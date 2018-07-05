Правила жизни для России от МВФ: повышение пенсионного возраста и НДС

В связи с тем, что экономическая и информационная война США и Запада с нашей страной сейчас в самом разгаре, для противодействия санкционной антироссийской политике 13 апреля 2018 года в Государственную Думу был внесён законопроект о контрсанкциях и о наказании за исполнение санкций США в России, где главным пунктом, защищающим суверенитет нашей страны и о котором молчали все СМИ, был именно запрет на деятельность в России иностранных консалтинговых и аудиторских компаний .

Молчат и о том, что иностранные консалтинговые фирмы готовят нашей власти и ЦБ РФ законопроекты, направленные против интересов трудового большинства жителей страны.

Но про судьбоносный для нашей страны факт ввода внешнего управления, что экономикой страны управляют эксперты МВФ, почему-то молчат и штатные аналитики академических центров, всезнающие политологи, записные политики.



17 мая 2018 года, во втором чтении, из 16 вариантов ответных мер, в этом законопроекте было урезано большинство пунктов, и осталось только шесть вариантов контрсанкций. Основные — были исключены.



Причём и запрет на деятельность иностранных консалтинговых компаний в России, как главный ответ на контрсанкции США, также был отклонен и формально передан на рассмотрение нового правительства, которое, в соответствии с Конституцией, должно будет опять же проконсультироваться с теми же иностранными консалтинговыми агентствами, дающими указания российским Министерствам.



И, конечно, их ответ довольно предсказуем, ведь они находятся в юрисдикции США и отстаивают именно американские интересы на территории России.

Так что круг опять замкнулся, и депутаты не смогли и не смогут принять такой законопроект, пока в нашей Конституции существует статья 15 о внешнем управлении Россией со стороны международных организаций.

Конституция РФ, статья 15, пункт 4:

«Общепризнанные принципы и нормы международного права и международные договоры Российской Федерации являются составной частью ее правовой системы. Если международным договором Российской Федерации установлены иные правила, чем предусмотренные законом, то применяются правила международного договора.»

А ведь в этом законопроекте о противодействии американским санкциям говорится о и том, что:

«ответные меры будут вводиться, если США или другие страны предпримут действия, угрожающие территориальной целостности и безопасности России и способные дестабилизировать экономическую ситуацию в стране».

А разве уже не предпринимаются такие действия? Разве уже не говорят со всех трибун о ведущейся против нашей страны экономической, информационной, дипломатической и торговой войне?

Правительство РФ до сих пор не может ограничить деятельность таких консалтинговых компаний на территории России, поскольку это противоречит, по Конституции, подписанным международным договорам (например, в связи со вступлением в ВТО), хотя может и должно ограничить возможность оказания услуг государственным и частным предприятиям с долей государственного участия.

Такие попытки были сделаны ещё и 4 года назад, в 2014 году, но принятие данных поправок, как видим, до сих пор заблокировано.

Правительство Российской Федерации с 1990 года сотрудничает с консалтинговыми и аудиторскими компаниями стран НАТО, такими как PricewaterhouseCoopers (США), KPMG (Нидерланды), Deloitte and Touch (Великобритания), Oliver Wyman (США) и другими.

Во всех наших министерствах и ведомствах работают иностранные консалтинговые компании, которые определяют стратегию, расписывают её на конкретные направления, осуществляя фактически управление нами.



Они во многом — причина повышения пенсионного возраста, налогов, сокращения зарплат, падения курса рубля, роста цен и других социальных бомбардировок.

Естественно, чиновники предпочитают помалкивать об этом факте внешнего управления. И понятно почему. Они обязаны исполнять не предложения граждан РФ, а программы МВФ.



Поэтому вполне обоснованно (с точки зрения нашей Конституции) будут приниматься для практического применения рекомендации МВФ, законопроекты, разработанные иностранными консалтинговыми и аудиторскими фирмами, поэтому и появился под шумок открытия Чемпионата мира по футболу законопроект о пенсионной реформе.

Ежегодно комиссия МВФ:



принимает у Правительства РФ результаты реализации согласованных положений программ и его инвестиционной деятельности за прошедший год;



доводит ему задания на предстоящий год по исполнению очередных положений программ;



устанавливает параметры бюджета РФ, процент инфляции (темпы роста цен), величину ФНБ и отчислений из бюджета для погашения госдолга;



определяет направление и использование денежных потоков, сколько и на какие цели Правительство РФ может израсходовать денежных средств, а сколько уйдет за рубеж, субъекту управления.



