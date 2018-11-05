От Госплана через безвременье к Общественному Госплану-2

Поэтому иркутская инициатива — это довольно смелая попытка подойти к госпланированию не сверху, а снизу. При этом власть региона добровольно берёт на себя риск быть первыми, а значит попасть под удар критики в случае малейшей неудачи — вот вам и персональная ответственность, которой не хватает в федеральном законе.

В России идея возврата к государственному планированию постоянно предлагается многими ведущими экономистами. Многие скажут, особенно финансово-экономический блок правительства России, что, мол, различные программы социально-экономического развития внедрялись у нас уже в 90-е годы, что в 2014 году был принят закон «О стратегическом государственном планировании» и т.д. Но работает он пока плохо — в первую очередь потому, что так и не введена персональная ответственность за срыв планов, многие положения закона входят в противоречия с другими законами, сохраняется дублирование полномочий должностных лиц и так далее.



Если сибирская пятилетка окажется удачной, её опыт будет растиражирован на другие регионы, а это может в корне поменять всю систему управления в стране. Такая реформа не то что назрела, а перезрела, потому что страна готовится вкладывать триллионы в большие проекты и необходимо, чтобы все они были увязаны между собой, соответствовали нуждам регионов и не входили в противоречие с другими проектами.

Стоит отметить, что есть пока что слабые, но попытки, и в других регионах, где власть планирует свою деятельность на основании инициатив населения.



Так в Свердловской области по поручению губернатора Евгения Куйвашева в марте 2017 года был организован сбор предложений жителей Свердловской области в проект народной программы «Пятилетка развития», которая состоит из пяти основных направлений.



Это сохранение и развитие человеческого потенциала, развитие экономики региона, комфортная среда проживания, развитие малого и среднего бизнеса, а также развитие гражданского общества и местного самоуправления. В основу «Пятилетки» легли более 300 предложений, поступивших от представителей самых различных сфер жизни и деятельности региона.

Но таких примеров мало. Возникает вполне закономерный вопрос: а почему на федеральном уровне не выработана единая методология формирования планов развития? И тут надо вспомнить, что практически все законопроекты федеральных министерств разрабатываются западными консалтинговыми фирмами, поскольку своего ума, видимо, мало.



И вот 13 апреля 2018 года в Государственную Думу был внесён законопроект о контрсанкциях и о наказании за исполнение санкций США в России, где главным пунктом, защищающим суверенитет нашей страны и о котором молчали все СМИ, был именно запрет на деятельность в России иностранных консалтинговых и аудиторских компаний (читайте нашу статью «Правила жизни для России от МВФ — повышение пенсионного возраста и НДС») .

Но как и следовало ожидать, такой законопроект не был даже рассмотрен. Как связан данный законопроект и госпланирование?



Не позволит коллективный Запад, чтобы в России возродилось снова государственное планирование, поскольку в планы заправил Запада и его ставленников в правительстве РФ не входит укрепление экономической мощи нашего государства.



А потому на федеральном уровне и не вырабатывается методология организации государственного планирования. А потому лишь некоторые смельчаки-губернаторы пробуют пытаться управлять регионом на основе комплексного плана развития.

Путин воскресил Госплан? Домыслы либералов



«Бронепоезд» российской экономики окончательно поставили на рельсы госпланирования.



Ускорение и последующий «рывок», заложенные в майский указ 2018 года, должны осуществляться в соответствии с «детальным планом», под «содержательным контролем» и при «обязательном участии госкомпаний», заявил президент РФ Владимир Путин на заседании совета по стратегическому развитию в Кремле.

«План такого прорыва, решительного продвижения вперёд по каждому направлению <…> поручено сформировать правительству», — сказал он: эта работа сделана, проекты готовы, объёмы финансирования подсчитаны.

«Всем заместителям председателя правительства совместно с Минпромторгом нужно в короткие сроки определить, какие виды машин и оборудования, какие технологии потребуются для реализации национальных проектов, какие производства и центры компетенций надо будет дополнительно развернуть, какие задачи поставить перед нашими научными, исследовательскими и инжиниринговыми структурами, а Внешэкономбанку, другим институтам развития — предусмотреть финансирование таких проектов», — заявил Путин.

ВЭБ, «Газпром», «Ростех», «Ростелеком», «Роснефть», «Росатом» и другие структуры с госучастием должны проработать предложения по «финансовому, технологическому, научному и кадровому вкладу в программы прорыва», сказал президент, добавив, что «именно для таких целей» госкомпании «и создавались в конечном итоге».

