения и продвижения новых идей и проектов, а также оказывать содействие в формировании социального предпринимательства и благотворительных проектов. http://roscongress.org/o-fonde/

Следует отметить, что количество участников было больше заявленных 25000, поскольку на фестиваль приехало на 5000 больше иностранцев без приглашений.

Росконгресс (вроде бы не шарашка) не сумел в полной мере справиться с управлением в условиях авральной ситуации: имели место очереди на заселение, плохо организованное в первые дни питание низкого качества (вегетарианцам вообще пришлось туго), очереди за аккредитацией и проблемы с её получением, очереди за получением символики, плохая логистика (даже то, что наняли дополнительные автобусы, не спасало от очередей на них), очереди на пропускных пунктах и так далее.



Однако, несмотря на большое количество приехавших незарегистированных участников, организаторы форума проявили тактичность, понимая что это может привести к осложнениям в дипломатических отношениях, а участники — понимание (многих российских участников размещали вторыми и третьими в одно- и двухместные номера соответственно).



Разместить смогли всех. Через некоторое время эти воспоминания о бытовых неудобствах сотрутся, а в памяти останется только лучшее — прикосновение и соучастие в чём-то большом и значимом для всей планеты.



Но смогли ли организаторы через Фестиваль предъявить Новую глобальную повестку дня для всей планеты? Посмотрим, кто они.

ОРГАНИЗАТОРЫ ФЕСТИВАЛЯ

Качество организации не вызывает удивления — поскольку сам фестиваль лишь зеркало того, что происходит в государстве.

Организаторы ВФМС 2017 проверили готовность фестивальной инфраструктуры

Основным организатором фестиваля с российской стороны значится Сергей Кириенко. Прошёл через саентологию и известен как член кружка «методологов» Щедровицкого.



Далее выдержка из статьи «Щедровитяне: кто формировал мировоззрение Сергея Кириенко. Внутренней политикой России займутся методологи. Carnegie.ru» с нашими вставками по тексту.

Щедровитяне

Сергей Кириенко — последователь российского философа Георгия Щедровицкого, основателя Московского методологического кружка. Щедровицкий начинал работу в конце 1950-х, продолжал её во время хрущёвской оттепели, брежневского застоя и горбачевской перестройки. Умер в 1994 году.

Методологи не только и не столько объясняли реальность — они были настроены менять мир вокруг себя, в том числе и общество. Кружок Щедровицкого ещё в советское время проводил так называемые организационно-деятельностные игры.



Их участникам предлагалось сформулировать проблему (часто произвольную), а потом решить её. Георгий Щедровицкий выявлял самых активных игроков, давал им высказаться, участникам приходилось отстаивать свою точку зрения и отвечать на провокационные вопросы. Результатом игры становилась схема с решением проблемы. У неё не было автора — творчество считалось коллективным.

Наш комментарий По воспоминаниям одного из участников кружка, представителя «Школы эффективных лидеров» Валерия Лебедева:

«Мы через свои (??? — в цитате что-то пропущено?) готовим кадры. Не кадры (тьфу, казённое партийное слово), но члены тайного масонского ордена, со своим ритуалом, уставом и секретной сверхзадачей. Сильной стороной СМД-методологии (Системо-Мысле-Деятельность), которую уже давно развивал Щедровицкий, была схематизация. То есть, представление любого социального устройства или процесса в виде схем, блоков, фигурок и функциональных связей между ними с помощью стрелок. Все становилось очень наглядным и понятным. Где, какой блок, кто с кем и как связан, куда нужно войти, чтобы сделать то-то и то-то. (Выделено нами жирным при цитировании)»

Приведём один из ключей для понимания происходящего в жизни, действующий при любых масштабах рассмотрения. Есть два способа мышления:

«мыслить», конструируя последовательности состояний, каждое из которых представляется неподвижным, неизменным, подобно кадру киноленты;



мыслить процессами, т.е. умозрительно видеть не только состояния, которые действительно можно воспринимать как неподвижные в соответствующие моменты или непродолжительные интервалы времени, но главное — видеть процесс, в котором состояния возникают в определённой последовательности под воздействием потока причинно-следственных связей, в котором присутствует и иерархия разного рода управлений.

Именно поэтому «текущий момент» — непрестанно текущий. Но для мыслящих состояниями в словосочетании «текущий момент» значимо то, что это — момент, мгновенье, и соответственно в нём есть некая неподвижность, а слово «текущий» воспринимается как уточняющее, второстепенное по значимости, о котором можно забыть без утраты основного смысла. Вот это различие в способах мышления — один из критериев кадровой политики всех устойчивых в преемственности поколений орденов.



