Красная Солянка. 22.12.2017
11:24. 22 декабря 2017 Просмотров - 297 Один комментарий Опубликовал: brahman
Последний в 2017 году выпуск Красной Солянки.
1. Мировая экономика глазами спутников.
Анализ спутниковых фотографий интенсивности искусственного освещения развитых и развивающихся стран.
Одним из перспективных направлений спутниковых наблюдений стали измерения интенсивности искусственного освещения. Как выяснили ученые, активность искусственного света связана с потреблением электроэнергии, объемом ВВП и плотностью населения, и обратно пропорциональна масштабам бедности.1 Наблюдая за картой ночных огней, можно проверять данных официальной статистики, которая во многих странах неточна или искажает реальную картину по политическим соображениям.
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Интереснее всего выглядит быстрое увеличение светимости развивающихся стран при стабильности и даже затухании ночного освещения в государствах золотого миллиарда. Возможно, это первое свидетельство перехода от глобального расхождения – начавшегося в эпоху индустриальной революции быстрого увеличения богатств промышленных государств Запада при фатальном отставании остального мира – к конвергенции и выравниванию уровней развития. Если глобальная конвергенция перейдет из области прогнозов в реальность, наш мир ждет радикальная перестройка экономической и политической системы.
Читать полностью здесь http://rabkor.ru/columns/analysis/2017/11/23/world_economy/
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2. Не герои делают историю, а история делает героев
О роли личности в истории.
Выдающиеся личности могут превратиться в ничто, если их идеи и пожелания идут вразрез с экономическим развитием общества, вразрез с потребностями передового класса, и — наоборот — выдающиеся люди могут стать действительно выдающимися личностями, если их идеи и пожелания правильно выражают потребности экономического развития общества, потребности передового класса.
На утверждения народников о том, что масса есть толпа, что только герои делают историю и превращают толпу в народ, марксисты отвечали:
Не герои делают историю, а история делает героев, следовательно, — не герои создают народ, а народ создает героев и двигает вперед историю.
Герои, выдающиеся личности могут играть серьезную роль в жизни общества лишь постольку, поскольку они сумеют правильно понять условия развития общества, понять, — как их изменить к лучшему. Герои, выдающиеся личности могут попасть в положение смешных и никому ненужных неудачников, если они не сумеют правильно понять условий развития общества и начнут переть против исторических потребностей общества, возомнив себя «делателями» истории.
К разряду таких именно героев-неудачников и принадлежали народники.
Читать полностью здесь https://goo.gl/gU1Ebv
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3. Здравствуй, колхоз родной!
О некоторых проблемах колхозного хозяйствования СССР и различных мифах связанных с колхозами.
Загнанные в угол либералы начнут шипеть, мол, вырваться из колхоза было не так просто, надо было буквально вымаливать справку у председателя. Это ложь. Во-первых, не все селяне были колхозниками. Например, учительница, направленная в сельскую школу до введения паспортной системы, – она селянка без паспорта, но не колхозница. Зарплату ей платит наркомат образования, а не колхоз, соответственно, председатель колхоза ей не начальник. Кроме того были ещё единоличники10. Во-вторых, форм справок было две: от колхоза и от сельсовета. Справки выдавались и там, и там. Краткое пояснение: не надо путать сельсовет и правление колхоза – это разные вещи, сельсовет – орган советской власти и колхозному правлению не подчинялся. Получение справки не имело никаких законных преград. Бывали ли случаи самодурства местных начальников? Да, этого «добра», к сожалению, хватало, но не надо думать, будто бы центральная власть не предпринимала шагов для борьбы с этим самодурством. Читаем постановление СНК СССР от 16 марта 1930 г. «Об устранении препятствий к свободному отходу крестьян на отхожие промысла и сезонные работы»:
«Совет Народных Комиссаров Союза ССР постановляет:
1. Решительно воспретить местным органам власти и колхозным организациям каким бы то ни было образом препятствовать отходу крестьян, в том числе и колхозников, на отхожие промысла и сезонные работы (строительные работы, лесозаготовки, рыбные промысла и т. п.).
