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Twitter. Механизмы цензуры

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Twitter. Механизмы цензуры

На канале Topic du jour @topicdujour подробно разбирают обнародованные скандальные документы из внутренней переписки сотрудников твиттера. Именно они принимали одиозные решения по введению цензуры в социальной сети, дабы поддержать Демократическую партию США.

Последние несколько лет в США пытались замять историю с ноутбуком сына президента страны Хантера Байдена. На устройстве, помимо свидетельств бурной личной жизни отпрыска Джо Байдена, обнаружили также ряд доказательств его участия в коррупционных делах на Украине.

Любой контент, который затрагивал тему ноутбука Байдена младшего, в соцсети сотрудники (https://t.me/topicdujour/15) помечали (https://t.me/topicdujour/15) как «небезопасный» и «компрометирующий материал», блокируя ссылки на статьи. К такому инструменту ранее прибегали только в крайних случаях, например, при борьбе с детской порнографией.

Указывается, что демократы требовали от руководства твиттера введения цензуры, утверждая при этом, что первая поправка о свободе слова «не является абсолютом».

Команда твиттера также регулярно помещала (https://t.me/topicdujour/18) неугодные аккаунты в теневой бан, а некоторые теги — в «чёрный список трендов» и «черный список поиска».

При этом демократы и «левые» долгое время отрицали вмешательство соцсети в политику, культуру и вопросы здравоохранения и рассматривали такие обвинения как еще одну «теорию заговора».

Обвинения в приверженности «теориям заговора» стали универсальным клеймом (https://t.me/pezdicide/1453) для западных журналистов, которые пишут об острых политических событиях в мире не по привычным методичкам.

Другие материалы показывают (https://t.me/topicdujour/29) активную деятельность соцсети по цензуре контента во время выборов 2020 года в угоду демократам. Это в том числе выражалось в цензурировании аккаунта кандидата в президенты Дональда Трампа.

Твиттер также сыграл (https://t.me/topicdujour/36)значительную роль в событиях января 2021 года и протестах у Белого дома. Тогда соцсеть продвигала идеи, которые оправдали бы бан аккаунта Трампа, а сотрудникам предписывалось не выражать озабоченности по поводу последствий запрета для свободы слова или демократии.

https://t.me/pezdicide/2569 – цинк

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8027108.html
Метки: байден, Интернет, манипуляция сознанием, социальные сети, твиттер, Трамп, цензура, юмор
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