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Валентин Катасонов. Пенсионная реформа: расплата неизбежна

19:33. 20 июля 2018 Просмотров - 411 Нет комментариев Опубликовал:

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 г.: для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Законопроект поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой.  Депутат от ЕР Наталья Поклонская единственная во фракции проголосовала против. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Источник: www.youtube.com

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