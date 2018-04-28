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Премьер анонсировал обсуждение повышения пенсионного возраста.

22:25. 28 апреля 2018 Просмотров - 131 Один комментарий Опубликовал:

bdbee48c_s Правительство стоит на пороге обсуждения вопроса о повышении пенсионного возраста, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев в программе "Вести в субботу" . Он пояснил, что консультации продолжаются не один год. "Экспертиза уже достаточно серьезная проведена всех этих вопросов. Так что мы, в общем, на пороге того, чтобы начать это обсуждать уже на законодательном уровне", — сказал глава кабмина.

По его словам, решение придется принимать так или иначе, но, чтобы не привнести дисбаланс в пенсионную систему и не спровоцировать отрицательные настроения среди населения, делать это следует аккуратно.

 

Премьер напомнил, что прописанный в законе пенсионный возраст — 55 лет у женщин и 60 лет у мужчин — был установлен в 1940-х годах, когда средняя продолжительность жизни составляла 40 лет. 

"Решения уже назрели"

В заключительной части своего отчета перед Госдумой 11 апреля Медведев рассказал о дискуссии по поводу пенсионного возраста. Председатель правительства заявил, что вопрос повышения в России пенсионного возраста обсуждается, резких и непродуманных действий в этой сфере быть не должно, но такого рода решения уже назрели. 

 

"Государство, исполнительная власть должны все-таки ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели, их нужно обсуждать и по ним нужно определяться", — сказал Медведев, отвечая на вопросы парламентариев.

Повышение пенсионного возраста в России связано со средней продолжительностью жизни в стране, которая выросла на 30 лет с момента принятия последнего решения на эту тему, пояснил глава кабмина.

По его словам, вопрос о возвращении индексации пенсий работающим пенсионерам также не закрыт.

 

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Источник: ria.ru

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Один комментарий»

  • 494 390
    Ефим 28 апреля 2018 в 22:42 Ссылка Пометить
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    Слов нет. Одни идиоматические выражения. Складывается впечатление… Нет, уже уверенность… Ну, Вы понимаете, в чем.

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