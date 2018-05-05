Останутся ли на своих постах Дмитрий Медведев и его окружение?

Концептуал СМИ Новое правительство России будет переходным, чтобы в следующем появился преемник Путина

Менее чем через месяц состоится инаугурация Президента России, после которой будет сформировано новое правительство. Старый состав Кабинета министров, согласно Конституции, подаст в отставку. О том, кто может занять кресла в новом правительстве, в эфире Радио «Комсомольская правда» рассказал доктор экономических наук, профессор Никита Кричевский.

КАЖДЫЙ КТО НЕ ПЕРВЫЙ…

- Подводя итоги выборов президента, Путин сказал, что это – кредит на обновление. Насколько это обновление коснется правительства?

- Если говорить о лично моих ожиданиях, то скорее всего, премьер у нас поменяется. А вот экономический блок, наверное, останется на своем месте – и министр финансов, и министр экономики.

- И кто, по-вашему, наиболее вероятен на месте премьера?

- Президент у нас отличается неординарными кадровыми решениями, которые впоследствии оказываются весьма и весьма эффективными. Фигура премьера может быть неожиданной, насколько я себе это сегодня вижу.

- Да это просто невероятно! Потому что господин Кудрин непопулярен в обществе. Он говорит мантрами, которые мы слышали последние 25 лет.

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ РАТЬ

- А министры, которые подчиняются напрямую президенту — главы МИДа, Минобороны, МВД? Вот недавно в прессе прошел слух про Лаврова: «я устал, я ухожу». Вброс недоброжелателей?

- Вполне вероятно, в новом Кабмине останутся прежние и министр иностранных дел, и министр обороны.

Что касается министра внутренних дел, то Колокольцев может как остаться, так и уйти на равнозначную позицию. Поскольку за время, пока он находился на министерском посту, ничем негативным не отметился. Наоборот – есть масса позитивных моментов в работе полиции, которые всеми отмечаются. Да, говорить, что полиция работает так, как хотелось бы, еще рано, но претензий к ней немного. Впрочем, у нас к силовым структурам претензий, вообще, очень мало. Возьмем ФСБ, Министерство обороны – все они работают весьма эффективно.

КОМУ СВЕТИТ ПРИСТАВКА «ВИЦЕ»

- Мне видится повышение Мантурова до «вице». И новая фигура на посту социального вице-премьера. Кто это будет – тайна, и, скорее всего, это станет неким откровением.

- Кто же им может стать?



- Я слышал разные фамилии. Ясно, что, скорее всего, будет женщина и, скорее всего, человек, не обладающий нужными компетенциями. Потому что действительно матерых спецов в области соцзащиты в России раз-два и обчелся. Но задача нового социального «вице» будет не в том, чтобы срочно сесть за университетскую парту, а в привлечении кадров, которые бы не дергались от постоянного вброса безумных предложений того же Кудрина.



- Почему прочат уход Рогозину? Ему так подпортили карму коррупционные истории космодрома «Восточный»?

- Если и будет перемещение Рогозина, то горизонтальное – на сопоставимую должность в оборонке. Я бы не стал говорить, что вина Рогозина в коррупционных скандалах при строительстве космодрома очевидна. Там «отличились» все. И первые оргвыводы уже сделаны, например, расформирован легендарный Спецстрой.

Но я бы не стал так переживать за судьбы уходящих из правительства. Давайте вспомним Дворковича. Несколько лет назад он имел массу шансов уйти управлять одной из госмонополий. Его не отпустили. Почему? Он был нужен в правительстве. Прошло два года и все поменялось кардинально. Сегодня Дворковича подозревают в связях с одиозными братьями Магомедовыми. И, вполне вероятно, мы его в новом правительстве не увидим. По крайней мере, говорят, что после мая 2018-го его фамилии в списках правительственных делегаций уже не значится.

- И во главе крупной монополии мы его тоже уже не увидим?

НИКОГО НЕ ЗАГОНЯТ В УГОЛ

- Может, и не увидим. Но с другой стороны, у нашего президента есть одно хорошее качество, на мой взгляд. Он никогда никого не загоняет в угол.

- А куда свои стопы направит Медведев, если не будет руководить правительством?

- Медведева отправлять на заслуженный отдых, когда ему до него еще очень далеко, никому не интересно. Он обладает огромными компетенциями, авторитетом во властной элите. Это человек, который может принести достаточно пользы. Есть обоснованное суждение, что Дмитрий Анатольевич может возглавить Верховный Суд. И мне это видится крайне важным назначением. Перед Медведевым, если сбудутся мои пророчества, будет стоять очень серьезная задача – постараться учредить в России эффективную и справедливую правовую систему. Сделать так, чтобы судья, право были выше системы госуправления. Сегодня у нас, к сожалению, все наоборот.

КОМАНДА НА 2-3 ГОДА

- В новом составе правительства мы сможем увидеть будущего преемника Путина?

- Срок президентства – 6 лет и обозначать преемника заранее, когда непонятно, что нас ждет буквально через месяц-два, по меньшей мере, наивно. Путин, безусловно, этого делать не будет. Мне представляется, тот Кабинет министров, который мы увидим через месяц, будет на первую половину срока президента. Но я бы не стал называть его техническим. Важно видеть, насколько соответствуют кандидатуры масштабам нужных реформ.

РЕФОРМЫ – ДЕЛО ОБЩЕЕ

- А каких реформ ждать от нового правительства?

- Задачи стоят по повышению роста экономики, при том, что те, кто останутся, и те, кто придут, не имеют представления – как это в современных условиях делать. Это основная проблема нашей власти. Слава тебе господи, у нас начали работать социальные лифты для людей. Пусть со скрипом, пусть во многом с имитацией, но – тем не менее – это маленький шажок вперед. Но у нас напрочь отсутствуют социальные лифты для идей.

Мы не можем разобраться с тем, что наворотили в предыдущие годы. Мы не можем понять, что повышение пенсионного возраста это даже не финансовый вопрос, а медико-социальный – насколько выросла трудоспособность населения. Если она выросла на три года, значит, надо повышать пенсионный возраст на три года. Если она выросла на семь лет, значит, на семь. В 1983 году администрация Рейгана решила повысить пенсионный возраст на 2 года. Знаете через сколько лет? Через 17. И не для всех, а только для молодежи, которая в 80-х лишь начинала трудиться. Чтобы они заранее знали — сколько им предстоит работать.

- Вы меня извините, но в России сегодня уже после 40-45 лет компании неохотно берут человека на квалифицированную работу. И тогда повышение пенсионного возраста приведет к массовой безработице среди тех, кому «за сорок».

- Это с одной стороны. А с другой — еще и закупорка тех самых социальных лифтов для молодежи.

ПОДОХОДНЫЙ – ПРОГРЕССИВНЫЙ?

- Хорошо, а что касается подоходного налога. Будет ли введена прогрессивная шкала?

- Для того, чтобы наша страна наконец-то не поплелась, а понеслась вперед, надо восстановить социальную справедливость. И прогрессивный подходный налог – это только малая часть того, что включает это большое понятие. Нужно создать равные условия получения образования, здравоохранения, самореализации для всех граждан страны. Не только для тех, у кого есть деньги. Боюсь, если бы сегодня родился в Архангельской глубинке Михайло Ломоносов, он бы не стал великим ученым, он бы наверняка спился.

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