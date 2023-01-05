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Государственная цензура в Twitter

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Илон Маск представил новые разоблачения цензуры в Твиттере.

В 2017 году Твиттер оказался (https://twitter.com/mtaibbi/status/1610372352872783872) в центре баталий вокруг “русского вмешательства” в выборы. Разведсообщество США вкупе с Демпартией требовали от цензоров Твиттера обнаружить доказательства существования “русских ботов” в соцсети.

Впрочем, ничего масштабного в итоге выявить не удалось. Твиттер нашёл лишь несколько сотен подозрительных аккаунтов, из которых только считанные единицы имели какое-либо отношение к России. И они почти не покупали рекламу – затраты на продвижение не превышали 10 тысяч долларов.

Эти выводы вызвали возмущение политического класса в Вашингтоне – ведь к тому времени уже была запущена масштабная медийная кампания, связывавшая победу Трампа с Россией. Хиллари Клинтон, только оклемавшаяся от поражения на выборах, даже обвиняла Твиттер в том, что тот якобы специально не хочет бороться с “русским вмешательством”.

Затем, в 2020 году к делу цензуры в Твиттере подключился Госдепартамент. Там требовали от Твиттера причислять любые посты о том, что ковид мог утечь из Уханьской лаборатории и к его появлению могли иметь отношение власти США, к кампании “русской и китайской дезинформации”.

В установлении цензуры поучаствовали не только американские спецслужбы – но даже отдельные законодатели-демократы в Конгрессе, требовавшие удалять посты из Твиттера с критикой в их адрес. А в общей сумме 250 тысяч аккаунтов в Твиттере оказались под угрозой удаления – правда, не все из них в итоге заблокированы или зацензурированы.

Республиканцы в Конгрессе уже пообещали создать новую “Комиссию Чёрча”. Та в 1970-х годах расследовала связи спецслужб США с информагентствами и медиа. Сейчас же под расследованием окажется спайка цифровых площадок и разведсообщества. Но для начала республиканцам нужно хотя бы определиться со своим руководством в Конгрессе – чего им пока сделать не удалось.

https://t.me/malekdudakov/5060 – цинк

Интересно, как там поживают клоуны, которые последние годы вопили про "частную соц.сеть". Ничего не жмет?

Источник: https://colonelcassad.livejournal.com/8080372.html
Метки: байден, госдеп США, Россия, США, Трамп, цензура
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