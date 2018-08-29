Пенсий вообще никаких не будет. Валентин Катасонов
20:05. 29 августа 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал: brahman
Какие реформы нас ждут после пенсионной?
Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов комментирует новые предложения по пенсионной реформе.
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