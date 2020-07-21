Новости Украины и Новороссии 21 июля 2020
- 09:30 Украинское направление в Кремле «обнулилось», но Славянск и Мариуполь не потеряны навсегда — мнение.
- 07:34 Ленина под Одессой превратили в болгарина (ФОТО).
- 06:00 Украина вышла из Минских соглашений: Россия может начать операцию.
- 04:30 «Взрыв бомбы-вонючки» на Украине: народ задыхается от ядовитого выброса.
- 03:30 «Позор» всё-таки приняли на вооружение ВСУ (ФОТО).
- 01:30 Рождаемость в два раза ниже смертности: население Украины резко сокращается.
- Вчера 22:50 Большое строительство Президента.
- Вчера 21:41 Евроинтеграция: Украинец вымогал деньги у австрийских госструктур (ФОТО).
Украинское направление в Кремле «обнулилось», но Славянск и Мариуполь не потеряны навсегда — мнение
Широкий отклик среди наших читателей получил ответ на обращение Маргариты Симоньян к властям Армении «Убивать будут народ, а не власти». «Русская Весна» попросила авторский коллектив Telegram-канала, чьим названием стала легендарная фраза, сказанная в эфире радиообмена с украинскими пограничниками в Керченском проливе, «Дави его, б…!» прокомментировать текущую военно-политическую повестку.
— Итак, Армения и Азербайджан у всех на слуху. Как вы оцениваете вероятность перехода от локальных боестолкновений и бряцания оружием в Сети к полномасштабной войне?
— Как низкую, но повышающуюся. Низкую потому, что т. н. «горячие головы», как и раньше, далеки от рычагов принятия решений как в Азербайджане, так и в Армении. Повышающуюся потому, что и без этих рычагов можно столкнуть ситуацию разрозненных ежедневных перестрелок к войне. Нужны внешние заинтересованные лица (присутствуют) и критическая масса боевых идиотов (в наличии).
Вопрос в том, спустят ли боевых идиотов (в сегодняшнем случае — в Азербайджане) с поводка. Пока что сохраняется привычная картина, и массовые скачки по площадям не переходят в столь же массовые потоки добровольцев в военкоматы. Однако стоит всё-таки учитывать, что для современной полномасштабной войны боевые идиоты как раз нужнее внутри страны: подогревать атмосферу, обосновывать затягивание поясов под военный бюджет и так далее.
А полноценно воевать можно и дистанционно: обстрелы, бомбёжки, беспилотники.
Другое дело, что не стоит строить иллюзий в отношении боеспособности азербайджанского чего бы то ни было. Стороннему наблюдателю может показаться, что если даже у киевских украинцев получалось какое-то время оказывать масштабное вооружённое давление на Донбасс, то, значит, у всякого получится. Нет, не у всякого (да и у украинцев тоже недолго получалось, и отнюдь не только в силу вмешательства России).
Азербайджанцы в целом — народ мирный, хотя давно уже, к сожалению, не сплошь миролюбивый; а головы и пальцы боевых идиотов абсолютного большинства народов заточены под мегафоны, но не под сложную технику. И, как верно отмечал кто-то из комментаторов, воевать — это не спящим головы рубить. У армян в военном плане дело обстоит несколько иначе — при том, что и в боевых идиотах у них недостатка, к сожалению, нет, как несложно заметить по армянским обитателям Сети и завсегдатаям митингов.
— За Азербайджаном стоит Турция, стоит уже много лет, ведёт планомерную работу в том числе и с молодёжью. По опыту личного общения могу сказать, что азербайджанская молодёжь, в том числе и живущая в России, смотрит на Турцию с восхищением.
Кто встанет за Арменией в случае чего? Учитывая опять же подчёркнуто дипломатичную реакцию официальной Москвы на приход к власти Пашиняна и всё, что ему предшествовало.
— Молодёжь — это проблема всех современных стран, даже солидных и не отягощённых комплексами малых закавказских народов. Низкий поклон потребительскому капитализму с его масскультом. И на Турцию с восхищением смотрит не только азербайджанская и не только молодёжь. Некоторые даже на отдых туда умудряются ездить, хотя так с виду на анэнцефалов и не похожи.
