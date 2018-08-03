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Открытым текстом 03.08.2018

22:10. 3 августа 2018 Просмотров - 52 Нет комментариев Опубликовал:

31 июля около города Сибю в Центральноафриканской Республике расстрелян из засады автомобиль с российской съемочной группой. Журналист Орхан Гейдарович Джемаль, режиссер Александр Евгеньевич Расторгуев, оператор Кирилл Радченко погибли. У них с собой были дорогая съемочная аппаратура и 8,5 тысяч долларов — громадные по африканским меркам деньги.

Открытым текстом сообщаю: ЦАР — место даже по африканским меркам дикое. Второй президент республики Жан Бедель Миндогонович Бокасса не просто захватил власть военным переворотом, но вдобавок на одиннадцатом году правления назначил себя императором. Еще года через три его сверг французский десант. Но спокойнее не стало.

Гражданские войны и перевороты тянутся по сей день почти без перерыва. Белый без охраны или оружия там считается богатой добычей. Но Джемаль и его команда не то что об охране — даже о консультациях в посольстве не позаботились. Получили визу как туристы и договорились с какими-то местными жуликами. Потому что выполняли секретное задание самого МБХ.

Михаил Борисович Ходорковский признал, что его “Центр управления расследованиями” заказал фильм на тему “Российские наемники”. Он пообещал направить в район убийства независимых расследователей. Другие видные деятели антироссийской оппозиции уже обвиняют в убийстве тех, кого они же называют частной военной компанией Вагнера.

Сейчас западные СМИ и наши либероиды открытым текстом — хором! — говорят не о гибели троих достойных людей, а все больше о русских наемниках, о возможном — да что там!? хайли лайкли! непременнейшем! — следе Кремля!!! Строго по методичке.

От них тошно не потому, что никто из них не упоминает важнейший факт: наши инструкторы — в основном по гражданским делам — находятся в ЦАР по переданной через ООН официальной просьбе. А потому, что когда репортеры смотрели в глаза смерти, вокруг Михаила Борисовича Ходорковского, их на эту смерть отправившего, хватало личной охраны.

Но у тех, кого он ради своей политической игры отправил под пули ребят, охраны не было и в помине… Так что и за этих троих с тебя спросят, Миша.

Источник – http://ren.tv/

Открытым текстом 03.08.2018

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Источник: vassermans.ru

Метки: открытым текстом
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