«Это полный Госплан, только ухудшенный и примитивизированный», — комментирует итоги совета экс-зампред ЦБ, старший научный сотрудник Института Брукингса Сергей Алексашенко.

На госпланирование настроена вся бюджетная и экономическая конструкция, соглашается директор аналитического департамента «Локо-Инвест» Кирилл Тремасов. «Мы повышаем налоги, потому что лучше вас знаем, куда инвестировать деньги», — описывает принцип он.

Новый госплан, рывок за счёт мобилизованных денежных ресурсов — такие идеи популярны в оборонке, у советских промышленников, в силовых ведомствах, пишет завотделом рынков капитала ИМЭМО РАН Яков Миркин.

Задания, обязательные для исполнения, бюджетные деньги под госзаказ продукции, гарантии на получение кредитов банков, находящихся под контролем государства — таковы ингредиенты этого коктейля, перечисляет он.

Единая система контроля за производственными цепочками — цифровой аналог Госплана СССР — уже создаётся на базе Минпромторга, писал в 2017 году замглавы ведомства Глеб Никитин.

Государственная информационная система промышленности (ГИСП), основанная на технологиях анализа больших данных (big data), должна консолидировать все потребности рынка, распределять заказы, следить за ходом выполнения поручений.

К сожалению, успешных примеров технологических скачков за счёт госпланирования в мире нет, констатирует директор Центра IT-исследований РАНХиГС Михаил Брауде-Золотарев: чем больше система, тем меньше её эффективность, а главное — никакое цифровое планирование не может спрогнозировать спрос и в конечном счёте развитие.

На страновом уровне этим занимается лишь Северная Корея, но общество там развивается медленно и живёт плохо; возрождённый госплан будет так же неэффективен, как советский, только на цифровом уровне, уверен Брауде-Золотарев.

Как видно из комментариев к опубликованной новости, их авторы пребывают в плену собственных заблуждений. Конечно, никакого Госплана в структуре органов власти не появилось, как и реального госпланирования. Но либерально отягощённые индивиды уже в истерике. Почему, рассмотрим дальше.

Нравственно-этическая обусловленность управления

Любая деятельность обусловлена нравственно-этически. Поэтому социолого-экономические теории, обеспечивающие процессы управления, могут быть ориентированы на решение одной из трёх задач.



Как индивиду обогатиться в короткие сроки и поддерживать свой социальный статус? — В большинстве своём такого рода теории посвящены проблемам «малого бизнеса», т.е. микроуровню макроэкономических систем. Среди них могут быть как адекватные жизни при определённых макроэкономических обстоятельствах, так и заведомо вздорные.

Как обогащаться и удерживать свой социальный статус некоему корпоративному меньшинству так, чтобы остальное общество, работая на обеспечение экономического и иного социально статусного превосходства этого меньшинства, воспринимало бы происходящее как безальтернативно должное, как его превосходство, неоспоримо оправданное предпринимательским талантом и эффективностью? — В большинстве своём такого рода теории посвящены вопросам организации менеджмента в корпорациях (как производственных, так и финансовых и действующих в «спекулятивном» секторе экономики), и в освещении этой проблематики они большей частью адекватны при определённых макроэкономических обстоятельствах, управление которыми лежит вне компетенции авторов и потребителей этих теорий. Что касается управления макроэкономическими обстоятельствами, то культовые теории, преподаваемые в вузах, носят заведомо дезинформирующий характер. Своей псевдонаучностью и правдоподобием они призваны маскировать реальное макроэкономическое управление, осуществляемое на принципах «ноу-хау» теми транснациональными группировками, которые не стремятся к публичности в своей деятельности и ответственности за неё перед остальным обществом, поскольку именно они осуществляют финансовое рабовладение.

Как организовать в обществе производство и распределение так, чтобы в преемственности поколений все были гарантированно сыты, одеты, имели жильё, достойное человека, чтобы дети получали добротное воспитание и адекватное образование, и чтобы общество жило в гармонии с Природой?



Большинство населения либо вообще не задумывается о действительной роли экономической науки в жизни общества, либо убеждено в том, что она занята поисками ответа именно на третий вопрос.



В действительности исторически сложившаяся экономическая наука работает в области проблематики двух первых задач, и потому решение третьей задачи, актуальной для подавляющего большинства людей, лежит вне круга её интересов. Это хорошо видно по ситуации в университетах и академии наук, а также практике принятия решений.

