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О цензуре в Твиттере

17:09. 23 мая 2018 Просмотров - 31 Нет комментариев Опубликовал:


О цензуре в Твиттере

Алгоритм обнаружения нежелательных публикаций в Twitter массово принимает пользователей, пишущих кириллицей, за «русских троллей». В результате их аккаунты блокируются. Даже когда пользователи доказывают свою невиновность, в силе остается теневая блокировка.

Соцсеть Twitter массово блокирует учетные записи и удаляет из бесед сообщения, если их авторы используют кириллицу. За это несет ответственность новый алгоритм Twitter, направленный на пресечение деятельности русскоязычных троллей. Алгоритм принимает невинные сообщения, написанные даже не по-русски, но с использованием кириллицы, за провокационные публикации на политические темы. Twitter понадобилось два дня, чтобы прокомментировать ситуацию по просьбе издания The Verge. В конечном счете компания сообщила, что знает о проблеме и работает над ее решением, однако по-прежнему намерена принимать меры по защите своих правил и борьбе со спамом и автоматизацией.
Первыми на массовые блокировки начали жаловаться пользователи из Болгарии — она является одной из стран, где используется кириллическое письмо. По наблюдениям пользователей, к блокировке учетной записи или удалению сообщения приводит упоминание в кириллической публикации @YouTube или любого другого популярного сервиса. Даже если изначальный твит не удаляется, то комментарии к нему, написанные кириллицей, скрываются из беседы.
Алгоритм никак не фильтрует учетные записи по дате создания — он может заблокировать любой аккаунт, созданный с 2009 г. Многие из забаненных аккаунтов существуют уже несколько лет и имеют тысячи подписчиков.
Как правило, заблокированные таким образом пользователи могут достаточно быстро доказать соцсети свою невиновность и возобновить работу учетной записи. Однако Twitter продолжает скрывать их сообщения из бесед, показывая вместо них надпись «твит недоступен». Кроме того, они не могут рассылать уведомление другим пользователям. Если жертва подобной «теневой блокировки» обращается в службу поддержки, ей отвечают, что все в порядке, ведь аккаунт не заблокирован.
Один из пользователей Twitter, журналист Майкл Трейси (Michael Tracey), привел выдержку из правил компании по определению того, что следует считать «аккаунтом, связанным с Россией». Как выяснилось, соцсеть обращает внимание, «был ли аккаунт создан в России, зарегистрировал ли пользователь аккаунт через российского телефонного оператора или на российский e-mail адрес, содержит ли отображаемое имя пользователя кириллические символы, часто ли пользователь размещает твиты на русском языке, и совершал ли пользователь вход в аккаунт с любого российского IP-адреса, даже один раз». Соцсеть считает аккаунт связанным с Россией, если присутствует хотя бы один из указанных маркеров.

http://www.cnews.ru/news/top/2018-05-23_twitter_blokiruet_vsehkto_ispolzuet_kirillitsu – цинк

А ведь когда-то Твиттер позиционировался (наряду с Facebook) как окно в свободный мир, где можно обходить "тоталитарные затыкания ртов" в государственных медиа. Но после начала процессов гос.регулирования, прямая и скрытая цензура стали обычным делом для "свободных социальных сетей".

Источник: colonelcassad.livejournal.com

Метки: социальные сети, твиттер, цензура
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