СВИНСТВО Медведев агитирует за пенсионную реформу в духе «Жить хорошо, а хорошо жить ещё лучше!»

низкий поступок, подлость; то, что заключает в себе неприличие, неблагодарность, неприятность. Не ожидал от него такого свинства! Крайне грязная, неопрятная обстановка, что-нибудь крайне неряшливое, грубое. Нельзя жить в таком свинстве!

26 июня премьер-министр России Дмитрий Медведев объяснил необходимость повышения пенсионного возраста. Во время заседания правительства премьер отметил, что решение принималось с учетом интереса граждан и государства. Слова Медведева приводит ТАСС.

«Мы стараемся максимально учесть интересы всех, кто участвует в пенсионных отношениях: и, конечно, самих работников, и их работодателей, и интересы государства в целом. Людям старшего поколения потребуется переобучение. Цифровые технологии серьезно меняют рынок труда, это, кстати, сказывается на всех, не только на людях в зрелом возрасте. Некоторые профессии уходят, появляются новые профессии. Нужно организовать обучающие программы, которые позволят людям освоить востребованные или совсем новые специальности», — пообещал глава кабмина.

По мнению Медведева, дискриминации по возрастному принципу не будет, поэтому людям предпенсионного возраста беспокоиться не стоит: «Возраст ни в коем случае не должен быть причиной для увольнения людей. Дискриминация в трудовых отношениях по возрасту у нас законодательно запрещена».