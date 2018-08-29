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Пенсий вообще никаких не будет. Валентин Катасонов

20:05. 29 августа 2018 Просмотров - 117 Нет комментариев Опубликовал:

Какие реформы нас ждут после пенсионной?

Профессор кафедры международных финансов МГИМО, доктор экономических наук Валентин Катасонов комментирует новые предложения по пенсионной реформе.

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Власть и общество: от иллюзий к реалиям, Солонько Игорь Викторович

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Концептуал ТВ

Источник: xn--80ajoghfjyj0a.xn--p1ai

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