С позиций сторонников решения по жизни первых двух задач — всё, что описано в третьей задаче, в большей или меньшей степени вздорно, «ненаучно», бессмысленно и просто вредно. В позиции третьей точки зрения — цели двух первых задач неадекватны жизни и нравственно-этически порочны, вне зависимости от того, осознаётся это индивидом либо же нет, вне зависимости от того, насколько успешно они решаются.

Организационно-технологический и финансово-счётный подходы

Если вывести из рассмотрения нравственно-этические и политико-идеологические факторы и ограничиться только научно-методологической составляющей, то выяснится, что социолого-экономические теории могут строиться на основе одного из двух подходов: финасово-счётного и организационно-технологического.

Финансово-счётный подход подразумевает, что имеются «кошелёк» частного предпринимателя или обывателя и якобы безбрежное «море финансов», распределённое по неимоверному количеству таких же «кошельков», с которым этот «кошелёк» обменивается своим содержимым при сделках купли-продажи; что «цель игры» — набить потолще СВОЙ «кошелёк», а достижение благосостояния общества в преемственности поколений якобы будет обеспечено автоматически, если все будут много и эффективно трудиться.



Однако всё выделенное курсивом опровергается практикой жизни обществ, особенно в условиях нерегулируемого государством рынка, который способен только воспроизводить из поколения в поколение массовую нищету и бескультурье и создавать множество социальных и биосферно-экологических проблем.

Организационно-технологический подход обязывает знать метрологически состоятельные ответы на вопросы:



Как общество порождает потребности, и каковы они по последствиям их удовлетворения?



Какова (при условии ограниченности ресурсов и производственных мощностей) приоритетность различных видов продукции и производств, обеспечивающая устойчивое развитие общества в гармонии с Природой?



Что и в каких объёмах производить?



На основе каких технологий организовать производство?



Как распределять продукцию и природные блага?



Как обеспечивать биосферно-экологическую безопасность, экономическую безопасность обществ и государств, техносферную безопасность?



Ответы на эти вопросы обусловлены целями политики, проведение которой в жизнь требует экономического обеспечения, т.е. ответы на них лежат вне компетенции экономической науки, основанной на финансово-счётном подходе.



И в силу этого обстоятельства социолого-экономические теории, выражающие финансово-счётный подход, в принципе не способны решить третью задачу — Как организовать в обществе производство и распределение так, чтобы в преемственности поколений все были гарантированно сыты, одеты, имели жильё, достойное человека, чтобы дети получали добротное воспитание и адекватное образование, и чтобы общество жило в гармонии с Природой?

Кратко о балансовых моделях

Организационно-технологический подход обязывают к организации управления многоотраслевой производственно-потребительской системой общества в интересах его развития. При организационно-технологическом подходе многоотраслевая производственно-потребительская система, рассматриваемая как объект управления, в процессе своего функционирования может быть описана хронологически преемственной последовательностью межотраслевых и межрегиональных балансов продуктообмена и финансового обмена.

Балансовые модели — единственные модели социально-экономических систем, обладающие пятью принципиально важными для организации макроэкономического управления качествами:



в них входят не вторичные оценки, сформированные на основе обработки первичных данных, а непосредственно сами параметры социально-экономической системы;



в них непосредственно отображается структура и количественные характеристики межотраслевых (либо межрегиональных) организационно-технологически обусловленных производственно-потребительских и финансовых взаимосвязей, а также — структура конечного продукта и инвестиций, с которыми, в свою очередь, так или иначе связаны характеристические параметры общественно-экономической формации, не отражаемые в балансовых моделях непосредственно;



они «всеядны» в том смысле, что прямо или опосредованно в балансовых моделях можно отобразить все экономические, демографические и социокультурные параметры общества, а также — многие характеристики взаимодействия общества и природной среды;



если план счетов бухгалтерского учёта в государстве построен так, чтобы кредитно-финансовая система была одним из инструментов макроэкономического государственного управления, то балансовые модели обеспечивают структурную идентичность аналитического учёта микроуровня экономики государства (уровень предприятия) и макроэкономической статистики, что очень важно для согласования процессов макроэкономического управления и управления на микроуровне во всех отраслях и регионах;



кроме того, и это — главное, даже если не пользоваться балансовыми моделями для расчётов вариантов экономической политики и анализа функционирования экономики в прошлом, то в этом случае необходимо иметь представление об их построении и управленческой интерпретации, поскольку только на их основе человек способен понять, что, как и с чем связано в природно-общественно-хозяйственных системах, что и как на что воздействует и может быть использовано в качестве инструментария управления на макро- и микроуровнях многоотраслевой производственно-потребительской системы общества.



