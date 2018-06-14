О пенсионном возрасте

Премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении пенсионного возраста с 2019 года. Об этом глава правительства заявил в ходе заседания кабинета министров. Он отметил, что власти намерены повышать возраст выхода на пенсию постепенно. Для мужчин этот показатель будет поднят до 65 лет, а для женщин — до 63 лет.

«Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году», — сказал премьер-министр.

В общем, бояться не стоит, реформа выверенная, и наверняка задуманная исключительно для нашего с вами блага. Данный вывод подтверждают слова авторитетного российского экономиста Алексея Кудрина, который считает, что пенсионная реформа назрела давно и она выгодна для простых граждан, так как позволит повысить пенсии. В общем, заживем!

Вот только один момент меня напрягает довольно серьезно. Продолжительность жизни населения. Вот зачем я полез в эту запутанную статистику? Нет бы не забивать себе голову всякими цифрами, а вместе со всеми россиянами радоваться пенсионной реформе, инициированной новым правительством. В общем, горе от ума.

Всемирная организация здравоохранения, для того чтобы оценивать качество здравоохранения на территории различных государств, в свое время ввела особый индикатор, который получил название «Ожидаемая продолжительность жизни». Ожидаемая продолжительность жизни — это величина, показывающая сколько в среднем проживёт группа людей, родившихся в одном году, если смертность в каждой возрастной группе останется на неизменном уровне. В общем, довольно усредненный показатель. В рейтинге ВОЗ по данному критерию Россия занимает 109 место. По мнению экспертов мужчины в России доживают до 64,7 лет, в то время как женщинам удается прожить до 76,3 лет.

Росстат дает немного другие цифры, устанавливая продолжительность жизни на территории России в следующих рамках: мужчины – 66,5 лет, женщины – 77 лет. В общем, картина позволяет прийти к выводу о том, что у большинства россиян есть шанс отойти в мир иной в тот момент, когда они выйдут на заслуженный отдых и начнут получать заветную пенсию, которая, если верить Кудрину, будет значимой. Особенно не стоит волноваться женщинам, так как выход на пенсию в 63 года это вовсе не проблема при средней продолжительности жизни в 77 лет.

Так что роптать не стоит, картина складывается почти что позитивная. Время на труд, время на заслуженный отдых – все учтено, все продуманно. Не зря же наши чиновники получают свои зарплаты! Но есть одно НО…

А как быть с таким показателем как «средняя продолжительность жизни в РФ по регионам»? Занимательная скажу я вам таблица, способная испортить настроение любому гражданину РФ, взбодрившемуся от осознания возможности поработать немного больше и выйти на пенсию в 65 лет либо 63 года.

Если верить Росстату и Минздраву, то только мужчины 36 регионов России после повышения возраста выхода на пенсию в 2028 году до 65 лет имеют шансы получить заветное пенсионное удостоверение и прилагаемое к нему денежное довольствие. Жители остальных регионов подобной привилегии лишены, так как средняя продолжительность жизни мужчин на их территории не дотягивает до заветной цифры. Мужчины Курской, Архангельской, Ивановской, Омской, Ярославской областей и Алтайского края, согласно прогнозам указанных выше учреждений не доживут до пенсии буквально несколько месяцев. Мужчинам Республики Тыва, Еврейской автономной области, Иркутской, Новгородской, Псковской и Амурской областей не повезло куда больше. Возможно, их жизненный путь оборвется в самом разгаре карьерного роста, в период между 58,05 и 62,78 лет. С другой стороны, налицо существенная экономия для бюджета, с которого уйдет нагрузка в виде дотирования Пенсионного фонда РФ.

Глупая статистика, испортила мне настроение. Нет, вы не подумайте, что я раскачиваю лодку и критикую правительство РФ, которое в столь непростое для нашей страны время принимает подобные решения. Нет, моя статья не об этом. Моя статья посвящена нашим женщинам, нашим долгожительницам. Раз уж так получилось что нам, мужчинам, после проведения пенсионной реформы суждено буквально сгореть на производстве, не познав радость заслуженного отдыха, вы уж постарайтесь, отдохните за нас. Покажите всему миру, который только и ждет, как напакостить России, что в нашей стране, не смотря на все реформы и нововведения все же есть пенсионеры! Есть, назло всем…

Источник: voicesevas.ru