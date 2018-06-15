Медведев рассказал о повышении пенсионного возраста в России

Премьер-министр заверил, что реформа позволит увеличить выплаты нынешним пенсионерам на 1 тыс. рублей в год, то есть на 83.33 рубля в месяц. Подробности этого аттракциона невиданной щедрости в материале ниже.

Правительство РФ предлагает поэтапно повысить пенсионный возраст до 65 лет для мужчин и 63 лет для женщин, переходный период начнется в 2019 году и продлится до 2028 года для мужчин и до 2034 года для женщин. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев на заседании кабмина, где рассматривается соответствующий законопроект.

“Предлагается ввести достаточно длительный переходный период — начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и в 63 года для женщин в 2034 году”, — сказал Медведев, говоря о планирующемся повышении пенсионного возраста. По его словам, “это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции”.

Он заверил, что “изменения будут плавными, повышение пройдет постепенно”. По словам Медведева, “это позволит нам направить дополнительные средства на увеличение пенсий сверх уровня инфляции”. Премьер-министр заверил, что нынешних пенсионеров никак не затронет повышение пенсионного возраста, а пенсии ежегодно будут расти примерно на 1 тыс. рублей в год.

Схема повышения

Первыми повышение пенсионного возраста затронет мужчин 1959 года рождения и женщин 1964 года рождения: они получат право выйти на пенсию в 2020 году в возрасте соответственно 61 года и 56 лет. Мужчины 1960 г. р. и женщины 1965 г. р. выйдут на пенсию в 2022 году в возрасте соответственно 62 лет и 57 лет. Мужчины 1961 г. р. и женщины 1966 г. р. — в 2024 году в возрасте 63 лет и 58 лет; мужчины 1962 г. р. и женщины 1967 г. р. — в 2026 году в 64 года и 59 лет; мужчины 1963 г. р. и женщины 1968 г. р. смогут выйти на пенсию в 2028 году в возрасте соответственно 65 и 60 лет.

На этом, достигнув 65 лет, переходный период увеличения пенсионного возраста для мужчин закончится. Женщины 1969 года рождения получат право выхода на пенсию в 2030 году в возрасте 61 года; женщины 1970 г. р. — в 2032 году в возрасте 62 лет; женщины 1971 г. р. — в 2034 году в возрасте 63 лет.

Увеличение пенсионного возраста не затрагивает нынешних пенсионеров — это около 46,5 млн человек.

Льготы по возрасту

Премьер-министр предложил сохранить льготы по возрасту для выхода на пенсию. “Предлагается сохранить существующие льготы на досрочные пенсии для ряда категорий”, — отметил он. В частности, это право сохранится за теми, кто работает на вредном и опасном производстве, за женщинами с пятью и более детьми, рядом категорий инвалидов, “чернобыльцами” и некоторыми другими.

“Требования к стажу педагогов, медицинских и творческих работников также предлагается оставить прежними: сейчас данным категориям работников необходимо выработаться специальный стаж от 15 до 30 лет в зависимости от конкретной категории работника”, — добавил глава кабмина. По его словам, возраст выхода на пенсию этих работников будет исчисляться исходя из общих подходов к повышению пенсионного возраста.

Что касается работников с Крайнего Севера и приравненных к ним территорий, то там для мужчин возраст выхода на пенсию будет установлен на уровне 60 лет, для женщин — 58 лет.

Медведев также заявил, что пенсионная реформа позволит работникам с большим стажем выходить на пенсию на два года раньше положенного срока.

“В качестве компенсационной меры мы предлагаем предусмотреть возможность для всех лиц, которые имеют большой стаж — 40 лет для женщин и 45 лет для мужчин — выйти на пенсию на два года раньше общеустановленного пенсионного возраста в условиях его повышения”, — подчеркнул глава кабмина.

Устранение ограничений при приеме на работу пенсионеров

Медведев заявил, что не должно быть препятствий для работы людей пенсионного возраста. “У нас уже сейчас рекордно низкая безработица, в среднесрочной перспективе мы и вовсе можем столкнуться с ситуацией, когда нам будет не хватать трудовых ресурсов. Да, что скрывать, в ряде регионов их уже не хватает”, — констатировал он. Поэтому, по словам Медведева, “старшее поколение — люди с огромным опытом, зачастую уникальной квалификации, которые умеют работать, еще многое смогут сделать”. “Мы должны предпринять все усилия, чтобы устранить любые ограничения при приеме на работу людей, уже достигших определенного возраста, чего люди наши уже давно требуют”, — указал премьер.

