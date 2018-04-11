Медведев рассказал о «назревшем решении» по повышению пенсионного возраста.

Решения по вопросу повышения пенсионного возраста в России давно назрели, заявил председатель правительства Дмитрий Медведев во время отчета перед Госдумой. Таким образом глава кабмина подтвердил догадки экспертов о том, что власти могут решиться на эту непопулярную меру после президентских выборов.

По его словам, в момент установления пенсионного возраста, в 1930-е годы, продолжительность жизни в стране была приблизительно на 30 лет меньше, чем в настоящее время.

«При принятии решения о пенсионном возрасте не должно быть резких, непродуманных и непросчитанных решений. Но при этом государство, исполнительная власть должны ориентироваться на существующие реалии. Такого рода решения, я думаю, уже назрели. Их нужно обсуждать и по ним нужно определяться», — сказал Медведев в ходе выступления в Госдуме.

Ранее, как писала «Газета.Ru», глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что увеличение пенсионного возраста может стать источником ресурсов для более высокого уровня пенсий.

Напомним, что в феврале вице-премьер Ольга Голодец утверждала, что приоритетной задачей российского кабмина является достижение уровня пенсий в 2,5 прожиточных минимума – около 25 тысяч рублей. При этом буквально накануне глава Минфина Антон Силуанов заявил, что россиянам нужно самим позаботиться о достойном уровне своей пенсии, а не рассчитывать только на государство.

Источник: www.mk.ru