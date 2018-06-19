Угроза геноцида. Валентин Катасонов

Сначала нужно четко и ясно сказать, что новый закон – это прямое нарушение Конституции РФ.

Читаем ч. 2 ст. 39 Конституции РФ: «Государственные пенсии и социальные пособия устанавливаются законом».

Согласно п. 1 ст. 7 «О трудовых пен­сиях в Российской Федерации», ус­тановлено (предусмотрено): «Право на трудовую пенсию по старости имеют мужчины, достигшие воз­раста 60 лет, и женщины, достигшие возраста 55 лет».

Но ведь согласно ч. 2 ст. 55 Конституции РФ четко предусмотрено (запрещено): «В Российской Федерации не должны издаваться законы, отменяющие или умаляющие права и свободы человека и гражданина».

Безусловно, новым законом отменяются права граждан в сторону ухудшения!

Безусловно, нарушаются права человека, гарантированные в ст. 2 Конституции РФ: «Человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства».

Поэтому не должен быть принят новый закон без изменения Конституции РФ, то есть сначала надо изменить Конституцию – поотменять все указанные выше права граждан, а потом с чистого листа писать новый закон о пенсионном возрасте.

А согласно ст. 135 Конституции РФ, парламент России (Федеральное собрание) сам не может изменить указанные выше статьи Конституции из глав 1 и 2 Конституции, а в случае необходимости должно быть созвано Конституционное собрание. А это уже очень серьезно!

В общем, получается, что правительство замахнулось попутно серьезно изменить Конституцию, но, правда, об этом скромно умалчивает.

Относительно того, как использовался Пенсионный фонд, мне мало что известно. Из некоторых источников есть сведения, что он пуст, и непонятно, откуда берутся средства. Видимо, даются какие-то дотации и заимствования. В общем, очень непрозрачная схема пенсионного обеспечения.

В целом я хочу сказать, что поднятие пенсионного возраста в Российской Федерации – это одно из новых проявлений геноцида власти против народа. Мало кто доживет до этого возраста. Ведь одновременно с повышением пенсионного возраста у нас продолжается политика уничтожения людей «мягкими» и «невидимыми» средствами. Одно из них – это продовольственный пищевой геноцид. У нас продуктов как таковых нету. А разговоры об успешном импортозамещении – это блеф. На самом деле, если убрать все ядовитые добавки, у нас только на 50% обеспеченность продуктами. Очевидно, даже если бы был сохранен нынешний порог пенсионного возраста, то и в этом случае многие до него не доживали бы. А что говорить о его повышении!

И еще есть один момент – лживые утверждения на счет того, что, мол, люди будут работать. А где они будут работать? Есть негласная установка не брать на работу людей в возрасте старше 50 лет. У нас и так скрытая безработица в десятки миллионов людей. У нас практически половина тех, кто находится в зрелом трудоспособном возрасте, имитируют некую работу. А фактически работы нет. У тех, кто переступил порог 50-летия, ситуация вообще катастрофическая.

Поэтому я могу жестко оценить решение правительства как еще одно проявление геноцида.

Сейчас раскручивается беснование под названием «чемпионат мира по футболу». На подготовку этого чемпионата были брошены гигантские суммы денег. Это еще одно из проявлений безумия нашей власти, которая забухала в чемпионат миллиарды – даже не рублей, а долларов. Таким образом можно распиливать бюджетные деньги. Это очень серьезная проблема. Если эти деньги были бы направлены на пенсионное обеспечение, наверное, не пришлось бы сейчас заниматься повышением пенсионного возраста.

Ко мне все время обращаются: вот вы, мол, Валентин Юрьевич, экономист. Да нет у нас в стране экономики вот уже четверть века. Экономика – это домостроительство, а у нас идет доморазрушение. Фактически экономикой никто не занимается, экономика разбивается на отдельные кирпичики. И эти кирпичики продаются. И это называется «рыночной экономикой». Фактически страну распродают и дали на откуп эти сотни миллиардов так называемого суверенного резервного фонда. Это, по сути, деньги, которые украдены, в том числе у наших пенсионеров. И эти деньги направлены за океан, что является беспроцентным и бессрочным кредитованием нашего геополитического противника.

