Повышение пенсионного возраста и НДС навязывает МВФ

Предложения правительства об увеличении пенсионного возраста и росте налога на добавленную стоимость (НДС) с 18 до 20% вызвали в российском обществе неудовольствие и широкую дискуссию вокруг этих предложений. Аргументы финансово-экономического блока, высказанные в пользу изменения правил выхода людей в нашей стране на пенсию сводятся к трем совершенно разным аргументам.



Люди стали жить дольше и якобы чувствовать себя лучше, а потому и могут и должны работать большее количество лет. Изменение демографической ситуации якобы привело к невозможности сохранения существующей системы и индексации пенсий в будущем. Более поздний выход на пенсию позволит увеличивать (индексировать) пенсию на большие суммы, чем это делается сегодня.

Что тут сказать? Тысяча рублей в месяц прибавки к пенсии никаких экономических проблем пенсионеров не решит. И даже рост пенсии через несколько лет с 14 000 до 20 000 рублей в месяц не является существенным изменением настоящего положения. Тем более, что никто не сможет гарантировать, что покупательная способность этих рублей будет равняться сегодняшней.

Мы все ходим по магазинам и, несмотря на бодрые рапорты министров, видим, что за ту же самую корзину продуктов в магазине мы год от года платим все больше. Даже в валютном курсе рубля видно, что тысяча рублей в 2018 году вовсе не то же самое, что тысяча рублей в 2008 году и даже не в 2013-м.

Что касается второго аргумента – то тут ситуация похожа на шантаж. Те же люди, что уже трижды в последние годы осуществляли пенсионные реформы, и каждый раз говорили, что теперь-то все будет нормально, сегодня говорят нам, что если снова не реформировать пенсионную систему, то катастрофа неминуема. Веры их заявлениям нет. Отсюда и падение рейтингов представителей власти.

При этом хочется отметить, что первый, самый главный «аргумент», который в последнее время часто зазвучал, вообще никаким аргументом не является. Это просто эмоция. Речь идет о разговорах на тему, что в 60 и 55 лет люди настолько молоды, что выходить на пенсию не хотят, что это обидно и что вообще-то работа продлевает жизнь.

Всё так – часть активных людей действительно теряет смысл жизни, лишившись любимого дела. Но лишь часть – другая часть, работающая на тяжелой и вовсе не любимой работе, с удовольствием её покинет. Но речь даже не об этом. Когда нам предлагают выходить на пенсию позже, это всего лишь значит, что вне зависимости от самочувствия и отношения к своей работе, нам не будут платить пенсию ещё несколько лет! Любите вы свою работу – работайте и после достижения пенсионного возраста. Только сегодня вы к зарплате получите ещё и пенсию, а в варианте правительства вам предлагается работать ещё на пять (восемь) лет больше, не получая этой самого «прибавочного» дохода в виде пенсии. Вот, собственно говоря, и все. Именно об этом идет речь, в этом суть. Все остальное всего лишь эмоции.

Но в рамках этой статьи мы поговорим даже не о сути предложенных изменений пенсионного законодательства. Нас интересует, кто же предложил изменить пенсионный возраст. И здесь нас ждет сюрприз – изменения пенсионной системы в России фактически инициировал Международный валютный фонд, предложения правительства Медведева вовсе не являются их «самодеятельностью». Чтобы убедиться в этом, надо просто обратиться к официальным документам. Все открыто, никто ничего не прячет.

Заходим на сайт МВФ, далее переходим на страницу России. Здесь нас интересует документ, под названием «Российская Федерация. Консультации 2017 года в соответствии со Статьей IV. Пресс-релиз и доклад персонала; Доклад МВФ по стране № 17/197». Скачиваем этот документ, изучаем и вся картина у нас перед глазами.

Речь идет о докладе МВФ, о состоявшихся чуть более года назад, в мае 2017 года, консультациях между представителями Международного валютного фонда и российской стороной. Кто участвовал со стороны РФ прочитаем в самом документе: «Обсуждения в связи с консультациями 2017 года в соответствии со Статьей IV проходили в Москве с 10 по 20 мая… Миссия встретилась с Министром финансов Силуановым, Министром экономики Орешкиным, Председателем Центрального банка Набиуллиной, другими высокопоставленными должностными лицами и представителями финансовых, научных и коммерческих организаций». По сути, встреча была трехсторонней: с одной стороны МВФ, с другой Минфин, с третьей Центральный банк.

Из скачанного нами с сайта МВФ документа мы можем узнать многое.

