Валентин Катасонов. Пенсионная реформа: расплата неизбежна

Госдума приняла в первом чтении законопроект правительства о поэтапном повышении пенсионного возраста с 2019 г.: для женщин с 55 до 63 лет к 2034 г., для мужчин – с 60 до 65 лет к 2028 г. Законопроект поддержала только фракция «Единая Россия». КПРФ, ЛДПР и «Справедливая Россия» не согласились с реформой. Депутат от ЕР Наталья Поклонская единственная во фракции проголосовала против. Комментирует доктор экономических наук, профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов.

Источник: www.youtube.com