Способные мыслить исключительно состояниями — могут быть полезны для «орденов» только как исполнители, манипулируемые этими «орденами», которых надо защищать от манипулирования со стороны «орденов»-конкурентов, поскольку набор состояний и их последовательность, объясняющая для таких «мыслителей» течение процесса и его перспективы, — задаётся теми, кто мыслит процессами, и именно они являются манипуляторами в отношении мыслящих состояниями, поскольку они выбирают из модели процесса те или иные моментальные состояния и собирают их в последовательность, предоставляемую для понимания «мыслящим» последовательностями состояний.

«Мыслить» последовательностями состояний значит — вывести из работы правое полушарие и образное мышление; мыслить процессами значит — выработать навык согласованной работы левого и правого полушарий, обеспечивающий единство процессно-образного и дискретно-логического мышления. Если соотносить это понимание двух типов мышления с выделенным нами в цитате Лебедева жирным абзац, то СМД-методология — методология манипулирования, основанная на предоставлении набора состояний и связей-переходов между ними, ориентированная на неумеющих мыслить процессами. Но что там о мышлении у «методологов»?

По представлениям Щедровицкого, мышление — это высшая инстанция. А люди только «работают» на его основе, как компьютеры работают на основе операционной системы или программы, в этом отношении они скорее пассивны. В качестве одной из таких операционных систем можно рассматривать язык. Мышление, согласно Щедровицкому, всегда первично по отношению к знаниям и практике (по отношению к реальности):

«Сначала должны быть развиты средства человеческого мышления, а потом уже предметные или объектные знания, которые всегда суть следствие от метода и средств».

В этой связи методологов интересовала педагогика.

«В системе педагогики появляется особая специальность педагога-проектировщика, разрабатывающего модель-проект человека будущего общества», — рассуждал основатель Московского методологического кружка.

Человек представлялся методологам неким подобием машины, которую можно и нужно запрограммировать под определённые функции. Это называлось «социальной инженерией». Литературовед Илья Кукулин находит общее между философией Щедровицкого и произведениями братьев Стругацких.



В большинстве их романов в качестве главного героя выступает «прогрессор» — человек, заброшенный в прошлое либо на планету, отставшую в развитии, который начинает потихоньку менять мир вокруг себя.

Участники методологического кружка (и сам Щедровицкий) были такими же прогрессорами. С помощью игр они заражали своими идеями других — как правило, это были управленцы, ученые, педагоги.



Они не скрывали своего желания влиять на решения властей. Кружок был вполне открыт; с другой стороны, особый язык (программу, на которой он работал) понимали только посвящённые — чем-то последователи Георгия Щедровицкого напоминали тайное общество (иногда в их трудах появляются прямые рассуждения о «концептуальной элите»).

«Гражданское общество поделено на группы профессионалов, каждая из которых говорит и должна говорить на своем особом языке, загораживаться от дилетантов и болтунов частоколом… специальных терминов. Это закон жизни нормального цивилизованного общества, и не нужно стремиться к тому, чтобы все всё понимали.



Понимать должны специалисты, которые двигают дело, не больше», — объяснял разработку собственного языка сам Щедровицкий.

Не исключено, что последователи Щедровицкого сыграли свою роль в ходе перестройки 1980-х годов: к тому времени через игры прошли тысячи людей (подробнее: https://meduza.io/).

Сейчас высказывается мнение, что концепция «суверенной демократии» и «Русского мира» — порождение тех, кого учил «методолог» и «игровик» Г.П. Щедровицкий (1929—1994).

Ещё одно доказательство несамостоятельности — несуверенности «ордена» «методологов-игровиков»: Г.П. Щедровицкий активно действовал в период с конца 1950‑х гг. (основные публикации — с начала 1960‑х гг.) до 1994 года, но ни он, ни кто-либо из его учеников и продолжателей на основе «методологии» не выявили в глобальном историческом процессе концепции управления глобализацией, действующей на протяжении многих веков, и не огласили никакой альтернативной ей концепции.

«Цивилизационная суть Руси-России и русский вариант глобализации»

Это — показатель того, что их «методология» — фальшивка, имитатор действительно работоспособной методологии познания и творчества, назначение которой «заболтать тему» и манипулировать теми, кто «мыслит» состояниями и их последовательностями, которые в их психику вкладывают другие, но кто не показывает себя в такого рода смонтированных «кинолентах» для манипулируемых ими — для амбициозных строителей «орденов».

Члены данного кружка-ордена могут быть охарактеризованы как либерал-троцкисты. То есть будучи по сути безыдейными троцкистами, они способны приспосабливаться в любой идеологии — в прошлом марксизм, сегодня — либерализм.

А с международной стороны организаторами значатся уже марксисты-троцкисты.

В целом понятно, что конфликт между двумя модификациями западной (библейской) концепции обусловлен изначально, и поэтому либерально-буржуазная власть ни в коем случае не предоставила бы площадку международного уровня для обсуждения проблем социальной справедливости, именно поэтому проведение мероприятия было низведено до низкопробного мероприятия в стиле Евровидения и Муз-ТВ, перемешанного с «Селигером» и «Территорией смыслов».

