Открытым текстом 21.06.2018

Самые радостные новости — с чемпионата мира по футболу. Сборная Российской Федерации вопреки всем ожиданиям вышла из группы, да еще с крупными победами. Да, над командами не сильнейшими, однако слабых на чемпионате мира вовсе не бывает. Но есть победы и посерьезнее.

Популярнейший немецкий сатирический журнал Spiegel — «Зеркало» — после второй подряд победы сборной РФ опубликовал статью «Прости, Россия, мы были неправы», где извинился за прогноз невыхода нашей команды из группового турнира.

Открытым текстом благодарю немецких коллег за честное признание ошибки. Но хватает тех, кто не о футболе писал. А рассказывал, что в Российской Федерации болельщиков ждет ужас, мордобой, злобная ФСБ — преемница КГБ — и разрушенные улицы. Сейчас в сообщениях с чемпионата мира болельщики восхищенно рассказывают, что здесь все, мягко говоря, не так, как пугала их пресса. Годами подряд, системно представляя нас как главного врага всего доброго и светлого. Но западные пропагандисты не желают менять свою задачу и застывшие установки. Экстренно придумана новая угроза ЕС от РФ.

Внимание!

Теперь это нелегальные арабские и африканские мигранты. Они, мол, воспользуются паспортами болельщиков, чтобы проникнуть в благополучную Европу. Причем рассказывают это с абсолютно серьезным выражением лица, нахмурив лоб от напряжения момента.

В ответ на восторженные оценки болельщиков о чемпионате в РФ евро-СМИ рассказывают об ужасающей жизни русских за декоративным фасадом чемпионата, гомофобии, а построенные стадионы и благоустроенные города называют потемкинскими деревнями.

Открытым текстом напоминаю: миф о декоративных деревнях, выстроенных Григорием Александровичем Потемкиным вокруг пути следования кортежа императрицы Екатерины Великой из Петербурга в Севастополь, сочинил тогдашний посол Франции в России, чтобы хоть как-то затушевать наши успехи в очистке северного Причерноморья от французских союзников — турок — и в освоении Крыма. Но в век всеобщего доступа ко всей информации фантазии не очень-то и работают. Массовая антирусская ложь проваливается. И это радует.

Украине запретили смотреть футбол. Так и сказали: смотришь чемпионат из страны-агрессора — значит, предатель! Владельцы канала, вынужденного транслировать матчи, даже публично покаялись. Мол, отказались бы, да Европейский Союз телевещателей пригрозил штрафом и потребовал бы вернуть долги… Антирусское шапито дошло до совсем уже абсурдных номеров с участием объявивших себя вождями всея анти-Руси.

Жилец кресла министра иностранных дел Украины заявил, что республика должна испортить Российской Федерации чемпионат мира по футболу. Заметная часть местных политиков и журналистов его поддержала.

Открытым текстом объясняю: уроженец Курска, выпускник Физтеха Павел Александрович Климкин, как и любой желающий отказаться от своей русской сущности, может испортить чемпионат тысячей способов. Выключить дома телевизор, выкинуть футбольные мячи у детей, в кувырсот швырнадцатый раз похвастать, что футбол придумали протоукраинцы в каменном веке как раз по ходу откапывания Черного моря, запретить киевлянам пользоваться газом и отключить им горячую воду (что, кстати, и происходит прямо сейчас), потому что трубы в разрезе напоминают мяч. Назло бабушке отморозить уши!

Не буду цитировать бездарные от злобы статьи на укросайтах и комментарии на укрофорумах по поводу побед сборной РФ. Приведу самый часто повторяющийся заголовок: «Египет проиграл России». Не победа, не праздник футбола… А вот так мелочно и противно.

Открытым текстом спрашиваю однообразно унылых профессиональных украинцев — то есть надеющихся извлечь выгоду из отделения Украины от остальной России: а в какой группе на чемпионате играет сборная Украины?

Но это к слову.

Важнее в нынешних обстоятельствах главное футбольное правило: счет — на табло. На нашем табло — прекрасно организованный чемпионат, миллионы восторженных туристов, эмоциональный подъем всего народа. А на вашем — график отключения газа, отмена горячей воды и предложения министров не смотреть футбол. Самим-то не смешно?

Источник — http://ren.tv/

Источник: vassermans.ru