Красная Солянка. 22.12.2017

1. Мировая экономика глазами спутников.

2. Не герои делают историю, а история делает героев

3. Здравствуй, колхоз родной!

4. О масштабах "красного террора".

5. Процесс троцкистско-зиновьевского центра.

6. Ответ вдове Солженицына.

7. Последний звонок.

8. Что думают участники о 19-м Всемирном Фестивале Молодежи в Сочи.

9. Выдвижение Ленина на выборы президента.

10. Справочник Познера. Сталин дал приказ

11. Панихида на Урале.

12. 25 лет тому назад. Два танкиста.

13. Съезд строителей коммунизма. 1961-й год

14. В Мюнхене ваша Украина.

15. Сталинские учебники.

Анализ спутниковых фотографий интенсивности искусственного освещения развитых и развивающихся стран.Читать полностью здесь http://rabkor.ru/columns/analysis/2017/11/23/world_economy/ * * *О роли личности в истории.Читать полностью здесь https://goo.gl/gU1Ebv * * *О некоторых проблемах колхозного хозяйствования СССР и различных мифах связанных с колхозами.Читать полностью здесь http://proriv.ru/articles.shtml/ogienko?kolhoz_rodnoy * * *Читать полностью здесь http://scepsis.net/library/id_3807.html * * *О переиздании материалов открытого процесса троцкистско-зиновьевского центра.<..>Читать полностью здесь https://work-way.com/blog/2017/12/06/protsess-trotskistsko-zinovevskogo-terroristicheskogo-tsentra-1936-g/ Заказать книгу (цена 350 рублей) http://stalins-bukvar.ru/shop/magazin/books/process-nad-trockistskistami-1936-g/ * * *Ответ организаторов акции из РКСМ (б)Читать полностью здесь http://rksmb.org/articles/otvet-vdove-solzhenitsyina-obozvavshey-aktivistov-rksm-b-otmorozkami/ * * *Документальный фильм Семина о проблемах образования в России.* * ** * *Читать полностью здесь https://vogarin.livejournal.com/23213.html * * ** * *О "примирении" на Урале.Читать полностью здесь https://prometej.info/blog/diskussiya/panihida-na-urale/ * * *Про танкиста и "танкиста", которые засветились во время переворота 1991 года.Читать полностью здесь http://maysuryan.livejournal.com/396547.html * * *Диафильм посвященный XXII съезду КПСС, который проходил в 1961 году, когда Хрущев находился на пике своей власти.Смотреть слайды диафильма – https://picturehistory.livejournal.com/2867836.html * * *Фрагмент фильма "Государственная граница. За порогом победы" посвященный бандеровцам.Очень рекомендую этот сериал. Один из лучших снятых в советское время.* * *Авторы переиздания сталинского Букваря 1952 года не остановились и готовят к выпуску целый набор учебников начала и середины 50х годов.Ознакомиться с проектом можно вот здесь https://vk.com/bukvar1952?w=wall-142811591_4077 Оформить заказ на печать учебников можно вот здесь http://stalins-bukvar.ru/

Источник: colonelcassad.livejournal.com