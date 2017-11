Всемирный фестиваль молодёжи и студентов 2017: неиспользованные возможности…(2)

«Ресурсный центр развития управленческой грамотности»

Стенды российских регионов в основном презентовали какие-то национальные особенности, народное творчество, какие-то достижения науки и техники, известных личностей-выходцев из региона или просто были местом сбора делегаций.

Было очень много VR (virtual reality — англ. виртуальная реальность) на фестивале. Каждый имел возможность средствами виртуальной реальности прогуляться по городам регионов России, попробовать себя в роли пилота или посмотреть презентации различных проектов.

НАШИ ПРОЕКТЫ

Каких-то содержательных, мировоззренческих проектов мы на фестивале не обнаружили, поэтому хотим отметить работу коллектива проекта «Ресурсный центр развития управленческой грамотности», которая проводилась на базе площадки Ленинградской области, в рамках которой был представлен альтернативный проект глобализации — Русский.



Также высказать благодарность представителям регионов и стран — которые оказались поддержку и работали вместе с командой на площадке Ленинградской области.

На фестивале команда «Ресурсного центра» распространяла брошюру, в которой было изложено видение глобальных процессов и место в них Русского варианта глобализации. Брошюру можно скачать тут: http://upravolenie.ru/

Его суть заключается в переходе глобальной цивилизации к культуре гармоничных взаимоотношений между социальными группами и народами на основе нравственно-этического единства всего Человечества, а также обеспечение жизни человеческой цивилизации владу с биосферой Земли и Космосом. Тем самым Человечество из Эры разобщённого мира перейдёт в новую эпоху своего развития — Эру мирового воссоединения, как об этом написал наш великий соотечественник Иван Антонович Ефремов в романе «Час быка».

Все люди планеты Земля должны стать Человеками состоявшимися идееспособными, то есть должны стать носителями такого устройства их психики, при котором поведение волевым порядком подчинено совести. Обязательным станет владение диалектикой как искусством выявления и разрешения разного рода неопределённостей путём постановки наводящих вопросов. Это требует политики всеобщего просвещения и защиты подрастающих поколений от растления пороками исторически сложившихся культур.

Команда «Ресурсного центра» презентовала несколько проектов: «Образовательный центр будущего», «Готов к труду и управлению!», «Ноополис», «Здоровьесберегающие технологии», «Информационно-аналитический центр» и движение «Новая молодёжная политика».

«Образовательный центр будущего»

Сегодня в быстро меняющихся информационных условиях со стороны общества резко вырос запрос на получение управленчески значимой информации (методологии). По этой причине планируется запуск дистанционного и очного центра с филиалами по подготовке управленческих и преподавательских кадров в Ленинградской области и Республике Дагестан. Подробности смотрите в брошюре на сайте: http://upravolenie.ru/2017/11/vfms-2017/

«Готов к труду и управлению!»

В рамках проекта «Готов к труду и управлению!» выдаются нагрудные знаки тем, кто знает «Достаточно общую теорию управления» и умеет применять её на практике.

Ведь действительно, та страна, население которой освоит наиболее универсальную теорию управления и повысит уровень управленческой грамотности, будет обладать максимальным суверенитетом и станет лидером развития человечества.

Кто-то стал читать «Достаточно общую теорию управления» прямо на фестивале:

«Ресурсный центр развития управленческой грамотности»

«Здоровьесберегающие технологии»

Проект продвижения и внедрения всистему образования, на рабочие места и в быту системы здоровьеберегающих технологий В.Ф. Базарного.

Основой данной системы является перевод эргономики учебного процесса в образовательных учреждениях, а так же целого ряда профессий, сопровождающихся обездвиженностью на фоне зрительного и нервно-психического напряжения, наприродосообразную основу, обеспечивающую возможность непосредственно в процессе труда поддерживать малые формы двигательной активности с учётом требования организма человека.

Это единственная официально сертифицированная и действительно эффективная система, сохраняющая здоровье школьников в процессе многолетней учёбы в условиях ограниченного пространства.

«Ноополис — непрерывный город-территория будущего»

Ноополис представляет собой непрерывный город — равномерно освоенную человеком биосферную оболочку Земли, состоящую из селитебных модулей, в которых сосредоточена деятельность человечества, и обширных территорий, на которых сохранено или воссоздано процветание биоценозов планеты. Все модули связаны между собой в единую транспортную, информационную ивычислительную сеть. Это позволит максимально использовать их потенциал в хозяйственной, научной и природообразующей деятельности.

Старт проекта состоится 1 января 2018 года — следите за новостями на сайте upravolenie.ru.

«Информационно-аналитический центр»

Центр занимается анализом проблем и тенденций в мире, стране и регионах; выработкой решений; информационной и просветительской деятельностью; оказанием различных информационных, консультационных, экспертных и социальных услуг.

Регулярно публикуются материалы по самой разнообразной тематике.

Центр открыт для сотрудничества со всеми гражданами, заинтересованными структурами и организациями. Сайт ИАЦ inance.ru

«Новая молодёжная политика»

Движение объединяет интеллектуальную молодёжь Евразии и мира. Оно открывает возможности личностного роста для молодёжи стран региона. Организуя конференции, круглые столы, встречи молодых специалистов, «Новая молодёжная политика» помогает глубокой интеграции культур региона.