Я уже не говорю о том, что в офшорах находятся сотни миллиардов – а по моим оценкам, 3 трлн долларов. Это тоже украденные деньги. Но об этой стороне вопроса власть помалкивает. Вместо того чтобы заниматься перекрытием дальнейшего оттока капитала, проводят такие вот реформы пенсионного обеспечения.

А если бы власти сейчас приняли закон или хотя бы президентский указ на введение запрета трансграничного движения капиталов, мы каждый день спасали бы миллиарды. У нас в год, по моим оценкам, чистый отток составляет 100 млрд долларов. Под чистым оттоком я имею в виду не только отток частных инвестиций, но и под видом официальных дивидендов из страны вывозятся гигантские средства. Плюс к этому прирост золотовалютных резервов – это ведь тоже своеобразный экспорт капитала. Причем экспорт капиталов, который не дает нам никакого дохода. Более того, мы эти активы в виде золотовалютных резервов можем в любой момент потерять. Потому что в любой момент могут быть объявлены санкции по заморозке или даже аресту этих активов.

Так что всё предельно просто и предельно нагло и цинично. Вместо того чтобы решать принципиальные ключевые вопросы, экономят на пенсионерах.

Ропот идет. Я не могу сказать, когда количество перейдет в качество. Но что-то произойдет. Никто ведь себе не мог представить и сценарий событий столетней давности: Февральскую революцию, Октябрьскую революцию, Гражданскую войну, интервенцию. И сейчас что-то такое назревает, какая-то гроза. Хотелось бы надеяться, что после грозы воздух очистится.

Валентин Катасонов

Итак:

Экономика не работает.

Деньги прячутся в офшорах.

Сдвигание пенсионного порога – проявление геноцида.

Система соковыжималки

Из интервью Максима ШЕВЧЕНКО

о пенсионной реформе

В целом повышение пенсионного возраста – это наступление на демократию, на право человека на отдых и на труд. В нашей стране очень тяжелые условия труда, причем неважно, работаешь ты бухгалтером или водителем такси, строителем или частным предпринимателем. Постоянный стресс, потому что бесправный человек находится под неослабным давлением работодателей и фискальных органов государства. Пенсия – это не какая-то расслабуха, а совершенно заслуженный способ человека отдохнуть в кругу близких или в одиночестве, если он хочет. И лишать человека этого права, заставлять его еще и еще отдавать налоги и жизнь государству, выжимать из него соки – это как раз суть олигархической и капиталистической системы, для которой люди не являются ни гражданами, ни народом (который по Конституции якобы является источником власти), а объектом заработка, объектом повышения доходов. Система – соковыжималка. Крупный капитал, который владеет Россией, просто хочет собственные издержки, некомпетентность авантюристических шагов во время кризиса переложить на плечи населения.

Глава комитета Госдумы по труду и соцполитике Ярослав Нилов сегодня сообщил о том, что повышение пенсионного возраста приведет к увеличению числа россиян, которые не будут доживать до пенсии. Он приоткрыл «страшную тайну», конечно, хорошо известную людям: нам врут о продолжительности жизни россиян. Нилов сказал, что в Центральной России, на Дальнем Востоке мужчины и так до пенсии не доживают. Во многих регионах средний возраст покойника-мужчины 58 лет. То, что нам сообщают о продолжительности жизни, это так называемая «ожидаемая продолжительность». Давайте ожидать, что вы проживете 300 лет – я согласен.

Проблема очень серьезная. Если не углубляться в детали смертности и пенсионного возраста, я бы сказал в целом о том, что правящий капитал просто относится к стране теоретически. Я не могу сказать, что Шувалов, Греф или Голодец – садисты. Это люди, у которых есть свои семьи, приятные люди при личном общении. Но проблема в том, что они же не видят страну, они проезжают мимо России в своих шикарных машинах, пролетают на своих бизнес-джетах или возят своих собак на этих джетах.

Основной удар реформаторов, будь они прокляты, пришелся именно по русской территории. Коллективные хозяйства – совхозы, колхозы – были формой организации русского народа, несмотря на все сказки про то, что там был ад, крепостное право. Это были вполне доходные, рентабельные предприятия.

