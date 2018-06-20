Вся правда о пенсионной реформе от профессора В.Катасонова

Сначала нужно четко и ясно сказать, что новый закон – это прямое нарушение Конституции РФ. Читаем ч. 2 ст. 39 Конституции РФ: «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом». Согласно п. 1 ст. 7 «О трудовых пен­сиях в Российской Федерации», ус­тановлено (предусмотрено): «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие воз­раста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет».

Но ведь согласно ч. 2 ст. 55 Конституции РФ четко предусмотрено (запрещено): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отменяются права граждан в сторону ухудшения!

Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные в ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции РФ, то есть сначала надо изменить Конституцию – поотменять все указанные выше права граждан, а потом с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст. 135 Конституции РФ, парламент России (Федеральное собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное собрание. А это уже очень серьезно!

В общем, получается, что правительство замахнулось попутно серьезно изменить Конституцию, но, правда, об этом скромно умалчивает.

Относительно того, как использовался Пенсионный фонд, мне мало что известно. Из некоторых источников есть сведения, что он пуст, и непонятно, откуда берутся средства. Видимо, даются какие-то дотации и заимствования. В общем, очень непрозрачная схема пенсионного обеспечения.

В целом я хочу сказать, что поднятие пенсионного возраста в Российской Федерации – это одно из новых проявлений геноцида власти против народа. Мало кто доживет до этого возраста. Ведь одновременно с повышением пенсионного возраста у нас продолжается политика уничтожения людей «мягкими» и «невидимыми» средствами. Одно из них – это продовольственный пищевой геноцид. У нас продуктов как таковых нету. А разговоры об успешном импортозамещении – это блеф. На самом деле, если убрать все ядовитые добавки, у нас только на 50% обеспеченность продуктами. Очевидно, даже если бы был сохранен нынешний порог пенсионного возраста, то и в этом случае многие до него не доживали бы. А что говорить о его повышении!

И еще есть один момент – лживые утверждения на счет того, что, мол, люди будут работать. А где они будут работать? Есть негласная установка не брать на работу людей в возрасте старше 50 лет. У нас и так скрытая безработица в десятки миллионов людей. У нас практически половина тех, кто находится в зрелом трудоспособном возрасте, имитируют некую работу. А фактически работы нет. У тех, кто переступил порог 50-летия, ситуация вообще катастрофическая.

Поэтому я могу жестко оценить решение правительства как еще одно проявление геноцида.

Сейчас раскручивается беснование под названием «чемпионат мира по футболу». На подготовку этого чемпионата были брошены гигантские суммы денег. Это еще одно из проявлений безумия нашей власти, которая забухала в чемпионат миллиарды – даже не рублей, а долларов. Таким образом можно распиливать бюджетные деньги. Это очень серьезная проблема. Если эти деньги были бы направлены на пенсионное обеспечение, наверное, не пришлось бы сейчас заниматься повышением пенсионного возраста.

Ко мне все время обращаются: вот вы, мол, Валентин Юрьевич, экономист. Да нет у нас в стране экономики вот уже четверть века. Экономика – это домостроительство, а у нас идет доморазрушение. Фактически экономикой никто не занимается, экономика разбивается на отдельные кирпичики. И эти кирпичики продаются. И это называется «рыночной экономикой». Фактически страну распродают и дали на откуп эти сотни миллиардов так называемого суверенного резервного фонда. Это, по сути, деньги, которые украдены, в том числе у наших пенсионеров. И эти деньги направлены за океан, что является беспроцентным и бессрочным кредитованием нашего геополитического противника.

Я уже не говорю о том, что в офшорах находятся сотни миллиардов – а по моим оценкам, 3 трлн долларов. Это тоже украденные деньги. Но об этой стороне вопроса власть помалкивает. Вместо того чтобы заниматься перекрытием дальнейшего оттока капитала, проводят такие вот реформы пенсионного обеспечения.

А если бы власти сейчас приняли закон или хотя бы президентский указ на введение запрета трансграничного движения капиталов, мы каждый день спасали бы миллиарды. У нас в год, по моим оценкам, чистый отток составляет 100 млрд долларов. Под чистым оттоком я имею в виду не только отток частных инвестиций, но и под видом официальных дивидендов из страны вывозятся гигантские средства. Плюс к этому прирост золотовалютных резервов – это ведь тоже своеобразный экспорт капитала. Причем экспорт капиталов, который не дает нам никакого дохода. Более того, мы эти активы в виде золотовалютных резервов можем в любой момент потерять. Потому что в любой момент могут быть объявлены санкции по заморозке или даже аресту этих активов.

Так что всё предельно просто и предельно нагло и цинично. Вместо того чтобы решать принципиальные ключевые вопросы, экономят на пенсионерах.

Ропот идет. Я не могу сказать, когда количество перейдет в качество. Но что-то произойдет. Никто ведь себе не мог представить и сценарий событий столетней давности: Февральскую революцию, Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, интервенцию. И сейчас что-то такое назревает, какая-то гроза. Хотелось бы надеяться, что после грозы воздух очистится.

Валентин Катасонов