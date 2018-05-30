Письмо. Повышение пенсионного возраста – распил и троллинг населения

Добрый день, Татьяна,

Спасибо за публикации этого проекта. С большинством тезисов согласна, НО… Я бы с удовольствием родила двух и трех детишек, может и больше, но мой молодой и детородный возраст пришелся на 90-е (голодные) годы, поэтому не решилась. Не вижу здесь своей вины, почему я должна быть наказана в старости за безработицу и нищету тех лет, созданную не мной? А в 2001 году семья распалась, рожать без мужа, имея возраст под сорок? Думаю, в этом проекте не учтено, что современные мужчины не хотят брать на себя обязанности по воспитанию своих детей (бегают от алиментов), но при наступлении пенсионного возраста ВДРУГ вспомнят о всех своих детях, рожденных в разных городах России от разных женщин (алиментов которым они не платили). Да, конечно, такой мужчина участвовал в демографии страны, но это равносильно, как сбегать женщине в банк спермы (ребенок в наличии, а мужа или алиментов нет).

Хочу добавить еще немного дифференциации.

Есть люди со слабым здоровьем (например, инвалиды), они просто не доживут до нового срока пенсионного возраста, поэтому считаю, что необходимо определить перечень болезней, при которых люди будут уходить на пенсию по “старому”.

Еще имеет значение, где человек проживал, ведь часть нашей территории находятся в неблагоприятных условиях жизни. Я, например, проживаю недалеко от Тобольска. Пару веков назад, сюда отправляли людей на каторгу, то есть гнить. Сравните человека, который прожил всю жизнь в Сочи, у теплого моря, и в Сибири, в холодном климате, без солнца, без моря (отсюда и хронические заболевания щитовидной железы). Оглядываясь вокруг, вижу старушек, а старичков совсем нет, они уже умерли. А при новых сроках выходов на пенсию, сибирские мужчины просто не доживут до этих возраста. Если этот пункт будет принят, то многие люди заходят переехать в Сибирь на заработки, чтобы потом раньше выйти на пенсию. Тем самым, “разгрузится” Центральный федеральный округ, и увеличится плотность населения у нас.

Когда-то давно, при СССР, 3 года обучения в ПТУ входили в трудовой стаж, и правильно, т. к ученики практически сразу вставали к станку и обучения проходили на заводах. Сейчас это “убрали”. Вроде Путин говорил, что необходимо восстанавливать ПТУ и рабочий класс, но кто же пойдет туда учиться, если работать придется сразу, а стаж начисляется только через 3 года.

Еще момент. Есть разница, какая профессия была у человека. Одно дело, когда он сидел в рубашке в тепле и сытости за столом, и другое дело, когда человек укладывал рельсы под снегом, дождем, солнцем.

Хорошо бы донести наши чаяния до нашего нового “старого” правительства.

С уважением, Татьяна

Т. В. Здравствуйте, Татьяна!

Проблема повышения пенсионного возраста надуманная, она вызвана желанием «новой» руководящей «команды» решить проблему содержания бюрократии за счет пенсионеров. Дело в том, что РФ лишилась доступа к казначейским счетам. Встав перед выбором либо законно восстанавливать СССР, либо продолжить махинации, непрерывно создавая новые юр. лица, весьма вероятно, наверху был выбран второй вариант.

Деньги пенсионеров лежат на счетах пенсионных фондов, то есть, доступ к ним пока открыт.

Никаких проблем «повышения уровня пенсий» эти средства не решают, их используют на текущие нужды содержания оставшейся государственной машины, прекратившего свое существование юр. лица – «государства».

Создание нового Фонда «Россия — страна возможностей» – это очередная жалкая попытка придать незаконной деятельности хоть видимость легитимности. Сюда же надо отнести и «новый дизайн платежных документов ЖКХ» – просто Правительство Российской Федерации под руководством Д. А. Медведева прекратило оплачивать коммунальные платежи граждан и организаций в полном объеме. Предполагаю, что «изменение дизайна» – это лишь прикрытие для изменения данных конечных получателей. Команда Д. А. Медведева пытается осторожно сказать народу правду о том, что благоденствие закончилось, и денег на исполнение майских указов президента просто нет, отсюда и разговоры о вероятном повышении НДС, который существует только в римском праве.

Вопрос повышения пенсионного возраста однозначно затронет тему «куда делись пенсионные деньги СССР».

Если правительство решится на повышение пенсионного возраста и нарушит интересы тех, кто начинал свою трудовую деятельность еще в СССР, то это только приблизит и ускорит падение режима РФ и юридическое восстановление СССР.

