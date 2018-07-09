СВИНСТВО Медведев агитирует за пенсионную реформу в духе «Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!»
26 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил необходимость повышения пенсионного возраста. Во время заседания правительства премьер отметил, что решение принималось с учетом интереса граждан и государства. Слова Медведева приводит ТАСС.
«Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом. Людям старшего поколения потребуется переобучение. Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности», — пообещал глава кабмина.
По мнению Медведева, дискриминации по возрастному принципу не будет, поэтому людям предпенсионного возраста беспокоиться не стоит: «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена».
Экспертные оценки
Дискуссия вокруг пенсионной реформы заставляет задуматься о двух крупных — я бы сказал, глобальных — проблемах нашей сегодняшней жизни. Первый момент — это попытка решать какие-то проблемы за счёт самого населения. Не только социальные проблемы, но и экономические, и военные. То есть фактически это посягательство на те с трудом заработанные рубли, которые оказались в кошельках наших граждан. И в то же время официальные СМИ и, тем более, чиновники и политики обходят стороной действительные вопросы, связанные с реальными источниками финансирования нашего экономического развития и социальных проблем.
Я имею в виду те миллиарды — не рублей, а долларов — которые накопили «российские» олигархи. Это даже не миллиарды, а сотни миллиардов, может быть, триллионы долларов, которые оказались за пределами нашей страны и которые можно назвать оффшорными деньгами. Эту тему реформаторы обходят подобно тому, как чёрт обходит стороною ладан. Надо сказать, что ещё несколько лет назад тема деофшоризации экономики обсуждалась. А сейчас она вообще заглохла. Даже, более того, финансово-экономический блок правительства уже в новом составе продолжает ту же самую мантру на счёт того, что оффшоризация экономики, даже в каком-то смысле полезна. Это тезис в своё время вбросил господин Шувалов. А господин Силуанов заявил о том, что надо дальше проводить валютную либерализацию. Валютная либерализация вроде бы уже была проведена в середине прошлого десятилетия, но, оказывается, можно ещё дальше её развивать и углублять. То есть те клептоманы и олигархи, которые вывозят валюту за пределы страны, сегодня даже освобождаются от необходимости декларировать валютные доходы и валютные активы. Происходит уже окончательное размывание понятие «национальная экономика». А ведь в деоффшоризации и правильном валютном регулировании и находятся клондайки и источники не только финансирования пенсионной реформы и так называемого «рывка», о котором в последнее время постоянно говорят на высшем уровне российской власти. Тут нужно сказать ещё и о необходимости введения прогрессивной шкалы подоходного налога. Такая шкала сегодня существует во всех успешных странах мира. Опять же эта тема обходится стороной. Эти клондайки никуда не исчезли, но тема, связанная с обсуждением этих клондайков, табуирована.
Второй глобальный вопрос: а как мы дошли до такой жизни, что необходимо повышать пенсионный возраст? Это связано с тем, что происходила и продолжает происходить деградация экономики. Пенсионная реформа — это индикатор экономической деградации. По идее, первое, что делают руководители в такой ситуации — выясняют: а кто виноват в этой экономической деградации? Соответственно, следуют какие-то меры: либо карательные, либо хотя бы административные — простое смещение виновных лиц. Но мы видим, что те люди, которые разрушали экономику и довели её до такого состояния, что «денег нет, а вы держитесь», все находятся у власти. Однако без разбирательства с ними мы не решим ни одной проблемы. Недаром Иосифу Виссарионовичу Сталину приписываются слова: «Кадры решают всё». Не только Сталин — на самом деле любой грамотный руководитель прекрасно понимает, что именно кадры решают всё. А к нас сегодня кадры остаются старые. Поэтому я могу сказать, что деградация экономики будет и дальше происходить, и, соответственно, реформа пенсионной системы может превратиться в перманентный процесс. Но этот процесс правильнее называть не «реформой пенсионной системы», а перманентным геноцидом нашего населения. Таковы два глобальных аспекта. Остальные вопросы более частные и технические.
Те источники финансирования, которые заложены в нынешней реформе будут постоянно сокращаться, сжиматься, как шагреневая кожа. Бюджет формируется по остаточному принципу — то есть в государственную казну попадают только те деньги, которые вынужденно возвращаются в Россию после экспорта нефти, газа, других природных ресурсов. Безусловно, что этого будет недостаточно, и дефицит будет постоянно расти.