Что же эффективности турецкой работы с азербайджанской молодёжью, то да, она несомненна: молодые азербайджанцы уже бесповоротно уверены в том, что корни у азербайджанцев — чисто тюркские (на деле этнически азербайджанцы — это отуреченные удины, «кавказские албанцы», с большим количеством добавок), что Азербайджан — это «историческая Турция» (на деле — скорее «историческая Персия»), и во многих других глупостях.
Несомненно, это говорит о практически безальтернативном, господствующем влиянии Турции в Азербайджане.
Однако: что означает «стоит»? Ведь «стоит» Турция за Азербайджаном уже давно, и столь же давно ограничивается классической для турок провокационной политикой, при которой азербайджанцев регулярно «подзуживают» на мелкие пакости.
Может, так и будет продолжаться? Мы так не думаем, поскольку государственное развитие Турции при Эрдогане характеризуется сочетанием экспансивности с исламизацией.
И если бы мы были в хорошем настроении, мы бы честно сказали: братцы, ну, надо понимать, что Эрдоган — невменяемый психопат с клинической манией величия, и дальновиднее всего для той же России было бы отправить этого господина к его исламским праотцам, а уже поставленному вместо него человеку что-то продавать.
Но настроение у нас не хорошее, а рабочее, поэтому скажем вот как:
сегодняшняя Турция вполне может подтолкнуть Азербайджан к той самой полномасштабной войне, которую туркам не терпится вести.
В Сирии им, бедняжкам, помешали, в Ливии мешают, а им очень хочется, так, что кушать не могут. Так что да: результаты «стояния» Турции за Азербайджаном вскоре могут выйти за рамки типичного для последних двадцати пяти лет спорадического терроризма.
Кто встанет за Арменией в случае чего? Тут, конечно, надо бы разобраться, в каком конкретно случае, но это придаст нашему ответу антигуманные объёмы. Ответим так: мы думаем, что встанет Россия. Причём не исключаем, что встанет недвусмысленно и масштабно. Вряд ли сопоставимо с августом восьмого (как минимум потому, что вряд ли понадобится), но масштабно.
Дело в том, что позиция официальной Москвы по отношению к постпереворотной Армении и самому Пашиняну куда более здравая и однозначная, чем у многих московских, в том числе и приближённых к официозу комментаторов. У нас сложилось впечатление, что Кремль выработал линию поведения в отношении Пашиняна ещё до переворота, а сам переворот и уход Саргсяна осуществились, скажем так, не без снисхождения Кремля.
В сочетании с тем, что Армения — это единственная в Закавказье точка опоры для российской политики, пусть и шаткой опоры, но опоры, российский интерес в том, чтобы не допустить даже простого ослабления Армении, не говоря уже о её сдаче в возможной войне, очевиден.
Важно и вот что: полномасштабная война не в интересах России.
Очевидно, что Россия до последнего будет использовать политические (дипломатические, экономические) средства для того, чтобы этой войны не допустить. И если ситуация всё-таки сползёт к ней, то это произойдёт когда? Правильно: когда попытки России ни к чему не приведут, и азербайджанцы (читай: турки) проигнорируют российские аргументы. Так вот в этой ситуации Россия избавится от необходимости «балансировать» в сложной паутине закавказских отношений и получит гораздо большую свободу действий, чем хотелось бы Азербайджану и Турции. Неужели Турция этого не понимает, спросят нас. Нет, не понимает, ответим мы. Почему? Повторим, когда будем в хорошем настроении.
Ну, а из тех, кто поддержит Армению значимо, но ненавязчиво, будет, вне всяких сомнений, Иран. Он и сейчас это делает. Вмешиваться на уровне России он не станет — интерес не тот, возможности не те, руководство не то, — но не станет и упускать возможность вставить горячо любимым туркам фитиль крепкими армянскими руками. Франция, безусловно.