С уважением, Татьяна

Пока предложен один из вариантов того, как правительство собирается «выкручиваться» с исполнением майских указов:

http://classic.newsru.com/finance/28may2018/ruvatmanvr.html

В правительстве обсуждают повышение НДС с 18% до 20% Российское правительство обсуждает возможность повышения НДС с 18 до 20% ради выполнения новых майских указов президента Путина, пишет газета “Ведомости”со ссылкой на трех федеральных чиновников. Кроме того, может быть отменена льготная ставка НДС в 10%, которую ранее предлагалось заменить пособием. Эти меры позволят получить порядка 2 трлн рублей в течение шести лет, что составляет 25% от 8 трлн – суммы, необходимой на реализацию планов Путина. По данным издания, такой вариант обсуждался и сейчас он один из наиболее вероятных, хотя и не окончательный. Повышение НДС сочли “менее болезненным решением”, пояснили изданию два чиновника. По ставке 20% НДС взимался до 2004 года, потом она была снижена до 18%. Еще около 2 трлн рублей даст бюджету уже анонсированное главой правительства повышение пенсионного возраста, говорят два чиновника, не называя, насколько и какими темпами он может быть повышен. Остальные недостающие 4 трлн рублей принесут уже объявленные меры. 3 трлн рублей для финансирования инфраструктуры государство займет, разместив ОФЗ и сформировав временный фонд внутри бюджета. А еще 1 трлн рублей бюджет должен получить от реформы налогообложения нефтяной отрасли – за счет обнуления экспортной пошлины и компенсирующего повышения НДПИ. Изменение НДС до недавнего времени обсуждалось в контексте налогового маневра “22/22″ (снижение страхового взноса до 22% и повышение ставки налога на добавленную стоимость до 22%). Отметим, первый вице-премьер – министр финансов Антон Силуанов в ходе своего выступления и в кулуарах ПМЭФ пообещалв течение шести лет не менять налоги. На вопрос о судьбе предложения о повышения НДС он ограничился шуткой: “Мы долго дискутировали, какой формат лучше – 90/60/90 или 22/22, решили, что 90/60/90 лучше”. По словам Силуанова, окончательные решения по развитию налоговой системы будут приняты в ближайшее время.

А вот статья о том, что в нормальных условиях существования государства пенсионный возраст повышать нет необходимости:

https://cont.ws/@svoboda-49/957581

Михаил Вчера 19:10 2225 54 39.67

Экономические обоснования повышения пенсионного возраста – чушь полная Опубликовал Олег Кизим Приверженцы повышения пенсионного возраста всё время включают манипуляцию сознанием. Включается следующая логическая цепочка: 1) Работающие люди кормят пенсионеров. 2) Раньше на одного пенсионера было 10 человек работающих. 3) Сейчас на одного пенсионера уже 2 работающих. 4) А скоро на одного пенсионера будет уже приходиться один работающий. 5) Вывод: либо уменьшаем пенсии, либо уменьшаем количество пенсионеров. Всё вроде бы логично! Но…В этой логической цепочке неверное первое утверждение (работающие кормят пенсионеров) приводит к неправильным выводам. Давайте для наглядности построим подобное умозрение относительно кормильцев начала 20 века – когда в России 90% населения составляло крестьянство. 1) Крестьяне кормят некрестьян (буржуазию, пролетариев, служащих). 2) На каждого некрестьянина приходится 10 крестьян (работающих непосредственно на земле). 3) Через 20 лет количество крестьян и некрестьян сравняется. 4) Через 40 лет на одного крестьянина (о ужас!) уже приходится аж 10 некрестьян. 5) Вывод (вроде бы логичный): значит, некрестьяне должны есть меньше. Но при этом – бред чистейший. Чтобы опровергнуть исходную манипуляцию, фразу “Работающие кормят пенсионеров” надо заменить на другую: “Экономика, которую построили люди, кормит пенсионеров”. Люди, отработавшие всю жизнь на эту экономику своей страны, вложили их труд в средства производства, инфраструктуру и производственные связи – то есть во всем вокруг есть частичка труда каждого человека. Но экономика развивается. Производительность труда повышается. Каждый работающий вырабатывает всё больше и больше товаров (как в сельском хозяйстве 5% процентов населения заменили сегодня давнишние 90%). Капитализация экономики вырастает с каждым годом. Поэтому не только работающие люди, но экономика в целом должна кормить пенсионеров. Рассмотрим гипотетическую пока ситуацию, но к которой мы объективно движемся – точно так же, как пришли к невероятному, на взгляд прадедов, сокращению количества крестьян. Если капитализация труда достигнет высшего предела, будет следующая ситуация. 1) Люди разрабатывали новые технологии, внедряли их, строили автоматизированные линии и т.п. 2) Промышленности перестроили – вкалывают роботы и выпускают всё необходимое, а управляет производственной линией всего один человек. 3) То есть работающих остается мизер, потребительские товары производит поднятая на новый уровень экономика. 4) Вывод: экономика должна кормить людей, которые её построили. 5) Или – включим идиотскую логику – все должны жить на налоги с одного работающего? Ну, и напоследок немного цифр. От увеличения пенсионного возраста бюджет России будет экономить не более 400 млрд. руб. в год. В прошлом 2017 году в консолидированный бюджет РФ поступило платежей больше, чем в 2016 году на 20% – 2,9 триллиона рублей. И это при инфляции 3%.В 2018 году планируется получение дополнительных налогов на сумму более 4 триллиона рублей при инфляции не более 4%. На этом фоне 400 млрд. руб. смотрятся очень маленькой суммой.

Источник: https://publizist.ru/blogs/107559/25187/-