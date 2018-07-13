Открытым текстом 13.07.2018

Украина в красно-белом! Переоделись в хорватское! Дело не в славянском единстве, не в выходе отличной команды в финал чемпионата мира. А в обычном хулиганстве. Защитник хорватской сборной Домагой Вида, оскорблённый тем, что сборная Российской Федерации чуть было не отправила прославленных мастеров домой в Загреб, в раздевалке изрядно выпил, произнёс “Слава Украине” и выложил запись в Интернет. Учитывая исторический подтекст — глупость и мерзость. Оштрафован по правилам ФИФА. И началось!!!

Профессиональные украинцы — те, кто пытается извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России — ещё недавно призывали не смотреть на футбол из страны-агрессора. Зажмуриться! Или включить вместо чемпионата концерт шароварников с оселедцами и наслаждаться самостийным, незалэжным, а потому бессмысленно скучным. Зато не русским!!!

Теперь Киев наконец заметил футбол. Порошенко почти неделю декларирует: мол, мы все сегодня хорваты! И, похоже, по правилам тостующего пьёт до дна. Председатель украинского футбольного союза открытым текстом заявил, что хорватам помог выйти в финал именно лозунг “Слава Украине”. Не искусные игроки, не умелая организация, а волшебные слова! Вот как устроено сознание этих чудесных людей? Цитирую: “Удача улыбается тем, кто любит и уважает Украину. “Слава Украине” творит чудеса”. Интересно: а под Иловайском и Дебальцево это почему не работало?

Хорватские болельщики, понимая нелепость порчи отношений, вышли на улицы Москвы с плакатом “Спасибо, Россия”. Сам защитник сборной Вида публично извинился.

Открытым текстом грущу: чужое протрезвление не остановит праздник украинского непослушания. Сама идея создания новой нации — отделения хорватов от остальных сербов или украинцев от остальных русских — опирается на радость от того, что у соседа корова заболела. Но что бы сказали представители ФИФА или киевские сепаратисты, если бы сербы позволили себе в раздевалке после победы произнести что-то подобное, но в адрес НАТО, например? Имеют же право: их НАТОвцы бомбили меньше двух десятилетий назад. И стали бы наши политики ликовать по такому поводу? Ответьте честно, товарищи украинцы. Может, хоть чуточку поумнеете. Ведь стыдно за вас.

Самые нацистские новости недели — естественно, из стран, громче всего кричащих о собственной демократии. Например, из Латвии, где почти половина жителей не просто ущемлена в правах, а лишена гражданства.

Латышский журналист и фантаст Седлениекс написал: “Презрительным словом “русские” или чуть более толерантным “русскоязычные” обычно обозначают низшего интеллектуального уровня homo sovetiques вне зависимости от национальности. Это генетическое отклонение от общечеловеческих ценностей, у этих существ вообще нет ничего ценного, включая человеческую жизнь. Понятно, что бОльшая часть общества их презирает, у генетической ошибки или болезни нет никакой связи с языком, на котором животное пытается говорить”.

Открытым текстом полагаю: от объявления русских животными ни одно официальное лицо хоть Латвии, хоть Европейского Союза даже не поморщится. Эту мерзопакость глотают несмотря ни на что! Так, русофобнутая журналистка Эми Феррис-Ротман перед чемпионатом увлечённо сулила будущие расистские акции русских болельщиков. А когда ничего такого не случилось, написала о нас как о туземцах:

“После нескольких лет политической изоляции россияне открывают для себя мир через романтические отношения на чемпионате мира”. “Не привыкшие к этническому разнообразию россияне обнимаются и боятся наплыва иностранцев”.

“Не привыкшие к этническому разнообразию” — те самые, кто без геноцида построили великую страну. Где нашлось место сотням народов — от эвенков до аварцев, от эстонцев до туркмен.

Открытым текстом напомню: расовую теорию родил английский лорд Чембёрлен; расистской практикой, включая геноцид от Америки до Австралии, наиболее знамениты англосаксы; футбольный расизм и скинхеды родом из Англии.

Но это заразно. Так, председатель сессии парламентской ассамблеи организации по безопасности и сотрудничеству в Европе — делегат из Грузии — вопреки здравому смыслу и правилам процедуры издевался над правами Российской Федерации. Наши демонстративно покинули заседание, где бред о русских животных, генетически не приспособленных к жизни среди европейцев, воплотили в очередной дозе антироссийских резолюций. Не девяностые. Идём дальше! А те, чей смысл существования в злобе, пусть завидуют.

Источник – http://ren.tv/

Похожих записей не найдено.

Источник: vassermans.ru