Вместо этого пришел ужас, разорение и отчаяние. И русские, доверяя государству, стали вымирать. Это вообще самая большая слабость русского человека: полагать, что государство – это его какой-то дом родной, который работает в его интересах. Советское государство так и делало, оно работало в интересах человека труда.

А мы по-прежнему думаем, что «государство сейчас нам поможет, всё для нас сделает». Оно сделает для вас, русские люди, еще одно повышение пенсионного возраста, увеличит налоги, поднимет цены на бензин. Оно расскажет вам, что это надо, потому что кругом враги, НАТО атакует, тяжелая ситуация. На самом деле это надо для того, чтобы закрыть издержки дерипасок или вексельбергов, чтобы решить их проблемы. К ним же государство не может подойти и сказать: ну-ка, Абрамович, плати налоги вдвойне! Давайте шкалу налога повысим. Путин сказал, что у нас не будет прогрессивного налога.

Еще есть такой аспект. Это же делается потому, что Россия следует критериям Всемирного банка, МВФ, каким-то рейтингам каких-то мировых агентств. Повышение пенсионного возраста было условием при вступлении России в ВТО. То есть это делается не в интересах народа, а в интересах тех, кто экспортирует, допустим, сталь. Это условие, которое навязано нашему народу внешними субъектами мирового рынка. И это чудовищно.

Нам лукаво говорят, что люди сами хотят больше работать. Но человек по достижении 55 или 60 лет не лишался права на работу. И подавляющее большинство пенсионеров продолжают работать. Это огромная, чрезвычайно значимая прибавка. Дополнительные 11, 13, 15 тысяч в семейный бюджет – часто решающая сумма для выживания семьи. Эти деньги отнимаются. Мужчины теперь категорически, во всяком случае по всей Центральной России, до пенсии доживать не будут. Работы тем людям, которые должны будут дополнительно трудиться кто 5, кто 8 лет, не будет, потому что рабочих мест государством, которое должно об этом заботиться, не создается.

Не думаю, что будут какие-то политические последствия. Не думаю, что будут митинги, протесты. Может, будут какие-то отдельные эмоциональные всплески. Даже КПРФ сегодня не способна организовать протест по всей стране в таком масштабе, как это, к примеру, было во время монетизации льгот.

Властители разгромили профсоюзы, оппозиционные партии, КПРФ находится в стадии реформ. Вы видели, как велась война против Грудинина. Только по одной причине: Павел Николаевич выступил с внятными социальными лозунгами улучшения жизни народа.

В России просто режим колонизации и эксплуатации большей части населения. Лозунг правителей: подохни ты сегодня, народ, чтобы мы и наши детишки с внуками жили завтра.

Борьба, только борьба приводит к победе. Бороться надо, естественно, мирными, гражданскими, политическими способами. Надо без истерики, спокойно идти менять внутри страны социально-экономическую ситуацию. Баллотироваться левым и патриотам в местные собрания, голосовать, поднимать статус местных заксобраний, местных советов, региональных советов, Государственной думы. А не голосовать за партию и за власть, которая проводит социальные реформы по уничтожению большей части населения. Если вы не боретесь за гражданские права и свободы, то о вас вытирают ноги и делают с вами всё что угодно.

Сегодня же государство, нагло используя старый миф о том, что оно заботится о человеке в России, этого человека выкинуло на периферию жизни и сказало: «Кто не умеет вертеться, тот пускай подыхает».

Российский народ лишают пенсий!

Депутатам Государственной думы на неделю продлили весеннюю сессию, чтобы, как обычно в последние дни сессии, принять самые омерзительные и бесчеловечные законы.

На этот раз планируется принять повышение пенсионного возраста женщинам на 8 лет, а мужчинам на 5 лет. Правительство считает, что пенсионный возраст в первую очередь нужно повышать женщинам, чтобы уравнять их с мужчинами и достичь гендерного равенства. Спрашивается: а они просили вас об этом? Нужно им это гендерное равенство? С какого бодуна и кто решил, что такое повышение вообще возможно в России, где, по данным Международной организации труда, 90% населения нищие люди. Оказывается, после подчинения Росстата Минэкономразвитию в России стала галопом увеличиваться продолжительность жизни и по предсказанию президента скоро должна выйти за пределы 80 лет, несмотря на снижение уровня жизни. Кстати, они совсем забыли, что снижение уровня жизни ими запланировано в «умеренно жесткой денежно-кредитной политике».