Впрочем, о поддержке евростервятников или, тем более, североамериканских грифов-падальщиков рассуждать всерьёз не станем, очень уж противно, а джинну скоро кушать, извините, спасибо.
— Озвучим довольно популярный вопрос, который часто звучит в комментариях под нашими публикациями: «А зачем России кому-то помогать, если в итоге всё равно плюнут в спину, обольют помоями и пойдут на поклон к Западу?»
— Довольно часто мы отвечаем на этот довольно популярный вопрос, и столь же довольно ответим и сейчас. Помогают во внешней политике, исходя из двух базовых соображений: 1) собственного интереса и 2) возможностей. Возможности у сегодняшней России — есть, это не постыдные горбачёвско-ельцинские времена.
Что же касается собственного интереса, то его мы обрисовали достаточно подробно в предыдущих ответах, а здесь акцентируем внимание на том, что НЕ помочь будет опаснее для России.
Мы, например, совершенно уверены и легко можем доказать, что, оставив за пределами своей помощи Харьков, Одессу, Николаев и Херсон, Запорожье и, пусть в меньшей степени, но всё-таки, Днепропетровск, Россия создала для себя худшую ситуацию, чем получилось бы в противном случае. А упустив возможность помочь ЛДНР сохранить территории по границам областей, совершила ещё большую ошибку.
Что же касается «плюнут», «обольют помоями» и куда-то пойдут на поклон. Простите. А внутри России вы так уж редко наблюдаете подобную реакцию? Давайте предложим Кремлю не ставить нового губернатора Хабаровску: там столько было сказано на реально многочисленных митингах в адрес Москвы, что как раз впору резко обидеться и перестать помогать.
Вы скажете, что внутренняя политика — «это другое»? Хорошо, допустим. Но расскажите нам, несведущим, откуда у вас такие данные, что в Армении (или где-то ещё) плюют в спину России, обливают её помоями и идут на поклон Западу? Вы делаете выводы по СМИ, по телеграм-каналам, по сайтам? Вы большие молодцы, и после смерти попадёте на «Радио Свобода». Вы, может быть, знаете результаты исследований, пользуетесь ещё какими-то проверенными и проверяемыми данными? Завидуем, если так. Вот что: помогать, рассчитывая, что этого достаточно, и можно благостно ожидать всенародного «спасибо», — это ещё наивнее предложений не помогать вовсе.
Так получилось, что у нас в редакции не очень симпатизируют Пашиняну. Конечно, у нас нет по отношению к нему такого всеохватного предубеждения, как по отношению к ереванским армянам (да, ереванские армяне — это преимущественно тот тип националистов, на фоне которых украинские зверушки типа Фарион выглядят домашними шиншиллами), но претензий у нас к нему есть, как песен у персонажа Копеляна из «Интервенции».
Но объективности ради нам приходится эту антипатию преодолевать, поскольку в качестве главы государства Пашинян действует гораздо более вменяемо, чем как оппозиционер. И более эффективно по отношению к России, чем Саргсян, представьте себе.
И хотя нет ни малейших оснований подозревать Армению в том, что там «всё хорошо с пророссийскими силами», однако в сегодняшней Армении Россия может работать и способствовать развитию и укреплению пророссийских ориентаций.
Это несмотря на то, что армяне — страшные националисты, и были таковыми ещё с советских времён (в восьмидесятые годы — самый высокий уровень национализма по социологическим исследованиям).
Это несмотря на то, что в Армении действительно работает немало западных НКО, и работают давно. Это несмотря на то, что в Армении есть немало признаков развития хорошо знакомой нам сегодня по другим странам русофобии. Так вот даже на этом фоне в сегодняшней Армении Россия может работать.
А вот при Кочаряне или Саргсяне работать было бессмысленно, потому что какой же смысл работать с общественным мнением и народными настроениями, если вы уже работаете с глубоко непопулярными руководителями? Мы, собственно, что хотим сказать: что «итог», о котором идёт речь, в огромной степени зависит от России. Ведь у пренебрежительного отношения к России тоже есть свой фундамент.