“Я поручаю Роструду особенно внимательно следить за этими процессами, если граждане хотят работать, они должны работать, тем более, что доход от такой работы всегда выше пенсии и нам необходимо обеспечить людям в нашей стране такую возможность”, — заявил Медведев. По его словам, “это понимание должно быть не только у государства, но и у работодателей, они должны в полной мере обеспечить работой людей старшего поколения”.

Непростые решения

Премьер-министр отметил, что правительство понимает непростой характер этих решений, а также решений по изменениям в налоговой системе, которые тоже рассматриваются в четверг.

“Поэтому мы шли к ним длительное время, у нас были острые дискуссии, мы прорабатывали самые разные варианты, взвешивали все “за” и “против”. Но точно также мы с вами понимаем, что эти изменения назрели, они необходимы. И назрели давно: без этих решений мы не можем двигаться вперед ни в повышении уровня жизни людей, ни в социальной сфере, ни в развитии экономики”, — подчеркнул глава кабмина.

Медведев напомнил, что ключевая задача, поставленная президентом РФ Владимиром Путиным — повысить пенсии, увеличивая их темпами выше инфляции вне зависимости от внешних и внутренних обстоятельств. Однако, продолжил глава правительства, демографическая ситуация такова, что доля работающих людей становится все меньше, а пенсионеров — все больше, и с каждым годом этот дисбаланс продолжит расти, а следовательно будет расти и нагрузка на работающих граждан.

“Все это, если не принимать решений, может привести к разбалансировке пенсионной системы вплоть до того, что государство не сможет исполнять свои социальные обязательства. Для того, чтобы это не произошло, мы должны принять дополнительные меры, только так мы сможем обеспечить нормальный уровень жизни пенсионерам, причем на долгосрочный период”, — сказал глава правительства.

Исторический контекст

Премьер отметил, что нынешние сроки выхода на пенсию в РФ были установлены в середине прошлого века и оставались на том же уровне, несмотря на рост продолжительности жизни и изменение условий быта и труда. “Их [сроки выхода на пенсию] давно пора пересмотреть”, — заключил глава кабмина. “Мы долго готовились к увеличению пенсионного возраста и подошли к этому только сейчас, в том числе и потому, что созданы условия для решения задачи по увеличению продолжительности жизни в рамках программы “80+”, — сказал Медведев.

Он обратил внимание, что сейчас люди не просто живут дольше, но и дольше остаются активными: “Человек пенсионного возраста, скажем, лет 30 назад и сегодня — это просто разные люди. Многие в этом возрасте полны сил и желания работать, у многих еще дети даже не выросли”. Медведев обратил внимание, что число работающих пенсионеров в среднем за год составляет около 12,5 млн человек, “и с каждым годом такая тенденция будет только усиливаться”.

Глава правительства также обратил внимание, что на сегодняшний день практически все страны уже повысили пенсионный возраст, в том числе — на постсоветском пространстве.

Пользователи сети в основном к подобным изменениям настроены негативно, вот типичные комментарии:

“Повышение пенсионного возраста — это дефолт по внутренним обязательствам. Правительство проворовалось и скидывает свои долги перед населением.”

…

“Главное, чтобы электорат не отвлекался от мундиаля… Как Грузины атаковали наших миротворцев во время Олимпиады в 2008 году, так и наши устраивают нам подлянки под спортивные мероприятия, распиленные за наши деньги…”

…

“Посчитал. Правительство будет “экономить” на выплате пожилым людям “недопенсионерам” примерно 170 миллиардов рублей в год или даже больше. Если разделить эти деньги на существующих пенсионеров, то на каждого пенсионера будет приходится по 3655 рублей примерно, не меньше. Планируется увеличивать пенсию пенсионерам на 1000 рублей в год. Итого мы экономим 2655 рублей в год на каждом пенсионере. 123,4575 миллиарда рублей в год дохода в бюджет за счёт “экономии” на пожилых. Это я ещё умерших пенсионеров не посчитал. Сколько их в год помирает? Ведь очевидно же что их количество должно будет уменьшаться в связи с этой “реформой”. “Сэкономленные” средства на что планируют потратить? На Олимпиады, Мундиали, поддержку олигархов и строительство мостов? Это Медведев почему то не озвучил.”