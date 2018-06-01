Открытым текстом 01.06.2018



Помните, в «Служебном романе» изумлялись: «Бубликов жив!» А ведь успели на похороны скинуться и даже венок купить! В эту среду в «Новой газете» по цветку раздали траурный букет: Бабченко жив! Аркадия Аркадьевича, убиенного во вторник аж тремя выстрелами в спину, оплакали не только главари киевских террористов, но и хор либероидов по всей Российской Федерации, чьим гражданином он остался, и международные правозащитные организации, и многие крупные политики Соединённых Государств Америки с подчинёнными им государствами…

И вдруг такой сюрприз!

Приз в студию! Как двухкассетник на «Поле чудес», представили миру живой труп! Открытым текстом уверяю: у Службы безопасности Украины вышло смешнее, чем у Рязанова в «Служебном романе»! «Свадьба в Малиновке и живой труп на хуторе близ Диканьки».

Постановка двухактная!

В главной роли «воистину воскрес» Бабченко! Режиссёр — генерал безопасности Грицак. Но как бы ни настраивались, актёры из них — никакие!

Мир пренебрежительно сплюнул. Потому что за сутки до выхода ковёрных обитатели высших киевских кабинетов, прекрасно зная о комедии, открытым текстом объявили, что убийство заказали спецслужбы РФ, ибо покойник много лет ругал президента Путина. И по всему белу свету либероиды и прочие антирусские одностайно признали РФ виновной, потребовали очередных кар и санкций.

Ничего, что Бабченко давно никакой не независимый журналист, как писали в слезливых некрологах? А первостатейный сетевой тролль. С упоением рассказывал, как въедет в Москву на американском «Абрамсе», радовался гибели ансамбля Александрова и доктора Лизы, сетовал, что в Кемерове сгорело мало русских детей!

А как вовремя показали его заляпанную спину. Совбез ООН по агрессии Украины в Горловке. Президент ФРГ с визитом в Киеве. Выражаясь языком телевидения, ПРАЙМ-ТАЙМ! И ведь сработало! Рыдали по невинно убиенному! Кляли «кровавый режим»… Обознатушки — перепрятушки. Утритесь! Все ваши разговоры о фейковых новостях — не «путинская пропаганда», а ВАШ Бабченко в луже вишнёвого сиропа. Липкий и смешной!

Живой труп

После воскрешения Бабченко вопросов к Киеву всё больше. Возмутились попавшие на развод правозащитные организации! Западных политиков, доселе сквозь пальцы смотревших на преступления организованной террористической группировки «Украина», брезгливо перекосило. Потому что придётся и дальше защищать это убожество. А запах куда деть? Понятно, от Киева потребуют объяснений и доказательств! И они будут! Уже есть!!!

А то, что Аркадий Аркадьевич унавозил своими портретами весь Интернет, да и паспорт его сканировали на границах и в гостиницах Украины, авторов сценария из СБУ не сильно заботит.

Открытым текстом спрашиваю: зачем забирать фото жертвы из паспортного стола, если в Гугле есть поиск похожих картинок? В Киеве торжественно — это там умеют — предъявили техническое задание на убийство Бабченко, густо нафаршированное антирусскими мантрами в хорошо знакомом киевском стиле. Следующий шаг — у заказчика найдут письменный приказ Путина на уничтожение клоуна, пилотку со звездой, ППШ, рацию и приказ о награждении за выполнение задания!!

Рус, стафайса!

Западная Европа и Северная Америка, крышующие Порошенко, вынуждены будут и это проглотить. Под общий хохот. Потому что Аркаша из жертвы кровавой гэбни навеки стал символом фейка. Всей той лжи, что впаривают миру под преступным лозунгом «Украина — не Россия». Очень хорошо, что символ жив и относительно здоров! Живи подольше! Напоминай всем о вранье! Липком и смешном! Как твоя тушка в вишнёвом сиропе. Но если серьёзно, теперь я действительно опасаюсь за жизнь этого либерального клоуна. Комедия сыграна плохо. Теперь единственный выход — снова всё превратить в трагедию.