Но и трудно было бы ожидать от троцкистско-марксистской ветки обсуждения социальной справедливости по существу, поскольку это противоречит цели сохранения толпо-«элитарного» устройства общества, а кроме того, язык философии и политэкономии марксизма не приспособлен для выявления и решения проблем общества.

«Ресурсный центр развития управленческой грамотности»

Сам факт того, что «левый» фестиваль проводится на деньги капиталистических корпораций, вроде «Сбербанка», «РЖД», «Норникеля», «Ренова» (полный список: http://russia2017.com/) говорит сам за себя.

Таким образом, фестиваль представлял собой жалкое зрелище недееспособности марксизма и либерализма в деле решения вопросов глобальной и государственной значимости, а точнее — имитации этого решения.



То есть реальных причин глобальных проблем на фестивале не обсуждалось, поскольку не могли же представители госвласти, международных и российских корпораций и структур обсуждать то, как они работают на сохранение концепции паразитизма меньшинства на труде большинства осознанно или как их используют в меру их непонимания бессознательно, ну и конечно же отказаться от своего паразитического образа жизни в пользу службы трудовому народу.

Так называемые открытые дискуссии безусловно не представляли собой площадки для открытой беседы и выработки решений проблем общества с последующим выходом и предложением их президенту и глобальным структурам, как по причине их жёсткого модерирования, так и того, что участники в массе своей не были готовы к решению серьёзных проблем.



Хлеба и зрелищ для толпы вполне хватало — каждый день привозили различных шоуменов, «знаменитостей» и политиков.

В принципе фестиваль не отличался от описания планеты Торманс у Ивана Ефремова в романе «Час быка»:

«Ничтожное внимание уделялось достижениям науки, показу искусства, исторических находок и открытий, занимавших основное место в земных передачах, не говоря уже о полностью отсутствовавших на Тормансе новостях Великого Кольца.



Не было всепланетных обсуждений каких-либо перемен в общественном устройстве, усовершенствований или проектов больших построек, организаций крупных исследований. Никто не выдвигал никаких вопросов, ставя их, как на Земле, перед Советами или персонально перед кем-либо из лучших умов человечества.



Очень мало места отводилось показу и обсуждению новых проблемных постановок театра, пытавшихся уловить возникающие повороты и перемены в общественном сознании и личных достоинствах.



Множество кинофильмов о кровавом прошлом, покорении (а вернее, истреблении) природы и массовых спортивных играх занимали больше всего времени. Людям Земли казалось странным, как могли спортивные состязания собирать такое огромное количество не участвующих в соревнованиях зрителей, почему-то приходивших в невероятное возбуждение от созерцания борьбы спортсменов.



Только впоследствии земляне поняли существо дела. В спортивных соревнованиях выступали тщательно отобранные люди, посвятившие все свое время упорной и тупой тренировке в своей спортивной специальности. Всем другим не было места на состязаниях. Слабые физически и духовно тормансиане, как маленькие дети, обожали своих выдающихся спортсменов.



Это выглядело смешно и даже противно. Похожее положение занимали артисты. Из миллионов людей отбирались единицы. Им предоставлялись лучшие условия жизни, право участия в любых постановках, фильмах и концертах. Их имена служили приманкой для множества зрителей, соревновавшихся за места в театрах, а сами эти артисты, называвшиеся «звездами», подвергались столь же наивному обожествлению, как и спортсмены.



Положение, достигнутое «звездой», лишало ее или его всякой другой деятельности. Выступать в качестве артиста любому другому человеку, сумевшему самостоятельно достичь высот искусства, как на Земле, здесь, по-видимому, не удавалось. Вообще отпечаток узкого профессионализма лежал на всей жизни Торманса, обедняя чувства людей и сужая их кругозор.



В телепередачах и радиоинформации очень много внимания уделялось небольшой группе людей, их высказываниям и поездкам, совещаниям и решениям. Чаще всего упоминалось имя Чойо Чагаса, соображения которого на разные темы общественной жизни, прежде всего экономики, вызывали неумеренные восторги и восхвалялись как высшая государственная мудрость.



Может быть, далекие от подлинной прозорливости гения, охватывающего всю глубину и широту проблемы, высказывания Чойо Чагаса в чем-то были очень важными для обитателей Торманса? Как могли судить об этом пришельцы, парившие на высоте шести тысяч километров?..».

Молодёжь, съезжавшуюся на фестиваль, инструктировали — ни слова о политике и об острых темах. То есть тем самым эту самую молодёжь отодвигали от решения вопросов будущего на «обочину» истории.



И вправду, кому нужна думающая молодёжь? Навальному, Жириновскому, Зюганову, Кириенко или прочим псевдо-управленцам?

ИАЦ

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