И Россия — не сегодняшняя, да, но Россия — начала сдавать друзей чуть раньше, чем они её. Выйдя из Афганистана. Отдав на растерзание ГДР. Отказавшись от Союза. Откровенно забив болт на Югославию. Ещё раз: это была другая Россия, сначала горбачёвский СССР, потом ельцинская «незалежная», но это было.
И то, что Россия не придёт на помощь, у многих и многих прочно отпечаталось в сознании.
У Евгения Лукина есть такие замечательные строки: «Мне на Родину осталось посмотреть через кордоны: я теперь — её племянник; выбыл я из сыновей». Да, в этих наших «многих» огромную часть составляли те, для кого Россия — конечно, в своей идеальной, советской форме — была именно Родиной, внезапно эмигрировавшей из их жизни путём ужимания до Подмосковья и средней полосы.
Тому же Путину пришлось достаточно долго впечатывать в сознание противоположное: Россия ПРИДЁТ на помощь.
Или хотя бы постарается это сделать. Правда, переломный момент был осуществлён Медведевым, а не Путиным (не надо забывать, кто в августе восьмого спас Осетию и Абхазию), но нам хочется верить, что это — незначимая мелочь.
А для почитателей бессмысленной, но яркой и пафосной эзотерики, простите, геополитики может ответить так: помогать надо потому, что судьба и будущее России — в расширении себя на все сопредельные страны теми способами, которые доступны в настоящий момент. А будет Россия пользоваться западной хладной меркантильностью и ложной рассудительностью порочного «партнёрства» — и не будет у России будущего. Вот так вот. Можете звать нас в воскресное политическое ток-шоу, мы не придём.
— Исходя из того, что контуры внешней политики Москвы останутся неизменными, Славянск, Краматорск и Мариуполь потеряны для нас навсегда? То, что там уже сейчас делается киевскими властями, какая работа ведётся с детьми и молодёжью, говорит о том, что «через день будет поздно, через час будет поздно, через миг будет уже не встать».
— Нет, не навсегда, но вилка возможностей, когда они смогут воссоединиться со всем Донбассом, возникнет нескоро. Однако не стоит переоценивать эффективность работы киевских властей. Да, и содержательно, и по форме эта работа производит убийственное впечатление, однако даже при ней настроения в этих городах мало изменились. Безусловно, определённая часть детей и молодёжи проглатывает горячечный бред украинских пропагандистов — как обитающих в системе образования, так и рядящихся «волонтёрами» и прочими блогерами. Но и часть эта сравнительно невелика; и устойчивость усвоенного бреда не абсолютна.
Нужно ведь учитывать криворукость и головоногость киевских властей во всех их проявлениях. Нужно учитывать, что на местах этим занимаются люди, обладающие отчётливым шлейфом маргинальности — и, поскольку дети и молодёжь достаются им не в сферически-вакуумном состоянии, то этот шлейф аудитория «нацификаторов» считывает очень хорошо.
Собственно, эффективны в этом плане только представители разного рода боевых серпентариев типа «Национального корпуса» и прочих камуфлированных гей-клубов. Они эффективны за счёт того, что у них работает масштабная система военизированного воспитания: это привлекает растерянную в нравственно-интеллектуальном смысле молодёжь среднего и старшего школьного возраста, обеспечивая достаточно устойчивый эффект.
Но, как уже говорилось, аудитория эта не очень велика. Она невелика даже в Днепропетровске, Запорожье, Сумах, не говоря уже о Харькове. А уж на территории Донбасса и подавно. Этот процент, кстати, универсален: даже не в национал-фашистском, а вполне обыкновенном капиталистическом государстве школьники и студенты, открытые увлечению уличным нацизмом, — не редкость. Однако сами по себе они, даже после обработки киевскими пропагандистами, — проблема решаемая. При условии, что её будет кто-то решать (а исходная «неизменность контуров» исключает этот вариант). И, конечно, время в этом отношении не на нашей стороне.
— Как по-вашему, есть ли у России хоть какая-то стратегия по украинскому направлению или это скорее ситуативное реагирование?