«Российская экономика проявила большую, чем ожидалось, стойкость к двойному потрясению, вызванному снижением цен на нефть и санкциями». (стр. 4)

«Кроме того, остаточное действие санкций будет сдерживать потенциал ускорения роста инвестиций. Более того, в условиях неблагоприятной демографической динамики и при предпосылке об отсутствии структурных реформ для повышения роста производительности потенциальный рост в среднесрочной перспективе, вероятно, будет колебаться вокруг отметки примерно 1½ процента». (стр.6)

«Официальные органы согласились с персоналом МВФ, что 2017 год станет годом подъема и что риски уменьшились. Министерство финансов и Министерство экономического развития ожидают, что в 2017 году рост достигнет 2 процентов, в то время как Центральный банк имеет несколько менее оптимистические взгляды и прогнозирует рост в диапазоне 1–1½ процента». (стр.7)

То есть, оценивая ситуацию, МВФ говорит, что обрушить экономику России, как это хотелось США, не получилось, но она от санкций страдает. Наша экономика растет «вокруг» отметки в 1,5% и Минфин и ЦБ с этим фактически согласны. Думаю, что любой гражданин России понимает, что если Россия собирается становиться сверхдержавой не только в военной сфере, но и в экономической, то такой рост нас устраивать не может.

Точно также считает и глава государства, поэтому в своем майском указе президент Путин поставил задачу войти в пятерку ведущих экономик мира, для чего темпы роста экономики должны составлять примерно 8% в год. Вице-премьер Татьяна Голикова называет несколько иные цифры, что в итоге общую картину не меняет: «России нужны темпы экономического роста выше 4% в год, а учитывая, что одномоментно, за один год, выйти на такие темпы роста не удастся, следовательно, в последующие годы необходимо будет наверстывать упущенное».

В любом варианте полтора-два процента роста не могут привести к достижению результатов, обозначенных в указе главы государства! Зато МВФ доволен действиями своих российских «партнеров по консультациям», их действия одобряет. В пункте номер 14 доклада МВФ (стр. 9) читаем «Персонал МВФ согласился с темпами корректировки, но высказался за более качественные бюджетные меры для защиты расходов, способствующих экономическому росту».

«Персонал МВФ с удовлетворением отметил, что ЦБ РФ практически достиг своего целевого показателя инфляции». (Стр. 26)

Какие же меры год назад обсуждал «персонал МВФ» и финансово-экономический блок правительства Медведева и представители Центрального банка? Об этом в докладе рассказывают подробно и обстоятельно.

Это:

– «введение бюджетного правила, закрепляющего консолидацию, создающего достаточные сбережения, уменьшающего последствия изменчивости цен на нефть для экономики и сдерживающего проявления «голландского синдрома» (стр. 8);

(Что такое «бюджетное правило»?) Это когда законом определяют «цену отсечения», и все нефтедоллары свыше этой цифры идут в Резервный фонд. Казалось бы – создаются сбережения. На самом деле, все средства идущие в этот фонд, вкладываются в американские долговые обязательства. Получается, что при цене на нефть в $78 (как сегодня) и цене отсечения $40 (как сегодня), Россия получает от каждого барреля 40 долларов, а США получают в долг 38 «зеленых». Фактически – делимся с Вашингтоном «по братски».

– постепенное дальнейшее смягчение денежно-кредитной политики;

(Это значит, что вывод денег из России должен продолжаться и никаких ограничений тут быть не должно.)

– «проведение текущих реформ финансового сектора для содействия повышению емкости финансовой системы и поддержания роста»;

(Закрытие большого числа банков и спасение тех, кого ЦБ посчитал важным – и есть итог политики, «рекомендованной» МВФ.)

– «решительное продвижение по программе структурных реформ для повышения потенциального роста…».

Рекомендации повысить пенсионный возраст и увеличить НДС появляются не сразу, но понимая к чему ведет дело «персонал МВФ», подготовку заметить не сложно.

«Макроэкономический прогноз официальных органов предполагает достижение первичного профицита к 2019 году, что приблизит бюджет к контрольному состоянию, которое, по мнению персонала МВФ, согласуется со справедливостью распределения ресурсов между поколениями…». (стр.10)

Что это за «справедливость распределения ресурсов между поколениями»? Вы не понимаете? Это оттого, что владеете русским, английским, немецким, а вот особым языком – новоязом, который описывал ещё Джордж Оруэлл, не владеете.