Уместно напомнить, что пенсионный возраст в 60 и 55 лет придумали не экономисты и не чиновники. Этот возраст определили врачи. Именно с 60-летнего возраста у мужчин начинают происходить необратимые процессы в организме, которые неуклонно ведут к смерти. У женщин этот период начинается раньше. Посмотрите статистику 2017 года, численность мужчин в возрасте 55–59 лет – почти пять миллионов, а 59–65 лет уже на миллион меньше, а к 70 годам остается 3 миллиона человек. Вот эти миллионы и не дают покоя режиму. Если увеличить пенсионный возраст, то миллиону (умерших) мужчин не придется платить пенсию, хотя, скорее всего, вообще никому платить не придется.

Средняя продолжительность жизни людей с начала прошлого века действительно увеличилась благодаря совершенству медицинских технологий. Но в России медицина разгромлена, количество больниц сократилось более чем вдвое, поликлиник – на четверть, в 17 000 населенных пунктах нет никакой медицинской помощи. Какова продолжительность жизни сейчас – вопрос достоверно никем не обозначенный.

Почему, например, Пенсионный фонд (ПФРФ) – единственный на сегодня достоверный источник информации о возрасте пенсионеров и продолжительности их жизни, никогда не публикует эти данные?

Глава Минтруда М. Топилин, в подчинении у которого находится ПФРФ, недавно сказал так: «В России продолжительность жизни пока не такая высокая, как в развитых странах»... «повышение пенсионного возраста для России неприемлемо»... «Говорить о повышении пенсионного возраста и приближении к странам, где продолжительность жизни – 80 лет, просто экономически нецелесообразно и невозможно».

По оценкам переписи населения 2010 года и данным ВОЗ, средняя продолжительность жизни мужчин на пенсии в РФ не превышает 4–6 лет, женщин – 15–18 лет. Цифры оценочные, но они близки к тем данным, которые публикуют некоторые институты.

Не подтверждается и другой аргумент – что нарушается баланс между плательщиками страховых взносов и теми, кто живет на эти взносы на пенсии. Для доказательства возьмем годовые отчеты ПФРФ за периоды 2010–2016 гг. и сравним динамику поступления по годам страховых взносов, сопоставив ее с динамикой роста численности пенсионеров.

Согласно данным таблицы, за последние 5 лет темп прироста пенсионеров ежегодно составлял около 1%, а рост страховых взносов – от 7 до 14%.

Истинная причина желаний повысить пенсионный возраст – сокращение государственных расходов за счет уменьшения размера трансфертов из госбюджета в ПФ. Необходимо отметить, что трансферты никак не связаны со страховыми пенсиями. Это всего лишь обязательства государства по оплате различных льгот и преференций, которые государство поручило Пенсионному фонду, обязавшись перечислять соответствующие суммы. Эта тема держится в секрете, но постоянно озвучивается дефицит Пенсионного фонда как недостаток средств на выплату страховых пенсий. Налицо обман! Ну а для сокращения «дефицита» делается все, чтобы под надуманными предлогами переложить выполнение хотя бы части Гособязательств на стариков, сдвинув им, например, возраст выхода на пенсию, ограничив права работающих пенсионеров и т.д. Между тем деньги на трансферты Пенсионному фонду у правительства есть, но они их не перечисляют, а, как это сделали недавно, 1,7 триллиона рублей отправили в Фонд национального благосостояния. А еще Минфин покупает доллары и ценные бумаги у правительства США, и это приобретение составило 100 млрд долларов. А вот на льготы пенсионерам денег нет!

