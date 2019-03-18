Молодёжь разочаровалась в рынке и инициативе, и хочет стабильности.

Интересное исследование социологов о трудовых ценностях молодёжи, и как они менялись – в сравнении 2006 года и нынешнего времени. Оказалось, что большинство молодых людей ориентированы на работу в крупных, с государственным участием, предприятиях (24%) или во властных структурах (24%), даже в бюджетных организациях готовы работать 13% опрошенных. В рыночной экономике хотят работать 3% молодёжи. Доля молодёжи, ратующая за небольшой, но твёрдый заработок и уверенность в завтрашнем дне, выросла с 45% в 2006 году до 51% в 2016-м.



Социологи Елена Андрианова, Анна Тарасова и Ирина Печеркина («Мотивы и трудовые ценности молодежи: парадоксы развития», журнал «Мониторинг общественного мнения: экономические и социальные перемены», №3, 2018) исследовали молодёжь 18-30 лет в Тюменской области. Этот регион относится к одним из самых богатых в России, но «моноэкономическим», в котором жизнь строится на обслуживании нефтяной отрасли. Социологи сравнивали результаты двух волн исследований – в 2006-м и 2016 годах (с приличной выборкой – 4000 и 3750 человек соотв.). 2006-й – это время экономического подъёма и социально-политических надежд. 2016-й – это «посткрымское время» с затяжной экономической и социально-политической стагнацией. Что важно, даже 18-летние помнят 2006-й (им тогда было 8 лет), т.е. в своих сравнениях того и нынешнего времени они опираются не на мифы (как при сравнении с советским временем), а на свой, пусть и минимальный опыт. Основные тезисы исследования таковы.



- Молодёжь выделяется среди остальных возрастных групп более «рыночным» типом трудовой мотивации, но, тем не менее, даже в этой группе преобладает мотивация «стабильности» - низкий уровень притязаний, согласие на малое при гарантии стабильности в завтрашнем дне. Даже среди молодёжи рыночный тип мотивации не стал доминирующим: как и десять лет назад, большинство ориентировано скорее на гарантию занятости, чем на успех и риск.



Почти во всех молодёжных группах (учащиеся и работающая молодёжь, мужчины и женщины, городская и сельская молодёжь и др.) мотивация стабильности доминирует. Исключение составили лишь две группы молодежи: мигранты (приехавшие из других регионов РФ или СНГ) и молодёжь, проживающая непосредственно в г. Тюмени (областном центре).

Соответственно, предположение, что рыночно ориентированный тип трудовой мотивации будет преобладать среди нового поколения, социализация которого проходила в сугубо рыночных условиях, не подтверждается.







- Несмотря на длительность проводимых рыночных реформ, патерналистские настроения молодёжи не уходят в прошлое, а мотивация «стабильности» только усиливается. Доля молодежи, ратующая за небольшой, но твёрдый заработок и уверенность в завтрашнем дне все десять лет наблюдений не только остаётся стабильно высокой, но и демонстрирует тренд роста с 45% в 2006 году до 51% в 2016-м.



Показательно, что снизился возраст, когда происходит «перелом» в доминировании определенного типа трудовой мотивации. Если в 2006 году мотивация стабильности начинает значимо преобладать после 38-летнего возраста, то в 2016 году - уже с 27-29 лет резко сокращается доля лиц с ориентацией на рыночные модели поведения. Позиция «пусть небольшая зарплата, но зато гарантированное рабочее место» принимается уже в молодом возрасте, когда, казалось бы, должны преобладать мотивы успеха и достижения.



- Основной нишей для людей 18-30 лет становится сфера услуг промышленности, бизнесу и населению, именно здесь занята почти половина (45%) работающей молодёжи. Доля молодёжи, занятой в образовании, здравоохранении, культуре, почти в два раза меньше, чем в группе респондентов 51-60 лет. Если среди старших возрастных групп каждый четвёртый - «бюджетник» (27-28%), то среди работающей молодежи всего 17% заняты в бюджетных организациях или учреждениях. Молодежь «уходит» и из производственной сферы, исключение составляет лишь добывающая отрасль.