Стерегись их, Аркаша. Возвращайся в Москву. Тут в тебя будут плевать на улицах, но хоть в живого!

Самые волшебные новости недели — из показанного Би-би-си фильма о деле британского шпиона Сергея Викторовича Скрипаля и его дочери Юлии, по заверениям британских властей отравленных 4 марта сверхмощным нервно-паралитическим ядом советской разработки.

В фильме рассказано, что в первые двое суток Скрипалей лечили от передозировки опиатным наркотиком. Только потом врачи откуда-то узнали, что тип отравляющего вещества иной, и перешли на соответствующие средства и методы.

Открытым текстом отмечу: нервно-паралитические яды убивают за минуты, а то и секунды. На воздухе они разлагаются за несколько часов — но врачи без средств защиты получили бы за это время прямо с кожи Скрипалей изрядную дозу отравы. А откуда в скорой помощи не только противоядие от веществ этой группы — причём само по себе тоже очень опасное, — но и специалист, распознавший её применение и вколовший Скрипалям то, что нужно? Неподалёку от места действия есть Портон-Даун, где военные яды исследуют десятилетиями. Но по фильму не скажешь, что Скрипалей спасали обученные боевые химики.

Часть сотрудников больницы, где лечили Скрипалей, говорят, что по совету консультантов со стороны применена новая, во многом экспериментальная методика. Другие утверждают, что способ лечения был стандартный, давно известный, и никакие внешние советы не требовались.

Открытым текстом напоминаю: когда свидетели расходятся и путаются в показаниях — опытный следователь не удовлетворяется поговоркой «врёт как очевидец», а выискивает в противоречиях признаки подлинной картины.

В данном случае — картины халтурной имитации. Неделя чудесных воскрешений: сначала Скрипали, теперь Бабченко. Те же трюки, но вышло кривее: «яка держава — такий теракт»… Глава британского правительства Тереза Мэри Хьюбертовна Брэйзёр — по мужу Мэй — вряд ли рада, что теперь её сравнивают с набивающимся к ней в коллеги Владимиром Борисовичем Гройсманом. Он по её примеру через минуты после фальшивого покушения заявил о причастности Российской Федерации. Теперь хохочут и над Гройсманом, и над Мэй, и над счастливо выжившими после контакта с Novichk’oм врачами, и даже над несчастными Скрипалями. Чёрные комедии иногда уморительно смешны!

Самые пугающие новости — из Парижа. Там во вторник выступил биржевой игрок Георг Тивадарович Шварц. Черный — по-немецки «шварц», по-венгерски «шорош, в заокеанском произношении «сорос». В 1992 втором году он прославился удачной игрой против фунта стерлингов. Теперь грозит всей Европе.

Сорос сулит миру новую волну кризиса. По его словам, до очередной финансовой катастрофы может довести усиление доллара, развал ядерной сделки с Ираном, разрушение партнерства Европейского союза и Соединенных Государств Америки, бегство капиталов из развивающихся стран.

Открытым текстом сообщаю: деньги из развивающихся стран убегают, когда растет собственное производство в странах уже развитых. Сорос и против Трампа с политикой возрождения промышленности СГА, и против Старой Европы, где вопреки либероидным заклинаниям поля и заводы все еще не истреблены, отчего и политика иной раз самостоятельна.

Как встрепенулись в Вашингтоне после визитов Меркель и Макрона к Путину. До изжоги! Для транснациональных корпораций, в чью пользу играет Черный Биржевик, самостоятельность государств — нож острый.

Понятно: не прогнозирует Сорос, а угрожает! Не будете брать билеты — отключим газ! Не согласитесь с решениями вашингтонских неоконов — новых консерваторов, желающих подмять весь мир под полтораста финансово-промышленных групп — устроим вам кризис.

Интересно, как отреагирует на явный шантаж Старая Европа? Ведь это, как пишут теперь, внешнеполитическое дно! Хотя Сорос и прочие транснационалы еще не раз в него постучат. Снизу.

Источник — http://ren.tv/blog/308079

Источник: vassermans.ru