— «Какая-то», конечно, есть. Видимо, именно по той причине, что она «какая-то», реагировать всякий раз приходится ситуативно. У нас вообще возникает ощущение, что в какой-то момент в Кремле — а, может, и сам Путин, кто знает — вполне правильный принцип «реагирования на ситуацию» трансформировали в совершенно неправильный «ситуативного реагирования». Но ощущение — дело тонкое, а иногда и скользкое, что уж о нём говорить.
Совсем другое дело — это то, что само «украинское направление» во внешнеполитической деятельности России деградировало. Обнулилось в плохом смысле этого многогранного слова. Причём задолго до 2014 года.
Эта деградация в своё время и Порошенко превратила в «надёжного партнёра», или как там его в Кремле поначалу называли. Сейчас же, в условиях естественной растерянности флуктуациями мирового развития, когда многие даже существовавшие стратегии пересматриваются, ожидать от российских политических кругов выработки полноценной новой стратегии не приходится. Работает режим выжидания, но стратегического выжидания — «ждём, когда произойдёт ЭТО», — а всё того же ситуативного: «ждём, когда произойдёт ХОТЬ ЧТО-ТО».
Мы, конечно, понимаем, что всё происходящее на Украине с 14 года вызывает только одно желание — брезгливо отодвинуться; но желание это — архаичный рефлекс инсектофоба, который прячется от таракана в спальне, надеясь, что тошнотворное насекомое ограничится кухней.
Во-первых, не ограничится, а во-вторых, без кухни-то не очень и проживёшь. Да, Россия совершила немало ошибок в своей политике на Украине до 14 года, но уместно ли в этом случае принимать позу дзен-буддистского монаха с единой целью — не совершать новых ошибок и не увеличивать энтропию?..
Вопрос неприятно повисает в воздухе, а это означает, что он — риторический, и вполне сгодится для завершения нашего ответа.
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Ленина под Одессой превратили в болгарина (ФОТО)
В украинском селе Зализничное Одесской области памятник Владимиру Ильичу Ленину превратили в монумент болгарскому переселенцу с виноградной лозой.
Об этом рассказал член националистической банды «Свитанок» декоммунизатор Вадим Поздняков.
Ильич остался узнаваем несмотря на корзину с виноградом у ног и лозу в руке.
Напомним, жители Зализничного во время карантина восстановили этот памятник Ленину, который ранее снесли.
По словам Позднякова, на Украине теперь осталось только два памятника Ленину: в селах Калчева и Городнее Болградского района Одесской области.
Как сообщала «Русская Весна», в Германии недавно установили памятник вождю мирового пролетариата.
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Украина вышла из Минских соглашений: Россия может начать операцию
Кричалка «чемодан — вокзал — Россия», произнесённая во Львове в 80-е, стараниями западных партнеров стала главной идеологемой Майдана и постмайданной Украины. Недавно кричалку озвучил министр иностранных дел Кулеба — рассуждая о Крыме, он заявил, что Украине нужны территории, а не люди.
15.07.2020 г. Рада приняла Постановление о проведении муниципальных выборов. Постановила, что выборы в ДНР и ЛНР проведут, когда «будут выведены все незаконные вооружённые формирования, управляемые, контролируемые и финансируемые РФ; будет восстановлен полный контроль Украины над государственной границей, разоружены все НВФ и наёмники, которые действуют на временно оккупированных территориях Украины, будет восстановлен конституционный строй и правопорядок».
То есть никогда, что означает односторонний выход Украины из Минских соглашений.
К ошибкам российской публичной дипломатии отношу игнорирование базовых европейских ценностей. Западные ценности — всегда про деньги. Когда в повестку переговоров подмешивают пункты об абстрактных ценностях — перед вами жулик, чьи предки разбогатели на обмене стеклянных бус на золото индейцев.
Складывается впечатление, что российская дипломатия стесняется говорить о деньгах. Санкции, принятые в обход СБ ООН и правил ВТО, незаконны. Разрушение гражданской инфраструктуры — преступление. Где миллионы исков от граждан России и Донбасса, потерпевших от произвола чиновников ЕС и США и преступлений боевиков, подконтрольных Киеву?