Мне хотелось бы сказать и о том, что почти не будет людей, которые станут получать пенсию. Вот нам называют новый возрастной барьер. Мы тут упираемся в конкретный вопрос демографической статистика. Серьёзные специалисты говорят, что наш Росстат, конечно, завышает статистику средней продолжительности жизни, не только в отдельных регионах РФ, а в целом по РФ. Звоню своим коллегам, которые считаются экспертами в этой области, и мне говорят, что средний возраст ухода мужчины из жизни как раз находится в районе 65-ти лет. Ссылаются, в основном, на ВОЗовскую статистику. Тезис, в конечном счёте, очень простой. Уже сегодня средняя продолжительность жизни у мужчины в любом случае ниже того барьера, который определён проектом нынешней пенсионной реформы. То есть бенефициаров не окажется, они все будут уже на кладбище.
Ещё хочу сказать, что, пользуясь двухнедельным отпуском, перечитал книгу Джорджа Оруэлла «Скотный двор». Очень неожиданно нашёл много параллелей и аналогий с тем, что происходит в России. Джордж Оруэлл как в воду смотрел: он описал в «Скотном дворе» нашу пенсионную реформу. Первоначально, ещё когда животные только захватили власть на ферме, они обсуждали вопрос пенсионной реформы и говорили, что отведут для пенсионеров (поросята, козлы, лошади, птицы) определённые поля, на которых те будут пастись уже в преклонном возрасте, то есть когда они отслужили свой трудовой век. Во времена Цицерона — это был первый властитель скотного двора — опубликовали семь заповедей и написали на стене сарая. Одна из заповедей: «Звери не пьют». Через некоторое время выяснилось, что свиньи, которые захватили власть над остальными животными, полюбили пиво, спиртные напитки. Они конфисковали пенсионные поля, засеяли их ячменём и стали регулярно употреблять пиво. Такая притча как раз про нашу сегодняшнюю жизнь: есть просто животные, а есть особо равные животные на скотном дворе — это свиньи. И главный — это хряк по имени Наполеон. А около него крутится другой свин, Деловой, который и объясняет смысл всех реформ, включая пенсионную реформу, сопровождая свои объяснения статистикой. На что звери тяжело вздыхали и говорили: «Да, цифр очень много, но хотелось бы, чтобы цифр было поменьше, а еды было побольше».
Понятно, что нашим мужчинам, по каким статистикам не смотри (во всяком случае, в русских регионах) пенсий не увидеть. Это называется просто отъём денег— и, в отличие от Остапа Бендера с его «сравнительно честным отъёмом», абсолютно бесчестный. С этим ясно. Но получает ли власть в результате такого варварского, скотского, людоедского решения хотя бы финансовые выгоды?
Нет, денег в казне больше не станет. Их будет меньше. Особенно в связи с тем, что Силуанов объявил о новой фазе валютной либерализации, практически всё будет вывозиться из страны подчистую. Как это было и в «Скотном дворе», потому что выяснилось, что там не хватает второго, третьего, четвёртого. Поэтому, скажем, все яйца от несушек стали отправляться на рынок. Эти деньги стали тратиться на спиртные напитки и роскошную жизнь Наполеона и его ближайшего свинского окружения. Так и в России просто будет меньше бенефициаров, меньше претендентов на сжимающуюся казну. Свиньям эта казна особенно и не нужна. У них есть своя казна, эта казна — оффшорные счета и активы. Они только одного не понимают: рано или поздно человек вернётся и наведёт порядок. Имеется в виду, что наши олигархи и чиновники-клептоманы встроены в некую пищевую пирамиду, и через некоторое время они сами подвергнутся экспроприации. Собственно, мы это уже наблюдаем: в мае и в июне начинают замораживаться зарубежные счета наших олигархов. Но, тем не менее, свиньи продолжают гнать то, что можно собрать в России, за её пределы. Они будут ещё некоторое время жиреть, а казна будет пустеть,. Но это «некоторое время» уже скоро кончится. По Джорджу Оруэллу свиньи были самыми умными животными на скотном дворе. Но после того, как они стали уподобляться прежнему своему хозяину, стали глупеть на глазах. И рано или поздно все они стали жертвами. Их время, их срок тоже оказались очень ограниченными. Те, первые звери, которые организовывали переворот с изгнанием хозяина скотного двора за его пределы, были даже не свиньи — это были кабанчики, которые имели достаточно высокий IQ, говоря современным языком. Может быть, в начале реформ, которые начались у нас ещё в 80-е годы, некоторые свиньи были похожи на кабанчиков. А сейчас они все разжирели и резко поглупели. Поэтому единственное, что они понимают: «Надо, чтобы народ был ещё более глуп». И это позволит им сохранить свою власть. Они продолжают линию на оглупление народа. Но я думаю, что рано или поздно всё-таки процессы будут развиваться так, что свиньи начнут глупеть быстрее народа. Так устроена мировая история. И так устроена жизнь на скотном дворе.