2. Окружные и районные исполнительные комитеты, под личной ответственностью их председателей, обязаны немедленно установить строгое наблюдение за проведением в жизнь настоящего постановления, привлекая его нарушителей к уголовной ответственности».
Читать полностью здесь http://proriv.ru/articles.shtml/ogienko?kolhoz_rodnoy
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4. О масштабах "красного террора".
Руководящий работник ВЧК Мартин Лацис в своем исследовании, обобщающем данные местных ЧК 20 губерний, оценивал число расстрелянных в 1918 г. в 6 300 человек, с января по июль 1919-го — 2 089. Проверивший эти данные на основе документов ЦА ФСБ О.Б. Мозохин установил, что это данные по 34 губерниям в 1918 г. и 35 — в 1919 г., из них по 17 регионам сведения не перепроверялись. Из этого числа за контрреволюционные преступления расстреляно, в 1918 г. — 1 637 чел., в 1919 – 387. Свой анализ провел и И.С. Ратьковский, дополнив его на основании современной историографии и периодики. Его цифры больше — в 1918 г. расстреляно около 8 тыс. чел. Кроме того, им были сделаны довольно важные выводы в связи с террором. Как показывает анализ террористической политики советской власти, количество жертв террора росло в зависимости от ожесточения Гражданской войны и степени угрозы революции. Пик расстрелов пришелся на сентябрь 1918 г. в связи с кампанией «красного террора», объявленной как ответ на покушение на В.И. Ленина и других советских лидеров, тяжелое положение окруженной Советской республики, ряд заговоров. В итоге с 30 августа по 5 сентября было расстреляно 2 тыс. чел., до конца месяца — еще 3 тысячи. Общее число расстрелов заметно снижается после конца кампании, которая была прекращена амнистией ВЦИК от 6 ноября[4]. Все эти подсчеты дополняют данные других исследователей — согласно им всего по официальной статистике ФСБ в 1918–1920 гг. за «контрреволюционную преступность» было осуждено 62 231 чел., из них расстреляно 25 709. Число расстрелянных органами ВЧК достигает пика в 1921 г., послевоенный год наиболее масштабных восстаний и разгрома белых движений, и далее резко падает: в 1921 г. было расстреляно 9 701 чел, в 1922 г. — 1 962, в 1923-м — 414. Итого мы получаем цифру около 37,3 тыс. чел., причем основные неучтенные данные приходятся на 1918-1919 гг., так как далее работа ВЧК стала более налаженной и централизованной.
Читать полностью здесь http://scepsis.net/library/id_3807.html
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5. Процесс троцкистско-зиновьевского центра.
О переиздании материалов открытого процесса троцкистско-зиновьевского центра.
Книга, которую вы держите в руках, — это тот самый пропавший судебный отчет большого процесса над контрреволюцией 1936 года, на котором в открытом заседании, в присутствии всех желающих, в том числе советских и иностранных журналистов, общественных и политических деятелей СССР и крупнейших капиталистических стран мира, слушалось дело объединенного троцкистско-зиновьевского террористического центра. По этому делу в числе обвиняемых проходили довольно известные в стране и партии лица, представители бывшей зиновьевской и троцкистской оппозиции, некоторые из которых еще недавно входили в состав ЦК: Зиновьев Г. Е., Каменев Л. Б. , Евдокимов Г. Е., Смирнов И. Н., Бакаев И. П., Тер-Ваганян В. А., Мрачковский С. В. и др. Все происходившее в зале судебного заседания широко освещалось в советской и зарубежной печати и по радио.
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1. Судебный процесс 1936 года связывает воедино не только все три «московских процесса», которые без него не совсем понятны (без материалов этого процесса, как бы «висят в воздухе»), он объединяет вообще все процессы над врагами народа в СССР 30-х годов. По сути, те самые пресловутые «сталинские репрессии» 30-х гг. — это фактически один большой процесс над громадной и широко разветвленной контрреволюционной террористической организацией в СССР, действовавшей, прежде всего, в интересах германского фашизма. Этот процесс просто был разбит на части — на несколько процессов, по мере того, как следствию и суду удавалось раскрыть ту или иную ветвь этой организации.