При наличии политической воли механизм взыскания конструируется и запускается в работу в течение нескольких месяцев. Лозунг «чемодан — вокзал» тоже про деньги, и об этом надо громко говорить. Имеются у Киева и его кураторов лишние деньги, пусть орут.
Одной из проблем российской политики является неработающая цепочка: журналист — эксперт — депутат — МИД — президент. Запад обсуждает российские сигналы, исходящие от МИД или президента, при том, что Москва отслеживает и обсуждает практически все «подхрюкивания».
Частично это зависит от наших информационных возможностей, а частично от неправильного понимания свободы слова.
Когда половина участников политических шоу — это представители мнения 1% граждан, чтецы чужих методичек, то даже вдумчивому слушателю трудно понять, о чем говорят профессиональные эксперты и политики.
Как действовать России в новой реальности? Сообщить в СБ ООН о факте одностороннего выхода Украины из Минских соглашений и заявить о праве России — страны-гаранта — на проведение операции по принуждению к миру в случае обострения конфликта на Донбассе.
Сформулировать и предложить СБ ООН алгоритм разрешения украинского кризиса с учётом прав человека, зафиксированных в Декларации и европейских ценностях, а именно:
— признать виновником невыполнения Минских соглашений — с момента их принятия — Украину. Потребовать от ЕС и США снятия санкций с России в связи с официальным выходом Украины из Соглашений и компенсации санкционных убытков бюджету и Пенсионному фонду России;
— учредить международный трибунал по военным преступлениям украинских и международных боевиков на Донбассе;
— заявить о готовности России принять на своей территории всех граждан Украины, не согласных с ограничениями прав и свобод, включая права на собственное мнение, язык, веру в течение пяти лет с момента принятия резолюции. По моим расчетам — около 12 миллионов человек. Вывоз из Украины осуществить силами МЧС России, совместно с миссией ООН по беженцам.
Россия гарантирует переселенцам жилье, работу, пенсии, доступ к социальной инфраструктуре.
ЕС, Канада, Австралия и США финансируют переселение с учётом имущественного статуса переселенцев, но не менее 100 000 евро на человека. Средства в сумме около 1.3 трлн евро передать Правительству Российской Федерации;
— обязать Киев погасить социальные обязательства перед отъезжающими на момент отъезда и компенсировать стоимость активов, превышающих 100 000 евро на переселенца — около 12 млрд евро;
— для обеспечения безопасного переселения жителей ДНР и ЛНР ввести воинские контингенты Российской Федерации на территории Донецкой и Луганской областей.
Часть расходов на проведение миротворческой операции, а именно в сумме 3 млрд евро в год, возложить на НАТО;
— после переселения всех желающих из Луганской и Донецкой областей, а также после закрепления в Конституции Украины нейтрального статуса, отказа от размещения иностранных войск, разработки, производства и принятия на вооружение РСМД — миротворческий контингент вывести.
Публичное объявление разумных требований подготовит «коллективный мозг» маленького украинца и европейца к пониманию глубины проблемы, цены вопроса и причин, вынуждающих Россию на проведение операции по принуждению к миру как ответственного гаранта Минских соглашений и сторонника международного права — ст. 51 Устава ООН.
Европейцы знают, что война — это про деньги и начинается она, когда мир дороже войны.
Сумма в 1,3 трлн евро на порядок ниже убытков от войны.
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Валентин Днепров, специально для «Русской Весны»
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«Взрыв бомбы-вонючки» на Украине: народ задыхается от ядовитого выброса
Нет, это не Чернобыль. И слава Богу, что не Чернобыль. Но все же, недалеко от украинского областного центра Сумы был зафиксирован выброс опасного вещества. Киевские эксперты утверждают, что оно не опасно. Но так ли это на самом деле?