Пока что оглупление в связи с пенсионной реформой старается достичь каких-то исторических максимумов. Сколько вылезло всяких «политологов», всяких персонажей, заслуг которых не знаю ни я, по-моему, никто на свете. Они доказывают нам главную мысль: «Как прекрасно, что наконец-то пенсионерам позволят работать!» Ага, как прекрасна жизнь и работа после смерти. Как будто раньше пенсионерам работать запрещали. Как будто реальность в нашей стране не выглядит так, что в огромном количестве русских областей старушка-мать, получая пенсию, «тянет» своего сына, который далеко не всегда пьющий оболтус (хотя и такое бывает), а часто реально не может найти никакой работы, сам подходя уже к пенсионному возрасту. Поэтому надеюсь, что это тот случай, когда оглупление, столкнувшись с реальностью, всё-таки проиграет.
Ещё о свинской «элите» и её хозяевах. Напомню такой день: 19 мая 2017 года. В этот день в Москве закончила работу миссия Международного валютного фонда. И было заключительное заявление по итогам работы. «Пенсионная реформа, предусматривающая законодательное повышение возраста выхода на пенсию, способствовала бы смягчению воздействия отрицательных демографических тенденций на рынок труда, в то время как надлежащим образом разработанное бюджетное правило позволило бы защитить конкурентоспособность посредством ослабления влияния волатильных цен на нефть на обменный курс». И тотчас (тогда ещё, год назад) Силуанов заявил, что «выводы МВФ в целом совпадают с нашей оценкой текущей ситуации в экономике». Так что просто приказали «там» — взяли под козырёк «здесь». Вот и всё. Всё очень просто. И не надо искать каких-то глубинных смыслов.
Мы затронули тему того, как устроена вертикаль власти. Упомянули МВФ. МВФ — это организация, созданная в 1944 году, прежде всего, в соответствии с рекомендациями США, которые были организаторами и главными участниками Бреттон-Вудской конференции. До сих пор основным главным акционером этой организации являются США (конкретно казначейство США). Казначейство США связано с Федеральной резервной системой. Это, по сути дела, единый организм. А Федеральная резервная система — это акционерное общество, и там есть главные акционеры — Ротшильды, Рокфеллеры и прочие мировые олигархи. Ну, а ЦБ и минфины таких стран, как Россия — это где-то внизу. Они получают некие управляющие сигналы и затем их озвучивают. Я работал с Минфином и с ЦБ, и непосредственно в ЦБ работал. Могу вам сказать, что многие документы, которые приходят из Вашингтона (не обязательно из Госдепа, а, например, из МВФ), просто переводятся под копирку на русский язык. И затем господа Набиуллина, Силуанов, Орешкин просто зачитывают эти переводы с английского на русский. Уже сколько раз обращали внимание на эту кальку, на МВФовскую терминологию. Даже на порядок расположения стран: они располагаются именно в соответствии с английским алфавитом. В общем, господин Силуанов — это просто холуй. Холуй, озвучивающий бумаги, которые он получает из МВФ. Один из тех самых свинтусов, которые, значит вокруг оруэлловского Наполеона.
Не буду сейчас говорить про бюджетное правило. Уже даже домохозяйки знают, что такое бюджетное правило. И знают, что скрывается за,так называемым «таргетированием инфляции», что такое международные резервы, что такое суверенные фонды, включая Фонд национального благосостояния. Это всё инструменты, которые позволяют создавать спрос на продукцию печатного станка Федеральной резервной системы.
МВФ повсюду, но всему неоколониальному миру навязывает одни и те же рецепты. Но наша пенсионная реформа особенно людоедская. Да, Белоруссии тоже выкручивали руки. Повышение пенсионного возраста было прямым условием для вступления в ВТО. Но всё-таки: они подняли, конечно, пенсионный возраст до 58-ми (но не до 63-х) для женщин и до 63-х для мужчин. При том, что мужчины, по тем же данным ВОЗ, живут там лет на 5 дольше, чем в Великороссии. Также — не падайте в обморок, дорогие читатели — продолжительность жизни выше на Украине. И, тем не менее (у нас это тщательно замалчивают) пенсионный возраст у мужчин там вообще не поднят по сравнению с советским, а у женщин он — 58,5 лет. Взамен принято решение о повышении порога необходимого трудового стажа. В 2028 году для выхода на пенсию понадобится 35 лет «белого» стажа, что фактически, конечно, означает то же самое повышение пенсионного возраста, но это гораздо более мягкий вариант. То есть таких людоедских приказов, как для России, даже для наших абсолютных родственников не поступило.