Главное, как мы считаем, это силами участников движения планомерно, постепенно наращивать результаты и успехи в достижении этих целей.

Сайт движения: newyouthpolicy.org

Интервью участников фестиваля об управлении

Нашей командой было взято более 70 интервью участников фестиваля в виде блиц-опроса об управлении по таким пяти вопросам:



На ваш взгляд, что такое управление?

Как вы оцениваете фразу академика РАН Моисеева: «Наверху может сидеть подлец, мерзавец, … карьерист, но, если он умный человек, то ему уже очень многое прощено, потому что он будет понимать, что то, что он делает нужно стране»?

Считаете ли вы, что все должны быть управленчески грамотными?

Нужно ли ввести Теорию управления как предмет в школе?

Что бы вы пожелали молодёжи будущего?



Вы можете оставить свои варианты ответов на эти вопросы в опросе по ссылке: https://docs.google.com/

Потом мы сравним качество ответов участников ВФМС 2017 и наших читателей.

Лидеры России

На фестивале был представлен стенд нового проекта «Лидеры России». Вот как описывают его на сайте (лидерыроссии.рф):

«Лидеры России» — это открытый конкурс для руководителей нового поколения. Бросьте вызов тысячам управленцев и попадите в сообщество лидеров, которые определят будущее России. Участие в конкурсе бесплатное».

Почему появился очередной проект в сфере кадровой политики? Что это — признание отсутствия целостной концепции кадровой политики, подтверждение того, что «элита» формируется по особым правилам или разовый проект в рамках предвыборной кампании?

Любая идея, связанная с возможностью для талантливых и компетентных людей подняться наверх, хороша. Проблема в реализации. Ведь кадровые проекты уже были. Есть и «президентская тысяча», есть «Профессиональная команда страны» и т. д. За последние годы мы не раз слышали о запуске новых кадровых проектов. Но по итогам их реализации возникала только масса вопросов, а не действительный кадровый резерв.

Что же касается проекта «Лидеры России», важно, чтобы победители этого кадрового отбора были действительно высококлассными управленцами и были бы востребованы. Чтобы правили кадровой политикой не кумовство и блат, а профессиональные компетенции. Они должны получить по итогам этого отбора реальные места, которые они заслуживают. И чтобы всё не обернулось очередной «кампанейщиной» к президентским выборам.

Поэтому мы считаем обязательным для всех сознательных граждан, которые подходят под формальные критерии отбора — подать заявку на конкурс и участвовать в нём, хотя бы для того, чтобы показать властьпридержащим, что в народе есть потенциал, который нужно востребовать, иначе — ничего хорошего такую власть не ждёт.

Подавайте заявки на этот конкурс на сайте лидерыроссии.рф. Чем нас больше, тем лучше!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Таким образом, фестиваль не стал бесполезным мероприятием. В целом у ищущих и думающих участников была возможность найти альтернативу и ознакомиться с ней при наличии различения.

Всемирный Фестиваль молодёжи и студентов 2017 года — это событие всепланетного масштаба, потенциал которого не был использован в полной мере.

С одной стороны, в боязни показаться «другими» организаторы не выдвинули никакой глобальной повестки для этого Фестиваля, хотя они и не могли её выдвинуть, поскольку её у них нет. Россия для участников фестиваля презентовалась как продвинутая в техническом плане страна с множеством разнообразных регионов, но не более.

С другой стороны, если представить на секунду, что такая глобальная повестка была бы представлена на фестивале, то возникает вопрос в кадровом обеспечении её презентации для иностранных участников. Много ли молодёжи сегодня может изложить содержание хотя бы статьи «Цивилизационная суть Руси-России и русский вариант глобализации»? А много ли людей могут это делать на английском языке?

На сайте наших партнёров «Новой молодёжной политики» лежит перевод этой статьи «Russian Conception of Globalization — Sustainable Development of Humanity or another Alternative to Western Globalization?», а просмотров всего около 7 тысяч.

Вопрос: а кадры-то где, которые могли бы показать миру Новую глобальную повестку? Их просто нет!

В рамках работы фестиваля с проектом «Готов к труду и управлению» и выжимкой о «Русском проекте глобализации» было ознакомлено около 800 человек (роздано 700 брошюр и проведено более 100 бесед), что составляет не более 3% от общего числа участников фестиваля (30 тыс.). По стране статистика может быть чуть чуть лучше — охвачено этой информацией процентов 7—9% (в среде молодёжи чуть повыше — процентов 10%). Но, если оценивать способности изложить Русский вариант глобализации на других языках, то вряд ли наберётся даже и 1% от населения России.

В условиях такого кадрового голода и непонимания молодёжью важности вопросов управленческой грамотности и такие малые результаты — уже достижение.

Такие сложились у нас ощущения и впечатления от участия во Всемирном фестивале молодёжи и студентов 2017 года. Потенциал мероприятия — велик, но не использован в полной мере. Когда у нас потом будет Фестиваль? Может быть, в 2037 году? Как раз будет столетие известных событий середины XX века.

Что может быть в будущем представлено на таких фестивалях? Действительное будущее человечества? Может быть, кто знает…





ИАЦ

Источник.