Поэтому балансовые модели в решении разного рода макроэкономических задач незаменимы, но для того, чтобы они были работоспособны, — в процессе их построения необходимо: обеспечить их метрологическую состоятельность и

управленчески грамотно интерпретировать связанные с ними математические абстракции на основе анализа взаимосвязей параметров самой социально-экономической системы. И если человек не имеет понятия о построении балансовых моделей, об обеспечении их метрологической состоятельности и об управленческой интерпретации, то по отношению ко всем задачам социально-экономического анализа, научно состоятельного прогнозирования и планирования развития природно-общественно-хозяйственных систем и управления ими — он не состоятелен.

Все балансовые модели развёртываются из уравнений межотраслевого баланса продуктообмена во многоотраслевой производственно-потребительской системе. Многоотраслевая производственно-потребительская система может быть локализована в пределах государства, какого-то его региона, а также — в пределах того или иного множества государств, экономически взаимодействующих друг с другом.

Границы многоотраслевых производственно-потребительских систем могут быть разнородными: природно-географическими, юридическими границами государств, а кроме того — системы могут разграничиваться по признаку своеобразия информационно-алгоритмического обеспечения функционирования каждой из них (так разграничены многоотраслевые концерны даже в том случае, если их предприятия находятся в одном и том же государстве).

Более детально данная тема будет рассмотрена в статье, посвящённой межотраслевому балансу…

…Что делать?

Фактически необходимо создание новой науки, которая объединит в себе адекватные экологию и экономику.



Термины «экология» и «экономика» происходят от одного и того же греческого слова «οἶκος» — обиталище, жилище, дом, имущество. Соответственно: в наши дни экология и экономика — две оторванные друг от друга трети одной более широкой научной дисциплины, в которую следует включить и демографию (дом мёртв без живущих в нём и заботящихся о нём и о связанном с ним хозяйстве).

В свою очередь достаточно общая теория управления — это та методология, освоив которую, можно преодолеть «междисциплинарные пропасти» и создать «общие области», способные объединить людей и частные научные дисциплины: в частности, объединить экономику, экологию, демографию.

В условиях, когда государственность не заинтересована в реализации управления и планирования в интересах общества, самому обществу придётся развернуть и разработать первый в истории информационно-алгоритмический комплекс природно-общественно-хозяйственного развития, проистекающий из объективных закономерностей человеческого бытия на базе методологии ДОТУ, а также внедрить его на практике, попутно обновляя государственность.

В рамках данного комплекса будет осуществляться анализ и построение прогноза состояния биосферы и демографии общества, выработка биосферно-экологической политики, поскольку биосфера и, прежде всего, вода в ней, является основой жизни человека.



Далее будет осуществляться выработка демографической и инфраструктурной политики в русле безопасного развития биосферы. Далее вырабатывается экономическое обеспечение реализации перечисленных политик и осуществляется хозяйственная деятельности по реализации намеченных планов в жизнь.

Таким образом:



Объективные закономерности всех ранее названных шести групп задают матрицу путей безопасного развития общества.

Общество генерирует свои запросы на потребление природных благ и продукции, которые не всегда и не обязательно лежат в русле путей безопасного развития, задаваемых объективными закономерностями бытия людей.

Обязанность государства отнести запросы общества к одной из двух категорий: вектор целей управления экономикой, вбирающий в себя всё, что необходимо для развития общества и обеспечения устойчивости биосферы; собственные шумы, генерируемые социально-экономической системой, и помехи, вводимые в неё извне, — все те запросы на потребление, удовлетворение которых угрожает безопасности общества и биосферы.

Организационно-технологический комплекс и кадровое обеспечение его функционирования должны соответствовать вектору целей управления, т.е. быть способными производить всё в полном соответствии с вектором целей как в аспекте количества, так и качества.

Поскольку требование п. 4 не реализуется само собой, то обязанность государства — управлять развитием организационно-технологического комплекса и его кадрового обеспечения так, чтобы он отвечал требованию п.4.

Политика развития культуры общества должна быть направлена на сведение к нулю запросов на потребление, относимых к категории собственных шумов и помех извне, поскольку такого рода запросы порождают тенденции к уходу общества с траектории, лежащей в пределах множества путей безопасного развития, обусловленных объективными закономерностями всех шести групп.



ИАЦ