2. В судебном отчете процесса 1936 года фактически раскрывается вся схема «прихода к власти» Хрущева со своей контрреволюционной сворой, показываются методы и способы, какими он действовал, захватывая высшее партийное руководство в стране. Становятся понятны корни и сущность послевоенных «репрессий» в СССР конца 40-х — начала 50-х гг.
3. Без материалов процесса 1936 года невозможно понять окончательно диалектику развития контрреволюционной оппозиции в правящей большевистской партии рабочего класса — то, как оппозиция в партии, если она искренне не разоружается перед партией, не возвращается к большевизму, от идейной борьбы неизбежно переходит к борьбе организационной и далее встает на путь самой махровой буржуазной контрреволюции.
4. В судебном отчете процесса 1936 года ярко и наглядно показана сущность троцкизма, его тесная идейная и организационная связь с фашизмом. Не случайно один из лидеров троцкистско-зиновьевского террористического центра — Зиновьев Г. Е. сказал на процессе в своем последнем слове: «Троцкизм — это разновидность фашизма…».
Читать полностью здесь https://work-way.com/blog/2017/12/06/protsess-trotskistsko-zinovevskogo-terroristicheskogo-tsentra-1936-g/
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6. Ответ вдове Солженицына.
Ответ организаторов акции из РКСМ (б)
Гражданка Светлова-Солженицына (госпожой Вы для нас не являетесь, равно как и товарищем, а посему остановимся на этом обращении), в своем интервью Вы самым хамским образом назвали наших активистов отморозками. Поводом послужили антисолженицынские стикеры. Ну, что тут сказать? Во-первых, воспитание Ваше явно оставляет желать лучшего — это раз. Но это уже Ваши личные проблемы. А во-вторых, то, что у Вас лично и антикоммунистических ресурсов (называющих себя либеральными), в частности, эта небольшая акция вызвала такую истерику, — вполне показательное явление. Как говорят в народе, «знает кошка, чьё мясо съела».
Ваш покойный супруг — бывший лагерный сексот Ветров, он же «великий писатель» Солженицын — действительно всей душой сочувствовал власовцам. Разве Вы не читали этого в его нетленных творениях? Взять хотя бы эти строки «Архипелага ГУЛАГа»:»…Им не оставлено было выбора. Им нельзя было драться иначе. Им не оставлено было выхода биться как-нибудь побережливее к себе. Если один «чистый» плен уже признавался у нас непрощаемой изменой родине, то что ж о тех, кто взял оружие врага?» Или вот ещё, тоже хорошее: «Так вот, на гордость нашу, показала советско-германская война, что не такие-то мы рабы, как нас заплевали во всех либерально-исторических исследованиях: не рабами тянулись к сабле снести голову Сталину-батюшке». Все о них, о бойцах РОА. Так что же Вы так обиделись на стикеры, гражданка Светлова-Солженицына? Бойцы Власова сражались против СССР с оружием в руках, а гражданин Солженицын с пером в руках симпатизировал им на страницах своей книги. Полагаем, ему самому понравилось бы определение «литературный власовец».
Читать полностью здесь http://rksmb.org/articles/otvet-vdove-solzhenitsyina-obozvavshey-aktivistov-rksm-b-otmorozkami/
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7. Последний звонок.
Документальный фильм Семина о проблемах образования в России.
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8. Что думают участники о 19-м Всемирном Фестивале Молодежи в Сочи.
С 14 по 22 октября в городе Сочи прошёл 19-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, членом Президиума Национального подготовительного комитета которого являлся Революционный Комсомол — РКСМ(б). Наша съёмочная группа посетила фестиваль и опросила простых участников и представителей левой молодёжи на мероприятии. В видео дают свои комментарии представители Ленинского Комсомола (ЛКСМ РФ — молодёжная организация КПРФ). Вы можете самостоятельно проанализировать их ответы и сравнить их с ожиданиями и страхами простой фестивальной молодёжи. Это сравнение поможет понять, какой в действительности характер имел 19-й Всемирный фестиваль молодёжи и студентов, призванный быть левым и антиимпериалистическим.
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9. Выдвижение Ленина на выборы президента.
Товарищи предлагают выдвинуть Ленина на выборы президента.
Так сказать, если вас не устраивают Зюганов или Грудинин, то...