Чего добивается правительство, повышая пенсионный возраст? Давайте прикинем! Если отодвинуть выход на пенсию, например, на один год, то не придется платить пенсию 1,8 миллиона женщин и 2 миллионам мужчин. Следовательно, можно сэкономить 313 млрд рублей на женщинах и до 348 млрд рублей на мужчинах. Но не только это! Ведь «отодвинутые» пенсионеры будут работать и отчислять от зарплаты 22%. Если посчитать по средней зарплате, то получится, что женщины отчислят 166, а мужчины 184 млрд рублей, а вся выгода повышения пенсионного возраста может составить 479 млрд рублей от женщин и 532 млрд рублей от мужского сословия, всего – триллион!

Вот из-за этих денег и идет борьба с пенсионерами. Если отодвинуть пенсионный возраст на 5 лет, то эта цифра увеличится в несколько раз, да плюс экономия на миллионе умерших, на круг получается так много, что получать пенсию придется избранным, которые смогут за деньги сохранить свое здоровье, остальные умрут без пенсии.

Необходимо учесть, что если человек не выработал минимальный стаж (8 лет для женщин и 9 лет для мужчин), то выход на пенсию отодвигается на 5 лет. Теперь давайте представим, что мужчине отодвигают выход на пенсию на 5 лет, и еще 5 лет за невыработанный пенсионный стаж, всего 10 лет. А теперь давайте вспомним, что мужчины после 60 лет живут 4–6 лет, следовательно, пенсию мужчинам никогда не получить. Ну а у женщин все-таки есть перспектива 3 года получать пенсию.

Несоответствие аргументов просто поражает. Упорство продлить пенсионный возраст оставляет незамеченным положение, при котором госслужащих выгоняют на пенсию в 55 и 60 лет. В исключительных случаях могут оставить на 5 лет. Куда же их девать после увеличения пенсионного возраста?

Бесноватые идеологи даже не задумываются: а где же будут работать эти 60-летние люди, если уже в 40 лет на работу никого не берут? Согласно Росстату, число населения, не входящего в состав рабочей силы в возрасте 60–72 года, составляет 38%. Число занятых в возрастной группе 50–54 года – 9,4 миллиона человек. В группе 55–59 лет – 6,7 миллиона человек, а в группе 60–72 года – 3,7 миллиона человек. По сути, 6 миллионов человек после 60 лет уже не могут найти работу и по факту не работают. Как же в таком случае зарабатывать пенсионный коэффициент? Или правительство ориентируется выплачивать только минимальную пенсию, в этом случае можно будет сэкономить очень много денег и уморить с голоду миллионы людей!

И ведь какое коварство! Сначала правительство РФ создало условия для того, чтобы люди работали без официального оформления, а затем лишило этих людей права на пенсию.

В правительстве отмечают, что новая пенсионная реформа сможет приблизить Российскую Федерацию к стандартам Европы. Нет, не приблизит! В Европе зарплата и пенсии в 3–5 раз превышают российские! А повышение пенсионного возраста требует вернуть здравоохранение на европейский уровень, а мы сегодня по этому показателю на 61-м месте. Впереди России Кувейт. Если равняться на передовиков, сначала надо сделать кувейтскую пенсию, которая составляет 3000 долларов, а уж потом думать о пенсионном возрасте. Недурно было бы вспомнить, что во время одного из опросов около девяноста процентов россиян высказались против того, чтобы повышать пенсионный возраст. Но глас народа для них пустой звук. Все их майские указы, прямые линии и громкие заявления – это лицемерие, приправленное смертельной дозой лжи и нескрываемого издевательства.

Откройте интернет, там все еще висит фильм о коррупционной деятельности председателя прави-

тельства Российской Федерации Д.А. Медведева – видео не убрано и не опротестовано в суде. Значит, правда! Человек, имеющий дворцы, дома, виноградники, яхты, добытые коррупционным способом, управляет Россией и отнимает последний источник существования у пенсионеров. А другой спрятался за кремлевскими стенами и выжидает, какая будет реакция! Но не сомневайтесь, он подпишет любой закон, как подписывал всегда, потому что они никогда не были русскими людьми, а Россия для них лишь источник разграбления со 146 миллионами рабов, с которыми можно не церемониться.

Н.В. Арефьев,

В этой связи можно сказать:

Аргумент о необходимости повышения пенсионного возраста в связи с увеличением продолжительности жизни не имеет никаких оснований.

Источник: www.sovross.ru