Заммэра Сум по вопросам ЖКХ Александр Журба в своем блоге рассказал, что минувшей ночью жители Сум были возмущены. В городе просто отвратительно пахло из-за выброса одоранта. Это вещество добавляют к природному газу, оно токсично и относится ко второму классу опасности. Последствия довольно неприятны: замедляется дыхание, болит голова, тошнит, а также появляется аллергическая реакция на коже и глазах.
Журба советует закрыть окна и обращаться к врачу в случае чего. Но хочется отметить: может быть, можно было бы не допускать выброса такого опасного вещества?
Небольшая историческая справка: англичане в годы Крымской войны 19 века пробовали применять «бомбы-вонючки» с одорантом. А тут люди этим дышат. А это по сути химическое оружие.
Что касается ЖКХ Украины — это отдельная тема. Люди, работающие в этой сфере в «незалежной», максимально халатно относятся к своим обязанностям. В итоге: повышаются тарифы, а дороги всё также не ремонтируются, домовой фонд ветшает, а теперь ещё и в воздух выбрасываются опасные вещества.
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Илья Новицкий, специально для «Русской Весны»
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«Позор» всё-таки приняли на вооружение ВСУ (ФОТО)
Тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б» (за которой в Сети и среди специалистов прочно закрепилось название «Позор» из-за множества недостатков) принята на вооружение Вооруженных сил Украины. Соответствующий приказ Минобороны № 245 был издан 3 июля, сообщает пресс-служба «Укроборонпром».
По словам гендиректора концерна Айвараса Абромавичуса, «Дозор-Б» входит в линейку бронированной техники, которая была принята на вооружение ВСУ после начала войны на Донбассе.
«Первая партия «Дозоров» прошла испытания непосредственно на фронте еще в 2016 году. После этого машину доработали и улучшили, провели подконтрольную эксплуатацию с положительными результатами. И вот, наконец, «Дозор-Б» принят на вооружение, что позволяет начать подготовку к ее серийному производству. Также принятие на вооружение повышает экспортный потенциал этой бронемашины», — сказал Абромавичус.
Тактическая боевая колесная машина «Дозор-Б» — полноприводная бронированная машина с колесной формулой 4×4.
Создана как многоцелевое защищенное транспортное средство для перевозки личного состава, вооружения и военного оборудования массой до 2 тонн. Машина предназначена для использования в подразделениях сухопутных войск, военной полиции, разведывательных и тыловых подразделениях.
В зависимости от назначения предполагается различное исполнение при производстве: бронетранспортер, санитарная, командно-штабная, разведывательно-дозорная и другие спецмашины.
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Рождаемость в два раза ниже смертности: население Украины резко сокращается
По оценке Государственной службы статистики, в период с января по май текущего года численность населения Украины уменьшилась на 116 700 человек.
К 1 июня 2020 года численность населения страны составляла 41 миллион 785 тысяч человек. Для сравнения, в 2019 году численность населения по состоянию на 1 июля составляла 42 миллиона 30 тысяч 832 человека.
Сейчас остается существенным превышение количества умерших над числом новорожденных. На 100 умерших украинцев приходится 48 родившихся.
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Большое строительство Президента
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Евроинтеграция: Украинец вымогал деньги у австрийских госструктур (ФОТО)
В Луцке правоохранители разоблачили хакера, который атаковал госструктуры и пользователей из Австрии и вымогал у них деньги. Об этом сообщает Киберполиция в понедельник, 20 июля.
Указано, что жертвами хакера становились как государственные учреждения, так и обычные пользователи. Он создал вредоносное программное обеспечение, которое шифровало данные. После заражения компьютеров их владельцам поступало сообщение с требованием денег — за восстановление данных хакер требовал от $600 до $1000 на криптовалютный кошелёк.
Дома у преступника провели обыск и изъяли технику, мобильные телефоны и накопители. Устанавливается полный список его жертв.
Возбуждено уголовное производство по статье о создании с целью использования, распространения или сбыта вредных программных или технических средств, а также их распространение или сбыт (ч.1 ст. 361-1 УК Украины). Хакеру грозит до двух лет тюрьмы.
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