Но о том, что всё это определяет МВФ, а Правительство и ФС РФ — скрупулезно исполняют, население не информировано. Это самый «Большой секрет». Мы уже освещали эту проблематику, когда писали о повышении ключевой ставки в декабре 2014 года и о деятельности ЦБ РФ в целом.

Поэтому ответная реакция федеральной власти на различные инициативы, протесты населения против повышения пенсионного возраста будет минимальна: где-то что-то уменьшат, но отклонять законопроект не будут, так как на следующий год надо будет отчитываться о выполнении рекомендаций МВФ.

Картина В.М.Васнецова

Ответ же на вопрос будущих пенсионеров: «Когда пенсия?» — На горизонте. А что такое горизонт? Горизонт — воображаемая линия, которая удаляется от нас по мере приближения.

ГОРИЗОНТ И «ПРОРЫВ»

Надо понимать, что в России пенсия не является выплатой, замещающей заработную плату. Её функция — иная. Пенсия у нас является пособием, которое позволяет старшему поколению продолжать работать.



Если в какой-нибудь Германии пенсию платят для того, чтобы человек перестал работать, то в России, наоборот. Пенсия у нас — это деньги за выслугу лет, которые к тому же удерживаются из зарплаты работника на протяжении его трудовой деятельности.



Прибавка к заработку после 60 лет, когда человек уже неспособен брать подработки, ездить в командировки и т. п.



Очень большая часть пенсионеров, как минимум треть, продолжает работать, поскольку размер пенсии в России — низкий. Забирать деньги у них — это последнее средство наполнения бюджета, то есть должно применяться тогда, когда других вариантов уже не осталось.

Понятно, что главный мотив предлагаемой пенсионной реформы — снять нагрузку с федерального бюджета по финансовой поддержке Пенсионного фонда, составляющей 2—2,5 трлн рублей в год.



Проблема наполнения бюджета обострилась в связи с принятием майского указа президента, реализация которого потребует, по оценкам правительства, дополнительно 8—9 трлн рублей на несколько лет.



Однако исполнение указа необходимо осуществить один раз, а пенсионный возраст будет поднят навсегда (до момента новой пенсионной реформы). Нужно ли было так решать проблему недостатка средств на «прорыв»? Были ли альтернативные решения? На взгляд экспертов — да. Но, как говорится, зачем, если есть вполне надёжный источник финансирования майского указа — это население.

Даже если очень хочется привлечь деньги населения, то есть множество путей для осуществления этого, например, государственный заём.

О государственном займе на развитие

Государственный заём (непр. государственный займ) — одна из форм кредита, при которой заёмщиком выступает государство. Согласно договору, заёмщик берёт деньги у заимодавца для покрытия государственных расходов или проведения целевых мероприятий, на которые у государства нет средств.



Приводит к образованию государственного долга. Может быть как внутренним, размещаемым среди банков, предприятий, граждан своей страны, так и внешним, получаемым от зарубежных кредиторов.

Во времена СССР государству тоже, бывало, не хватало средств на текущие расходы и амбициозные проекты. И тогда власти занимали деньги у сограждан. Причём их желание ссужать государство деньгами было вопросом чисто техническим.

В Советском Союзе граждане вполне добровольно отдавали свои деньги государству, приобретая долговые расписки-облигации. Например, — в годы индустриализации, Великой Отечественной войны.



Если до 1927 года государство занимало, главным образом, у обобществлённых крестьянских хозяйств, то потом облигации стали распространять среди трудящихся в городах — по подписке. Так был размещён Государственный заём индустриализации народного хозяйства СССР.

И сегодня можно было бы обратиться к гражданам, подобно тому, как это делал нарком финансов СССР:

«Мы, советское правительство, обращаемся теперь к рабочим и крестьянам, к трудящимся, ко всем честным гражданам внутри своей страны и говорим: «Нас не признали международные банкиры и не пожелали дать заём, но мы апеллируем к вам, трудящимся массам нашей страны, предлагаем вам оказать кредитную поддержку советскому правительству для того, чтобы оно не должно было лезть в ту петлю, которую хотели накинуть на его шею банкиры Лондона и Нью-Йорка», — писал в своей книге «Финансовая политика революции» нарком финансов Григорий Сокольников.