Отчасти это, может быть, проявление некой особенной жестокости по отношению к нам. Но я бы отметил и другую сторону медали. У нас нет необходимого противостояния, сопротивления. Мы постоянно ёрничаем по поводу Украины. Но ведь Украина уже ждёт чуть ли не год следующего транша МВФ. И МВФ выставил несколько жёстких условий Украине. Одно из них — повышение пенсионного возраста. И надо отдать должное Верховной Раде — она жёстко противостоит этому. Сейчас чуть ли не половина народных избранников в Верховной Раде говорят: «Да пошли они куда подальше со своим очередным траншем». Так что как не крути не верти, но Верховная Рада (по данному, по крайней мере, вопросу) проявляет принципиальность. А что касается Белоруссии, то там Батька достаточно твёрдо и жёстко отражает натиски со стороны западных «партнёров» — МВФ, ВТО и т.д. У нас сегодня нет таких политиков — ни в Государственной Думе, ни в администрации президента. Ни в окружении, простите, «Наполеона». Такая вот, к сожалению, ситуация. Так что я бы обратил внимание именно на особую продажность нашей власти — по сравнению с Белоруссией и даже Украиной.
На низовом уровне нашей власти, тем не менее, вдруг осмеливаются на бунт. На днях шесть членов Пресненской организации ЕР подписали заявление о несогласии с повышением пенсионного возраста: «Мы, члены Пресненской районной организации Партии «Единая Россия» заявляем о том, что категорически не согласны с предлагаемым Правительством РФ повышением пенсионного возраста с 55 и 60 лет до 63 и 65 соответственно. Подобная мера имеет яркий антисоциальный характер. Она приведет к огромному росту безработицы, ухудшению уровня жизни, а многих, в первую очередь пожилых, поставит на грань выживания. Мы призываем правительство отказаться от принятия этого антинародного закона, депутатов ГД РФ не голосовать за его принятие, а также призываем Президента Российской Федерации в случае, если этот законопроект будет принят ГД РФ, не подписывать его». Вот так! То есть, если даже Единая Россия на низовом уровне выразила открытый протест, то можно ли рассчитывать на то, что эта мера парадоксальным образом окажется в результате полезна для нашего народа? Хотя бы люди начнут понимать, с кем они дело имеют, что у нас за свинская верхушка.
Я вообще предлагаю ввести новый термин «свинская верхушка». И даже поимённо называть главных представителей этой верхушки. Наполеон, Деловой и т.д. Если серьёзно, думаю, что дело может дойти до вещей кровопролитных. Терять-то уже особенно нечего. Люди начнут выходить на улицы, как в начале прошлого века.
Однако вся ставка наших правительствующих структур именно на то, что люди отупели уже донельзя, и они, даже умирая, будут ползти на выборы, чтобы проголосовать за «стабильность», выраженную в некоторых персонах и некоторых партиях. Да, в каком-то смысле человек начала XXI века сильно отличается от человека начала XX века. Может быть, действительно, он уже не способен на какие-то серьёзные, продуманные, смелые поступки. И, может быть, он просто тихо будет уходить из жизни. И тут у меня тоже есть некая аналогия. Это Древний Рим, лозунг «Хлеба и зрелищ». Сначала в Древнем Риме, когда там закончилась внешняя экспансия и приток денег стал иссякать, ликвидировали зрелища — а потом и хлеб. И граждане Римской Империи просто стали медленно умирать. По некоторым историческим источникам, умерло много сотен тысяч людей. По тем меркам это очень серьёзные людские потери. Люди не протестовали, они просто были разложены праздной жизнью эпохи зрелищ и хлеба.