И вот через четыре страницы после пассажа о «справедливости распределения ресурсов между поколениями», на странице 14 мы читаем следующее:

«Хотя утверждение пенсионной реформы может произойти только через некоторое время после президентских выборов, они (то есть на троих МВФ, Минфин и ЦБ – Н.С.) обсудили три набора мер, которые могут быть рассмотрены: i) повышение и выравнивание установленных в законодательстве пенсионных возрастов; ii) уменьшение пенсионных пособий в случае раннего выхода на пенсию; iii) сокращение пенсионных выплат для пенсионеров, не достигших обязательного пенсионного возраста».

Напомню, что все это было написано и обсуждалось примерно за год до президентских выборов – в мае 2017 года. И сегодня, летом 2018 года мы видим, что именно эти идеи и проталкиваются правительством в виде первичных предложений по пенсионной реформе. При этом, что интересно, даже время указано прямо и точно – «только через некоторое время после президентских выборов».

Работа в команде: МВФ приказывает (рекомендует), Минфин и ЦБ соглашаются и берут под козырек: «Персонал МВФ рекомендовал проводить дальнейшее смягчение денежно- кредитной политики постепенными темпами, учитывая риски для перспектив инфляции». (Стр. 15)

«Официальные органы согласились с необходимостью постепенного смягчения денежно-кредитной политики». (Стр. 17)

А вот теперь мы подошли к самому главному разделу: «Меры структурной политики — оживление программы структурных реформ для повышения потенциального роста».

«Персонал МВФ высказался за оживление программы структурных реформ и еще раз подчеркнул приоритеты реформ…». (стр. 23)

«Необходимы структурные реформы для повышения потенциального объема производства и ускорения процесса приближения доходов на душу населения к уровню стран с развитой экономикой. Официальные органы предприняли некоторые заслуживающие одобрения шаги, такие как принятие закона о ГЧП («Закон о Государственно-частном партнерстве» – Н.С.)», приватизация некоторых компаний и выведение слабых банков из финансовой системы. Однако для того, чтобы добиться всплеска инвестиций, извлечь более существенные выгоды из ситуации более конкурентного обменного курса и повысить производительность, необходима более масштабная программа реформ. Приоритетными направлениями остаются права собственности, качество управления, меры политики на рынке труда, инновации и инфраструктура… И, наконец, пенсионная реформа, в частности, повышение установленного в законодательстве пенсионного возраста, может способствовать компенсации влияния негативных демографических тенденций на рынки труда». (Стр. 27-28)

То есть для развития и роста экономики МВФ предлагает следующие меры, называемые «структурные реформы»: приватизацию, ликвидацию части банков и повышение пенсионного возраста!

Все остальные «рекомендации» являются красивыми, часто употребляемыми и малопонятными терминами вроде «качества управления», «инновации» и «совершенствование институциональной системы в части прав собственности».

«Кроме того, может существовать потенциал для изменений в налоговой политике, – читаем мы далее в докладе МВФ – которые способствовали бы повышению конкурентоспособности, например, сдвиг с налогов на труд в сторону налогообложения потребления». (Стр. 24)

Что же предлагают эксперты МВФ? МВФ предложил уменьшить «социальное страхование с 30 процентов до 22 процентов и повышение ставки НДС с 18 до 22 процентов».

Точнее сказать, не предложил, а …согласовал! Почему мы можем так утверждать? Дело в том, что 13 марта 2017 года, то есть за два месяца до встречи с «персоналом МВФ», глава Минфина предложил… сделать именно то, о чем говорит Международный валютный фонд: «Силуанов предложил снизить совокупную ставку страховых взносов, которые уплачивают работодатели, с 30 процентов до 22 процентов, увеличить налог на добавленную стоимость с 18 процентов до 22 процентов».

МВФ определяет действия финансово-экономического блока правительства. Что повышение пенсионного возраста, что повышение НДС своими корнями уходят именно в эту глобалистскую структуру. Что «рекомендует» МВФ, то Минфин и ЦБ делают. Их самостоятельности хватает лишь на то, чтобы вместо рекомендуемого увеличения размера НДС до 22%, повысить НДС до 20%!

В докладе МВФ так прямо и написано: «Официальные органы ещё находятся в процессе разработке комплексной стратегии структурных преобразований. Они рассматривают возможности проведения реформ, которые бы позволили устранить многие выявленные персоналом МВФ препятствия для повышения потенциального роста…». (стр. 25)

Вот так. Когда вы, дорогой товарищ хотите получать пенсию в 55 или 60 лет, а не на пять-восемь лет позже, то тем самым мешаете ускорению «процесса приближения доходов на душу населения к уровню стран с развитой экономикой».

Так считает МВФ. Так считает Минфин и ЦБ, которые всегда согласны с позицией своих кураторов из Международного валютного фонда.

Источник: nstarikov.ru