Что мешает это сделать сейчас? Боязнь профицита бюджета? Так деньги же «ой, как нужны» на «прорыв».

Каким бы экономически оправданным ни казалось решение о повышении пенсионного возраста, его нельзя считать чем-то иным, кроме как нарушением того «общественного договора», который прежде существовал между народом и властью и скреплялся фразой Владимира Путина о том, что пенсионный возраст не повыcится, «пока он является президентом».

Но почему Правительство поступает вразрез заявлениям Президента и наносит непоправимый удар по его репутации? Ведь принятие пенсионной реформы будет на 100% использовано для организации крупных протестов и акций. Причём впервые в этих акциях возникнет понятная для народа социальная тема. Враги Путина уже сейчас говорят, что, осуществляя пенсионную реформу, он нарушил собственные обещания, хотя пенсионную реформу анонсировало Правительство.

В своих свежих майских Указах Президент ставит задачи повышения доходов и благосостояния граждан, снятия барьеров для развития бизнеса и т.д.

Вместо этого Правительство многое делает наоборот:



предлагает пенсионную реформу, которая может вызвать обнищание нескольких миллионов человек,



предлагает повысить НДС на 2% без сокращения «социального налога», что неизбежно приведёт к дополнительной инфляции и росту цен.



Это то, что уже известно. Как это трактовать — саботаж, отсебятина, партизанщина?

В управлении есть такое понятие — «пересаживание обезьяны». Это когда подчинённый вместо того, чтобы решить вопрос самостоятельно, приходит и вываливает это все на начальника. Так вот в ситуации с Пенсионной реформой Правительство похоже сделало тоже самое.

Но нас ждет ещё и «социальная реформа», которую сейчас усиленно готовят на «Правительственной кухне». Таков стиль управления нашей власти, поддерживающей олигархический капитализм.

И как был прав И.В. Сталин:.

«Если бы капитализм мог приспособить производство не к получению максимума прибыли, а к систематическому улучшению материального положения народных масс, если бы он мог обращать прибыть не на удовлетворение прихотей паразитических классов, не на усовершенствование методов эксплуатации, не на вывоз капитала, а на систематический подъём материального положения рабочих и крестьян, то тогда не было бы кризисов. Но тогда и капитализм не был бы капитализмом. Чтобы уничтожить кризисы надо уничтожить капитализм» «Главные черты и требования основного экономического закона современного капитализма можно было бы сформулировать примерно таким образом: обеспечение максимальной капиталистической прибыли путём эксплуатации, разорения и обнищания большинства населения данной страны, путём закабаления и систематического ограбления народов других стран, особенно отсталых стран, наконец, путем войн и милитари»

ПОСЛЕСЛОВИЕ

Надо ли повышать пенсионный возраст якобы из-за нехватки средств в стране, где средняя официальная зарплата министра больше миллиона в месяц, зарплата депутата 450—800 тысяч, а обладатели разной степени фейковости погонов выходят на повышенную пенсию в 40—45 лет?

Эксперты даже не говорят об общей эффективности государственного пенсионного фонда и государственной же экономики. Это отдельный разговор. Разгребание воровства и неэффективности там позволило бы вообще многие проблемы решить. Но вот просто морально не могут и не имеют права принимать решение о повышении пенсионного возраста при пенсиях в 10—14 тысяч рублей люди, ведущие образ жизни долларовых мультимиллионеров.

Как итог столь активной деятельности правительства в последнее время, все три «непопулярных» решения (повышение пенсионного возраста, НДС и льготы для нефтяников) будут стоить россиянам заметных денег, которые никогда не вернутся (в отличие от того же государственного займа).



Так, до 2024 года за счёт повышения НДС до 20% планируется собрать 4 триллиона рублей дополнительных средств, около 2 триллионов за тот же период принесёт пенсионная реформа, не менее 1 триллиона обойдутся льготы для нефтяников.



Итого около семи триллионов рублей за шесть лет, которые лягут непосредственно на плечи россиян и лишат каждого работающего жителя страны примерно 100 000 рублей или около 15—16 тысяч рублей в год.



На этом фоне как-то глупо звучат заявления ряда чиновников и парламентариев, которые, дескать, не понимают, а отчего это общество так возмущено…



ИАЦ

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