- Ещё одна особенность, проявившаяся в 2016 году - значительный рост доли молодёжи, работающей на частных предприятиях: на 12% больше по сравнению с 2006-м и на 8% выше, чем в целом по выборке, то есть частная собственность как основа рыночной экономики всё больше и больше утверждается в нашей стране. Но при росте занятых на частных предприятиях, как для старших возрастных групп, так и для молодёжи частный тип предприятий наименее желаем для работы, лишь 3% отметили, что хотели бы работать на предприятии такого типа. Это позволило выделить еще один парадокс:

Люди, родившиеся и выросшие в условиях рыночной экономики, не хотят идти работать «в рынок».







Сейчас работа в негосударственном секторе для многих потеряла свою привлекательность. Ответственность за это лежит в какой-то мере на предпринимательском сообществе - широкое распространение неформальных практик, серые зарплаты, отсутствие социальных льгот и гарантий. В 2016 году 42% работающей молодежи заняты в частном секторе, а хотели бы работать в этих структурах всего 7%.



- Большинство молодых людей ориентированы на работу в крупных, с государственным участием, предприятиях (24%) или во властных структурах (24%), даже в бюджетных организациях готовы работать 13% опрошенных.

Каналом жизненного успеха стала рассматриваться работа в крупных государственных компаниях, а ещё лучше - в органах государственной власти. Государственная служба и бюджетные организации привлекают молодёжь гарантиями и социальной защищенностью.



- Доля молодых людей, желающих работать в собственной фирме, упала почти в два раза. Если в 2006 году желание иметь свой бизнес у молодёжи было существенно выше, чем у людей старшего возраста (среди молодежи было на 7% больше тех, кто хотел работать в своей фирме, чем в целом по выборке), то в 2016-м разница между возрастными группами статистически незначима.

Любопытно, что при сокращении доли желающих работать в своей фирме (с 27 до 15%), среди молодёжи в два раза выросла доля тех, кто хотел бы заниматься индивидуальной трудовой деятельностью (с 5 до 11%) – т.е. работать одному на самого себя.







Какой вывод из этого исследования? Даже молодёжь в России хочет стабильности, под которой понимает социальные и трудовые гарантии. Возможно, даже в ущерб большой зарплате и предпринимательской инициативе. Это можно назвать патернализмом (ещё и советского типа), а можно – социал-демократией, так молодёжь не ставит под сомнение существование рыночной экономики (хотя всё меньше молодых людей хотят быть заняты в ней). Может ли государство удовлетворить этот запрос? Нет, не может – мы видим сокращение бюджетной сферы в стране, в том числе и в госкомпаниях. Например, число занятых в РЖД сократилось за последние десять лет с 1 млн. человек до 750 тыс., а Сбербанк анонсировал сокращение 100 тыс. сотрудников из 250 тыс. И этот процесс в России – вымывания числа занятых в бюджетных и государственных предприятиях - будет только нарастать (на фоне цифровизации и автоматизации). А значит, разрыв между ожиданием и реальностью у российской молодёжи будет только нарастать, так как частный бизнес не заинтересован ни в какой «стабильности».









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Справедливость в представлении молодёжи: честный суд, борьба с бедностью, свобода



Российское общество крайне несправедливое. Доход определяет статус, а не квалификация. Власть не борется с бедностью. Как побороть несправедливость? Для этого нужны справедливый суд (54%), поддержка предпринимательства (66%), бесплатное здравоохранение (75%) и поддержка государством выходцев из бедных семей (72%). Такой видят справедливость российская молодёжь, как показывает исследование "Российского общества социологов".









Молодёжь крупных российских городов всё дальше от такого понятия, как "патриотизм" и "коллективизм". Например, среди молодых петербуржцев "непатриотами" России себя называют почти 40%. Но и у среднего и старшего поколения патриотизм только на словах. На деле же на вопрос "Если начнётся война, что будете делать?" отправиться на фронт готовы только 49%. А на вопрос о том, согласились бы респонденты отдавать четверть зарплаты государству в случае войны, положительно ответили только 39%.+++Российское общество крайне несправедливое. Доход определяет статус, а не квалификация. Власть не борется с бедностью. Как побороть несправедливость? Для этого нужны справедливый суд (54%), поддержка предпринимательства (66%), бесплатное здравоохранение (75%) и поддержка государством выходцев из бедных семей (72%). Такой видят справедливость российская молодёжь, как показывает исследование "Российского общества социологов".

Источник: http://ttolk.ru/articles/molodyozh_razocharovalas_v_ryinke_i_initsiative_i_hochet_stabilnosti