Не исключаю, что сегодня вместо тех зрелищ 2000-летней давности зрелища немножко другие — всякая цифровая хрень (прости, Господи!). Так что люди просто пребывают в виртуальном мире. Тем не менее, я не хотел бы заканчивать на такой минорной ноте. Слава Богу, есть ещё некоторая часть нашего общества, которая всё-таки понимает, что происходит — и готова как-то сопротивляться. В общем, я думаю, что всё-таки история России не закончится в ближайшие годы. Другое дело, что и сама география России может измениться (я имею в виду её границы), и численность населения. Тех, кто спасётся, будет очень немного — не в физическом даже смысле, а в духовном. Но «стан верных и город возлюбленный» будет существовать до последних времён мировой истории.
Источник: nashaplaneta.su
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А сейчас очень активно будут топить за реформу, так что ничего удивительного. Плюс подключат всю грязь из шоу-бизнеса и различных популярный деятелей. Уже ничему не удивляюсь и вряд ли удивлюсь. Для того, что бы проводить такую реформу, нужно быть увереным на 100% в том, что рождаемость, славянская рождаемость в стране на высоком уровне, как и поддержка государством молодых семей. А то понапридумывали какие то пенсионные баллы, реформы… Реформаторы х…..вы.
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“`З Д Р А В С Т В У Й Т Е!“`
ДОЛОЙ МЕДВЕДЕВщину – ДОЛОЙ!Звучит над ВСЕЙ страной(РФ)!!!
*МЕДВЕДЕВщина для России – это ПОЛИТИЧЕСКАЯ разруха=ГНОЙ!
*МЕДВЕДЕВщина для России – это…”ВОЛЧИЙ-вой”…
*Именно МЕДВЕДЕВщина – РУКОВОДИТ в РФ – РАЗРУХОЙ!
Долой МЕДВЕДЕВщину – ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!ДОЛОЙ!
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~~~ МЕДВЕДЕВщина…~~~
_КТО такой – Дмитрий Медведев?
О-о-о – это Главный в “ед-ро” ПАРАЗИТ!
Именно ОН и его КЛАН “ед-ро” -
На “шее” у России – МНОГО лет сидит!
_Именно dimon и его К Л А Н -
МНОГО лет – бюджет России “ПОЖИРАЮТ”!
В России ИХ – НЕНАВИДЯТ и ПРЕЗИРАЮТ!
В России ВСЕ – про “ЭТО” знают!
_Коррупция это Главная ОПОРА – dimonoвскОЙ власти!
Россию НУЖНО срочно – от “АЙ-фончика” Спасти!
Россию НУЖНО Очищать – от dimonoвскОЙ НАПАСТИ!
Dimonовское “ед-ро” – это Враги во власти!
_Россия КРИЧИТ:”Dimon-П`ШЁЛ Вон”!
Медведев[щину]а ПРОКЛИНАЮТ – со ВСЕХ сторон!
Его “правительство” ПРИЧИНИЛО России – Большой УРОН!
Его НУЖНО Увольнять,его НУЖНО – ОТСТРАНЯТЬ!
_ d.medvedev – РАЗРУШИТЕЛЬ и ВРЕДИТЕЛЬ!
ОН – по РАЗГРАБЛЕНИЮ России – Главный Исполнитель!
ОН – ВСЕ ЦУ,по РАЗРУШЕНИЮ России – Выполняет!
Это НЕ секрет,про “ЭТО” в России – КАЖДЫЙ Знает!
[почему-же Путин - его НЕ увольняет...]
_medvedev i его “правительство” – Главные ВРЕДители!
Его Т.Н.”ед-ро” и ОН – Главные РАСХИТИТЕЛИ!
НЕ надо на Россию – войска КАКИЕ-то посылать,
ДЛЯ РАЗРУШЕНИЯ России – ДАМ и “ед-ро” – смогли СОЗДАТЬ!
_ЕСЛИ Путин этого ДАМ и его “правительство” не Уволит,
То ПВВ этой СВОРЕ – СЕБЯ Самого УСТРАНИТЬ – ИМ позволит…
Если ПВВ даст ИМ шанс и у власти оставит,
dimon “ВЧЕРАШНЮЮ” ошибку – по УСТРАНЕНИЮ Путина – Исправит…
* dimon у власти,ЭТО для России – Беды и НАПАСТИ!
* dimona – ДОЛОЙ!Такой Клич Ныне – над страной![41-35]
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Ничего ни к кому личного,так – мысли мимо ПРОХОДЯЩЕГО…
* Хорошего Вам(ВСЕМ…)настроения! – Благодарю.
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С уважением – Валерий Бондарик.
Эдмонтон. Канада. 09-7-18.
P.S. НЫНЕшняя,Т.Н.”власть” России = ВРАГ России!