Читать полностью здесь https://vogarin.livejournal.com/23213.html
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10. Справочник Познера. Сталин дал приказ
Создан сайт, на котором Правозащитники призывают россиян рассказать истории своих репрессированных родных и близких. С рассказами о страшном советском прошлом уже выступили наши известные соотечественники, например, Андрей Звягинцев, Андрей Макаревич, Николай Сванидзе и другие. И конечно, в проекте не мог не принять участие Владимир Познер. Хотя никто из семьи Познера не был репрессирован. Но не беда. Владимиру Познеру есть, что сказать.
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11. Панихида на Урале.
О "примирении" на Урале.
"Представители белых любят заявлять, что Ленин был германским шпионом, что он получал немецкие деньги и всё прочее. Но если мы посмотрим на события 1917-18-го гг., то можем обнаружить, что большевики, которые сейчас чуть ли не объявлены германскими шпионами, воевали против немцев, на Украине, в Белоруссии, а ни одного случая, чтобы белые отряды вступили в столкновение с немцами или с австрийцами, мы не знаем. Тогда как, наоборот, очень многие белые получали от немцев и оружие, и деньги. Тот же атаман Краснов, который был после Великой Отечественной войны повешен по приговору советского суда за то, что служил Гитлеру, тот же генерал Дроздовский, который вместе с немцами пришёл в Ростов-на-Дону и там фактически его отряды были предтечей полицаев и власовцев, та же самая Русская Северо-Западная армия, так что для белых служить немецким господам было далеко не впервой, как, в общем-то, и любой иностранной силе, которая согласна вернуть их привилегии. Часть эмигрантов в составе "Русского корпуса" служила карателями в Югославии, отплатив чёрной неблагодарностью той стране, которая их приютила".
Читать полностью здесь https://prometej.info/blog/diskussiya/panihida-na-urale/
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12. 25 лет тому назад. Два танкиста.
Про танкиста и "танкиста", которые засветились во время переворота 1991 года.
Так вот, фокус заключается в том, что этот человек никакого отношения к танкистам и к армии в тот момент не имел. Он давно уже уволился с военной службы на "гражданку", но, вероятно, по причине лёгкого (или не лёгкого) перегрева мозгов продолжал расхаживать в военной форме и танковом шлемофоне, с противогазом на поясе и прочими военными причиндалами. И тут вдруг подарок судьбы — "путч"! И он сам, и в особенности тараканы у него в голове оказались страшно востребованы. Они "перешли на сторону народа" и мгновенно сделали своего хозяина знаменитостью… правда, ненадолго. Но свой час славы человек-фейк получил. Потом про него даже, говорят, сняла фильм Би-Би-Си. А ещё он в те дни не раз выступал с трибуны Белого дома, одно своё выступление, в день празднования "победы над путчем", он начал словами: "Передо мной тут выступали великие люди — Геннадий Хазанов…" Толпа слушателей, в целом, разумеется, вполне благожелательно настроенная к псевдо-танкисту, тут откровенно "легла" от смеха…
Читать полностью здесь http://maysuryan.livejournal.com/396547.html
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13. Съезд строителей коммунизма. 1961-й год
Диафильм посвященный XXII съезду КПСС, который проходил в 1961 году, когда Хрущев находился на пике своей власти.
Смотреть слайды диафильма – https://picturehistory.livejournal.com/2867836.html
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14. В Мюнхене ваша Украина.
Фрагмент фильма "Государственная граница. За порогом победы" посвященный бандеровцам.
Очень рекомендую этот сериал. Один из лучших снятых в советское время.
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15. Сталинские учебники.
Авторы переиздания сталинского Букваря 1952 года не остановились и готовят к выпуску целый набор учебников начала и середины 50х годов.
Ознакомиться с проектом можно вот здесь https://vk.com/bukvar1952?w=wall-142811591_4077
Оформить заказ на печать учебников можно вот здесь http://stalins-bukvar.ru/
Источник: colonelcassad.livejournal.com
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Превосходный историко-аналитический материал!
Агентам иностранного влияния, которые вольготно, в отличие от нашего народа, чувствуют себя защищёнными и обласканными российской властью, нужно постоянно давать отпор в СМИ.